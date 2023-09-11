Военное обозрение
Войти Регистрация

Военная разведка Украины заявила о «взятии под контроль» четырёх российских газовых вышек у побережья Крыма

42
Военная разведка Украины заявила о «взятии под контроль» четырёх российских газовых вышек у побережья Крыма

Украина "вернула" под свой контроль газовые вышки, "захваченные" в 2014 году и перемещенные ближе к Крыму. Такое заявление сделали в Главном управлении разведки МО Украины.


Военная разведка вернула под контроль Киева так называемые "вышки Бойко". Подробности операции не раскрываются, заявляется, что операция по "захвату" была многоэпизодной, в одном из эпизодов даже произошло столкновение между катерами украинского спецназа и российским истребителем, во время которого Су-30СМ морской авиации якобы даже получил несколько повреждений и был вынужден ретироваться.

В общем, ГУР бодро рапортует о "восстановлении контроля" над четырьмя вышками в Черном море, но упуская несколько важных моментов. Во-первых, на самих вышках уже давно никого нет, с 2022 года из-за ударов по ним оттуда эвакуировали всех рабочих, фактически законсервировав их. Во-вторых, сам "захват" можно описать несколькими словами: прибыли, обыскали, сперли все, что плохо было прикручено, сфоткались для подтверждения и убежали. А вспоминать, сколько катеров с личным составом групп Сил специальных операций было потеряно во время этих "захватов", в Киеве не будут.

В общем, как сообщают наши военные, на газовых вышках представителей киевского режима не наблюдается, вблизи тоже. Все появляющиеся катера ВСУ уничтожаются самолетами морской авиации Черноморского флота. По сути, весь "захват" - это попытка выдать желаемое за действительное и показать свою "крутость". Вышки по-прежнему находятся на своем месте.

Данные буровые вышки до 2015 года находились на Одесском газовом месторождении, после чего были перемещены в Голицинское месторождение, находящееся в 70 км к северо-западу от побережья Крыма. Такое расположение позволило ВСУ наносить по ним удары, после чего вышки были оставлены.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
42 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Azerbaijan2023
    Azerbaijan2023 Сегодня, 13:54
    -9
    Если это правда, то это серьезная заява! Хм.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 13:56
      +12
      Во-первых, на самих вышках уже давно никого нет, с 2022 года из-за ударов по ним оттуда эвакуировали всех рабочих, фактически законсервировав их. Во-вторых, сам "захват" можно описать несколькими словами: прибыли, обыскали, сперли все, что плохо было прикручено, сфоткались для подтверждения и убежали. А вспоминать, сколько катеров с личным составом групп Сил специальных операций было потеряно во время этих "захватов", в Киеве не будут.


      По украинской традиции перемога как всегда превращается в зраду.
      1. Shurik70
        Shurik70 Сегодня, 14:11
        +2
        Объект, обстреливаемый артиллерией с обоих сторон фронта, не может кому-либо принадлежать.
        Наши пытались на острове Змеиный закрепиться - но пришлось эвакуироваться.
        Ну а временно прислать катер, чтоб флаг повесить - то да. Можно.
        Меня другое заинтересовало
        "захваченные" в 2014 году и перемещенные ближе к Крыму

        Это как вообще можно скважину передвинуть?
        1. igorbrsv
          igorbrsv Сегодня, 14:26
          -2
          Скважину законсервировали. Вышку с Одессы спёрли. Теперь она бесхозная у побережья Крыма request
          1. Гардамир
            Гардамир Сегодня, 15:37
            0
            Теперь она бесхозная
            Я бы купил, на пару с Ротенбергом.
          2. Tiger_Kam
            Tiger_Kam Сегодня, 16:47
            0
            Часть платформ бывают плавучими, часть грузятся на подплывающий корабль который её перевозит на новое место. И лишь малая часть является стационарными (в основном расположенные на шельфе).
        2. Uncle Lee
          Uncle Lee Сегодня, 14:33
          +1
          до 2015 года находились на Одесском газовом месторождении, после чего были перемещены в Голицинское месторождение,
          Цитата: Shurik70
          Это как вообще можно скважину передвинуть?
        3. Ilya-spb
          Ilya-spb Сегодня, 14:35
          +3
          Передвинуть скважину - пара пустяков для великих укров, выкопавших Черное море)))
    2. Трус
      Трус Сегодня, 13:58
      +2
      На что? На победу?
      «Краткость, сестра таланта»
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 14:03
        +3
        Цитата: Трус
        На что? На победу?
        «Краткость, сестра таланта»


        На перемогу,превращающуюся со временем в зраду.
    3. АндрейKam_Z
      АндрейKam_Z Сегодня, 14:24
      +2
      Если это правда, то это серьезная заява! Хм.

