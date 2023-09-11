Западная пресса: Пока ВСУ пытались преодолеть первую линию обороны, русские выстроили ещё несколько новых рубежей

Западные разведки и ресурсы активно наблюдают за тем, как выстроены линии российской обороны на разных участках линии боевого соприкосновения и на определённом удалении от ЛБС. Эта информация крайне актуальна для войск киевского режима, которые уже больше трёх месяцев, тратя колоссальные ресурсы и объёмы живой силы, пытаются прорваться сквозь защитные рубежи ВС РФ. Потеряв около 70 тысяч человек и тысячи единиц различной техники (включая немецкие танки Leopard и два британских Challenger), ВСУ прошли предполье в Запорожской области, подойдя лишь к первой линии обороны. В районе Артёмовска потери противника тоже внушительные, однако войти в город войскам Залужного и Зеленского так и не удалось.
И на этом фоне западная пресса выдаёт материал, в котором говорится, что, пока ВСУ пытались прорваться через первую линию российской обороны южнее Орехова, Вооружённые силы России «успели выстроить ещё несколько новых линий, проведя дополнительное минирование территорий».
В материалах западных СМИ со ссылкой на спутниковые ресурсы сообщается, что «Россия вырыла несколько новых траншей, создавая новые линии обороны примерно в 10 км от имеющихся».
В связи с этим западные аналитики пытаются представить свои оценки того, сколько ещё украинскому командованию может понадобиться военнослужащих и военной техники, чтобы преодолеть эти рубежи. Самые скромные оценки таковы: как минимум в 1,5 раза больше того, что уже «обнулено» в результате контрнаступления с начала июня.