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В западной прессе: политикам давно пора развеять миф о зелёной энергетике как об «экологичном» источнике энергии

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В западной прессе: политикам давно пора развеять миф о зелёной энергетике как об «экологичном» источнике энергии

Британская газета The Telegraph опубликовала материал, в котором повествуется о якобы экологичности и дешевизне возобновляемой энергии. Как отмечает издание, речь, в частности, идёт о ситуации в Великобритании, где членам парламента удалось убедить премьер-министра страны Риши Сунака сделать разворот на 180 градусов в вопросе перехода на «зелёную» энергетику.


Так, в публикации приводится излюбленный лозунг британских парламентариев по поводу ветроэнергетики, гласящий о том, что «ветер при генерации не только один из самых дешёвых, но ещё и чистых, а также безопасных ресурсов». Однако очевидно одно: всё это выдумки, поскольку электроэнергия, генерируемая ветром, на самом деле не является таковой, да и никогда не будет. Кстати говоря, есть ещё одно яркое доказательство этому: итоги недавно прошедшего аукциона по предоставлению одной из британских компаний права на строительство ветровых электростанций (ВЭС) закончились ничем – торг так и не состоялся, даже несмотря на более высокие цены, предлагаемые покупателями.

Кстати говоря, стоимость ветровой энергии, даже при наличии льгот со стороны государства на неё, по-прежнему остаётся довольно высокой. Всё это обусловлено тем, что в действующий тариф ещё включены и расходы на её транспортировку с тем, чтобы обеспечить этой «экологически чистой энергией» каждый жилой дом. При этом не стоит забывать и о том, что в случае, когда ветра нет, приходится позаботиться о том, чтобы работа подстанций поддерживалась за счёт газогенераторных установок, что влечёт за собой дополнительные затраты.

Между тем, один из экспертов в области энергетики задался вопросом о том, что если ветряная энергия такая дешёвая, то почему счета за электроэнергию выросли, по мере того как число ветряных мельниц в стране растёт.

Констебл:

У нас действительно много ветра, однако, как оказалось, всё это никак не помогло нам справиться с газовым кризисом. В итоге ситуация лишь усугубилась, поскольку наша энергобезопасность то и дело держится лишь на голубом топливе в качестве единственного рационального источника энергии. Что же касается угля, то его использование свелось до минимума. С ядерным топливом похожая ситуация

Более того, уточнил эксперт, представители ветряной промышленности крайне недовольны текущими тарифами на электроэнергию, считая, что их необходимо скорректировать в сторону повышения. Без должного субсидирования, добавляет он, они будут не в состоянии заниматься строительством новых ветряков.