      Серьезная заява кому и о чем?
    4. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 14:29
      0
      . Если это правда, то это серьезная заява! Хм.

      Теоретически всу могут в кустах чем-то овладеть. Только зачем? Утащить у нас уже не получится.... no
  2. NotPetya
    NotPetya Сегодня, 13:59
    -18
    Подробности операции не раскрываются

    Да уж конечно, зачем вводить в заблуждение читателей ВО?

    ГУР целый фильм сняли с кадрами своей работы на 13+ минут, где видно и высадку, и подбитие Су-30СМ из ПЗРК, и прочие подробности операции.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 14:33
      +2
      Ну мы его не видели. Но зачем эта "операция"? Что с вышкой делать? Форпост чтоли ихний? Крепость плавучая? Грести на веслах будут до Одессы? Смысл в чём этого действа? what
      1. Escariot
        Escariot Сегодня, 14:42
        +1
        Цитата: igorbrsv
        Ну мы его не видели. Но зачем эта "операция"? Что с вышкой делать? Форпост чтоли ихний? Крепость плавучая? Грести на веслах будут до Одессы? Смысл в чём этого действа? what

        Первая линия обороны (предполье) супротив возможного десанта на Одессу. Место для перевалки ДРГ по дороге в Крым. Место для установки систем радиоразведки и управления БПЛА.
        1. Boris Manzhela
          Boris Manzhela Сегодня, 15:02
          +1
          На ютубе выложен документальный сюжет о спецоперации ГУР на "вышка Бойка".
          https://www.youtube.com/watch?v=eUujwX1xaaY&t=806s
        2. topol717
          topol717 Сегодня, 15:44
          +2
          Цитата: Escariot
          Первая линия обороны (предполье) супротив возможного десанта на Одессу. Место для перевалки ДРГ по дороге в Крым. Место для установки систем радиоразведки и управления БПЛА.

          На целом Острове Змеиный не удается форпост сделать, а тут на выше сделали?
          Есть и пить они там что будут?
          Про место для управления БПЛА вообще смешно.
          Про самолет. Зачем самолету спускать на высоту ниже 4К метров когда противник вооружен ПЗРК????? что за глупость? или с 5 км не может в катер попасть?
          Ну и самое главное. Я не знаю как там на самом деле дела, но складывается ощущение - Наш Черноморский Флот в очередной раз пробил дно. Ибо столько косяков никто не делал.
    2. svarog77
      svarog77 Сегодня, 16:04
      0
      Эк вы загнули, даже ГУР поскромнее заявление сделал laughing
    3. KCA
      KCA Сегодня, 16:11
      +1
      Ни какую игру не напомнило? Даже не помню сколько раз ххлы выкладывали ролики из игр, где любую технику РФ уничтожают
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:59
    +3
    А-ля о. Змеиный, отвоеванный/взятый под контроль.
    А почему там нет никого? Да кому он нужен?
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 14:03
      +8
      Кстати, со Змеиным такая фигня, что он очень даже нужен был, но - СССР, а потом Украине, потому что к нему прилегает газовое месторождение, которое у незалежной Окраины... Моментально сперли румыны, и хоть оборись шароварники - фигу что им когда вернут. А вот как придет туда Россия, уже румынам карачун - остров Змеиный крайняя точка, у него прибрежные воды, месторождения в них - идите воруйте коней дальше, цыгане, а не газ, пока голову не отвернули
    2. Uprun
      Uprun Сегодня, 14:09
      0
      А что не так про о. Змеиный? Кеклы считают его отвоеванным, наши - попробуй сунься.
  4. ВадимЖивов
    ВадимЖивов Сегодня, 14:03
    +8
    В этом и есть какловская натура. Что не съем, то понадкусываю... Испорчу, сломаю, обгажу...
  5. Хорон
    Хорон Сегодня, 14:10
    +4
    Такое расположение позволило ВСУ наносить по ним удары, после чего вышки были оставлены.

