Имей мы дело только с Украиной, мы бы уже закончили, потому что у неё объективно уже закончилось всё, что у неё было на момент начала. Да, закончили бы с тем стыдным для нас периодом, который нам всё равно пришлось бы пережить, но наступая, или отступая - мы ее "демилитаризовывали", и в конце концов она бы упала нам под ноги

Сложившаяся ситуация, когда ВС РФ вынуждены столь долго противостоять украинским формированиям и даже находиться в обороне, обусловлена масштабной западной военной помощью Украине. Об этом пишет в своем Telegram-канале заместитель начальника Управления Федеральной службы войск национальной гвардии (Росгвардии) по Донецкой Народной Республике (ДНР) полковник Александр Ходаковский – бывший командир бригады «Восток» Народной милиции ДНР.Как отмечает офицер, к сожалению, россияне уже внутренне привыкли к такому состоянию, когда ВС РФ находятся в обороне, а противник пытается наступать. Во многом это связано с событиями первого этапа спецоперации, а теперь мы преодолеваем их последствия.Но, конечно, важнейшую роль сыграла западная военная помощь Украине. Сейчас ВСУ воюют западным оружием и на западные деньги, часто – и руками западных наемников.- пишет Ходаковский в своем Telegram-канале Начало спецоперации было перерасходным, а затем Россия дала возможность Западу настроиться и запустить механизмы военного противостояния. Теперь все проблемы спецоперации связаны с военной помощью со стороны западных государств.Ходаковский отмечает, что Запад поставил Украине системы радиоэлектронной борьбы и разведки, дальнобойную артиллерию, танки и бронемашины, высокоточное оружие, обеспечил космической разведкой. Фактически, делает вывод экс-командир «Востока», Россия противостоит именно Западу, и этот тезис не стоит воспринимать как пропагандистское клише, поскольку так оно и есть.