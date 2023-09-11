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Официальный представитель МИД РФ назвала расизмом запрет ЕК на ввоз россиянами личных вещей в Европу

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Официальный представитель МИД РФ назвала расизмом запрет ЕК на ввоз россиянами личных вещей в Европу

Западные лидеры, видимо, полностью исчерпав санкционный потенциал для давления на российскую экономику, решили «отыгрываться» на гражданах РФ.


Так, Еврокомиссия запретила россиянам въезжать на территорию ЕС на авто, зарегистрированных в России. Согласно Статье 3i, приложению XXI, это будет считаться запрещенным импортом. Следовательно, такие авто могут и скорее всего будут изыматься прямо на таможне.

Впрочем, и это еще не все. Согласно недавно озвученным разъяснениям ЕК, в том же приложении значится еще целый перечень предметов и вещей, которые также в ЕС будут считаться запрещенными. Среди них ноутбуки, смартфоны, фотокамеры, чемоданы, шампуни, зубные пасты, туалетная бумага и др.

Таким образом, российские граждане, отправляющиеся в одну из стран ЕС, могут прямо на таможне лишиться большинства личных вещей.

Впрочем, в ЕК сделали заявление, которое больше похоже на издевку. Так, Еврокомиссия якобы разрешила странам ЕС не конфисковывать такие личные вещи российских туристов, как, например, одежда.

Стоит отметить, что в МИД РФ уже отреагировали на крайне враждебное поведение европейских властей. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала вышеупомянутые комментарии Еврокомиссии расизмом.
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59 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 14:54
    +12
    "Спасибо" "партнерам" из ЕС - хоть одежду с исподним не отбирают.... wassat

    зы Могу добровольно сдать носки, потные, две пары. wassat В углу пока не стоят. wassat
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 15:02
      +4
      Спасибо "партнерам" из ЕС - хоть одежду с исподним не отбирают.... wassat
      Спасибо ЕС они делают то, что должны были сделать власти РФ сами, хотя бы на время СВО вести себя по скромнее. Пока Российская армия бьется на украине, некоторые позволяют себе скупать недвижимость в испаниях, устраивать вечеринки и шопинги во франциях...
      1. Татьяна
        Татьяна Сегодня, 15:16
        0
        Официальный представитель МИД РФ назвала расизмом запрет ЕК на ввоз россиянами личных вещей в Европу

        Так они в Европе на Западе РАСИСТЫ и есть - причём с давних времён!

        Крестоносцы на Руси в 1240 году (взятие Пскова войском крестоносцев, к/ф Александр Невский, 1938)
        1. Арон Заави
          Арон Заави Сегодня, 15:31
          +2
          Цитата: Татьяна
          Официальный представитель МИД РФ назвала расизмом запрет ЕК на ввоз россиянами личных вещей в Европу

          Так они в Европе на Западе РАСИСТЫ и есть - причём с давних времён!

          Крестоносцы на Руси в 1240 году (взятие Пскова войском крестоносцев, к/ф Александр Невский, 1938)

          Псков ливонцы вообще не брали .
    2. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 15:15
      +4
      Цитата: Nexcom
      "Спасибо" "партнерам" из ЕС - хоть одежду с исподним не отбирают....

      еще не вечер
    3. Гардамир
      Гардамир Сегодня, 15:20
      +5
      "Спасибо" "партнерам" из ЕС
      Чем вы недовольны, кто гнётся того и гнут.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 15:51
        +1
        Гнется руководство, а не народ. Народ - не сдастся!
        1. A.A.G.
          A.A.G. Сегодня, 16:44
          0
          Цитата: Nexcom
          Гнется руководство, а не народ. Народ - не сдастся!

          Даже "+" Вам поставил...
          Но... "Наше" "руководство" уже давно, упорно, и результативно "гнёт" Народ, а он(мы)... - кто адаптируется, кто "прогибается"! ...
          Поэтому "Народ - не сдастся! ", - видится смутно. Гляньте на молодёжь( даже не на условных милохиных), на пенсионерок, -"Резерв ЕР". Да хоть на результаты вчерашних выборов! ( как-то не коррелируют результаты с предпочтениями знакомых; более того, - заявления в центральных СМИ не в полной мере соответствуют докладам региональных изберкоммов.).
          Меньше всего( имхо) нам сейчас нужна внутренняя возня. / ... не, - не "охранитель"! /, но ЧТО-ТО делать уже давно пора!
          Да, - похоже, загнали в цугнцванг. Кто? Зачем? - теперь вторично. ( Конечно, виновных надо определить, признать таковыми..."Нас обманули",- десять раз не проканает.)Выгребать все-равно надо. Как? - Большой вопрос!
    4. knn54
      knn54 Сегодня, 15:23
      0
      -шампуни, зубные пасты, туалетная бумага и др.
      Совсем ЕС обнищал-поставили таможню на самообеспечение.
      1. Василенко Владимир
        Василенко Владимир Сегодня, 15:26
        +5
        Цитата: knn54
        Совсем ЕС обнищал-поставили таможню на самообеспечение.

