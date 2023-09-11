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Ходаковский: Имей мы дело только с Украиной, мы бы уже закончили спецоперацию

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Ходаковский: Имей мы дело только с Украиной, мы бы уже закончили спецоперацию

Сложившаяся ситуация, когда ВС РФ вынуждены столь долго противостоять украинским формированиям и даже находиться в обороне, обусловлена масштабной западной военной помощью Украине. Об этом пишет в своем Telegram-канале заместитель начальника Управления Федеральной службы войск национальной гвардии (Росгвардии) по Донецкой Народной Республике (ДНР) полковник Александр Ходаковский – бывший командир бригады «Восток» Народной милиции ДНР.


Как отмечает офицер, к сожалению, россияне уже внутренне привыкли к такому состоянию, когда ВС РФ находятся в обороне, а противник пытается наступать. Во многом это связано с событиями первого этапа спецоперации, а теперь мы преодолеваем их последствия.

Но, конечно, важнейшую роль сыграла западная военная помощь Украине. Сейчас ВСУ воюют западным оружием и на западные деньги, часто – и руками западных наемников.

Имей мы дело только с Украиной, мы бы уже закончили, потому что у неё объективно уже закончилось всё, что у неё было на момент начала. Да, закончили бы с тем стыдным для нас периодом, который нам всё равно пришлось бы пережить, но наступая, или отступая - мы ее "демилитаризовывали", и в конце концов она бы упала нам под ноги

- пишет Ходаковский в своем Telegram-канале.

Начало спецоперации было перерасходным, а затем Россия дала возможность Западу настроиться и запустить механизмы военного противостояния. Теперь все проблемы спецоперации связаны с военной помощью со стороны западных государств.

Ходаковский отмечает, что Запад поставил Украине системы радиоэлектронной борьбы и разведки, дальнобойную артиллерию, танки и бронемашины, высокоточное оружие, обеспечил космической разведкой. Фактически, делает вывод экс-командир «Востока», Россия противостоит именно Западу, и этот тезис не стоит воспринимать как пропагандистское клише, поскольку так оно и есть.
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27 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:02
    +15
    Об этом писали полгода назад, об этом же будут писать и через полгода.
    1. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 14:25
      0
      Цитата: Uprun
      Об этом писали полгода назад, об этом же будут писать и через полгода.

      Да товарищ спит и видит сон... Уже давно говорят, что мы не с западом воюем, а сглобалистами, Запад +, ( Пакистан поставляет снаряды на Украину, а разве он Запад, ЮК, Казахстан, Азербайжджан, Турция?) мы сами дизтопливо продаем через Болгарию, а то украинские танки встанут. request "Эх, запад не пота запах, не женщины а сказка братьев Гримм" А вы Запад.... Да победа была близка, но 5 колонна во всех штабах.....
      1. Кронос
        Кронос Сегодня, 14:35
        -1
        Не была близка победа теми силами, что начали да и теми, что сейчас победить невозможно их банально мало для наступления.
  2. AVESSALOM
    AVESSALOM Сегодня, 14:03
    +12
    А предположить такое развитие событий конечно же никто не мог,и даже Великий геостратегический игрок.
    1. spirit
      spirit Сегодня, 14:25
      -3
      Сын солнца слишком"велик" для этого)Он уже в далёком будущем планирует колонизацию других планет.Куму отдал такие мелочные вопросы по Украинеlaughing
  3. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 14:06
    +6
    Да все знают, если бы у бабушки и т. д., имеем что имеем, Вашингтон с 2014 своих планов и не скрывал ни в отношении Украины, ни в отношении России, а спец службы я думаю знали ещё больше. А вот почему зная всё получилось так как получилось, вопрос к спецам и власть имущим.
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 14:19
      +5
      Цитата: Ропот 55
      а спец службы я думаю знали ещё больше.

