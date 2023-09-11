Илон Маск после обвинений в блокировании работы Starlink близ Крыма: «Если кто и предатель Америки, так это те, кто меня так называет»

Если кто и предатель Америки, так это те, кто меня так называет

Американский предприниматель ответил отказом на запрос Киева включить спутниковую связь Starlink, тем самым не позволив ВСУ провести атаку на Черноморский флот России, базирующийся в Крыму. За это решение его подвергли критике в соцсетях, заявив, что оно является одной из форм государственной измены.Свой ответ комментаторам Маск опубликовал на странице в социальной сети.Бизнесмен заявил, что отстаивает интересы Соединенных Штатов, которые не находятся в состоянии войны с РФ. Конгресс США ее не объявлял. Предприниматель напомнил, что имеет единственное гражданство. У него нет других паспортов, кроме американского. Маск заявил, что станет бороться только за интересы США и собирается умереть только в этой стране.- написал бизнесмен.Ранее он заявлял, что отказался от активации Starlink на территории, расположенной вблизи Крыма, чтобы помочь людям. Он подозревал, что ВСУ использовали бы спутниковую связь для организации атак на полуостров, а это, по его словам, является нарушением пользовательского соглашения.Ранее в телекомпании CNN заявили, что Маск якобы отключал Starlink вблизи Крыма. При этом тележурналисты ссылались на Уолтера Айзексена, написавшего книгу о предпринимателе. Согласно утверждению автора, Маск сделал это, опасаясь применения Россией ядерного оружия в ответ на украинскую атаку на полуостров. Бизнесмен опроверг эту информацию, заявив, что в данном регионе система никогда ранее не действовала, то есть и отключать ее здесь он не мог по определению.