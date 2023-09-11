Президент подписал указ о ежемесячной компенсации пенсии участвующим в СВО военным пенсионерам

Установить (...) ежемесячную компенсационную выплату в размере 100% пенсии за выслугу лет, выплачиваемой на день приостановления ее выплаты с учетом ежемесячной доплаты к указанной пенсии (...) и увеличения размера пенсии после приостановления ее выплаты

Военные пенсионеры, участвующие в специальной операции, будут получать компенсацию военной пенсии в полном объеме. Соответствующий указ подписал российский президент. Документ вступил в силу со дня его подписания.Новый указ устанавливает ежемесячную 100-процентную компенсацию пенсии всем пенсионерам силовых ведомств, вне зависимости от того, заключили ли они контракт добровольно или были мобилизованы. В документе указано, что он распространяется на тех, кто участвует в спецоперации с 24 февраля 2022 года, а также попал под мобилизацию от 21 сентября 2022 года. Правительство уже получило распоряжение определить порядок ежемесячных выплат, а также обеспечить их финансирование.- говорится в указе.Действие указа распространяется на следующие категории пенсионеров: военные, пожарные, милиция - полиция, Росгвардия, судебные приставы, наркоконтроль, ФСИН, работники прокуратуры и следователи.Напомним, что в июле этого года премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому пенсионеры силовых ведомств, заключившие контракт с Минобороны, а также мобилизованные, после окончания службы могут получать как ранее назначенную пенсию, так и пенсию с учетом нового стажа.