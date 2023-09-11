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Памятник Дзержинскому установили у штаб-квартиры Службы внешней разведки России в Москве

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Памятник Дзержинскому установили у штаб-квартиры Службы внешней разведки России в Москве

В Москве снова появился памятник создателю отечественных органов госбезопасности Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому. На этот раз монумент разместили у здания штаб-квартиры Службы внешней разведки России в московском районе Ясенево.


Торжественная церемония открытия нового монумента состоялась сегодня, 11 сентября, в день рождения Дзержинского. В церемонии принял участие директор СВР Сергей Нарышкин. По его словам, образ чекиста номер один стал одним из символов своего времени, эталоном кристальной честности, самоотверженности и верности долгу.

Его крылатые слова о том, что чекистом может стать лишь человек с холодной головой, горячим сердцем и чистыми руками, стали значимым нравственным ориентиром для нескольких поколений сотрудников органов безопасности нашей страны

- заявил Нарышкин.

Новая скульптура является немного уменьшенной копией знаменитого памятника Дзержинскому работы Вучетича, который был установлен в 1958 году на Лубянской площади перед зданием КГБ СССР. Как известно, снесли его в 1991 году по требованию новоиспеченных либералов. Как считают многие эксперты, снос памятника был произведен незаконно, поэтому было бы правильным вернуть его на свое место. Новый монумент создал московский скульптор Владимир Иванов по заказу СВР России.

По нашей просьбе, талантливый московский скульптор Владимир Иванов проделал большую и кропотливую работу, чтобы максимально точно воспроизвести образ рыцаря революции, созданный ранее выдающимся советским скульптором Евгением Викторовичем Вучетичем

- добавил Нарышкин.
Использованы фотографии:
Служба внешней разведки
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36 комментариев
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  1. Романенко
    Романенко Сегодня, 15:22
    +20
    Абсолютно правильно сделали, и мысль о возвращении Железного Феликса на Лубянку тоже правильная!
    1. invisible_man
      invisible_man Сегодня, 15:37
      -6
      Разведку в России он создавал? Страна занимается этим только с 1917 года? Какое отношение имеют нынешние спецслужбисты к тем чекистам? И вообще, у Феликса была квартира в Испании? Надо в этом тщательно разобраться.
      1. Курильщик
        Курильщик Сегодня, 15:48
        +3
        наша национальная забава - снести все к чертям, а потом восстанавливать.
        1. ROSS 42
          ROSS 42 Сегодня, 16:14
          +1
          Цитата: Курильщик
          наша национальная забава - снести все к чертям, а потом восстанавливать.

          Явление имеет место быть, но о снесённом ЕБН-центре вряд ли горевали многие россияне, а памятник Дзержинскому было жаль...
      2. Trapp1st
        Trapp1st Сегодня, 15:49
        +3
        Какое отношение имеют нынешние спецслужбисты к тем чекистам?
        Зря конечно Нарышкин все это затеял, адекватным людям не сложно представить конец нарышкенцев, если бы вернулся эталон кристальной честности, самоотверженности и верности долгу.
        1. Сабуров_Александр53
          Сабуров_Александр53 Сегодня, 16:02
          +3
          Я бы выдал персональный пригласительный билет Сергею Станкевичу на открытие этого памятника laughing И отыскать тех горлопанов и крановщика, которые непосредственно цепляли стропы на Лубянской площади. Или их берегут именно для Лубянки? Дожить бы до этих времен...
      3. alystan
        alystan Сегодня, 16:21
        +1
        И вообще, у Феликса была квартира в Испании?

        Вы утверждаете? Если да, то уберите ваш вопросительный знак. И приведите свои доказательства.
        А если это просто голословное обвинение, то с этим:

        Надо в этом тщательно разобраться.
    2. alystan
      alystan Сегодня, 16:15
      0
      монумент разместили у здания штаб-квартиры Службы внешней разведки России в московском районе Ясенево.

      Только нынешняя СВР всего лишь объединила в себе Первое главное управление КГБ СССР и Центральную службу разведки СССР.

      и мысль о возвращении Железного Феликса на Лубянку тоже правильная!

      Но так это не его мнение.

      Как считают многие эксперты, снос памятника был произведен незаконно, поэтому было бы правильным вернуть его на свое место.

      Хорошо, что он об этом высказался, но ему надо утверждать это и добиваться возврата незаконно снесенного памятника на свое место. Уповать на мнение экспертов не совсем серьезно - сегодня они решили так, а завтра точка зрения у них может поменяться и "качнуться" в другую сторону...

      Между тем противоречивые ("экспертные") сообщения в российских СМИ периодически "будоражат" общественное мнение...

