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В Армении начались совместные с США военные учения

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В Армении начались совместные с США военные учения

В Армении начались совместные с миротворческим контингентом армии США военные учения Eagle Partner 2023.


Как сообщает информационное агентство AFP со ссылкой на источники в командовании армии США в Европейском и Африканском регионах, в учениях принимают участие 175 военнослужащих армянской армии и 85 американских военных. Церемония открытия этого мероприятия состоялась в расположенном недалеко от Еревана центре "Зар".

Совместные армяно-американские военные учения будут проходить с 11 по 20 сентября. Согласно заявлению Минобороны Армении, основной целью учений является повышение уровня оперативной совместимости подразделений, принимающих участие в международных миротворческих миссиях, взаимная передача передового опыта, а также повышение уровня готовности армянской армии к запланированной ранее оценке в рамках "Концепции оперативного потенциала" военного блока НАТО.

Глава пресс-службы президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что проведение совместных американо-армянских учений на фоне отказа от участия в аналогичном мероприятии в рамках ОДКБ требует глубокого анализа. При этом необходимо понять, какие цели преследуют власти Армении. Российское руководство намерено выяснить это в диалоге с официальным Ереваном.

Вместе с тем, по словам Пескова, Москва не получала никаких официальных сигналов, свидетельствующих о намерении Армении выйти из ОДКБ. Пока что об этом говорят только армянские прозападно настроенные аналитики.
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20 комментариев
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  1. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 16:13
    0
    Самый глупый из армян -это Коля Пашинян .
    1. Павел_Свешников
      Павел_Свешников Сегодня, 16:19
      0
      Думаю, что не самый он глупый. Скорее всего за яйца его так прихватили друзья из американских спецслужб, что он даже пикнуть против не сможет. Он теперь марионетка и будет делать все что прикажут. А иначе его его ликвидируют под видом несчастного случая (возможны варианты). Я могу ошибаться в деталях, но схема почему-то такая вырисовывается из всех известных мне фактов работы американцев.
      1. Azerbaijan2023
        Azerbaijan2023 Сегодня, 16:40
        0
        Цитата: Павел_Свешников
        Думаю, что не самый он глупый.

        Он хочет жить. Он любит жизнь. Отсюда и всё что вытикает с тем чтобы он остался жить, он и делает. Ему Азербайджан звизды дал, сразу подписал трехсторонний договор. Сказал Карабах это Азербайджан. Теперь понял что ему за это свои звизды дадут, так что он сделал? Позавчера поздравил армян с независимостью Карабаха)))))))))))) Это к слову какой он мужик. Мужик сказал мужик сделал это не про него!!!

        Цитата: Павел_Свешников
        Он теперь марионетка и будет делать все что прикажут.

        Армяне последние 300 лет всегда были марионетками в руках определенных стран. Они инструмент и проект. Когда определенная сторона не хочет грязную работу делать, это делают армяне. Баграмяновский батальон играл в стадионе Абхазии в футбол головой грузина. Это мне лично грузины рассказали. Понимаете можно убивать врага, но глумится над трупом, это не по мужски. А они глумились и над женщинами и над детьми. Нет им прощения! Вот сегодня читаю новости...армяне стали собак использовать для теактов на границе. привязале собаке на шею мину. А потом на лбу рисуют кресты. Мол Богомизбранные. Богом избранные так не поступают.

    2. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 16:20
      -2
      175 армянских солдат и 85 гендерно нейтральных.... Больше похоже на случку, а не на военные учения.
      Нам бы отправить вазелин в Ереван в виде гуманитарной помощи. lol
    3. Azerbaijan2023
      Azerbaijan2023 Сегодня, 16:31
      0
      Цитата: oleg-nekrasov-19
      Самый глупый из армян -это Коля Пашинян .

      Но вот что-что а хитрости у них не занять. Смотрите рисуют крест, Рисуют везде. На лбу, на фурашке, на технике типа кристаносцы. Они эти пудряд весь мир мол крестовый поход. Сказать честно, мне до тошноты противно их хитрость. Думают только они одни умные а все идиоты и ничего не понимают. Это их самая большая беда. Ну и пошли они на военные сборы с США и чего добились? Иран оттуда угрожает. Россия непонимает что с их головой. А Азербайджан на это смотрит без удивления. Они на всё способны. Предатели. Они предавали в своё время в Османское империи. Они не раз предавали и Россию. Армянский легион Вермархта. Вообщем....Господи дай им ума и разума.
  2. Bingo
    Bingo Сегодня, 16:14
    0
    Учения только начались, а НКО уже отдали. Как всегда, "союзнечги" США - всегда теряют земли
  3. мордвин 3
    мордвин 3 Сегодня, 16:21
    0
    требует глубокого анализа.

