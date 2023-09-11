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Военкор задался вопросом, когда начнется не украинское, а российское наступление

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Военкор задался вопросом, когда начнется не украинское, а российское наступление

Вооруженные силы Российской Федерации, вероятно, перейдут в наступление, когда закончится «контрнаступ» ВСУ. Об этом пишет в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков, анализируя перспективы дальнейшего развития событий на фронте.


Сейчас, отмечает военкор, российским военнослужащим в окопах приходится тяжело. Но сложившаяся ситуация, по мнению Сладкова, в конечном итоге выгодна ВС РФ, поскольку украинские формирования растрачивают военную технику и личный состав в продолжающемся уже три месяца «контрнаступлении».

Но что будет делать украинская армия, когда у нее останутся лишь ударные части и резерв для заполнения занятых (если таковые будут) территорий? Возможно, останавливаться киевский режим не будет. Не будет и «естественной заморозки» боевых действий.

Мы сразу пойдем вперед. Сразу. Да, противник готовится, создает линии обороны, подобные нашим, копают рвы. Но. Нам предстоит сделать то, что не смогли сделать они: проломить в одном месте, а дальше идти по свободному пространству, обходя города

- пишет военкор в своем Telegram-канале, задаваясь вопросом, когда начнется наше наступление, и сам же на него отвечая.

