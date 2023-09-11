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Президент подписал указ о ежемесячной компенсации пенсии участвующим в СВО военным пенсионерам

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Президент подписал указ о ежемесячной компенсации пенсии участвующим в СВО военным пенсионерам

Военные пенсионеры, участвующие в специальной операции, будут получать компенсацию военной пенсии в полном объеме. Соответствующий указ подписал российский президент. Документ вступил в силу со дня его подписания.


Новый указ устанавливает ежемесячную 100-процентную компенсацию пенсии всем пенсионерам силовых ведомств, вне зависимости от того, заключили ли они контракт добровольно или были мобилизованы. В документе указано, что он распространяется на тех, кто участвует в спецоперации с 24 февраля 2022 года, а также попал под мобилизацию от 21 сентября 2022 года. Правительство уже получило распоряжение определить порядок ежемесячных выплат, а также обеспечить их финансирование.

Установить (...) ежемесячную компенсационную выплату в размере 100% пенсии за выслугу лет, выплачиваемой на день приостановления ее выплаты с учетом ежемесячной доплаты к указанной пенсии (...) и увеличения размера пенсии после приостановления ее выплаты

- говорится в указе.


Действие указа распространяется на следующие категории пенсионеров: военные, пожарные, милиция - полиция, Росгвардия, судебные приставы, наркоконтроль, ФСИН, работники прокуратуры и следователи.

Напомним, что в июле этого года премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому пенсионеры силовых ведомств, заключившие контракт с Минобороны, а также мобилизованные, после окончания службы могут получать как ранее назначенную пенсию, так и пенсию с учетом нового стажа.
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15 комментариев
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  1. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 17:45
    0
    В РФ 45 тыс. бездомных военных пенсионеров.
    Как граждане могут принимать участие в планировании ...
    ВКонтакте
    https://vk.com › wall-150444449_11947
    30 мар. 2023 г. — Оу, от имени 45000 семей бездомных военнослужащих предлагаю выделить денежные ... 45 тыс военных пенсионеров и действующих без жилья.
    1. Сергей250455
      Сергей250455 Сегодня, 18:01
      -4
      Всем давали сертификаты у кого в собственности не было жилья. Все получили. Не видел ни одного бездомного военного пенсионера
      1. Gvardeetz77
        Gvardeetz77 Сегодня, 18:45
        +5
        Всем давали сертификаты у кого в собственности не было жилья. Все получили. Не видел ни одного бездомного военного пенсионера

        Розовые пони?
        Когда то давно, за высказывания лампасам о показушности проводимых нами мероприятий, очень сильно попросили выйти на пенсию, всего с 19,5 календарями (льготной выслуги хватало с лихвой), квартиры естественно не получил, в военную ипотеку не успел по возрасту. Поэтому пришлось на гражданке зарабатывать на жилье, и знаете, получилось, только заслуга в этих заработанных метрах только моя...
      2. Федька
        Федька Сегодня, 19:07
        +1
        А вот не надо ля,ля. У меня через дом сосед, капитан, три года в чечне был. Подорвался на фугасе, все кто рядом был погибли. А он пол года в госпитале лежал. После лечения опять в строй. Потом попал под сокращение. Жилье так и не получил. Живет с родителями, несколько лет назад мать умерла из за переживаний за сына. То Чечня, то госпиталь. Мать у нее работала учительницей русского языка.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:46
    0
    Не въехал,если военный пенсионер шёл на СВО ,ему пенсию которую он заслужил ранее не платили?
    1. vovochkarzhevsky
      vovochkarzhevsky Сегодня, 17:54
      +5
      Не въехал,если военный пенсионер шёл на СВО ,ему пенсию которую он заслужил ранее не платили?


      Естественно, он же был снова на службе. И более того, те кто после призыва назначались на должности с понижением после повторного увольнения имели все шансы получить пенсию меньше чем до призыва.
    2. Bulrumeb
      Bulrumeb Сегодня, 18:00
      +3
      Да, по закону о пенсионном обеспечении, при возвращении на службу, выплата пенсии прекращалась.
  3. Фактор
    Фактор Сегодня, 17:52
    0
    В бой идут одни старики.
    Если чо, то и ряды пенсионеров поредеют и Пенсионный фонд сэкономим. Указ с дальним прицелом, однако
    1. Bulrumeb
      Bulrumeb Сегодня, 18:01
      +4
      Военные пенсионеры и приравненные к ним, к пенсионному фонду отношения не имеют.
    2. Сергей250455
      Сергей250455 Сегодня, 18:04
      -4
      Все пенсионеры добровольцы. Никто пенсионеров мобилизовать не будет
      1. HaByxoDaBHocep
        HaByxoDaBHocep Сегодня, 18:45
        0
        Здесь я сомневаюсь, недавно Президент еще один указ подписал, о внесении изменений в ФЗ№31
        "Статья 172. Направление граждан для прохождения службы в войска национальной гвардии Российской Федерации на должностях, по которым предусмотрено присвоение специальных званий полиции, по мобилизации

        1. Граждане, пребывающие в запасе, проходившие службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации на должностях, по которым предусмотрено присвоение специальных званий полиции, соответствующие требованиям для прохождения службы в войсках национальной гвардии Российской Федерации, установленным федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, при объявлении мобилизации на основании указов Президента Российской Федерации по мобилизации могут быть направлены для прохождения службы в войска национальной гвардии Российской Федерации на указанных должностях.
        1. Аркадич
          Аркадич Сегодня, 20:02
          0
          недавно Президент еще один указ подписал, о внесении изменений в ФЗ№31

          Реквизиты данного нормативного правового акта огласите пожалуйста.
      2. Damir_N
        Damir_N Сегодня, 18:50
        +4
        То-то мне повестку осенью на дом принесли в 52 года.
  4. faterdom
    faterdom Сегодня, 18:22
    +6
    Цитата: Сергей250455
    Все пенсионеры добровольцы. Никто пенсионеров мобилизовать не будет

    Это Вы с чего решили? А для чего продлили возраст в запасе для офицеров до 65 лет?Для прикола? Хотя еще год назад 65-летним запрещали выходить на улицу и ходить на работу, хрупкие, мол, чихнет на них кто - и все!
  5. vvn_vl
    vvn_vl Сегодня, 18:37
    +2
    а обычным российским пенсионерам - подачка в виде нескольких процентов... пенсия военного пенсионера после очередного повышения будет примерно равна гражданской пенсии... матвиенку я не учитываю, она со своим собранием - вне игры