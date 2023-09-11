Отражены попытки прорыва российской обороны штурмовыми группами ВСУ в районах Курдюмовки, Авдеевки и Красногоровки - Минобороны

Очередные сутки российской спецоперации значительных изменений в обстановку на линии боевого соприкосновения не внесли, российские войска по-прежнему атакуют на севере, украинские на юге. Основными направлениями, где продолжаются ожесточенные бои, остаются Запорожское и Донецкое. Об этом говорится в новой сводке Минобороны.
На Донецком направлении противник потерял до 200 человек убитыми и ранеными, пытаясь атаковать в районах Курдюмовки, Авдеевки и Красногоровки. Наши отразили пять атак, но в районе Опытного ВСУ все же сумели продавить нашу оборону и зайти в село, заняв его половину. Сейчас бои идут в самом населенном пункте, наши снова пытаются выдавить противника, как уже делали. По остальным участкам без изменений. По технике противник потерял: восемь автомобилей, гаубицу Д-30 и РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. В районе Дылеевки уничтожен склад боеприпасов 28-й механизированной бригады.
На Южно-Донецком штурмовые группы 38-й бригады морской пехоты и 128-й бригады ТРО трижды атаковали позиции росссийских войск в районах Новомайорское и Приютное. В районе Водяное наша авиация и артиллерия накрыли колонну бронетехники 72-й ОМБр ВСУ. Потери составили до 160-и человек личного состава, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и три гаубицы «Мста-Б».
На Запорожском направлении в районе Работино отражена атака штурмовых подразделений 47-й механизированной бригады. В районе Вербовое наши атаковали во фланг наступающие отряды ВСУ. За сутки здесь уничтожено до 145-и всушников, два танка, три автомобиля и ЗРК британского производства «Stormer HVM». В ходе контрбатарейной борьбы поражены: САУ М109 «Paladin», гаубицы М119, «Мста-Б» и Д-20. В районе Трудовое уничтожена РЛС обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ-68.
На Красно-Лиманском штурмовые группы 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ трижды атаковали западнее Червоная Диброва, но безуспешно. Потери противника составили: до 70-и убитых и раненых, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубица Д-20.
На Купянском направлении наш наносили удары в районах Строевка, Синьковка, Кисловка и Песчаное, работала артиллерия и авиация. О продвижении сведений нет, видимо, идет подготовка. Потери противника составили до 80-и всушников, два автомобиля, а также гаубица Д-30. В районе Табаевки Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады ТРО.
На Херсонском направлении за сутки уничтожено до 20-и украинских военнослужащих, три автомобиля, две гаубицы Д-30, а также станция радиоэлектронной борьбы с БПЛА «Буковель-AD». В районе Берислава уничтожен пункт управления украинскими беспилотными летательными аппаратами.