Замаскированные РСЗО Северной Кореи



Новые РСЗО в парадном строе

Техника на параде



Фургоны с пусковой установкой

Ракетный фургон



Часть расчета перемещается внутри фургона

Самосвал большего калибра



РСЗО на базе самосвала

Незамаскированные преимущества

Для своей ниши

КНДР разрабатывает новые образцы вооружений и техники, исходя из своих потребностей и возможностей, что нередко приводит к весьма интересным результатам. Так, несколько дней назад впервые показали пару новых реактивных систем залпового огня, предназначенных для соединений ополчения. Эти боевые машины построены на базе доступных грузовых автомобилей и замаскированы под гражданскую технику.Вечером 8 сентября в Пхеньяне состоялся военный парад Рабоче-Крестьянского Красного ополчения (гвардии) и Красной молодой гвардии КНДР, посвященный 75-летию основания КНДР. По площади им. Ким Ир Сена торжественным маршем прошли парадные расчеты разных структур и соединений, занятых в обороне страны. Также в параде участвовала механизированная колонна, включавшая как уже известные, так и новые образцы.Впервые на открытом мероприятии показали пару необычных РСЗО. Эти боевые машины выполнены на базе гражданской техники, причем с сохранением ее внешнего вида для маскировки. В парадный расчет включили несколько «фургонов» и «самосвалов» с необычным «грузом» боевого назначения.Любопытно, что маскировке подверглись не только пусковые установки с ракетами. Расчеты боевых машин тоже скрывают свою специальность. Так, экипажи «фургонов» были одеты в белые халаты работников логистики и торговли, а «самосвалами» управляют «рабочие» и «строители» в спецовках и касках. Впрочем, конспирацию нарушает наличие автоматов в руках этих ополченцев.К сожалению, никакой дополнительной информации о двух новых РСЗО для ополчения пока не раскрыли. Однако эти изделия построены на основе готовых компонентов, которые можно без труда узнать – и по ним определить основные возможности и потенциал техники. Кроме того, следует оценить саму концепцию замаскированных боевых машин реактивной артиллерии, реализованную, очевидно, в промышленных условиях.Первыми на площадь вышли РСЗО, замаскированные под грузовики с изотермическими фургонами. Эти машины построены на двухосном шасси, вероятно, северокорейского или китайского производства. На шасси смонтирован контейнер, внешне похожий на агрегаты для перевозки продуктов питания и т.п. грузов.В крыше такого контейнера предусмотрен сдвижной люк для подъема пусковой установки в боевое положение. Задняя распашная дверь при этом раскрывается для выпуска реактивных газов; створки фиксируются на бортах фургона. В борту имеется еще одна сдвижная дверь для доступа внутрь и работы с пусковой установкой. Кроме того, внутри имеются места для размещения номеров расчета, не умещающихся в основной кабине.Пусковая установка такой РСЗО достаточно проста и унифицирована с агрегатами других боевых машин. Используется качающаяся рама, отвечающая за вертикальную наводку. Угол возвышения определяет дальность стрельбы. Вероятно, имеется возможность горизонтального наведения в пределах небольшого сектора.На качающейся части размещены два пакета с шестью пусковыми трубами в каждом. Судя по габаритам и пропорциям, такая РСЗО использует снаряды калибра 122 мм. Соответственно, основные боевые характеристики машины находятся на уровне советского «Града» и его копий – с учетом меньшего боекомплекта. При использовании стандартного семейства снарядов, «фургон с продуктами» может атаковать цели на дальностях до 40 км.Второй новый образец – РСЗО, замаскированная под грузовик-самосвал. Такую технику выполнили на базе автомобилей Sitruk / HOWO или их локальной версии от завода «Токцзюн Сынри». При этом шасси осталось прежним и используются агрегаты штатного кузова, однако последний фактически стал контейнером для боевого оснащения.