Получается, что как только «застопорится» украинское контрнаступление, российским войскам, не теряя времени, нужно будет начинать собственное наступление. Хотя оно сейчас и так идет, на том же Купянском направлении, где линия фронта постепенно сдвигается на Запад, и многие иностранные военные аналитики уже прогнозируют потерю Купянска, а там, мало ли, и Харькова.
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39 комментариев
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  1. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 14:36
    +20
    При всём большом уважении к благородному дону Сладкову, он рассуждает на оперативно-тактическом уровне. На стратегическом - до начала генерального наступления ВС РФ нужно разрушить остатки экономики бывшей Украины. Громить всё. От мостов до хлебзаводов. Вынудить бежать из недостраны от холода и голода ещё хотя бы 10 млн. Лишить ВФУ хоть какой-то тыловой поддерки.
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 14:48
      +5
      когда начнется не украинское, а российское наступление?
      Нам тоже очень хочется узнать ! Ждем с нетерпением!
      1. Egeny
        Egeny Сегодня, 15:06
        +1
        Ну надо же, Сладков "озаботился" через полгода СВО...
        Мы тут чуть ли не каждый день это обсуждаем, а он "задался вопросом"
        Я всегда говорила о таких в ненормативной лексике.
    2. МБРШБ
      МБРШБ Сегодня, 14:59
      +3
      Румaтa это еще не стратегический уровень. На стратегическом -- разрушить остатки экономики США и Евросоюза! laughing
      1. Egeny
        Egeny Сегодня, 15:10
        -1
        Михаил, ну что Вы право так замахнулись на США и Евросоюз.
        Эсторский прав, сначала Киев, а потом... ну и всё остальное.
        Тут напечатали что 152-ю гаубицу к весне поставят на воду...
        Может врут... Лучше бы "монстра" починили.
      2. RuAbel
        RuAbel Сегодня, 15:13
        0
        Это уже не стратегия, а глобальная доктрина, МРБШБ! Стратегически, нам бы целей СВО достичь, пусть они и мельчают по ходу оной.
    3. knn54
      knn54 Сегодня, 15:16
      0
      "Радиопередача: наш слушатель Михаил Иванов из Омска интересуется: кто придумывает политические анекдоты? Этим же вопросом интересуются товарищ Петров из Минска, товарищ Карпенко из Киева и товарищ Андропов из Москвы".
    4. A17ttt
      A17ttt Сегодня, 15:16
      0
      Стратегически нужно смотреть шире, чем описанная вами территориальная граница. Но! Это - внешний периметр.
      Помимо этого еще есть - внутренняя экономика. А также ее сегментация по отраслям.
      Ну и в целом издержки на СВО в долевом эквиваленте, и на экономический рост или модернизацию.
      Но что-то мне подсказывает, что без "волшебного пенделя", постоянный прогресс - будет сливаться точечными людьми. Восток - нетороплив и дорог, Запад - привычен и приятен прошлой ностальгией, Юг - неизведан и этим затратен.
      Память и личные интересы, будут прекрасным подспорьем для торможения колес - за все те же вознаграждения.
  2. Елис_С
    Елис_С Сегодня, 14:38
    -1
    Военные действия - это военная тайна. Где этого военкора учили?..Болтун-находка для врага.
    1. Сергей Т19
      Сергей Т19 Сегодня, 14:47
      +13
      А он ничего и не сказал. Вообще весь этот опус можно свети к фразе: Как только, так сразу.
    2. A17ttt
      A17ttt Сегодня, 15:19
      +1
      Человек поделился - своей фантазией.
  3. Shkodnik65
    Shkodnik65 Сегодня, 14:38
    +7
    Мы сразу пойдем вперед. Сразу.
    Если бы от мнения Сладкова хоть что-то зависело... what Как говорится, Шуриными устами, да мёд пить. feel
  4. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 14:38
    +4
    дальше идти по свободному пространству, обходя города
    recourse Именно так, хотелось бы, но туземное население снабжать нужно, а там еще и бандерлоги будут, если в Харькове, то их там не одна бригада.... recourse
  5. Кронос
    Кронос Сегодня, 14:39
    -5
    Не будет ни какого наступления Россия ибо они банально упирается в хорошо подготовленную украинскую оборону везде. А вагнеров уже нет, чтобы хоть мизерный прорыв сделать.
  6. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 14:40
    +8
    Да ,сразу пойдём вперёд и вбок постепенно закругляя направление движения чтобы вышел огромный круг. Так и будем как пони в песне бегать по этому огромному кругу..
    Сладкову нужно для начала спросить в кремле,они заинтересованы в нашем наступлении,и докуда они готовы наступать без жестов доброй воли?Готова ли власть наступать,без оглядки на"партнеров ",и без мантр типа "что на это скажет запад и в первую очередь сша"???
  7. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 14:40
    +5
    План конечно гениальный, идти вперёд обходя города. Вроде как, это означает получить партизанскую войну на своих коммуникациях, не?
    1. Neo-9947
      Neo-9947 Сегодня, 15:07
      +1
      И куда мы так придем, обходя города?
      1. Лешак
        Лешак Сегодня, 15:19
        +1
        Цитата: Neo-9947
        И куда мы так придем, обходя города?

        Об этом Сладков умалчивает, давая возможность нам решить самим. yes
    2. bayard
      bayard Сегодня, 16:10
      0
      Цитата: Копчёный
      План конечно гениальный, идти вперёд обходя города. Вроде как, это означает получить партизанскую войну на своих коммуникациях, не?

      "Монгольская" война с обходом городов - вожделенная мечта авторов концепции Маленькой армии . Вот только её уже апробировали в первой фазе СВО . Результат известен .
      Воевать надо УМЕТЬ . Война , так уж сложилось - "Суд Божий" . А Бог любит Большие Батальоны . Эти батальоны нужно сперва отрастить .
      То , что ВСУ выдохлись , факт непреложный , вот только никакого "генерального наступления" не будет - нет для этого ни достаточных резервов , ПОКА недостаточно ресурсов (тех же боеприпасов для их массированного применения в ходе всего наступления) и самое главное - на это просто нет времени . До начала осенней распутицы осталось совсем ничего , октябрь не за горами .
      Но какие то операции тактического\оперативно-тактического характера возможны - для улучшения тактического положения на фронте .
      Зимы в Северном Причерноморье мягкие и дождливые , так что на зимнюю компанию я бы тоже не расчитывал . Стало быть - до мая будущего года не будет ничего грандиозного . Но будут летать КР , ударные БПЛА , авиация будет швыряться УПАБами ... И готовиться к новой компании .
      До весны могут активизироваться другие фронта . Для нас - в Закавказье . Для них - в Африке , Ближнем Востоке и даже на их собственных территориях .
      А в будущем году будет уже совершенно иная реальность .
  8. Andobor
    Andobor Сегодня, 14:41
    0
    Сладков может на прямую такие вопросы задавать, он регулярно с Ним встречается
    1. 30 вис
      30 вис Сегодня, 15:15
      0
      Цитата: Andobor
      Сладков может на прямую такие вопросы задавать, он регулярно с Ним встречается