    Они должны были быть не только остановлены, но и при необходимости уничтожены. Если противник проявил к ним интерес их уничтожение должно быть обязательным. Противник не должен иметь иллюзий по поводу серьёзности наших намерений. Чувствуя слабину, он всегда будет бить по этому месту.
    P.S. Подозреваю что укропы заминировали платформы, если им удалось на них побывать, то есть при любых попытках там высадить военных или начать их эксплуатировать - они будут уничтожены, только уже укропами. О платформах можно забыть!
    1. guest
      guest Сегодня, 14:27
      +1
      Цитата: Хорон
      P.S. Подозреваю что укропы заминировали платформы, если им удалось на них побывать

      А вот почему мы не заминировали перед уходом от туда?
    2. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 14:35
      0
      А что они жрать будут на вышках, или как обратно поплывут? Рыбу и морскую воду чтоли?
    3. Escariot
      Escariot Сегодня, 14:46
      0
      Цитата: Хорон
      Такое расположение позволило ВСУ наносить по ним удары, после чего вышки были оставлены.

      Они должны были быть не только остановлены, но и при необходимости уничтожены. Если противник проявил к ним интерес их уничтожение должно быть обязательным. Противник не должен иметь иллюзий по поводу серьёзности наших намерений. Чувствуя слабину, он всегда будет бить по этому месту.
      P.S. Подозреваю что укропы заминировали платформы, если им удалось на них побывать, то есть при любых попытках там высадить военных или начать их эксплуатировать - они будут уничтожены, только уже укропами. О платформах можно забыть!

      Ну минировать это понятное дело, но ведь никто не мешает туда притащить какую-нибудь Стугну работающую от генератора. Так что любая попытка подойти к платформе на катере или вертолете может быть встречена выстрелом из ПТРК. Так что взрывать необязательно.
  6. Уарабей
    Уарабей Сегодня, 14:22
    +2
    Цитата: NotPetya
    Подробности операции не раскрываются

    Да уж конечно, зачем вводить в заблуждение читателей ВО?

    ГУР целый фильм сняли с кадрами своей работы на 13+ минут, где видно и высадку, и подбитие Су-30СМ из ПЗРК, и прочие подробности операции.