        они не обнищали, он НАС, РУССКИХ, приравняли животным которым это все не нужно, скоро поднимут, официально, вопрос о том что бы загнать нас в леса, между собой в быту, уже это давно обсуждают
        и сели мы и дальше будем выражать лишь озабоченность, то именно так все и будет
    5. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 15:28
      +8
      А зачем росиянам ездить сегодня в Европу? Вы считаете нормальным тратить деньги с странах, которые часть их направят на производство оружия против вас?
      1. opuonmed
        opuonmed Сегодня, 16:15
        +1
        а продавать европе ресурсы это норма ? после такого РФ должна порвать все дим отношение с евопой ! это граждан РФ прировняли к второму сорту а верней к животным ! которые не имеют права на личные вещи !
      2. Аскольд65
        Аскольд65 Сегодня, 16:17
        0
        Цитата: Арон Заави
        А зачем росиянам ездить сегодня в Европу? Вы считаете нормальным тратить деньги с странах, которые часть их направят на производство оружия против вас?

        Ну, некоторые страны ЕС продолжают покупать у России нефть, газ, ядерное топливо и проч. Германия так вообще нарастила закупку у РФ удобрений раза в три, скомпенсировав таким образом отказ от получения природного газа, который шёл на пр-во этих самых удобрений. А ведь эти деньги идут и на производство вооружений против Украины.
        1. Арон Заави
          Арон Заави Сегодня, 16:42
          0
          Цитата: Аскольд65

          Ну, некоторые страны ЕС продолжают покупать у России нефть, газ, ядерное топливо и проч. Германия так вообще нарастила закупку у РФ удобрений раза в три, скомпенсировав таким образом отказ от получения природного газа, который шёл на пр-во этих самых удобрений. А ведь эти деньги идут и на производство вооружений против Украины.

          Вообще то интересы Европы и Украины не во всем пересекаются. И потом по вашей же статистике европейские туристы в РФ практически перестали ездить.
    6. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 16:11
      +2
      Цитата: Nexcom
      "Спасибо" "партнерам" из ЕС - хоть одежду с исподним не отбирают.... wassat

      зы Могу добровольно сдать носки, потные, две пары. wassat В углу пока не стоят. wassat

      Проще просто не ездить в ЕС.
  2. zxc15682
    zxc15682 Сегодня, 14:55
    +4
    Ну вот это уже дно.Осталось повешать бейжик на одежду что ты русский.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 14:56
      +10
      ...и нашить номер на одежду с надписью Ost.... Номер требуется дублировать татуировкой на руке????? А, падлы европейские?
      1. ваш вср 66-67
        ваш вср 66-67 Сегодня, 15:01
        -2
        Цитата: Nexcom
        ...и нашить номер на одежду с надписью Ost.

        А еще нас рать и бумагой не подтираться.. .. пускай нюхают laughing
        1. Василенко Владимир
          Василенко Владимир Сегодня, 15:27
          +2
          Цитата: ваш вср 66-67
          А еще нас рать и бумагой не подтираться.. .. пускай нюхают

          нюхать будем мы, они готовят население к тому, что русские это не люди, их можно и НУЖНО убивать
          1. Nexcom
            Nexcom Сегодня, 15:41
            +3
            Это называется расчеловечивание нации русских. Это уже было в истории, и не один раз....
    2. Romario_Argo
      Romario_Argo Сегодня, 14:58
      +3
      пришла пора параллельно ледоколам закладки на Балтийском заводе Тяжелых атомных ракетных крейсеров на смену Орланам
      1. A.A.G.
        A.A.G. Сегодня, 16:48
        0
        Цитата: Romario_Argo
        пришла пора параллельно ледоколам закладки на Балтийском заводе Тяжелых атомных ракетных крейсеров на смену Орланам

        Лозунги, лозунги...
        Из Балтики они смогут выйти? (к моменту окончания постройки?... Не касаясь финансирования, обеспечения.)...
  3. Елис_С
    Елис_С Сегодня, 14:58
    0
    Стараются, чтоб наши не "надсадились", а то ведь:
    ноутбуки, смартфоны, фотокамеры, чемоданы, шампуни, зубные пасты, туалетная бумага и др

    тяжело нести...
    А кто бы о них так "позаботился"? Может БРИКС?
  4. Бомба
    Бомба Сегодня, 14:58
    +8
    А что вам там надо, в Европе, позвольте спросить? Не дают отдыхать на испанских и итальянских виллах, так правильно делают. Все в Сочи по цене Турции как простые рабсеяне =)
    1. АндрейKam_Z
      АндрейKam_Z Сегодня, 15:07
      -1
      А что вам там надо, в Европе, позвольте спросить? Не дают отдыхать на испанских и итальянских виллах, так правильно делают. Все в Сочи по цене Турции как простые рабсеяне =)

