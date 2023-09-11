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Российские компании на форуме «Армия-2023» представили передовые разработки в области индивидуальной бронезащиты

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Российские компании на форуме «Армия-2023» представили передовые разработки в области индивидуальной бронезащиты

В современных условиях производство средств индивидуальной бронезащиты бойца превратилось в, без преувеличения, высокотехнологический процесс. Данная тенденция обусловлена появлением новых средств поражения, что подталкивает производителей шлемов, бронежилетов и других средств защиты к модернизации своих разработок и внедрению в них новых технологий.


На недавнем форуме «Армия-2023» были представлены передовые решения отечественных производителей в вышеупомянутой отрасли. Что характерно, средства бронезащиты сегодня создаются с учетом опыта, полученного непосредственно в боевой обстановке.

Так, начальник отдела боевой экипировки ООО НПФ «Техинком» Денис Салахов рассказал об общейвосковых бронежилетах экипировки «Ратник» 6Б45, которые уже используются в СВО. В качестве защиты в данном изделии выступают две керамические бронепанели класса Бр5.

Кроме того, со слов Салахова, к вышеупомянутому бронежилету поставляется штурмовой комплект. Он оснащается бронепанелями класса 6А и дополнительным противоосколочным фартуком, а также наплечниками.

В то же время специалист Лыткаринского завода оптического стекла (холдинг «Швабе») Екатерина Куракина представила бронеплиты на основе карбида кремния. С ее слов, данное изделие соответствует уровню защиты Бр5 - Бр6.

Впрочем, несмотря на то что такая керамика легче и прочнее оксида алюминия, в производстве она гораздо дороже. Именно поэтому такие бронежилеты пока не стали массовыми.

АО Центр «Армоком» на выставке «Армия-2023» показал модернизированную подтулейную систему шлема 6Б47. Со слов начальника маркетингового отдела Романа Самофалова, система демпферных подушек обеспечивает более высокий комфорт, в том числе и при использовании дополнительного навесного оборудования. Кроме того, представитель компании заявил, что Центр «Армоком» в этом году активно работает над шлемами второго класса защиты. При этом одно из изделий уже поставляется в МВД РФ – это бронешлем из СВМП.

Но и это еще не все. Как рассказал Самофалов, специалисты компании разработали новую бронепанель из карбида бора. Такая плита весит всего 2,5 кг (на 1 кг легче плиты из оксида алюминия) и при этом обеспечивает класс защиты Бр5.

Наконец, Центр «Армоком» по заданию ФСО разработал комплект для инженерной разведки и штурма. Он состоит из противоосколочного костюма, защищающего части тела, которые наиболее подвержены поражению при взрыве мин и снарядов (руки, ноги). Также в комплект входит модульный бронежилет с повышенными уровнем и площадью защиты, а также шлем Бр1 класса с противоосколочной защитой лица.

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6 комментариев
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  1. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 14:27
    +1
    Денис Салахов рассказал об общейвосковых бронежилетах экипировки «Ратник» 6Б45, которые уже используются в СВО.

    ....уже используются в СВО, сколько штук???
  2. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 14:33
    +2
    Нет ничего дороже жизни наших бойцов и экономить на защите это преступление.
    1. АндрейKam_Z
      АндрейKam_Z Сегодня, 14:46
      0
      Только бюджет к сожалению не резиновый. когда встанет вопрос, что лучше экипировать одного бойца новым или 10 проверенными старыми, думаю ответ будет очевиден. Главное процесс развития идет.
      1. Ulan.1812
        Ulan.1812 Сегодня, 14:56
        +2
        Цитата: АндрейKam_Z
        Только бюджет к сожалению не резиновый. когда встанет вопрос, что лучше экипировать одного бойца новым или 10 проверенными старыми, думаю ответ будет очевиден. Главное процесс развития идет.

        А я думаю что денег у России куры не клюют, только они не в тех карманах.
        Увеличение НДФЛ ТОЛЬКО на 2% дало дополнительно в бюджет 80 миллиардов.
        И воровать поменьше нужно, тогда на всё хватит.
        Никогда не читали о необоснованных льготах по налогам, для приближённых к власти?
        Например фирмам, которые контролируют детишки и жены чиновников и депутатов?
        Ну так почитайте, тогда не будете говорить, что денег не хватает.
    2. Комментарий был удален.
    3. Ulan.1812
      Ulan.1812 Сегодня, 14:50
      0
      Цитата: Ulan.1812
      Нет ничего дороже жизни наших бойцов и экономить на защите это преступление.

      Слушай twarь ципсошная, поставившая мне минус, всё равно вы укронацисты все к бандере отправитесь, минусуйте не минусуйте.
  3. КОМандирДИВана
    КОМандирДИВана Сегодня, 15:03
    +3
    Главное в бронежилете это бронеплита, сейчас на сво это в основном плита от Техинком, 5 класса, держит 5.45 мм с близкого расстояния, отзывы достойные