      Обкакались спецслужбы по полной. Нихрена они не знали, доверились Медведчуку.
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 14:28
        +1
        Румата hi, думаю что среди спецов были и свои ЗОРГЕ но их как обычно не послушали.
    2. Балу
      Балу Сегодня, 16:19
      0
      Цитата: Ропот 55
      Да все знают, если бы у бабушки и т. д., имеем что имеем, Вашингтон с 2014 своих планов и не скрывал ни в отношении Украины, ни в отношении России, а спец службы я думаю знали ещё больше. А вот почему зная всё получилось так как получилось, вопрос к спецам и власть имущим.

      Запамятовал, с начала СВО генералопад уже сколько персонажей насчитывает? Этот , угнавший ми 8, оказывается имл дядюшку в СБУ на немаленькой должности. А вот фамилии персонажей генералопада , а их родственные связи за забором, до назначения проверялись?
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 16:45
        0
        Балу hi, ну вы же понимаете что система наша и она к сожалению такая, историю с военкомом по фамилии Лайко яркий пример.
  4. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 14:09
    +2
    А кто должен был спрогнозировать такую ситуацию и заранее принять необходимые меры? Кто за это деньги получает и награды?
    1. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 14:19
      +7
      Ведомство Патрушева, прежде всего.
      Но оно старалось "читать по губам" мысли Главного и максимально угодить ему.
      И Генштаб с парадами и парадными учениями.
      Результат - затяжная тяжелая война.
    2. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 14:20
      0
      Цитата: Ulan.1812
      А кто должен был спрогнозировать такую ситуацию и заранее принять необходимые меры? Кто за это деньги получает и награды?

      В первую очередь некий гражданин на первую и последнюю букву "Н".
  5. Andreich A.
    Andreich A. Сегодня, 14:10
    +2
    2013-2014 - годы упущенных возможностей. Даже 15й - позволил бы сохранить грандиозное количество жизней...

    А все эти рассуждения и сетования на "запад" напоминают анекдот про льва:
    Посетитель зоопарка смотрит как служитель кормит мясом льва.
    — Скажите, а может лев съесть сразу 5 килограммов мяса?
    — Конечно, может.
    — А десять?
    — Запросто.
    — Ну а 20 килограммов?!
    — Съесть-то он съест, да кто ж ему столько даст?
  6. Елис_С
    Елис_С Сегодня, 14:13
    0
    Запад поставил Украине системы радиоэлектронной борьбы и разведки, дальнобойную артиллерию, танки и бронемашины, высокоточное оружие, обеспечил космической разведкой. Фактически, делает вывод экс-командир «Востока», Россия противостоит именно Западу

    Пока противостоит только Украине, имеющей помощь Запада.
    Хотя и это уже не хорошо....когда все против одного...
  7. сталевар
    сталевар Сегодня, 14:15
    +7
    "Имей мы дело только с Украиной, "
    Если бы Путин не струсил в 2014 г , этой Украины уже бы и не было!!
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 14:23
      +2
      Цитата: сталевар
      "Имей мы дело только с Украиной, "
      Если бы Путин не струсил в 2014 г , этой Украины уже бы и не было!!

      Тогда розовые пони кричали:
      - Низзя, низзя нападать на Укрорейх, а то сссанкции ввввведуууут!
    2. Балу
      Балу Сегодня, 16:22
      0
      Цитата: сталевар
      "Имей мы дело только с Украиной, "
      Если бы Путин не струсил в 2014 г , этой Украины уже бы и не было!!

      Сколько военных училищ и НИИ табурктин позакрывал, сколько военных частей, в т.ч. госпиталей позакрывал? ВС и генштаб были готовы для решения вопроса военным путем?
  8. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 14:18
    +4
    Теперь все проблемы спецоперации связаны с военной помощью со стороны западных государств.
    Его заносит, бывает. Какой Запад, если мы сами снабжаем и Запад и Украину топливом и тд..... торговлю с ними сворачивать не думаем. Да и 5 колона не изведена. Дело мы имеем не с Западом, а бери шире, с Глобалистами, с которыми и наши хомяки в сговоре, за долю малую своих наворованных. "Вор не тот кто пойман и осужден, а тот кто ворует" angry
    1. Жнец
      Жнец Сегодня, 14:25
      +3
      Это бизнес, в капитализме без него никак. Вы предлагаете закрыть вентили с газом и нефтью? А куда их продавать? Чем налоги платить в бюджет? Вообще чем бюджет наполнять?
      Отдавать за бесценок в Китай и Индию? так те радостно возьмут и перепродадут на запад.
      Деньги на СВО, на технику, на з/п контрактникам берутся от продажи наших ресурсов, а уж кто их купит, нас особо не волнует, лишь бы покупали дороже. Таковы реалии экономических отношений.
      1. МБРШБ
        МБРШБ Сегодня, 15:13
        0
        Чем налоги платить в бюджет? Вообще чем бюджет наполнять?

