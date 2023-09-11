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Песков: В случае возобновления переговоров Киеву придется признать реалии сегодняшнего дня

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Песков: В случае возобновления переговоров Киеву придется признать реалии сегодняшнего дня

Тема возможных переговоров между Киевом и Москвой звучала с самого начала конфликта в феврале 2022 года. И весной того же года даже прошел ряд двухсторонних встреч и была надежда на какие-то позитивные подвижки. Однако эти надежды не оправдались.


Сейчас, когда всем в том числе на Западе стало очевидно, что украинское контрнаступление не достигло значимых результатов при задействовании огромных ресурсов, которые так долго копили, вновь стали с разных сторон звучать разговоры о возможных переговорах. Одной из ключевых фигур, которая могла бы стать посредником на переговорах, является фигура президента Турции Эрдогана. Свои услуги предлагали и Китай с Ватиканом.

Однако пока в Киеве упорно говорят о том, что без выполнения Москвой нереалистичных условий, не может быть переговоров, очевидно, что их и не будет, так как Россия на это не пойдет.

Эту же мысль подтвердил и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отметивший, что пока каких-либо предпосылок для переговоров по урегулированию украинского конфликта не видно. При этом он добавил, что, даже если переговоры и будут, то точно не на условиях Киева.

Киеву придется признать реалии сегодняшнего дня

- сказал Песков, имея в виду новые российские территории.
Использованы фотографии:
Официальный сайт Кремля
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29 комментариев
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  1. Гардамир
    Гардамир Сегодня, 15:29
    +1
    Тоня Блинкена сказала, что переговоры могут быть, только Кремль. должен Киев попросить
    1. Chip4ik
      Chip4ik Сегодня, 15:36
      0
      Не попросить, а пригласить на танго.
    2. Astra wild2
      Astra wild2 Сегодня, 15:45
      +2
      "Тоня Блинкина сказала" ,а Дина Пескова объясняет реалии drinks
    3. knn54
      knn54 Сегодня, 15:54
      0
      Интересно,что подумает/ скажет посторонний человек,выслушав заявления Пескова и Зеленского ?
    4. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 15:59
      0
      Вообще то у медали есть две стороны. Реальность она как всегда и везде нарисована линией фронта.
      1. Сабуров_Александр53
        Сабуров_Александр53 Сегодня, 16:13
        +1
        Вот и у меня от каждого заявления Пескова, тошнота подступает к горлу. Он похоже не понимает, что соглашаясь на реалии сегодняшнего дня, он оставляет бандеровцам не только оккупированные районы новых регионов России, но и всю остальную Новороссию с матерью городов русских Киевом.
  2. Елис_С
    Елис_С Сегодня, 15:36
    0
    Киеву придется признать реалии сегодняшнего дня

    А еще лучше - признать свою капитуляцию.
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 16:26
      0
      Цитата: Елис_С

      А еще лучше - признать свою капитуляцию.

      Гм. А какие предпосылки для Украины ,что бы Украина капитулировала?
  3. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 15:36
    +3
    При слове "переговоры" я хватаюсь за пистолет.
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 16:39
      0
      Цитата: Румaтa
      При слове "переговоры" я хватаюсь за пистолет.

      Лучше возьмите пулемет.
  4. максим1987
    максим1987 Сегодня, 15:37
    +1
    Не надо надувать заранее губы, товарищ Песков. Ты уже с деловым видом нам втирал за уход с севера украины, зерновую сделку, турецкие каникулы.Азова и т .п
    1. AUL
      AUL Сегодня, 16:25
      0
      Цитата: максим1987
      Не надо надувать заранее губы, товарищ Песков.

      А причем тут письков? На этом уровне он никто, ничто и звать никак. Он всего лишь голос, что велят - то произносит!
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:39
    +1
    Есть фэйсы, для которых написана поговорка "МОЛЧАНИЕ ЗОЛОТО".
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:41
    +1
    А может не надо переделывать на свой лад слова Пескова.Вот он что коротко и ясно сказал по этому вопросу.
    Реалии сегодняшнего дня это СВО.А потом он уже скажет до какой степени будет продолжаться СВО.
  7. Astra wild2
    Astra wild2 Сегодня, 15:42
    0
    "не на условиях Киева",а там"дури" нанюхались и в конец"берега по путали"
    Им признавать реалии равносильно: зажечь фитиль и залезть на бочку с порохом.
    Слишком много они обещали и слишком платить по векселям
  8. ximkim
    ximkim Сегодня, 15:44
    +1
    В 25 году году станет видно инициатора переговоров и какие будут переговоры.
  9. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 15:45
    +1
    И что дадут России "реалии сегодняшнего дня"? Только то, что получим проблемы в ближайшем будущем на порядок больше, чем сейчас. Вообще-то цели СВО были озвучены совсем другие и далеко не то что мы имеем сегодня.
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 16:39
      0
      Цитата: Владимир М
      И что дадут России "реалии сегодняшнего дня"? Только то, что получим проблемы в ближайшем будущем на порядок больше, чем сейчас. Вообще-то цели СВО были озвучены совсем другие и далеко не то что мы имеем сегодня.