В случае с боевым «самосвалом» передняя и боковые стенки кузова выполнены неподвижными. Задний борт сделали откидным, он выполняет задачи газоотбойного щита. Внутри такого кузова-контейнера поместили качающуюся артиллерийскую часть. Вероятно, для ее подъема используется штатная гидравлика самосвала. С целью маскировки сверху над пусковой установкой находится подвижная крышка, на которой закреплены мешки с имитацией строительных материалов.Пусковая установка для «самосвала» имеет два пакета с шестью трубами в каждом. Направляющие имеют иные пропорции и можно предположить, что их калибр составляет 220 мм. В таком случае РСЗО для ополчения является аналогом советского «Урагана». Максимальная дальность стрельбы может достигать 35-36 км, а разница в размерах боекомплекта не является критической.Таким образом, КНДР начала оснащать свое ополчение реактивной артиллерией необычного облика. Пока представлено два типа боевых машин такого рода, но могут существовать и другие разработки с теми или иными отличиями и особенностями. При этом все подобные образцы, вне зависимости от точного облика и параметров, имеют общие преимущества и недостатки.В первую очередь, достигаются преимущества производственного, экономического и эксплуатационного характера. Так, обе новые РСЗО используют готовые серийные шасси с достаточно высокими характеристиками, не требующие особого подхода. При этом их перестройка в военную технику не связана со значительными трудностями, а технические характеристики соответствуют ставящимся задачам. В теории, северокорейская промышленность может быстро наладить полномасштабный выпуск таких РСЗО и покрыть все потребности ополчения, резко повысив его боеспособность.Артиллерийская часть обеих боевых машин выполнена на агрегатах полноценных РСЗО и использует те же боеприпасы. Это определяет боевые качества новой техники и ее общий потенциал. Кроме того, унификация по боеприпасам позволяет избежать лишней нагрузки на промышленность и логистику.Большой интерес представляет тактический потенциал «фургона» и «самосвала», определяемый их маскировкой. В таком исполнении РСЗО могут перемещаться по дорогам общего пользования среди обычных автомобилей и не привлекать лишнего внимания. Вероятному противнику будет крайне сложно определять и отслеживать замаскированные боевые машины, даже при использовании всех современных средств разведки.Как следствие, противник не сможет заранее определять выдвижение РСЗО на позицию и принимать необходимые меры. Превентивная «охота» на такие машины будет осложняться наличием массы ложных целей в виде обычных грузовиков, и эффективность таких мероприятий оказывается под вопросом. По сути, гарантировано выявить и поразить замаскированную РСЗО можно только в месте перезарядки или на огневой позиции. По понятным причинам, решение такой задачи не отличается простотой.При всех своих преимуществах, две новые северокорейские РСЗО имеют очевидные недостатки. Прежде всего, это определенная сложность конструкции. За маскировку пришлось заплатить необходимостью установки дополнительных агрегатов, которые не требуются «обычной» боевой машине.Пусковые установки для реактивных снарядов калибра 122 и 220 мм пришлось вписывать в доступный объем фургона и кузова. Из-за этого обе машины имеют ограниченный боекомплект, готовый к запуску. В этом отношении они уступают полноценным РСЗО основных типов, использующим те же боеприпасы.КНДР уделяет большое внимание развитию ракетных вооружений всех классов, начиная от систем залпового огня. Разрабатываются РСЗО разных калибров и в разном исполнении, в т.ч. упрощенные «мобилизационные» образцы. Кроме того, теперь показали пару специализированных замаскированных РСЗО для использования в артиллерии ополчения.Получившиеся РСЗО имеют очевидные преимущества тактического характера и явные технические ограничения. При этом грамотное использование такой техники позволит в полной мере реализовать ее сильные стороны и нивелировать недостатки. Кроме того, при достаточном количестве подобная техника, вместе с прочей матчастью ополчения и оснащением вооруженных сил, может стать средством сдерживания и предотвратить негативное развитие событий.