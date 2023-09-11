Глава Комитета начальников штабов ВС США объяснил причины медленного контрнаступления ВСУ

Реальные люди действительно гибнут, а настоящие машины действительно взрываются, поэтому люди склонны замедляться в таких ситуациях

Контрнаступление ВСУ происходит медленнее, чем хотелось бы Киеву и Западу, потому что реальная война отличается от «войны на бумаге». Об этом заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли, который принял журналистов CBS в секретном командном центре американского военного ведомства.В этом командном пункте американские генералы и офицеры ежедневно анализируют ситуацию на Украине, включая темпы контрнаступления украинских войск.- сказал генерал Милли.Журналисты ознакомились и с картой театра военных действий. На ней видно, что ВСУ пытаются продвигаться по густо заминированной территорией с множеством фортификационных сооружений. Как утверждает пресса, основные оборонительные укрепления российской армии находятся южнее линии фронта. То есть, украинские войска до них даже не смогли добраться за три месяца боев.Сам генерал Милли утверждает, что США лишь передают Украине разведывательную информацию о российской армии, но не направляют удары ВСУ. Впрочем, и предоставления данных разведки достаточно, чтобы утверждать о чрезмерной интегрированности США в данный вооруженный конфликт.Примечательно, что генерал Милли в очередной раз подчеркнул, что боевые действия будут продолжаться и дальше, до тех пор, пока одна из сторон не достигнет заявленных целей. Второй вариант – стороны решат, что более не могут воевать, и сядут за стол переговоров. Но генерал, понятное дело, лукавит: Украина сможет приступить к переговорам лишь после соответствующего указания США, но пока Вашингтон, надеясь выжать из киевского режима по максимуму пользы в деле противостояния России, такого указания не дает.