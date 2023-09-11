Официальный представитель МИД РФ назвала расизмом запрет ЕК на ввоз россиянами личных вещей в Европу

Западные лидеры, видимо, полностью исчерпав санкционный потенциал для давления на российскую экономику, решили «отыгрываться» на гражданах РФ.Так, Еврокомиссия запретила россиянам въезжать на территорию ЕС на авто, зарегистрированных в России. Согласно Статье 3i, приложению XXI, это будет считаться запрещенным импортом. Следовательно, такие авто могут и скорее всего будут изыматься прямо на таможне.Впрочем, и это еще не все. Согласно недавно озвученным разъяснениям ЕК, в том же приложении значится еще целый перечень предметов и вещей, которые также в ЕС будут считаться запрещенными. Среди них ноутбуки, смартфоны, фотокамеры, чемоданы, шампуни, зубные пасты, туалетная бумага и др.Таким образом, российские граждане, отправляющиеся в одну из стран ЕС, могут прямо на таможне лишиться большинства личных вещей.Впрочем, в ЕК сделали заявление, которое больше похоже на издевку. Так, Еврокомиссия якобы разрешила странам ЕС не конфисковывать такие личные вещи российских туристов, как, например, одежда.Стоит отметить, что в МИД РФ уже отреагировали на крайне враждебное поведение европейских властей. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала вышеупомянутые комментарии Еврокомиссии расизмом.