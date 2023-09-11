Заместитель генсека НАТО заявил об отсутствии признаков стремления России атаковать Румынию

Российская Федерация не собирается атаковать территорию Румынии, никаких признаков наличия таких намерений со стороны Москвы нет. Об этом заявил заместитель генерального секретаря Североатлантического альянса Мирча Джоанэ.
Ранее румынские власти сообщили, что на территорию страны якобы упали фрагменты российского беспилотника. Украинский режим сразу же стал уверять Румынию, что это – свидетельство неких агрессивных намерений России.
Однако заместитель генсека НАТО заявил, что причин для беспокойства Бухареста нет. Джоанэ призвал румынские власти и общественность к спокойствию. Такое заявление он сделал по итогам посещения уезда Дымбовица через неделю после инцидента с якобы имевшим место падением обломков БПЛА на румынскую территорию.
Интересно, что сперва Бухарест отвергал сам факт падения беспилотника на румынскую территорию. Затем он все же заявил, что обломки дрона якобы действительно упали в Румынии, после чего румынское министерство иностранных дел вызвало временного поверенного в делах России и передало ему официальный протест.
Отметим, что позиция руководства НАТО свидетельствует о нежелании альянса вступать в дальнейшую конфронтацию с Россией. Блок ограничивается поставками вооружений Украине и оказываемой ей иной помощью, в том числе в передаче разведывательной информации.