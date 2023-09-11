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Заместитель генсека НАТО заявил об отсутствии признаков стремления России атаковать Румынию

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Заместитель генсека НАТО заявил об отсутствии признаков стремления России атаковать Румынию

Российская Федерация не собирается атаковать территорию Румынии, никаких признаков наличия таких намерений со стороны Москвы нет. Об этом заявил заместитель генерального секретаря Североатлантического альянса Мирча Джоанэ.


Ранее румынские власти сообщили, что на территорию страны якобы упали фрагменты российского беспилотника. Украинский режим сразу же стал уверять Румынию, что это – свидетельство неких агрессивных намерений России.

Однако заместитель генсека НАТО заявил, что причин для беспокойства Бухареста нет. Джоанэ призвал румынские власти и общественность к спокойствию. Такое заявление он сделал по итогам посещения уезда Дымбовица через неделю после инцидента с якобы имевшим место падением обломков БПЛА на румынскую территорию.

Интересно, что сперва Бухарест отвергал сам факт падения беспилотника на румынскую территорию. Затем он все же заявил, что обломки дрона якобы действительно упали в Румынии, после чего румынское министерство иностранных дел вызвало временного поверенного в делах России и передало ему официальный протест.

Отметим, что позиция руководства НАТО свидетельствует о нежелании альянса вступать в дальнейшую конфронтацию с Россией. Блок ограничивается поставками вооружений Украине и оказываемой ей иной помощью, в том числе в передаче разведывательной информации.
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10 комментариев
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  1. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 15:30
    +2
    Это верно. Румыния России не интересна ни с какой стороны. А вот атаковать Польшу у многих стремления есть.
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 15:34
      +1
      Цитата: Roma-1977
      А вот атаковать Польшу у многих стремления есть.

      Это у Польши "стремления есть".
  2. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 15:33
    +2
    А вот у румынии есть желание в момент разгома ВФУ поймать окно Овертона, атаковать бывшую Украину и отхапать себе "исторические земли Великой Румынии".
    1. bambr731
      bambr731 Сегодня, 16:11
      0
      Это да, полностью согласен. И на Молдову права уже предъявили. Сейчас "великих" вокруг Украины - как котов на помойке. До начала СВО одни укры себя великими мнили, а теперь ещё поляки с румынами прибавились. Янки не в счёт - те пуп земли wassat
  3. Chip4ik
    Chip4ik Сегодня, 15:34
    +1
    Румыны выдохнули дружно, ))) Анекдот: Американцы дружно выдохнули, когда Путин при общении с народом заявил, что нам Аляска не нужна.
  4. knn54
    knn54 Сегодня, 15:35
    +1
    Это прокол силовиков Украины,в частности Буданова.
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:35
    +2
    Заместитель генсека НАТО заявил об отсутствии признаков стремления России атаковать Румынию
    А что, кто то из членов НАТОшки, "надеется", что его атакуют?
    С чего б это вдруг?
    1. Уарабей
      Уарабей Сегодня, 16:00
      0
      Они очень надеются что такое мнение сложится у мировой общественности. Тогда можно будет всех пугать и дальше Российской агрессией и оправдывать перед избирателями, поставки вооружений на Украину.
  6. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 16:09
    0
    Финансировать один только регион, колоссальные затраты, а эти страны-нищеброды, никому не нужны. Вот губы то раскатывают. Сейчас не средневековье, всё содержать и поддерживать очень дорого. request
  7. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 16:10
    0
    Свечку держал или в мусорном баке старые трусы и носки нюх... анализировал?