    Да-да. Не меньше пару литров на двоих и пару спортсменток впридачу.
  4. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 16:21
    0
    В Армении начались совместные с миротворческим контингентом армии США военные учения

    ***
    — Эти намиротворят ...
    ***
  5. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 16:21
    +1
    требует глубокого анализа

    Да, Армения кинула Россию очень глубоко. С такими союзниками, врагов не надо. what
  6. Knizhnik
    Knizhnik Сегодня, 16:25
    0
    Зато очень удобный способ мимо чужих глаз кого-то привезти, кого-то увезти, прибыло 85 и убыло 85, в чём проблема. Также оружие там, порошочки и травяные сборы в пакетах и прочая народная медицина...
  7. Путник_2
    Путник_2 Сегодня, 16:26
    0
    Я тысячу раз сказал, чего добивается Пашинян. Его привели к власти спецслужбы Британии и США под условием, что он разрушит ОДКБ или хотя бы выведет оттуда Армению. Вторая задача - вытеснение России с Южного Кавказа и замещение ее Америкой. "И за это, друг мой пьяный, -говорил он Епифану, - будет дом в Чикаго, деньги, много женщин и машин." Вот ради этого Епиф... т.е. Никол Пашинян и старается .
  8. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 16:31
    0
    Они нас предали, как и укронацисты.
  9. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 16:32
    0
    Если из за прошлой войны с её огромным количеством жертв, унижением, у них там в Ереване не случилось поножовщины дашнаков между собой, то сейчас видимо это конец для НКР. Но, это будет начало нормальной жизни ереванской элиты. У них там в правительстве такие интересные люди, бизнесмены европейского уровня,культуры, ух прям красавцы с лазурного берега Франции. Ну совет вам там да любовь.
  10. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 16:32
    +2
    Похоже, что эти учения, хоть какая то отсрочка на начало боевых действий со стороны Азербайджана.
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 16:34
      0
      Приятно видеть думающего человека, здесь.
      1. Южноукраинец
        Южноукраинец Сегодня, 16:43
        0
        Цитата: Копчёный
        Приятно видеть думающего человека, здесь.

        hi
  11. A17ttt
    A17ttt Сегодня, 16:34
    0
    сначала учения на территории - Грузия, теперь учения на территории - Армения.

    однозначно формируют целостную картину - для последующих принимающих (собственных и в личных целях) интересов.

    думаю, что принцип "разделяй и властвуй" - еще в силе.
    а также "грести жар чужими руками". Турция всегда готова занять и вложить в протекторат (Азербайджан, Грузия).
  12. barclay
    barclay Сегодня, 16:39
    0
    Вместе с тем, по словам Пескова, Москва не получала никаких официальных сигналов, свидетельствующих о намерении Армении выйти из ОДКБ.
    А кто вам об этом сразу скажет? Такие решения с кондачка не принимаются. Но тенденция - нехорошая для нас. Может мы чем-то "обидели" Армению? Может быть тем, что остановили полный разгром армянской армии?
  13. Breard
    Breard Сегодня, 16:43
    0
    Это нормально...хм.
    Русские ушли из Грузии сами!, с Украины...сами, из Молдавии сами...итд - пустоты заполняются!
    Теперь америкосы не остановятся ... и в Армении будет свой зеленский пашиян...или как то по другому - НЕ ВАЖНО!
    Это проклятые тоталитарные ужастные советские - УМЕЛИ! и жили! Да бывало! в быту ссорились ! Но никогда не забуду азербайжанское Баку 80-х армяне жили! Или приезжал к друзьям в Винницу, в замечательную Одессу на Украину как к себе на Камчатку или Владивостока! Не забуду Молдавию - отдыхал! - как ДОМА! 30 км от Тбилиси! - свадьба знакомых, а я прилетел с Сахалина...
    Спасибо! Нынешним - УМНЫМ при власти! и дерьмократии! Теперь там русских пока не принимают, а будут ненавидеть!
  14. carpenter
    carpenter Сегодня, 16:44
    0
    Учения конечно "мощные", рода армян, полроты янки, и так 10 дней, не то учения не то "шашалики с вином".