Результаты нового социологического опроса в США, проведенного по заказу телеканала CNN, стали плохой новостью ждя действующего президента США. Он показал, что на предстоящих выборах ему угрожает очень сильный конкурент из числа республиканцев, но это не Дональд Трамп.
О незавидных перспективах Джо Байдена рассуждает британская журналистка Джорджия Гилхоли в своей статье, опубликованной изданием 19FortyFive (США).
В американской прессе назвали главного конкурента Байдена на предстоящих выборах, ссылаясь на опрос и мнения экспертов. Там предположили, что им может стать бывший посол Соединенных Штатов в ООН и экс-губернатора Южной Каролины Никки Хейли. Ее даже назвали главной угрозой Республиканской партии для действующего президента. Существует мнение, что только Хейли способна одержать победу над Байденом на президентских выборах.
Согласно опросу, сейчас экс-посол с ее 49 процентами опережает главу Белого Дома, набравшего лишь 43 процента. Если учитывать, что обычно погрешность таких опросов не превышает 3,5 процента, у Байдена есть серьезный повод для беспокойства. Что касается экс-президента Дональда Трампа, то опрошенные граждане, сравнивая его с действующим главой государства, отдали ему предпочтение с очень небольшим отрывом – 47 процентов против 46 у хозяина Белого Дома.
Ранее независимый кандидат Джен Консидайн назвала Хейли лучшим вариантом на президентский пост. Она имеет опыт работы во внешней политике, будучи раньше послом. И одновременно она является экспертом во внутриполитических вопросах, так как ранее занимала губернаторскую должность. Единственным ее недостатком политик назвало то, что она поддерживает Трампа.