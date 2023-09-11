Военное обозрение
Войти Регистрация

Эрдоган: Анкара пытается решить проблемы со страхованием экспорта сельхозпродукции РФ и российской платежной системой

10
Эрдоган: Анкара пытается решить проблемы со страхованием экспорта сельхозпродукции РФ и российской платежной системой

После участия в саммите G20 в Индии, турецкий лидер Реджеп Эрдоган в очередной раз заявил о том, что он прилагает все усилия для возобновления зерновой сделки, свое участие в которой Россия приостановила 18 июля.


В ходе беседы с журналистами президент Турции отметил, что Анкара пытается решить проблемы со страхованием экспорта сельхозпродукции РФ, а также платежной системой, обеспечивающей расчеты за поставки.

Со слов Эрдогана, требования Москвы вполне ясны. Россия желает выполнения своей части черноморской инициативы, которая предусматривает беспрепятственный экспорт сельхозпродукции из РФ на мировые рынки.

В то же время президент Турции отметил, что для того, чтобы российская сторона могла получать деньги за свою продукцию, необходимо проработать платежный механизм. Кроме того, суда, которые будут поставлять продовольствие и удобрения из России, должны быть застрахованы, а значит на них не должны распространяться санкции.

Решением именно этих вопросов, со слов президента Турции, сейчас активно занимаются в Анкаре.

Стоит напомнить, что ранее письмо с аналогичными обещаниями направил главе МИД РФ Сергею Лаврову генсек ООН Антониу Гутерриш. Последний помимо решения вопроса с подключением «Россельхозбанка» к SWIFT, а также беспрепятственных поставок российского экспорта сельхозпродукции на мировые рынки, заявил о содействии в снятии некоторых западных санкций.

В свою очередь в украинских СМИ назвали обещания Гуттериша невыполнимыми, так как решение всех вышеперечисленных вопросов зависит не от ООН, а от западных лидеров, которые вводили ограничения против России.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
10 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Уарабей
    Уарабей Сегодня, 17:04
    +1
    "В то же время президент Турции отметил, что для того, чтобы российская сторона могла получать деньги за свою продукцию, необходимо проработать платежный механизм. "

    Похоже Эрдоган спалил контору. Запад с самого начала собирался кинуть с оплатой, раз платежный механизм даже не прорабатывался?
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 17:10
    +1
    По ходу что там на переговорах ИНТЕРЕСНОЕ было раз Анкара с таким энтузиазмом за сделку взялась, и дело тут не только в деньгах.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 17:43
      -1
      Ропот 55.Украина страшно демпенгует своими ценами- разница чуть меньше 70 $ с тонны.Вот и Эрдоган землю роет своим носом.
      1. Керенский
        Керенский Сегодня, 19:23
        +1
        разница чуть меньше 70 $ с тонны.

        Андрей. С тонны чего? Номенклатура зерновых большая. Или Вы так.. для поддержания беседы?
        1. tralflot1832
          tralflot1832 Сегодня, 19:46
          -1
          Конечно пшеницы ,3 класс .У Эрдогана флот есть ,страховка не проблема - покупка при доставке к причалу на отгрузку продавцом чуть более 170 $ на Украине,а у нас цена 240 $ и геморрой с фрахтом и страховкой.Вот эрдоган и бьётся как лев.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:12
    +3
    Запад не хочет снять санкции с Росселхозбанка и подключить его к Свифт по одной причине- кредитование.Они ребята ушлые на счёт кредитов,да и мы сечас у них этому научились.Ни чего запад для разблокирлвки наших требований не сделает,ему такой конкурент как мы не нужен.Лучше будем бомбить порты Украины,так нам более выгоднее.Эрдоган пусть за нас бьётся в европейскую бюракратическую стенку своим лбом.
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 17:25
      +1
      Нихрена не понимаю в экономике, но с этим согласен полностью:
      Цитата: tralflot1832
      Лучше будем бомбить порты Украины
    2. Наган
      Наган Сегодня, 21:48
      0
      Цитата: tralflot1832
      Лучше будем бомбить порты Украины

      Правильно. Бомбить порты Украины надо лучше. И чаще. А еще нехудо бы заминировать подходы. С воздуха, или с подводных лодок. Минировать исключительно минами выпуска до 1991, и когда рванет, пусть потом докажут, что это не из тех, что yкpы щедро сыпанули в Черное море еще в 2022.
  4. Stalingrad2010
    Stalingrad2010 Сегодня, 17:15
    +2
    Платëжная система в России давно создана, вот пусть западные банки ею и пользуются, раз SWIFT отключился. Думаю если полностью перекрыть поставки продукции из Украины в Европу, то куда им деваться? Надо работать в этом направлении. Планомерно уничтожать мосты ведущие в Европу, тоннель в Закарпатье, не гнушаться элеваторами, птицефабриками, подстанциями и т. д.
    1. Наган
      Наган Сегодня, 21:52
      0
      Цитата: Stalingrad2010
      Планомерно уничтожать мосты ведущие в Европу, тоннель в Закарпатье, не гнушаться элеваторами, птицефабриками, подстанциями и т. д.
      Бейте. Спасибо вам скажет сердечное польский народ, там фермеры разоряются из-за украинского демпинга. А еще французский. Недавно читал, что французские производители курятины на грани разорения, потому что украинская курятина идет примерно в полцены.