      Скажу больше . Сладков получил разрешения так сказать . Да , я лично Александра уважаю .Прошёл огонь и воду , настоящий военный корреспондент .
    2. Лешак
      Лешак Сегодня, 15:21
      -1
      Цитата: Andobor
      Сладков может на прямую такие вопросы задавать, он регулярно с Ним встречается

      Задать вопрос то он сможет. Только вряд-ли Он Сладкову будет раскрывать все карты. yes
  9. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 14:41
    +2
    Очень хочется это увидеть. Заморозка конфликта для России невыгодна и равнозначна поражению.
    Надеюсь для проламывания обороны ВСУ будут использованы планирующие, корректируемые ФАБ-1500 и ОФАБ.
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 14:56
      +5
      Заморозка конфликта для России невыгодна и равнозначна поражению.
      Год уже как все очевидно. От того все это нытье в СМИ, что если бы не проклятый Запад мы бы победили.
  10. АндрейKam_Z
    АндрейKam_Z Сегодня, 14:42
    +6
    Второй Остап Бендер.
    — Не беспокойтесь, — сказал Остап, — мой проект гарантирует вашему городу неслыханный расцвет производительных сил. Подумайте, что будет, когда турнир окончится и когда уедут все гости. Жители Москвы, стесненные жилищным кризисом, бросятся в ваш великолепный город. Столица автоматически переходит в Васюки. Сюда переезжает правительство. Васюки переименовываются в Нью-Москву, а Москва — в Старые Васюки. Ленинградцы и харьковчане скрежещут зубами, но ничего не могут поделать. Нью-Москва становится элегантнейшим центром Европы, а скоро и всего мира.

    — Всего мира! ! ! — застонали оглушенные васюкинцы.

    — Да! А впоследствии и вселенной. Шахматная мысль, превратившая уездный город в столицу земного шара, превратится в прикладную науку и изобретет способы междупланетного сообщения. Из Васюков полетят сигналы на Марс, Юпитер и Нептун. Сообщение с Венерой сделается таким же легким, как переезд из Рыбинска в Ярославль. А там, как знать, может быть, лет через восемь в Васюках состоится первый в истории мироздания междупланетный шахматный турнир!

    Остап вытер свой благородный лоб. Ему хотелось есть до такой степени, что он охотно съел бы зажаренного шахматного коня.
  11. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 14:44
    +4
    К великому сожалению, это не про наше руководство. Увы.
  12. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 14:46
    +3
    Возможно, останавливаться киевский режим не будет. Не будет и «естественной заморозки» боевых действий.

    А если опять "нас попросят"? ...
    (далее следует набор фраз, дискредитирующих не только руководство ВС, но и их начальников, которые могут быть расценены как...)
    А нам это надо?
  13. spirit
    spirit Сегодня, 14:47
    +11
    Сладков Харьков уже 2 месяца назад брал)
    Серьезный аналитик, уровня Риттера или Арестовича.
  14. МБРШБ
    МБРШБ Сегодня, 14:52
    +4
    Если наше наступление не начнется в декабре, то до президентских выборов оно уже не начнется.
    На Купянском напрвлении, судя по карте, никакого особого продвижения нет: как было 1,5 месяца назад "до Купянска всего 7 километров", так оно и осталось. Автор заметки чересчур оптимистичен.
    1. Ulan.1812
      Ulan.1812 Сегодня, 14:58
      0
      Цитата: МБРШБ
      Если наше наступление не начнется в декабре, то до президентских выборов оно уже не начнется.
      На Купянском напрвлении, судя по карте, никакого особого продвижения нет: как было 1,5 месяца назад "до Купянска всего 7 километров", так оно и осталось. Автор заметки чересчур оптимистичен.