      11 сентября 2014
      В Москве на Лубянской площади вновь появился памятник Феликсу Дзержинскому. Как сообщает «Телеканал Звезда», монумент сегодня вернули на его историческое место.

      26 февраля 2021
      Собянин объявил, что памятника на Лубянке не будет. Ни Дзержинскому, ни Невскому

      13 сентября 2022
      В ночь на 12 сентября на Лубянскую площадь столицы был возвращён памятник Феликсу Дзержинскому, который был демонтирован после Августовского путча 1991 года. Монумент был отреставрирован на средства инициативной группы граждан ещё в 2017 году, однако более пяти лет ушло на согласование переноса памятника с московской мэрией.
  2. антивирус
    антивирус Сегодня, 15:23
    -8
    Это опасно.руки мыть заставят скоро, с мылом. И сердцем гореть. И держать голову в холоде, не сауне. Отопление отключат зимой в штаб-квартире?
  3. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 15:24
    +16
    Это конечно хорошо и правильно, но незаконно снесённый беснующейся толпой оригинал памятника, нужно вернуть на Лубянку.
    А потом согласно законным процедурам, пусть недовольные идут в суд и доказывают что памятника там жить не должно.
    1. Neo-9947
      Neo-9947 Сегодня, 16:11
      +2
      "Беснующейся толпой...."

      Посмотрите повнимательней. Вас там в толпе нет?
      Это был наш выбор. Мы так захотели.
      Впрочем, как сейчас говорят:
      НАС ОБМАНУЛИ !
  4. flSergius
    flSergius Сегодня, 15:25
    +12
    Прекрасная новость! Ещё бы указать, что Дзержинский был не только создателем ВЧК, но и вообще талантливым администратором. Надеюсь ещё памятники Сталину повосстанавливают.
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 15:35
      -4
      Угу, неграмотность ликвидировал.
    2. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 15:38
      -5
      Феликс Эдмундович до конца своих днем остался убежденным польским националистом.
      (Параллельно с коммунизмом laughing )
      На допросах в ЧК он тихонько спрашивал по-польски задержанного. Если ему отвечали по-польски, задавал еще доп.вопросы по польской литературе/поэзии. Если отвечали правильно - отпускал.
    3. yuri bakster
      yuri bakster Сегодня, 16:06
      0
      Цитата: flSergius
      Прекрасная новость! Ещё бы указать, что Дзержинский был не только создателем ВЧК, но и вообще талантливым администратором. Надеюсь ещё памятники Сталину повосстанавливают.

      ага, и 58-ю статью в довесок....
  5. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 15:26
    +2
    Ну все, либералы пакуют чемоданы, чиновники распродают имущество и рвут когти за кардон)))
    Наконец-то, нашли правильное место для памятника человеку, который построил мощнейшее Советское государство. Ангелом точно не был и крови на нем много, но в тот момент других вариантов у коммунистов не было...
  6. Andriuha077
    Andriuha077 Сегодня, 15:26
    +10
    Хорошее событие. Полагаю, что уже и время пришло
    Избранные цитаты
    «Счастье — это не жизнь без забот и печалей, счастье — это состояние души».
    «Страх не научит детей отличать добро от зла; кто боится боли, тот всегда поддастся злу».
    «Где есть любовь, там нет страдания, которое могло бы сломить человека. Настоящее несчастье — это эгоизм. Если любить только себя, то с приходом тяжёлых жизненных испытаний человек проклинает свою судьбу и переживает страшные муки. А где есть любовь и забота о других, там нет отчаяния».
    «1. Не думай.
    2. Если думаешь — не говори.
    3. Если думаешь и говоришь — не пиши.
    4. Если думаешь, говоришь, пишешь — не подписывай.
    5. Если думаешь, говоришь, пишешь и подписываешь — не удивляйся».
    «Смотреть глазами своего аппарата — гибель для руководителя».
    «Полагаю, что уже пришло время, когда можно и следует упразднить персональные машины, в том числе и мою. Если есть одна персональная, то будет всегда и больше»
  7. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 15:27
    +1
    Очень хорошая новость. Здравый смысл и историческая память начинают по чуть-чуть выдираться из либерастического болота.
  8. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 15:28
    +2
    Закон Истоии. Со временем всё плохое об исторических личностях забывается, уходит на втрой план. В памяти остаётся всё хорошее, что сделала личность для своей страны. Это относится практически ко всем. Юлию Цезарю, Святому Владимиру, Ивану Грозному, Петру Первому, Сталину....
  9. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:30
    +8
    Почему-то, когда был в странах Латинской Америки там памятник на памятнике и памятником погоняют, революционеры ,генералы и больше чем уверен ,народ и не знает кто это.Кроме Симона Боливара конечно..Явно сносом памятника Ф.Э.Дзержинскому в своё время ,кто то из бугра руководил.Бесноватых тогда много по улицам Москвы бегало.Раз Россия приемница СССР памятник Дзержинскому надо вернуть на историческое место.Это мракобесие войны с Нашими историческим памятниками должно быть искоренино.А то пеняем на чехов,поляков и прибалтов.Мне спокойнее будет когда Дзержинский будет на против Лубянки.
  10. knn54
    knn54 Сегодня, 15:30
    +11
    Давно пора и "Ельцин-центр(ы)" закрыть.
  11. Гардамир
    Гардамир Сегодня, 15:31
    +1
    московский скульптор Владимир Иванов
    good hi hi
  12. Аркадич
    Аркадич Сегодня, 15:34
    +2
    Это конечно здорово, но в здании СВР все таки думаю правильней было поставить памятник А.Х.Артузову и М.А.Трилиссеру.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 15:38
      +2
      Цитата: Аркадич
      Это конечно здорово, но в здании СВР все таки думаю правильней было поставить памятник А.Х.Артузову и М.А.Трилиссеру.

