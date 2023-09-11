Военная разведка Украины заявила о «взятии под контроль» четырёх российских газовых вышек у побережья Крыма

Украина "вернула" под свой контроль газовые вышки, "захваченные" в 2014 году и перемещенные ближе к Крыму. Такое заявление сделали в Главном управлении разведки МО Украины.
Военная разведка вернула под контроль Киева так называемые "вышки Бойко". Подробности операции не раскрываются, заявляется, что операция по "захвату" была многоэпизодной, в одном из эпизодов даже произошло столкновение между катерами украинского спецназа и российским истребителем, во время которого Су-30СМ морской авиации якобы даже получил несколько повреждений и был вынужден ретироваться.
В общем, ГУР бодро рапортует о "восстановлении контроля" над четырьмя вышками в Черном море, но упуская несколько важных моментов. Во-первых, на самих вышках уже давно никого нет, с 2022 года из-за ударов по ним оттуда эвакуировали всех рабочих, фактически законсервировав их. Во-вторых, сам "захват" можно описать несколькими словами: прибыли, обыскали, сперли все, что плохо было прикручено, сфоткались для подтверждения и убежали. А вспоминать, сколько катеров с личным составом групп Сил специальных операций было потеряно во время этих "захватов", в Киеве не будут.
В общем, как сообщают наши военные, на газовых вышках представителей киевского режима не наблюдается, вблизи тоже. Все появляющиеся катера ВСУ уничтожаются самолетами морской авиации Черноморского флота. По сути, весь "захват" - это попытка выдать желаемое за действительное и показать свою "крутость". Вышки по-прежнему находятся на своем месте.
Данные буровые вышки до 2015 года находились на Одесском газовом месторождении, после чего были перемещены в Голицинское месторождение, находящееся в 70 км к северо-западу от побережья Крыма. Такое расположение позволило ВСУ наносить по ним удары, после чего вышки были оставлены.