      Вообще-то Россия всегда успешно воевала зимой. Посмотрим.
  15. Igor1915
    Igor1915 Сегодня, 14:59
    -1
    Как я вижу ситуацию для большого наступления нужна большая политическая работа . Украинцы все время жалуются на недопоставки оружия, из за чего - политика. РФ сейчас не может самостоятельно решать что и как, нужно поддержка хотя бы как на G20 , а если штурмовать допустим Харьков что будет? В данный момент ВВП готов оставить в составе РФ взятые территории в обмен на мир.
  16. A2AD
    A2AD Сегодня, 15:01
    +1
    Получается, что как только «застопорится» украинское контрнаступление, российским войскам, не теряя времени, нужно будет
    Будет, будет. Шашлык Очередной договорняк, вот что будет.
  17. Victor V.
    Victor V. Сегодня, 15:05
    +1
    Конечно ситуация по мнению сладковат ооооочень выгодна - как были обстрелы так и продолжаются, дроны, беспилотники, хаймарсы прилетают. Сплошная выгода
  18. Neo-9947
    Neo-9947 Сегодня, 15:14
    0
    Для чего вообще начинают войну?
    Для выгоды. Чисто теоретически - чтобы своему населению лучше жилось после победы.

    Я не вижу вообще никаких перспектив, что россияне станут жить лучше, чем до "войны" в обозримой перспективе.
    request
  19. voyaka uh
    voyaka uh Сегодня, 15:25
    +3
    "Но. Нам предстоит сделать то, что не смогли сделать они: проломить в одном месте, а дальше идти по свободному пространству, обходя города"///
    ----
    А ВСУ минные поля как-бы не умеет ставить?
    Собственно, самым сложным будет пройти не украинские, а собственные минные поля сплошного минирования.
  20. Рязанец87
    Рязанец87 Сегодня, 15:31
    0
    Чтобы осуществить успешное крупномасштабное наступление, необходимо для начала решить хотя бы базовые проблемы управления и снабжения армии. По сравнению с 2022 прогресс есть, но пока недостаточный.
    О проблемах неплохо изложено здесь (пардон за длинную цитату):
    1. Командиры должны нести ответственность за необоснованные потери солдат и техники (которую зачастую просто бросают в исправном состоянии противнику, и никого за это не сажают).
    Несоблюдение элементарных требований боевых уставов и наставлений, пренебрежение боевым охранением, разведкой, игнорирование условий боевой обстановки (вроде построений личного состава в зоне действий вражеской артиллерии) - персональная ответственность офицеров. В случае установления вины - разжалование и направление в штрафную часть (этот институт необходимо восстановить).
    2. Нормальное планирование боевых операций, которое почти никто не делает. "Просто идите туда ещё быстрее-быстрее" . Личный состав не знает обстановку, нет карт, нет понимания плановых целей.
    Повышение и контроль штабной работы. Выработка методических направлений и подготовка наставлений с учетом опыта СВО. За игнорирование и несоблюдение базовых положений - ответственность, см. п.1
    3. Нет нормальной эвакуации как живых бойцов, так и эвакуации погибших. Мед. группы ссыкунов сидят на "нуле" и ждут пока пехота им принесёт раненого... С погибшими такая же история. Недавно союзная группа зашла на позиции в 700 метрах от точки подвоза (ночью можно заехать прямо на эту позицию) и увидела там не менее 7 наших погибших, которых несколько дней даже не думали выносить.
    Изменение структуры эвакуации, насыщение групп эвакуации специализированными техническими средствами. Установление четких критериев обязанностей групп эвакуации.