      Хотя бы памятник И .В.Сталину вернули.
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 15:41
        +2
        Цитата: tihonmarine
        Хотя бы памятник И .В.Сталину вернули.

        Давно пора, народ его не забыл.
  13. ximkim
    ximkim Сегодня, 15:38
    0
    Понятно..
    24 год будет как два года сво.
  14. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:40
    +1
    Новая скульптура является немного уменьшенной копией знаменитого памятника Дзержинскому работы Вучетича,
    Н да с ... это смелый поступок или ... что то другое?
    1. Joker62
      Joker62 Сегодня, 15:56
      0
      А чем вы не довольны с памятником???
      Или рыльце уже в пушку???
    2. Astra wild2
      Astra wild2 Сегодня, 16:21
      0
      СВР - приемники "закордонной"разведки ГПУ,основанной: Дзержинским и В Р. Менжинскмим
      Р
      S,
      А памятник Менжинскому есть?
  15. Knizhnik
    Knizhnik Сегодня, 15:49
    +2
    Почему не на прежнем месте, не на Лубянке?
  16. A. B.
    A. B. Сегодня, 15:51
    +3
    Его крылатые слова о том, что чекистом может стать лишь человек с холодной головой, горячим сердцем и чистыми руками, стали значимым нравственным ориентиром для нескольких поколений сотрудников органов безопасности нашей страны

    Забавно что это говорит представитель власти которая уже три десятка лет поливает грязью СССР и чекистов в частности.
    Но этот памятник хотя бы не прошел все те круги "бюрократического ада" как недавно нашумевший памятник И.В. Сталину. Что еще забавнее, ведь антисоветчики в три горла орут что это в Союзе был бюрократический беспредел.
  17. KAVBER
    KAVBER Сегодня, 15:56
    0
    Браво Сергей, Браво
  18. Knizhnik
    Knizhnik Сегодня, 16:04
    0
    Непонятно желание некоторых найти у видных исторических личностей какие-то недостатки и "пятна" в биографии. Их только у богомольных старцев и аскетов нет.
  19. Yakut
    Yakut Сегодня, 16:04
    0
    В телеге сегодня промелькнуло.
    Товаришь верь!
    Пройдет она
    И демократия и гласность!
    И вот Госбезопасность припомнит ваши имена!
  20. Astra wild2
    Astra wild2 Сегодня, 16:16
    0
    Коллеги,добрый день . Почти в тему
    Я,люблю,читать :Тамонникова и весь цикл о"СМЕРШ".
    "Смершевцы" были продолжателями чекистов Ф. Э.
    Уверяю, ваас:если бы возродилась""Смерш".
    Им в ДНР работы на три года не меньше
    Скажу, что сама вижу,а выводы оставлю вам
    Глава сельской администрации и на видном месте:фотография Коломойского с автографом.
    Вопросов задал столько,что прокурору не снилось,а я фантазировала по"черному"
    ,меня местная девочка предупредила,а "скушал"он или нет .. Меня не касается.
    Он,явный перевёртыш
    А ,знаете,сколько тут"анархистов":десятки вооруженных,лазят в тылу и жутко не любят"росгвардию". Кому подченяются,чего хотят?
    МОЕ мнение: тут далеко :"не чисто"
    Р
    S
    В ЛНР ,вроде,спокойнее. Так говорят
  21. hhurik
    hhurik Сегодня, 16:37
    0
    "Еще мальчиком я мечтал о шапке-невидимке и уничтожении всех москалей".
    Ф. Дзержинский