      Сил не хватает.
  10. фа2998
    фа2998 Сегодня, 15:50
    +3
    Это какие такие РЕАЛИИ ! На фронте стоим на месте,за полтора года не освободили не один "новых" регионов.Даже от Донецка не можем отогнать.
    Киев на ладан пока не дышит. Армию отмобилизовал,обучил,технику ему подгонят--зачем ему эти переговоры и "реалии"?
    Победа рождается В БОЮ! Думаете одними Калибрами победу одержим? Вспомните 2 МВ.Германия изолирована,бомбежки-мама не горюй,но победу принес солдат в Берлине! hi hi
  11. Neo-9947
    Neo-9947 Сегодня, 15:57
    0
    Киеву придется признать реалии сегодняшнего дня

    - сказал Песков, имея в виду новые российские территории.

    У нас штате телепат, который знает, что именно г-н Песков имел ввиду?
    И какие именно территории? С Херсоном или без?
    А может мы Киев хотим?
    Не стал бы я говорить за российского чиновника, что он имел в ввиду.
    А то окажется, как всегда, что демилитаризация и денацификация Украины - это совсем не то, что приходит на ум нормальному человеку, услышавшему эти слова. Даже Зеленский поначалу от страха сбежал, пока ему эти слова не растолковали.
  12. arthh
    arthh Сегодня, 15:58
    0
    Рф будет требовать полного освобождения 4 своих областей я считаю, и то янки придется для этого скрести зубами. Понятно что Одессу и тд и тп просить для этого еще текущии реалии не дошли.
  13. bravo77
    bravo77 Сегодня, 16:04
    +2
    реалии это атака военных баз и москва-сити дронами?
  14. bravo77
    bravo77 Сегодня, 16:07
    +1
    Цитата: Владимир М
    И что дадут России "реалии сегодняшнего дня"? Только то, что получим проблемы в ближайшем будущем на порядок больше, чем сейчас. Вообще-то цели СВО были озвучены совсем другие и далеко не то что мы имеем сегодня.


    они сами не понимают что несут
    впрочем при нетребовательном электорате это легко делается
  15. VicVic
    VicVic Сегодня, 16:09
    +1
    Т.е. о Харьково, Николаеве, Одессе мы не говорим?
    У буйных сумасшедших укропов, если вообще позволить им сохраниться в нынешнем качестве, не должно быть морских границ, это позволит снизить к ним интеоес со стороны англосаксов.
  16. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 16:11
    0
    Проще всего, если сами американцы уберут Зеленского и ближнее окружение, любыми удобными средствами, а уже потом можно о чём то начать говорить.
    1. Владимир М
      Владимир М Сегодня, 16:23
      0
      Ну уберут они Зеленского и что дальше? Наши верха заключат очередной "договорняк" и получим в ближайшем будущем проблемы на порядок больше, чем имеем сейчас.
      1. МятныйПряник
        МятныйПряник Сегодня, 16:32
        0
        Почему сразу "договорняк". Чтобы исключить излишнюю токсичность в переговорах. Они же не только на конкретных каких то условиях могут быть. Просто надо убрать лишний элемент, который возможно стал мешать.
  17. Фактор
    Фактор Сегодня, 16:12
    +2
    Сливают Победу. Одни не могут, другие не хотят.

    Вот уже и украинцы поняли, что никакие границы 1991 года им не светят.
    Казалось бы, в этой ситуации надо начать крупное наступление на Харьков, Николаев, Одессу... но что мы видим в ответ, бесконечные разговоры о том, что "Мы готовы к переговорам", Шойгу не собирается увеличивать число военнослужащих в зоне СВО, их просто ротируют; ЧВК фактически уничтожили... в таких условиях никаких намеков на нашу Победу и подавно нет.

    Посмотрим, что будет дальше.
  18. Uprun
    Uprun Сегодня, 16:37
    0
    Из-за околицы другая песня пошла. "Все мы хотим, чтобы у нас был успех и хеппи-энд. Это не полуторачасовой фильм со счастливым концом, речь идет о контрнаступлении. У нас не будет счастливого конца, мы потеряли много людей и должны уже признать, что счастливого конца не будет"
    — отметил президент Украины в интервью телеканалу CNN.