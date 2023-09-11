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В американской прессе назвали главного конкурента Байдена на предстоящих выборах

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В американской прессе назвали главного конкурента Байдена на предстоящих выборах

Результаты нового социологического опроса в США, проведенного по заказу телеканала CNN, стали плохой новостью ждя действующего президента США. Он показал, что на предстоящих выборах ему угрожает очень сильный конкурент из числа республиканцев, но это не Дональд Трамп.


О незавидных перспективах Джо Байдена рассуждает британская журналистка Джорджия Гилхоли в своей статье, опубликованной изданием 19FortyFive (США).

В американской прессе назвали главного конкурента Байдена на предстоящих выборах, ссылаясь на опрос и мнения экспертов. Там предположили, что им может стать бывший посол Соединенных Штатов в ООН и экс-губернатора Южной Каролины Никки Хейли. Ее даже назвали главной угрозой Республиканской партии для действующего президента. Существует мнение, что только Хейли способна одержать победу над Байденом на президентских выборах.

Согласно опросу, сейчас экс-посол с ее 49 процентами опережает главу Белого Дома, набравшего лишь 43 процента. Если учитывать, что обычно погрешность таких опросов не превышает 3,5 процента, у Байдена есть серьезный повод для беспокойства. Что касается экс-президента Дональда Трампа, то опрошенные граждане, сравнивая его с действующим главой государства, отдали ему предпочтение с очень небольшим отрывом – 47 процентов против 46 у хозяина Белого Дома.

Ранее независимый кандидат Джен Консидайн назвала Хейли лучшим вариантом на президентский пост. Она имеет опыт работы во внешней политике, будучи раньше послом. И одновременно она является экспертом во внутриполитических вопросах, так как ранее занимала губернаторскую должность. Единственным ее недостатком политик назвало то, что она поддерживает Трампа.
Использованы фотографии:
https://www.flickr.com/photos/192094652@N03/
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15 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:38
    0
    В американской прессе назвали
    ХВОСТ ВИЛЯЕТ СОБАКОЙ!
    Раз уж в СМИ так пишут, значит "так оно и есть" ... fool
  2. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 15:40
    +3
    Чушь собачья! Во-первых, даже Десантис снялся с президентской гонки, так как осознал невозможность конкурировать с Трампом и его соратниками. Во-вторых, Байден вряд ли пойдет на выборы, он слишком плох по здоровью и его выдвижение станет последним аккордом в играх клана Клинтонов вокруг власти. Скорее всего, на поределенном этапе демократы выдвинут более адекватного кандидата. А Трампа они постараются выключить из игры, но у них это вряд ли получится. При любом исходе в США может начаться реальная гражданская война, слишком велики противоречия между сторонами...
  3. jetfors_84
    jetfors_84 Сегодня, 15:41
    +2
    Эта тупая крыса еще хлеще бидона. Чем она может нравиться?
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 15:53
      +1
      Цитата: jetfors_84
      Эта тупая крыса еще хлеще бидона. Чем она может нравиться?

      Нет некрасивых женщин, есть мало водки (или денег).
      1. Bulrumeb
        Bulrumeb Сегодня, 16:00
        0
        Но у водки есть смертельная доза, так что лучше тут не рисковать - можно не вписаться laughing
  4. knn54
    knn54 Сегодня, 15:43
    +3
    Она была постпредом США в ООН-Россия никогда не буде нашим другом. Это самое "скромное" ее высказывание о России.
    "Хрен редьки не слаще".
  5. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 15:44
    +4
    Никки Хейли?
    Трудно сказать.
    1. Трамп неверняка соберёт больше пожертвований на избирательную кампанию.
    2. Она не негритянка и даже не лесбиянка. Шансов немного.
  6. Bingo
    Bingo Сегодня, 15:50
    +2
    Пофигу. Нам любая обезьяна из этого зоопарка безразлична, веселей то, что при любом исходе будет буча - выиграет Трамп, не допустят Трампа, выиграет Бидон... Все равно будет там буча)
  7. yuri bakster
    yuri bakster Сегодня, 15:56
    +1
    у бидона,ещё куча конкурентов,деменция,атеросклероз,недержание,артрит....и наконец главный - смерть
  8. Аркадич
    Аркадич Сегодня, 15:56
    +1
    Всех в кучу собрали и демократов и республиканцев. Пройдут праймериз там и определятся реальные кандидаты, а сейчас идёт прощупывание политической обстановки.
    1. Балу
      Балу Сегодня, 16:07
      0
      Цитата: Аркадич
      Всех в кучу собрали и демократов и республиканцев. Пройдут праймериз там и определятся реальные кандидаты, а сейчас идёт прощупывание политической обстановки.

      Надо у Барака Обамы спрсить feel
  9. bravo77
    bravo77 Сегодня, 16:02
    0
    байдена может победить любой прямоходящий
    и не зависающий во время периодов связи с рептилоидами с базовой планеты
  10. Uprun
    Uprun Сегодня, 16:23
    0
    Сколько еще "темных лошадок" выйдет на старт? Сачки будут увлекательны....
  11. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 16:25
    0
    Деда на пенсию, Трампа если не завалят, всё равно будут душить. В тумане войны, скрыт серый кардинал. laughing
  12. alystan
    alystan Сегодня, 16:44
    0
    Уже задавал вопрос про засилье индусов в политической и экономической жизни США.
    Наверное Никки Хейли одна из первых представительниц индусов в Северной Америке, став первой американкой индийского происхождения, избравшись в Палату представителей штата Южная Каролина.
    Имя при рождении - Нимрата Рандхава.
    Родители: Аджит Сингх Рандхава, Радж Каур Рандхава.
    Только зачем и с какой целью она поменяла свои имя и фамилию? (вопрос риторический)

    Из смешного и не очень...

    Свежеизбранный президент США Дональд Трамп самолично предложил Никки Хейли занять пост Постоянного представителя США при ООН.

    В конце 2017 года российские пранкеры Лексус и Вован позвонили и разыграли Хейли от имени польского премьера Матеуша Моравецкого. Она в разговоре с ними согласилась поддержать несуществующую страну Биномо (???)

    Ума нет, но амбиций (и какой-то поддержки) видать палата...
    Но Байдену точно сможет составить "достойную" конкуренцию.
    Не то что какая-та индуска Камала Харрис, которая ни в зуб ногой ни по одному серьезному вопросу, но которая уже "вякнула", что готова занять в любой момент кресло Байдена по причине возможного его недомогания...