    Да, фильмы они снимать умеют. Особенно на полигонах, где всё спокойно. Весь интернет этими агитками завален.
  7. voyaka uh
    voyaka uh Сегодня, 14:23
    +1
    Вот и об'ьяснились бесконечные уничтоженные целыми пачками катера.
    Неизвестно куда плывшие.
    А плыли они на захват платформ-вышек.
    Заминировали, небось...
  8. A2AD
    A2AD Сегодня, 14:23
    +1
    Данные буровые вышки до 2015 года находились на Одесском газовом месторождении, после чего были перемещены в Голицинское месторождение, находящееся в 70 км к северо-западу от побережья Крыма. Такое расположение позволило ВСУ наносить по ним удары, после чего вышки были оставлены.
    Это кто ж такой "умный" додумался их переместить туда где каклам будет удобнее их атаковать? Или не "умный" а вполне себе отдающий отчет предатель.
    1. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 15:09
      +1
      A2AD (Сергей), вы не боитесь пустить пузырь в лужу своим заявлением? Может стоило лучше ознакомиться с темой нефтегазовой добычи в Черном море и хотя бы иметь представление, где располагаются основные месторождения. Посмотреть историю эксплуатации и статистику объемов добычи за последние 10 лет. А так получается, что вы "клюнули" на факт перемещения буровых платформ из Одесского месторождения, на Голицинское и не понимая ничего, бросились искать врагов. Конечно, в данной статье автор не ставил задачу разложить все по полочкам для понимания и отсюда нападки на всех причастных к платформам.
      Кратенько подскажу вам и другим.
      1.Одесское месторождение самое богатое, 50% всей добычи в этом месте Черного моря. Но оно самое далекое от Крыма и практически за границей нашей экономической зоны по ММП - в 100 км от Украины и 150 км до Крыма. Мы попросту спёрли эти буровые и оттащили их к себе поближе.
      2. Все буровые импортного производства и комплектации и после 2014 года их ремонт и эксплуатация стали проблемой. Добыча сократилась почти в три раза к 2021 году, а после начала СВО и вовсе была прекращена.
      3.Одесское и Голицинское месторождение связаны с Крымом подводными газопроводами, а при глубине моря от 30-100м, их минирование и повреждение очень доступно для боевых пловцов.
      Тут можно было бы спросить, почему эти вышки не утащили совсем близко к берегам Крыма, а оставили их рядом с Голицинскими на расправу диверсантам и как опорные точки для них? Возможно, ближе уже не позволяли глубины моря в этой акватории, а тащить их на Южное побережье Крыма, сами понимаете, тот ещё пейзаж для курортников.
  9. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 14:25
    +1
    Кто то кого-то водит за нос!Вышки сами по себе уже важный обьект,если там нет наших военных и персонала,значит мы не можем их контролировать!В таких ситуациях ничьей не бывает не шахматы. Значит,вышки как минимум под контролем всук.
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 14:30
      0
      Таки кекла персонала и всук там тоже нет. В таких ситуациях ничьей не бывает не шахматы. Значит, вышки, как минимум под нашим контролем.
    2. Уарабей
      Уарабей Сегодня, 15:50
      0
      Эти вышки сейчас никто не может контролировать. Да и их контроль нафиг никому не упал в это время. Просто ВСУ попиарились на этом, приплыв на заброшенные объекты и свалили. Возможно заминировали, чтобы подорвать тогда, когда станет окончательно понятно, что использовать их Украина точно не сможет в своих целях, после окончания конфликта. И торчать на них нет никакого смысла ни нам, ни краинцам.
  10. 416D
    416D Сегодня, 14:28
    0
    Цитата: Shurik70
    Объект, обстреливаемый артиллерией с обоих сторон фронта, не может кому-либо принадлежать.
    Наши пытались на острове Змеиный закрепиться - но пришлось эвакуироваться.
    Ну а временно прислать катер, чтоб флаг повесить - то да. Можно.
    Меня другое заинтересовало
    "захваченные" в 2014 году и перемещенные ближе к Крыму


    Это как вообще можно скважину передвинуть?



    Скважину нет, но платформу можно
  11. pettabyte
    pettabyte Сегодня, 14:32
    -2
    Почему нельзя было отогнать их временно скажем к Сочи?
    1. Escariot
      Escariot Сегодня, 14:47
      -1
      Цитата: pettabyte
      Почему нельзя было отогнать их временно скажем к Сочи?

      Так зачем, если режим Зеленского падёт за неделю?
      1. Комментарий был удален.
    2. svarog77
      svarog77 Сегодня, 16:05
      +1
      А у Сочи есть скважины просветите..?
  12. Shkodnik65
    Shkodnik65 Сегодня, 14:33
    +1
    на газовых вышках представителей киевского режима не наблюдается, вблизи тоже. Все появляющиеся катера ВСУ уничтожаются самолетами морской авиации Черноморского флота
    Что-то автор сам себе противоречит. Если ВСЕ катера уничтожаются, то каким макаром украинцы добрались до вышек, всё спёрли, сфоткались и смылись?. Автор, Вы уж определитесь, что-ли!
  13. V.B.
    V.B. Сегодня, 14:44
    -4
    А из Одессы вышли три корабля, якобы с продукцией горно-обогатительной. А Верховный отправился на Дальний Восток, а кораблики плывут. Чего стоят обещания и слова- весь мир знает. "Полное собрание обещаний"- можно издавать, а ещё хроники удивительной войны, где народ и армия на одной стороне, а власть- как-бы.
  14. С.Викторович
    С.Викторович Сегодня, 15:34
    -1
    Между Одессой и Крымом не должно быть ничего неподконтрольного РФ,
  15. Уарабей
    Уарабей Сегодня, 15:53
    0
    Цитата: Escariot
    Цитата: pettabyte
    Почему нельзя было отогнать их временно скажем к Сочи?

    Так зачем, если режим Зеленского падёт за неделю?

    Автор тот же, что и "Киев за три дня"?