Глава немецкого МИД Анналена Бербок во время своего необъявленного визита в Киев призвала украинские власти форсировать процесс проведения реформ, в первую очередь направленных на борьбу с коррупцией, для обеспечения в будущем возможности возможного вступления в Евросоюз.
Глава немецкого внешнеполитического ведомства традиционно пообещала киевскому режиму дальнейшую поддержку в евроинтеграции, а также в противостоянии России в экономической, военной и гуманитарной сферах.
Кроме того, в Киеве Бербок в очередной раз повторила тезис западной пропаганды о якобы происходящих "депортациях украинских детей в российские лагеря перевоспитания, передачи на усыновление в Россию для промывания мозгов", призвав российского лидера Владимира Путина обеспечить возвращение этих детей домой. Отмечается, что этот визит Бербок на Украину стал четвертым с начала российской спецоперации на Украине.
Также сообщается, что власти Германии столкнулись с серьезной проблемой с поиском действующих специалистов по ремонту танков Leopard 1, которые предполагается поставить украинской армии. В связи с тем, что подобная техника в настоящее время уже изрядно устарела. Таким образом, правительство ФРГ вынуждено приглашать для этих работ всех, кто когда-либо имел дело с танками этого типа, даже давно вышедших на пенсию глубоких стариков. Этот фактор, вероятнее всего, приведет к задержке поставок обещанной киевскому режиму военной техники.