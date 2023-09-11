Российские компании на форуме «Армия-2023» представили передовые разработки в области индивидуальной бронезащиты

В современных условиях производство средств индивидуальной бронезащиты бойца превратилось в, без преувеличения, высокотехнологический процесс. Данная тенденция обусловлена появлением новых средств поражения, что подталкивает производителей шлемов, бронежилетов и других средств защиты к модернизации своих разработок и внедрению в них новых технологий.На недавнем форуме «Армия-2023» были представлены передовые решения отечественных производителей в вышеупомянутой отрасли. Что характерно, средства бронезащиты сегодня создаются с учетом опыта, полученного непосредственно в боевой обстановке.Так, начальник отдела боевой экипировки ООО НПФ «Техинком» Денис Салахов рассказал об общейвосковых бронежилетах экипировки «Ратник» 6Б45, которые уже используются в СВО. В качестве защиты в данном изделии выступают две керамические бронепанели класса Бр5.Кроме того, со слов Салахова, к вышеупомянутому бронежилету поставляется штурмовой комплект. Он оснащается бронепанелями класса 6А и дополнительным противоосколочным фартуком, а также наплечниками.В то же время специалист Лыткаринского завода оптического стекла (холдинг «Швабе») Екатерина Куракина представила бронеплиты на основе карбида кремния. С ее слов, данное изделие соответствует уровню защиты Бр5 - Бр6.Впрочем, несмотря на то что такая керамика легче и прочнее оксида алюминия, в производстве она гораздо дороже. Именно поэтому такие бронежилеты пока не стали массовыми.АО Центр «Армоком» на выставке «Армия-2023» показал модернизированную подтулейную систему шлема 6Б47. Со слов начальника маркетингового отдела Романа Самофалова, система демпферных подушек обеспечивает более высокий комфорт, в том числе и при использовании дополнительного навесного оборудования. Кроме того, представитель компании заявил, что Центр «Армоком» в этом году активно работает над шлемами второго класса защиты. При этом одно из изделий уже поставляется в МВД РФ – это бронешлем из СВМП.Но и это еще не все. Как рассказал Самофалов, специалисты компании разработали новую бронепанель из карбида бора. Такая плита весит всего 2,5 кг (на 1 кг легче плиты из оксида алюминия) и при этом обеспечивает класс защиты Бр5.Наконец, Центр «Армоком» по заданию ФСО разработал комплект для инженерной разведки и штурма. Он состоит из противоосколочного костюма, защищающего части тела, которые наиболее подвержены поражению при взрыве мин и снарядов (руки, ноги). Также в комплект входит модульный бронежилет с повышенными уровнем и площадью защиты, а также шлем Бр1 класса с противоосколочной защитой лица.