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Илон Маск после обвинений в блокировании работы Starlink близ Крыма: «Если кто и предатель Америки, так это те, кто меня так называет»

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Илон Маск после обвинений в блокировании работы Starlink близ Крыма: «Если кто и предатель Америки, так это те, кто меня так называет»

Американский предприниматель ответил отказом на запрос Киева включить спутниковую связь Starlink, тем самым не позволив ВСУ провести атаку на Черноморский флот России, базирующийся в Крыму. За это решение его подвергли критике в соцсетях, заявив, что оно является одной из форм государственной измены.


Свой ответ комментаторам Маск опубликовал на странице в социальной сети.

Бизнесмен заявил, что отстаивает интересы Соединенных Штатов, которые не находятся в состоянии войны с РФ. Конгресс США ее не объявлял. Предприниматель напомнил, что имеет единственное гражданство. У него нет других паспортов, кроме американского. Маск заявил, что станет бороться только за интересы США и собирается умереть только в этой стране.

Если кто и предатель Америки, так это те, кто меня так называет

- написал бизнесмен.

Ранее он заявлял, что отказался от активации Starlink на территории, расположенной вблизи Крыма, чтобы помочь людям. Он подозревал, что ВСУ использовали бы спутниковую связь для организации атак на полуостров, а это, по его словам, является нарушением пользовательского соглашения.

Ранее в телекомпании CNN заявили, что Маск якобы отключал Starlink вблизи Крыма. При этом тележурналисты ссылались на Уолтера Айзексена, написавшего книгу о предпринимателе. Согласно утверждению автора, Маск сделал это, опасаясь применения Россией ядерного оружия в ответ на украинскую атаку на полуостров. Бизнесмен опроверг эту информацию, заявив, что в данном регионе система никогда ранее не действовала, то есть и отключать ее здесь он не мог по определению.
Использованы фотографии:
Минобороны США
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12 комментариев
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  1. Roust
    Roust Сегодня, 17:23
    +3
    Жаль, что здравомыслящий патриот своей страны не будет Президентом штатов.
    1. Andriuha077
      Andriuha077 Сегодня, 17:56
      0
      Может пройти разрешающая поправка.
      Проблема заключается в законе США о месте рождения президента. По нему, человек, рожденный за пределами США, не может возглавить страну, Маск родился в Южной Африке (ЮАР), поэтому роль кандидата от Республиканской партии для него исключена. Можно предположить, что в этот закон внесут поправку.
      Вторая статья Конституции США
      Пункт 5: Требования
      Избранный Президент и вице-президент США по состоянию на день инаугурации должен удовлетворять таким требованиям:
      быть гражданином США по праву рождения;
      возраст не менее 35 лет;
      проживать на территории США не менее 14 лет.
      Но кто тогда будет правителем Марса.
      В 1948 году Вернер фон Браун написал книгу «Проект Марс» — первое руководство о том, какой должна быть экспедиция на красную планету и её последующая колонизация. В главе «Как управляется Марс» он предложил, чтобы правительство состояло из десяти человек, а возглавлял его всенародно избираемый лидер с титулом «Илон».
      1. Alexey RA
        Alexey RA Сегодня, 18:19
        +3
        Цитата: Andriuha077
        Проблема заключается в законе США о месте рождения президента. По нему, человек, рожденный за пределами США, не может возглавить страну, Маск родился в Южной Африке (ЮАР), поэтому роль кандидата от Республиканской партии для него исключена. Можно предположить, что в этот закон внесут поправку.

        - Вставайте, чёрные братья! Афроамериканца не допускают к выборам!
        - Э-э-э-... Илон, но ты же - белый?
        - Ну и что? Вспомните белого чёрного Майкла Джексона!         smile
    2. Garris199
      Garris199 Сегодня, 19:04
      0
      Жаль, что здравомыслящий патриот своей страны не будет Президентом штатов.

      Про Россию можно сказать тоже самое. Меня лично беспокоит больше это.
  2. bravo77
    bravo77 Сегодня, 17:25
    0
    печалька в том, что один "попильщик" разработал систему
    которая может помимо пользы критически угрожать безопасности страны
    в то время как один мордатый "управленец" над ним смеялся, сочинял стихи,
    а бюджетные деньги приземлил на поверхность Луны
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 18:01
      -1
      а бюджетные деньги приземлил на поверхность Луны
      Лунные офшоры ?)
  3. Bingo
    Bingo Сегодня, 17:32
    -1
    Ну самое удивительное, что плотно и давно сидящий на крючке у матрасных силовиков Алена - и тот хвост поднял... Звоночек, что там вообще все в разнос пошло. Ну вот не мог он физически спутникам, которые на официальной пресс-конференции Пентагона продали как "низкоорбитальные разведывательные" - что-либо запретить))) Запускаемые давно НАСА и по программам, связаным именно с Пентагоном. Так что отмашка сверху была, по-любому.
    1. A2AD
      A2AD Сегодня, 18:23
      +1
      Так что отмашка сверху была, по-любому.
      Так в сша капитализм. Там к отмашке необходимо еще и баблишко приложить. Ибо без баблишка там ничего само не происходит, хоть ты трижды замахайся.
      Так что Маск правильно ответил. Он тут не причем. Предатели это те кто ему бабок на старлинк не отсыпает. Редиски жмотные. wassat
  4. knn54
    knn54 Сегодня, 17:44
    0
    -в данном регионе система никогда ранее не действовала, то есть и отключать ее здесь он не мог по определению.
    А в РФ(от Ростова до Москвы, от Пскова до Рязани) система действует?
  5. Tagan
    Tagan Сегодня, 17:50
    +2
    Правильно, Илоша. Кто как обязывается, так сам и называется.
  6. Rage66
    Rage66 Сегодня, 18:21
    +1
    Кто так обзывается - тот сам так называется(И. Маск) hi
  7. Не_боец
    Не_боец Сегодня, 18:24
    0
    Я так подозреваю что Маск отключил свой интернет в Крыму еще в 2014 году, в рамках тех санкций. А сейчас те кто эти санкции вводил и потом благополучно про них забыл им (Маском) пытаются заткнуть амбразуру.