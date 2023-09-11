Памятник Дзержинскому установили у штаб-квартиры Службы внешней разведки России в Москве

Его крылатые слова о том, что чекистом может стать лишь человек с холодной головой, горячим сердцем и чистыми руками, стали значимым нравственным ориентиром для нескольких поколений сотрудников органов безопасности нашей страны

По нашей просьбе, талантливый московский скульптор Владимир Иванов проделал большую и кропотливую работу, чтобы максимально точно воспроизвести образ рыцаря революции, созданный ранее выдающимся советским скульптором Евгением Викторовичем Вучетичем

В Москве снова появился памятник создателю отечественных органов госбезопасности Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому. На этот раз монумент разместили у здания штаб-квартиры Службы внешней разведки России в московском районе Ясенево.Торжественная церемония открытия нового монумента состоялась сегодня, 11 сентября, в день рождения Дзержинского. В церемонии принял участие директор СВР Сергей Нарышкин. По его словам, образ чекиста номер один стал одним из символов своего времени, эталоном кристальной честности, самоотверженности и верности долгу.- заявил Нарышкин.Новая скульптура является немного уменьшенной копией знаменитого памятника Дзержинскому работы Вучетича, который был установлен в 1958 году на Лубянской площади перед зданием КГБ СССР. Как известно, снесли его в 1991 году по требованию новоиспеченных либералов. Как считают многие эксперты, снос памятника был произведен незаконно, поэтому было бы правильным вернуть его на свое место. Новый монумент создал московский скульптор Владимир Иванов по заказу СВР России.- добавил Нарышкин.