    4. Необходим нормальный подвоз, а с ним ситуация как и с эвакуацией. Выкинули на нуле и тащи оттуда к себе несколько километров. Так же как и подвоз личного состава на передний край, противник гонит БМП прямо на самый передок, высаживает их и уезжает - у нас наблюдали ситуацию, когда опорник просил помощи срочно, в результате 2 часа искали кого завести к ним и ещё 5 часов до них шли.
    Не уверен, что надо копировать опыт противника, нужна оперативная работа по созданию и внедрение специализированного транспорта для данных целей.
    5. Контрбатарейная борьба часто отсутствует. Командиры думают, что пехота должна сидеть и терпеть удары артиллерии противника и под ними ещё ходить по неокопаным посадкам. Мало того, что станции контрбатарейной борьбы по дальности работы не соответствуют техническим характеристикам средств противника, дальности стрельбы наших САУ уступают дальности стрельбы орудий противника, точность наших средств поражения маленькая, снарядов Краснополь мало и подсвечивать ими почти нечем...Торнадо-С менее устойчивый к РЭБ противника чем HIMARS и отклонение корректируемого снаряда может быть и 700 и 1000 метров.
    Это просто системная проблема. Пока не решена, о наступлении и думать нечего.
    6.Зачастую нет связи. "Азарт" не соответствует заявленным характеристикам, нет к нему штатных ретрансляторов (говорят сделали, но серийно нет), режим ППРЧ падает, станций нехватка. Различные цифровые связи, поставленные волонтерами или купленные военными часто невозможно связать между различными моделями... Нет космической и спутниковой связи ни на уровне рот, ни на уровне батальонов (а у противника есть и на уровне взводов).
    Вторая системная проблема. См. предыдущий пункт.
    7. Выдавайте бойцам нормальную качественную экипировку в нужных количествах. Сейчас выдают относительно неплохую форму ВКПО 3.0 (не всем еще) и сносные китайские СВМп шлема. Остальное все держится на волонтёрах , а нужно ещё множество наименований (от тепловизоров и транспорта до маск. сетей и спальных мешков).
    Важный элемент боеспособности пехоты. Не такой критичный как связь и артиллерия, но все-таки.
    8. Меняйте нормы обеспечения для медиков, а так же для прифронтовых больниц и госпиталей. Они получают количество лекарств как для мирного времени. Волонтёры ЗА.... выполнять обязанности минздрава и МО.
    Еще один важный элемент боеспособности пехоты и в целом поддержания боевого духа.

    Пока вышеуказанные проблемы не решены, то ни успешных наступление, ни каких-то значимых побед достичь невозможно.
  21. tarakan
    tarakan Сегодня, 15:46
    -1
    Цитата: Кронос
    Не будет ни какого наступления Россия ибо они банально упирается в хорошо подготовленную украинскую оборону везде. А вагнеров уже нет, чтобы хоть мизерный прорыв сделать.

    "Батенька" да вы мазохист laughing
  22. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 16:17
    0
    Цитата: МБРШБ
    Если наше наступление не начнется в декабре, то до президентских выборов оно уже не начнется.
    На Купянском напрвлении, судя по карте, никакого особого продвижения нет: как было 1,5 месяца назад "до Купянска всего 7 километров", так оно и осталось. Автор заметки чересчур оптимистичен.

    Почему люди решили, на решение о наступлении, могут повлиять выборы? Выборы можно отложить, а можно наступать и во время выборов. У большинства сложился какой то барьер, раз выборы близко, можно выдохнуть. Ничего подобного. Они никак ни на что вообще не повлияют. request
  23. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 16:45
    0
    Спешка нужна только при ловле блох и при поносе. У нас нет руководителей, чтоб кто-то приказывал к новому году штурмом грозный брать.