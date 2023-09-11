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Глава Комитета начальников штабов ВС США объяснил причины медленного контрнаступления ВСУ

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Глава Комитета начальников штабов ВС США объяснил причины медленного контрнаступления ВСУ

Контрнаступление ВСУ происходит медленнее, чем хотелось бы Киеву и Западу, потому что реальная война отличается от «войны на бумаге». Об этом заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли, который принял журналистов CBS в секретном командном центре американского военного ведомства.


В этом командном пункте американские генералы и офицеры ежедневно анализируют ситуацию на Украине, включая темпы контрнаступления украинских войск.

Реальные люди действительно гибнут, а настоящие машины действительно взрываются, поэтому люди склонны замедляться в таких ситуациях

- сказал генерал Милли.

Журналисты ознакомились и с картой театра военных действий. На ней видно, что ВСУ пытаются продвигаться по густо заминированной территорией с множеством фортификационных сооружений. Как утверждает пресса, основные оборонительные укрепления российской армии находятся южнее линии фронта. То есть, украинские войска до них даже не смогли добраться за три месяца боев.

Сам генерал Милли утверждает, что США лишь передают Украине разведывательную информацию о российской армии, но не направляют удары ВСУ. Впрочем, и предоставления данных разведки достаточно, чтобы утверждать о чрезмерной интегрированности США в данный вооруженный конфликт.

Примечательно, что генерал Милли в очередной раз подчеркнул, что боевые действия будут продолжаться и дальше, до тех пор, пока одна из сторон не достигнет заявленных целей. Второй вариант – стороны решат, что более не могут воевать, и сядут за стол переговоров. Но генерал, понятное дело, лукавит: Украина сможет приступить к переговорам лишь после соответствующего указания США, но пока Вашингтон, надеясь выжать из киевского режима по максимуму пользы в деле противостояния России, такого указания не дает.
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8 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 16:35
    +1
    Контрнаступление ВСУ происходит медленнее, чем хотелось бы Киеву и Западу, потому что реальная война отличается от «войны на бумаге».

    ***
    — "А мужики-то не знали!" ...
    ***
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 16:35
    0
    Короче так мы возлагали надежды на ВСУ и нашу супер-пупер технику и разведку, но маненько обмишурились и В. С. России нас обломали. А в остальном прекрасная маркиза все хорошо, всё хорошо.
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 16:39
    +1
    Этому хенералу отставку прочили, неужто придержали?
  4. Комментарий был удален.
  5. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 16:40
    +2
    Потому что идите в попу, вот почему.

    - сказал генерал Милли laughing

    А в целом, мне кажется, американцы были правы, когда рекомендовали, бить в конкретном месте, крупным кулаком. Пробить такую оборону, накатами малых групп в разных местах, невозможно. Но даже, если бы всё пошло по такому сценарию, не хватило бы темпа, снабжения и человеческого ресурса.
  6. carpenter
    carpenter Сегодня, 16:40
    0
    Второй вариант – стороны решат, что более не могут воевать, и сядут за стол переговоров.

    Пока деньги вложенные Штатами в войну не окупятся, война будет продолжаться, да и выборы в США, еще не прошли.
  7. bambr731
    bambr731 Сегодня, 16:45
    0
    Смотрю на этого Милли - у него репа типичного армейского дуболома из анекдотов
  8. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 16:48
    0
    Реальные люди действительно гибнут, а настоящие машины действительно взрываются, поэтому люди склонны замедляться в таких ситуациях
    fool "Ну тупые!"(Известнейший, об известных) люди склонны задумываться. request "А нас то за шо?"
  9. lukash66
    lukash66 Сегодня, 16:50
    0
    Да уже давно британские ученые/разведчики всем объяснили по пунктам, чего там ванговать. Зима-холода, весна-грязь, лето - высокая трава- кусты - и о боже, мины. И русские чего то вдруг уперлись. Чего это они, хз. Сейчас скоро осень, дожди-грязюке, а там опять зима-холода. Круговорот однако.))))