      Так мы то хоть там закупаемся а вы в лучшем случае подрабатываете, а так ходите подаяние выпрашиваете. Скоро все там будете, а пока учите
    2. Romario_Argo
      Romario_Argo Сегодня, 16:18
      0
      в Сочи дороже чем в Турции
      мне, 2 ночи на выходные в отеле Рэдиссон Адлер встали в 100к рублей
      2 чела за 100к отдыхают в Турции минимум 2 недели (12 ночей)
    3. opuonmed
      opuonmed Сегодня, 16:25
      0
      дело не в том кто ездит кто не ездит они прировняли что гражданин РФ не чего провозить не может собой личных вещей ! это как животное у него не чего нету кроме хозяина и все ! если ответа не будет от РФ то это мазохизм полном виде будет надо за такое рвать дип отношение и увозить дипломатов с европы ! ну либо я не прав !
      1. Арон Заави
        Арон Заави Сегодня, 16:44
        0
        Цитата: opuonmed
        дело не в том кто ездит кто не ездит они прировняли что гражданин РФ не чего провозить не может собой личных вещей ! это как животное у него не чего нету кроме хозяина и все ! если ответа не будет от РФ то это мазохизм полном виде будет надо за такое рвать дип отношение и увозить дипломатов с европы ! ну либо я не прав !

        Конечно правы. Европейцы четко говорят, что не хотят видеть у себя граждан РФ.
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:59
    +1
    Эта тема для профессиональных психиатров. Во Вьетнаме, Венесуэле или ОАЭ такое даже в голову чиновникам не пришло бы. В ЕС и правда психические? Зачем к ним ехать, а вдруг покусают?
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 15:07
      +3
      Цитата: Uprun
      Эта тема для профессиональных психиатров

      не согласен, это для других специалистов
  6. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 15:00
    0
    Летайте самолётами Аэрофлота на курорты Краснодарского края. В общем.
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 15:05
      +1
      правды ради, в России есть огромное количество мест где отдохнуть и что посмотреть, от Камчатки до Калининграда,
      1. Копчёный
        Копчёный Сегодня, 15:18
        +1
        Есть, факт, выше крыши, только проблема в несоответствии уровня сервиса с выставляемой ценой.
        Вон недавно народ в сети ржал над местом в тени от зонта на пляжах.
        1. Василенко Владимир
          Василенко Владимир Сегодня, 15:22
          -3
          Цитата: Копчёный
          только проблема в несоответствии уровня сервиса с выставляемой ценой

          это не проблема
          не уж то не найдете гостинца сами?
          а уж если посмотреть что интересное так Россия лям очков даст всей европе
    2. Гардамир
      Гардамир Сегодня, 15:23
      +1
      Если не видно разницы. может советскую власть вернуть?
      Кстати нас долго убеждали, что Советский Союз огородился железным занавесом. теперь убедились, кто кого огораживает?
      1. Василенко Владимир
        Василенко Владимир Сегодня, 15:29
        +1
        Цитата: Гардамир
        Кстати нас долго убеждали, что Советский Союз огородился железным занавесом

        ни когда этого не было, занавес тогда опустил запад, а не наоборот
  7. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 15:04
    +4
    А нечего туда ездить. Сегодня чуть ли не главная новость о некой российской даме, которая на своем Мерсе возила своих собачек в Женеву на собачью выставку и у которой в Германии отобрали ее Мерс. Купленный на честно заработанные деньги ...
    Птичку жалко
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 15:12
      +2
      Людям иной раз еду сложно купить, а эти собак катают в дорогих авто заграницу.... Какое несчастье что у нее Мерс отобрали.... laughing
  8. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 15:04
    +3
    все это уже было в истории еврорейха




    осталось нашивать россиянам знак на одежду при пересечении границ для полноты картины
    p.s. один вопрос неужли при таком отношении кто-то к ним еще едет?!!!
  9. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:04
    0
    ЕС слишком себя возомнили ,кроме Европы заполненую беженцами всех мастей, как будто ехать некуда .Интересно как отреагируют норги,это одно из единственный мест, через которое можно попасть в ЕС.Через Норвегию уже 30 000 россиян Европу посетило. lol
  10. Igor1915
    Igor1915 Сегодня, 15:05
    0
    МИД должен выразить большую благодарность за такие действия ЕС . Толи реально дураки Толи полезные идиоты , все делают чтобы показать россиянам - смотрите вы изгои , единственное что вам остаётся сплотиться внутри своей страны - нам вы не нужны. Россия без Европы и так проживет . Путин говорил что там фашисты - посмотрите они и правда там .
  11. Avi2023
    Avi2023 Сегодня, 15:06
    +2
    Граждане России, мир большой.
    Европа - это лишь малая часть ее
    Есть и другие континенты.Азия.Южная Америка.Северная Америка.Океания.Африка.
    Европейский Союз создает власть
    Многополярный мир осмеливается оказаться сладким.
  12. Bingo
    Bingo Сегодня, 15:11
    -4
    Вообще-то, если надавить на Россию - из нее начнут лезть танки, самолеты и ракеты. В ЕС об этом забыли
  13. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 15:15
    +7
    Официальный представитель МИД РФ назвала расизмом запрет ЕК

