Военное обозрение
Войти Регистрация

Депутат парламента Нидерландов: Россия уже победила в конфликте с НАТО и США

10
Депутат парламента Нидерландов: Россия уже победила в конфликте с НАТО и США

Россия уже стала победителем в конфликте с НАТО и США. Об этом заявил депутат парламента Нидерландов, а также депутат Европарламента Марсель де Грааф.


В одной из западных социальных сетей нидерландский депутат написал, что фактически Россия уже одержала большую победу в этом конфликте с блоком НАТО и США в частности, сумев достичь ослабления глобальных позиций доллара, расширения влияния России в незападных регионах, роста своей экономики, а также обрести устойчивость к западным санкциям.

Депутат парламента Нидерландов от партии "Форум за демократию" также добавил, что Евросоюз оказался проигравшей стороной в противостоянии России и НАТО. По его мнению, страны Европы столкнулись с процессами деиндустриализации, экономическим спадом, а также с окончательным превращениям в "марионетку" Соединенных Штатов. Прошедший в Нью-Дели саммит "большой двадцатки" продемонстрировал, что США и их партнеры в значительной степени утратили свое влияние на другие государства.

Ранее бывший сотрудник американской военной разведки Скотт Риттер спрогнозировал распад НАТО в течение ближайших пяти-десяти лет. По его словам, Соединенные Штаты и Канада не заинтересованы в благополучии европейских стран - членов военно-политического блока. Альянс превратился в инструмент, предназначенный для распространения влияния Вашингтона, в том числе в странах Азиатско-тихоокеанского региона, не имеющего никакого отношения к европейской безопасности.
Использованы фотографии:
Wikipedia
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
10 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 14:23
    0
    Ну хоть кто-то живёт в реальности, а не в больных фантазиях.
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 14:25
      -2
      Цитата: Ulan.1812
      Ну хоть кто-то живёт в реальности, а не в больных фантазиях.

      Так будет, верим, но товастч бигит спереду поровоза.
    2. knn54
      knn54 Сегодня, 14:51
      0
      Что будет завтра,узнаем послезавтра.
  2. Елис_С
    Елис_С Сегодня, 14:28
    -2
    Россия уже стала победителем в конфликте с НАТО и США. Об этом заявил депутат парламента Нидерландов, а также депутат Европарламента Марсель де Грааф.

    Скорее - начала побеждать. Хотя, реально победа и не за горами.
  3. spirit
    spirit Сегодня, 14:29
    0
    Макгрегор походу пробрался в парламент, Риттера видимо сразу спалили
  4. Bingo
    Bingo Сегодня, 14:46
    +1
    И иллюстрацией к этому:

    Тут дело не в том, что уже по сусекам собирают мясо, абы где. А в том, что косяк такой дикий - говорит о том, что результат Майдана - в том что Украина Европой не стала. А вот Европа точно обукраинилась. Причем так, что вон - укра ржет над ними
    1. topol717
      topol717 Сегодня, 15:28
      0
      Во всем этом виноват Виктор Янукович. Он не захотел жертв. Как видимо теперь там сотни тысяч убитых и сколько то там тысяч получили увечья. А всего лишь на всего надо было растоптать палатки в 2013 году.
  5. Арон Заави
    Арон Заави Сегодня, 14:47
    0
    Это глобальный вопрос. Очень интересный. Если прекращение огня достигнут к середине 2025 года, то политические и экономические результаты войны для РФ проявятся не ранее 2030.
  6. ulembeck
    ulembeck Сегодня, 16:04
    0
    Ну, раз Байден во Вьетнам собрался, то дела у них, видать, не очень.. Надо бы ему пару ветеранов вьетнамской войны захватить с собой в делегацию для пущего эффекта..
  7. Дедок
    Дедок Сегодня, 16:25
    0
    нидерландский депутат


    сколько уже сказано на эту тему... звучит как то не по-русски
    ну представьте, что говорил депутат от Финляндии - "финляндский"?, или все таки "финский"?
    "латвийский или латышский"? и т.д.
    или цензура на ВО такова, что государственный язык "в загоне"?