        Правильные ответы: 1. Рублями. 2. Налогами.
        Так и происходит, в общем-то. Доля нефтегаза в наполнении бюджета процентов 15, а то и меньше.
  9. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 14:19
    +2
    Какой он "шутник"!Наша армия полигонная а всуки учились воевать на Донбассе с 14го года,они там костяк своей армии создали и поднотовили к такой войне к которой армия России и близко не была готова. Мы начали эту "джентольменскую "операцию из расчёта что всё пойдёт как пр маслу,задавим мощью,да только к длительной войне армия оказалась не готова. И кучи бестолочей во главе войск,и никакая логистика,и слабый уровень подготовки и слаженности войск-до сих пор с этими проблемами и воюем!Так что эту мантру что мы их одним махом,если бы не сша да нато,можно забыть!Армия наша оказалась не готова к такой войне с таким руководством,всё приходится менять на ходу,как говорится,резать по живому!Только вот проблему с командованием решить не получается,все командуют с оглядкой на кремль,а там нужно принимать решения на месте и как можно быстрее.
    1. Ulan.1812
      Ulan.1812 Сегодня, 14:29
      0
      Цитата: Бережливый
      Какой он "шутник"!Наша армия полигонная а всуки учились воевать на Донбассе с 14го года,они там костяк своей армии создали и поднотовили к такой войне к которой армия России и близко не была готова. Мы начали эту "джентольменскую "операцию из расчёта что всё пойдёт как пр маслу,задавим мощью,да только к длительной войне армия оказалась не готова. И кучи бестолочей во главе войск,и никакая логистика,и слабый уровень подготовки и слаженности войск-до сих пор с этими проблемами и воюем!Так что эту мантру что мы их одним махом,если бы не сша да нато,можно забыть!Армия наша оказалась не готова к такой войне с таким руководством,всё приходится менять на ходу,как говорится,резать по живому!Только вот проблему с командованием решить не получается,все командуют с оглядкой на кремль,а там нужно принимать решения на месте и как можно быстрее.

      Да уж, всё как прежде видимо верхи плохо знают народную мудрость про мужика, и петуха, который в темечко клюет. И про гром и мужика, который заранее не крестится.
    2. Normann
      Normann Сегодня, 14:38
      +1
      Самые боеспособные части с реальным опытом были выведены.
  10. Hellcos
    Hellcos Сегодня, 14:56
    +1
    Думаю, что в Кремле были уверены в том, что успеют за пару недель разгромить Украину- до того, как Запад окажет существенную помощь. Но свои силы переоценили, а противника недооценили
  11. иван2022
    иван2022 Сегодня, 15:01
    +1
    Хе.... хе.... Имей мы чуток ума побольше в 1991 ,таки у нас вообще сегодня таких дичайших и
    фантастических проблем, как "война с Украиной" не было бы....

    Мы имели бы дело ТОЛЬКО с Украиной только в одном случае - - если бы она была в СССР вместе с Россией.
    А иначе, пардон-не получится, потому что именно такие проблемы с УНР мы уже имели в 1918 !

    Давно пора понять, что если ты, например, "попал на Зону" за непроходимую дурь и убогие грехи свои, то место "у параши" - - твоё законное и роптать глупо..... Привыкай !
  12. МБРШБ
    МБРШБ Сегодня, 15:08
    +1
    Так вот где собака порылась! Оказывается, мы имеем дело не только с Украиной!
    Очень своевременная публикация на ВО, а то мы прям терялись в догадках и вопросах!