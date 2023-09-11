Россия уже стала победителем в конфликте с НАТО и США. Об этом заявил депутат парламента Нидерландов, а также депутат Европарламента Марсель де Грааф.В одной из западных социальных сетей нидерландский депутат написал, что фактически Россия уже одержала большую победу в этом конфликте с блоком НАТО и США в частности, сумев достичь ослабления глобальных позиций доллара, расширения влияния России в незападных регионах, роста своей экономики, а также обрести устойчивость к западным санкциям.Депутат парламента Нидерландов от партии "Форум за демократию" также добавил, что Евросоюз оказался проигравшей стороной в противостоянии России и НАТО. По его мнению, страны Европы столкнулись с процессами деиндустриализации, экономическим спадом, а также с окончательным превращениям в "марионетку" Соединенных Штатов. Прошедший в Нью-Дели саммит "большой двадцатки" продемонстрировал, что США и их партнеры в значительной степени утратили свое влияние на другие государства.Ранее бывший сотрудник американской военной разведки Скотт Риттер спрогнозировал распад НАТО в течение ближайших пяти-десяти лет. По его словам, Соединенные Штаты и Канада не заинтересованы в благополучии европейских стран - членов военно-политического блока. Альянс превратился в инструмент, предназначенный для распространения влияния Вашингтона, в том числе в странах Азиатско-тихоокеанского региона, не имеющего никакого отношения к европейской безопасности.