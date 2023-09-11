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Западная пресса: Пока ВСУ пытались преодолеть первую линию обороны, русские выстроили ещё несколько новых рубежей

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Западная пресса: Пока ВСУ пытались преодолеть первую линию обороны, русские выстроили ещё несколько новых рубежей

Западные разведки и ресурсы активно наблюдают за тем, как выстроены линии российской обороны на разных участках линии боевого соприкосновения и на определённом удалении от ЛБС. Эта информация крайне актуальна для войск киевского режима, которые уже больше трёх месяцев, тратя колоссальные ресурсы и объёмы живой силы, пытаются прорваться сквозь защитные рубежи ВС РФ. Потеряв около 70 тысяч человек и тысячи единиц различной техники (включая немецкие танки Leopard и два британских Challenger), ВСУ прошли предполье в Запорожской области, подойдя лишь к первой линии обороны. В районе Артёмовска потери противника тоже внушительные, однако войти в город войскам Залужного и Зеленского так и не удалось.


И на этом фоне западная пресса выдаёт материал, в котором говорится, что, пока ВСУ пытались прорваться через первую линию российской обороны южнее Орехова, Вооружённые силы России «успели выстроить ещё несколько новых линий, проведя дополнительное минирование территорий».

В материалах западных СМИ со ссылкой на спутниковые ресурсы сообщается, что «Россия вырыла несколько новых траншей, создавая новые линии обороны примерно в 10 км от имеющихся».

В связи с этим западные аналитики пытаются представить свои оценки того, сколько ещё украинскому командованию может понадобиться военнослужащих и военной техники, чтобы преодолеть эти рубежи. Самые скромные оценки таковы: как минимум в 1,5 раза больше того, что уже «обнулено» в результате контрнаступления с начала июня.
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10 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 16:22
    +2


    Вот тут показано где начинается первая линия обороны,а где предполье.
  2. Normann
    Normann Сегодня, 16:23
    0
    Нужно больше, еще десятки миллиардов, а вот после ф16 сразу победят.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 16:27
      +1
      Неплохо бы для авиации заматереть в воздушных боях против F-16. Глядишь быстрее перевооружимся на ракеты воздух-воздух Р-77М и Р-77МЭ.
      Интересно в разработке находится Изделие 180-БД (К-77МЭ «энергетическая») — с повышенной по сравнению с К-77М дальностью или решили сэкономить?Дело в том что скупой платит дважды.Как никак а лучше закупать ракеты К-77МЭ,чем новые самолёты после воздушных боёв без К-77МЭ.К-77МЭ по цене дешевле выйдут,чем новые истребители на замену старым.Не знаю,но недавно была новость на этом сайте о скором принятии на вооружении ракет воздух-воздух с дальностью поражения до 250-300 км.И это явно не Р-37М.Их то уже давно приняли на вооружение да и дальность поражения у них до 400 км.Думаю что К-77МЭ таки допилили.Что есть хорошо.
      1. Южноукраинец
        Южноукраинец Сегодня, 16:30
        +1
        Цитата: Orange-Bigg
        Неплохо бы для авиации заматереть в воздушных боях против F-16.

        Судя по ситуации и это произойдет.
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 16:26
    0
    Прочитав данные разведки зеленский позеленел от злости.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 16:28
      0
      Поспел от злости.Лицо стало красное.
    2. kventinasd
      kventinasd Сегодня, 16:34
      +1
      Прочитав данные разведки зеленский позеленел от злости.

      Я сильно сомневаюсь что Зеле вообще регулярно докладывают что там с контрнаступом, он всего-лишь обычная марионетка,которой не положено всё знать. Там давно пентагон всем заведует.
      Марк Милли рассматривает карту обстановки на Южном фронте.
  4. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 16:29
    0
    Если темпы наступления не падают то потери ВСУ уже за 70 тысяч, опять же если верить сводкам, а что в Киеве и в Вашингтоне расчитывали что мы построили три линии и на этом остановимся?
  5. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 16:39
    +3
    Наши инженерные войска самые инженерестые в мире, пока линию 1 прорывают - мы еще 2 строим good wassat
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 16:48
      0
      И это еще ландшафт вручную менять не начали)))
      ПиСи: но заголовок один хрен составлен так, чтоб сделать акцент, мол русские испугались, еще две возвели, а суть в том, что и к первой еще не подошли, не то что не прорвали