Эрдоган: Анкара пытается решить проблемы со страхованием экспорта сельхозпродукции РФ и российской платежной системой

После участия в саммите G20 в Индии, турецкий лидер Реджеп Эрдоган в очередной раз заявил о том, что он прилагает все усилия для возобновления зерновой сделки, свое участие в которой Россия приостановила 18 июля.В ходе беседы с журналистами президент Турции отметил, что Анкара пытается решить проблемы со страхованием экспорта сельхозпродукции РФ, а также платежной системой, обеспечивающей расчеты за поставки.Со слов Эрдогана, требования Москвы вполне ясны. Россия желает выполнения своей части черноморской инициативы, которая предусматривает беспрепятственный экспорт сельхозпродукции из РФ на мировые рынки.В то же время президент Турции отметил, что для того, чтобы российская сторона могла получать деньги за свою продукцию, необходимо проработать платежный механизм. Кроме того, суда, которые будут поставлять продовольствие и удобрения из России, должны быть застрахованы, а значит на них не должны распространяться санкции.Решением именно этих вопросов, со слов президента Турции, сейчас активно занимаются в Анкаре.Стоит напомнить, что ранее письмо с аналогичными обещаниями направил главе МИД РФ Сергею Лаврову генсек ООН Антониу Гутерриш. Последний помимо решения вопроса с подключением «Россельхозбанка» к SWIFT, а также беспрепятственных поставок российского экспорта сельхозпродукции на мировые рынки, заявил о содействии в снятии некоторых западных санкций.В свою очередь в украинских СМИ назвали обещания Гуттериша невыполнимыми, так как решение всех вышеперечисленных вопросов зависит не от ООН, а от западных лидеров, которые вводили ограничения против России.