    Какая вежливая интеллигентная образованная жещина! А ещё сплясать может.
    "Королева в восхищении" (С) Булгаков.
  14. ALARI
    ALARI Сегодня, 15:16
    0
    Чего так всполошились то, это ж для холопов, а не для господ, у тех поголовно местные паспорта. Они граждане мира.
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 15:18
      -1
      Цитата: ALARI
      Чего так всполошились то, это ж для холопов, а не для господ

      это для РУССКИХ, мне просто противно, а вам?!!!!
      1. ALARI
        ALARI Сегодня, 15:52
        +3
        Мне противно то, что власть довела страну до того, что я как гражданин России стал человеком второго сорта в мире. И пожалуйста научитесь отделять правящую верхушку от граждан России.
    2. Bingo
      Bingo Сегодня, 15:52
      0
      Те, кого там разули тоже думали. что они граждане мира. Яхты сейчас как раз у тех отнимают, кто туда утек в надежде, что у него паспорт не российский. Абрамович с Березовским например тоже думали, что не холопы
  15. al3x
    al3x Сегодня, 15:17
    +2
    Вот и сиди дома, ну, как вариант, в Китай можешь съездить или в КНДР. Азия, ближний восток, Латинская америка, туда можно. А к врагам нефиг шастать и бабло туда сливать. Расстроились они, видишь ли...
  16. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 15:17
    +5
    Не надо нам ничего называть! Меры ответные примите!
    Наша власть окончательно сдурела. Кому нужны их комментарии? Запад видит, что русские ничем не отвечают и на этом фоне продолжает давить. Сначала каски ржавые поставляли, сейчас поставляют танки и скоро поставят самолеты и ракеты. Идет реальная война цивилизаций, а никакая ни СВО, и наверху пора это осознать.
    Европа сейчас действует как Гитлер в отношении евреев, когда у них отбирали имущество, ценности и личные вещи. Следующим этапом были гетто и газовые камеры...
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 16:10
      0
      Вы чего этим европейцам подсказываете? Реально же додумаются через газенваген пропускать после паспортного контроля ....
  17. Buchenland
    Buchenland Сегодня, 15:18
    +3
    а зачем гражданам РФ ездить в ЕС вообще?
  18. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:20
    -2
    Пора уже нам организовывать турбюро : На танках по европам,это для тех кто жить не может, не отдохнув на курортах ЕС.
  19. Комментарий был удален.
  20. Pavel73
    Pavel73 Сегодня, 15:56
    0
    Даже если бы они вообще запретили въезд в ЕС гражданам России, это было бы не так мерзко. Я не представляю, как после этого вести с ними какие-то дела, и вообще разговаривать хоть о чем-то. Утереться и продолжать общаться и улыбаться, как будто ничего не произошло, невозможно. Гадко даже представить, что я после этого буду разговаривать хоть с кем-то из Европы.
  21. фа2998
    фа2998 Сегодня, 16:03
    +1
    Цитата: Арон Заави
    А зачем росиянам ездить сегодня в Европу? Вы считаете нормальным тратить деньги с странах, которые часть их направят на производство оружия против вас?

    И действительно!! Послушаешь-"с нами воюет НАТО" ,"гейевропа" . Если там враги-что там нам делать! ?
    Но некоторым Европа-как медом намазано. hi
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 16:15
      0
      Там для таких "цветущий сад" (с), ага....
      Шмоток можно прикупить, то сё.....
      Это для них главное....
  22. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 16:11
    0
    Еврокомиссия запретила россиянам въезжать на территорию ЕС на авто, зарегистрированных в России

    ***
    — А на танке? ...


    ***
  23. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 16:12
    0
    после такого надо рвать все дип отношение с европой ! или РФ мазахисты ??????
  24. A2AD
    A2AD Сегодня, 16:17
    -1
    которые также в ЕС будут считаться запрещенными. Среди них ноутбуки, смартфоны, фотокамеры, чемоданы, шампуни, зубные пасты, туалетная бумага и др.
    Так если эти вещи запрещены в ес. То надо было сами вещи оставлять в России, а любителей кружевных труселей, забирать к себе с голой жoпoй.