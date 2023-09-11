Киеву придется признать реалии сегодняшнего дня

Тема возможных переговоров между Киевом и Москвой звучала с самого начала конфликта в феврале 2022 года. И весной того же года даже прошел ряд двухсторонних встреч и была надежда на какие-то позитивные подвижки. Однако эти надежды не оправдались.Сейчас, когда всем в том числе на Западе стало очевидно, что украинское контрнаступление не достигло значимых результатов при задействовании огромных ресурсов, которые так долго копили, вновь стали с разных сторон звучать разговоры о возможных переговорах. Одной из ключевых фигур, которая могла бы стать посредником на переговорах, является фигура президента Турции Эрдогана. Свои услуги предлагали и Китай с Ватиканом.Однако пока в Киеве упорно говорят о том, что без выполнения Москвой нереалистичных условий, не может быть переговоров, очевидно, что их и не будет, так как Россия на это не пойдет.Эту же мысль подтвердил и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отметивший, что пока каких-либо предпосылок для переговоров по урегулированию украинского конфликта не видно. При этом он добавил, что, даже если переговоры и будут, то точно не на условиях Киева.- сказал Песков, имея в виду новые российские территории.