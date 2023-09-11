Военное обозрение
Войти Регистрация

Глава МИД ФРГ призвала украинские власти усилить борьбу с коррупцией для вступления в ЕС

18
Глава МИД ФРГ призвала украинские власти усилить борьбу с коррупцией для вступления в ЕС

Глава немецкого МИД Анналена Бербок во время своего необъявленного визита в Киев призвала украинские власти форсировать процесс проведения реформ, в первую очередь направленных на борьбу с коррупцией, для обеспечения в будущем возможности возможного вступления в Евросоюз.


Глава немецкого внешнеполитического ведомства традиционно пообещала киевскому режиму дальнейшую поддержку в евроинтеграции, а также в противостоянии России в экономической, военной и гуманитарной сферах.

Кроме того, в Киеве Бербок в очередной раз повторила тезис западной пропаганды о якобы происходящих "депортациях украинских детей в российские лагеря перевоспитания, передачи на усыновление в Россию для промывания мозгов", призвав российского лидера Владимира Путина обеспечить возвращение этих детей домой. Отмечается, что этот визит Бербок на Украину стал четвертым с начала российской спецоперации на Украине.

Также сообщается, что власти Германии столкнулись с серьезной проблемой с поиском действующих специалистов по ремонту танков Leopard 1, которые предполагается поставить украинской армии. В связи с тем, что подобная техника в настоящее время уже изрядно устарела. Таким образом, правительство ФРГ вынуждено приглашать для этих работ всех, кто когда-либо имел дело с танками этого типа, даже давно вышедших на пенсию глубоких стариков. Этот фактор, вероятнее всего, приведет к задержке поставок обещанной киевскому режиму военной техники.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
18 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:16
    +1
    Неужели Украина думает что её примут в ЕС ,раньше Турции?
    1. marchcat
      marchcat Сегодня, 17:19
      +2
      Можно подумать, по словам Бербок, что коррупции в Германии нет и не было. Германия всё таки родоначальник создания ЕС.
    2. ваш вср 66-67
      ваш вср 66-67 Сегодня, 18:25
      0
      для обеспечения в будущем возможности возможного вступления в Евросоюз.

      Вот если внимательно прочитать слова Бербок, то этими словами ВСË сказано!
    3. knn54
      knn54 Сегодня, 18:25
      0
      Предвыборные обещания: «Я положу конец коррупции, сделаю экономику процветающей, подниму зарплаты и пенсии…» Правдивыми были только три первых слова...
  2. ТермиНахТер
    ТермиНахТер Сегодня, 17:19
    +1
    Ага, надо понимать так, что в ближайшие 50 лет, никто бандерлянд в ЕС принимать не собирается.
    1. LIONnvrsk
      LIONnvrsk Сегодня, 18:03
      +2
      Цитата: ТермиНахТер
      Ага, надо понимать так, что в ближайшие 50 лет, никто бандерлянд в ЕС принимать не собирается.

      Ну, что Вы! Она уже пообещала им ( Восточной Кокаине) развернуть эту ситуацию на 360 градусов! laughing
  3. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 17:20
    +5
    ***



    — «Когда Украина вступит в ЕС?»
    — «Сразу после Турции»
    — «А Турция когда?»
    — «Турция? Никогда»...
    (В.С.Черномырдин)



    ***
  4. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 17:21
    +2
    Глава немецкого МИД Анналена Бербок во время своего необъявленного визита в Киев призвала украинские власти форсировать процесс проведения реформ, в первую очередь направленных на борьбу с коррупцией, для обеспечения в будущем возможности возможного вступления в Евросоюз.

    good Возможности возможного вступления...
  5. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 17:22
    +2
    Коррупция - это первооснова, фундамент возникновения и существования недогосударства Украина. Не будет коррупции - не будет недогосударства.
  6. Roust
    Roust Сегодня, 17:26
    +1
    А кто тогда кормить этих упырей на западе будет без коррупционных схем и откатов!?
  7. Вася_Т.
    Вася_Т. Сегодня, 17:27
    0
    Это они призывают Зелю и Ко застрелиться? А что - пистолет-то у Зели есть!
  8. Мамин-Сибиряк
    Мамин-Сибиряк Сегодня, 17:36
    0
    Главное правило в борьбе с коррупцией, случайно не забороть самого себя
  9. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 17:41
    0
    Прямой призыв Анны Лены Бербок к членовредительству украинской власти crying
  10. HAM
    HAM Сегодня, 17:42
    +2
    На святое замахнулась.......У неё в голове Анна поругалась с Леной.......
  11. faterdom
    faterdom Сегодня, 18:24
    0
    Надо повернуться на 720 или лучше на 1080 градусов, тогда все сразу на лад пойдет, если голова не закружится от успехов.
  12. alystan
    alystan Сегодня, 18:34
    0
    Глава МИД ФРГ призвала украинские власти усилить борьбу с коррупцией для вступления в ЕС

    Я бы добавил еще "Бороться с плагиатством". Очень актуально в адрес самой Бербок.
    У нее очень интересная сложносоставная фамилия. Тут мне один тюркоязычный товарищ подсказал, что Бер - это Дай, а Бок - Говняшка. Замечательно подходит этой плагиаторше и беспринципной "дурочке".
  13. LeutnantTom
    LeutnantTom Сегодня, 18:41
    0
    Бербок, лживая поджигательница войны, при вступлении в должность пообещала, что в командировки в основном будет летать регулярными рейсами. Но за свои первые 99 полетов она сдержала свое слово только три раза.И она говорит о коррупции, этот клоун просто смешон.
    Она может остаться в Киеве и отправиться на фронт. Она будет хорошо похоронена там.
  14. МВГ
    МВГ Сегодня, 18:54
    0
    Глава МИД ФРГ призвала украинские власти усилить борьбу с коррупцией для вступления в ЕС

    эээ, не горячись, даа. Правительство Украины же само себя расстреливать не будет.