Ещё одним препятствием на пути к дальнейшему развитию этого источника энергии являются очень высокие цены на сталь, цемент, углеродистое волокно, медь и другие материалы, используемые при производстве ветровых турбин. Всё это, напротив, делает электроэнергию, генерируемую вышеуказанным способом, ещё дороже, резюмирует издание.
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17 комментариев
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  1. BARKAS
    BARKAS Сегодня, 18:16
    +7
    Лет 15-20 назад зелёные были главными противниками ветрогенераторов пугали всех тем что они губят насекомых и птиц теперь об этом ни слова почему-то.
    1. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 18:43
      +1
      Почему-то во всех статьях, посвящённых проблемах ветро-энергетики, не освещается один "маленький" пустячок. Ветряки тормозят ветер. За каждым ветряком есть "ветряная тень", где ветер тише.
      Ветер - это естественная (и единственная) система всех природных круговоротов на планете. Круговороты воды, углерода, терморегуляции.
      И если эту систему тормозить - будет "ой".
      В Африке жарко? Будет жарче.
      В пустынях сухо? Пустынь будет больше.
      Над городами большая концентрация углекислого газа? Будет больше.
      Ветряки - это САМАЯ вредная для экологии система получения энергии.
      1. A2AD
        A2AD Сегодня, 19:49
        -1
        Ветряки тормозят ветер.
        А еще ветер тормозят кусты, деревья, горы. А самое страшное, когда ветер задерживается в головах у некоторых, он там вообще остается навсегда. Кусты сжечь, деревья спилить, горы скопать, пустые головы поотрубать. И наступит счастье. Но вы его явно не застаните. wassat
  2. Лешак
    Лешак Сегодня, 18:19
    +1
    Ветра много в головах еврочиновников, но это ни как не улучшает качество жизни населения. request
    1. BrTurin
      BrTurin Сегодня, 19:33
      +1
      Что там у них в голове... качество жизни... сверчки у них
      Не пора ли нам истребить всех коров? Как ни поразительно, но зеленые элиты задаются этим вопросом всерьез. Оказывается, коровы рыгают, а их отрыжка содержит метан, на который приходится целых 14,5% мировых выбросов парниковых газов. Мало того: коровий навоз содержит аммиак, и это азотистое соединение наносит ущерб естественной среде обитания. Таким образом откуда ни зайди, спереди или сзади, отовсюду от коров один ущерб. Поэтому давайте их забьем всех скопом. Ранее в этом году ирландское правительство так и предложило — забить 200 тысяч коров, чтобы поскорее достичь климатических целей. Правительство Нидерландов какое-то время носилось с идеей сократить поголовье скота на 30%, чтобы "снизить пагубное загрязнение аммиаком".... Немецкие фермеры ополчились против нового закона ЕС, призывающего восстановить естественную среду обитания. Они опасаются, что он "съест" сельскохозяйственные угодья и по сути вернет возделываемые земли на милость капризной Матери-природы. https://inosmi.ru/20230719/ekologiya-264431410.html
  3. Bingo
    Bingo Сегодня, 18:24
    +5
    laughing good fool
    Я давно говорил, что все экологические мифы существуют только потому, что ни одного эколога НИКОГДА не просили их оценить. Это из разряда - вот сейчас открыть какую-то доску бесплатных объявлений - один бес там будут всякие знахари и прочие целители заговорами. Дайте им господдержку сродни Гринпису и зеленым энергетикам и заткните рот врачам - все, к концу уже этого года у вас вместо поликлиник будут молельни с капищами, и народ будет уверен, что это работает! А если их еще и обозвать не гадалками, а именно врачами?
    Вот так и произошло с экологией.
    Гретый Тумблер и Окасио-Кортес, сенатор в США, вместе со всей партией зеленых в Германии - высшую математику хорошо знают? А без этого уже экологов не бывает. И любой эколог, принцип профессии - обязан подсчитать рентабельность использования ресурса за весь жизненный цикл. Покажите мне хоть один такой подсчет от Гринписа хоть о чем-то? Или любой партии зеленых?
    Вот потому и гонят на экологов в том числе и тут, что тупо экологами считают шарлатанов, которых они сами - БЕЗ ВСЯКИХ ОСНОВАНИЙ - зовут экологами! Ни один эколог никогда не скажет, что ВЭС и СЭС - "экологичны"!!! И не говорил никто никогда!!!
    Так что тем, кто в это влопался - одно сказать. Своей головы нет - чужую не пришьешь!
  4. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 18:26
    +1
    развеять миф о зелёной энергетике как об «экологичном» источнике энергии
    в лесу медведь сдох?!!!
    это понятно любому человеку изучавшему физику и химию в школе
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 18:34
      +4
      это понятно любому человеку изучавшему физику и химию в школе

      Идея была создать зеленую энергетику в Европе и субсидировать ее за счет всяких сборов/налогов по углеродному следу с других стран.
    2. Roma-1977
      Roma-1977 Сегодня, 19:38
      +1
      Физика и химия - это лженауки созданные белыми сексистами для угнетения меньшинств. Это все знают.
  5. air wolf
    air wolf Сегодня, 18:33
    +2
    Уголь самое дешёвое и калорийное топливо, если его перемалывать в пыль и сжигать в турибине или печи с котлом, все зависит от потребности, а остальное, солнечные панели, литивые акб, ветряки, все это безумно дорого и не рентабельно, чтобы зарядить электросамокат, откуда брать электричество?
    Атомная энергетика на быстрых нейтронах это будущее hi
  6. pexotinec
    pexotinec Сегодня, 18:34
    +2
    Все эти зелёные, экологи, гринписы и т.д. созданы для влияния на правительства. Все они марионетки и действуют по указке. Как то не видно было гнилписов и туты когда япы отработку в океан сливали.
  7. new.a.d
    new.a.d Сегодня, 18:36
    +3
    Пока Запад скупает нефть и газ за свои фантики, они могут себе позволить субсидировать ВИЭ.
  8. рюрикович
    рюрикович Сегодня, 18:37
    +4
    Зеленая энергетика - это один из типичнейших примеров западной пропаганды в мастерстве промывки мозгов населению. Соглашусь с Bingo в том, что
    Гретый Тумблер и Окасио-Кортес, сенатор в США, вместе со всей партией зеленых в Германии - высшую математику хорошо знают? А без этого уже экологов не бывает. И любой эколог, принцип профессии - обязан подсчитать рентабельность использования ресурса за весь жизненный цикл. Покажите мне хоть один такой подсчет от Гринписа хоть о чем-то? Или любой партии зеленых?

    Экономика должна руководить политикой, а не наоборот request
    Хотя вполне интересно наблюдать за метаниями евроимбицилов у руля,которые то закрывают АЭС, то расконсервировают угольные станции.... Цирк,да и только.
    А ведь это следствие верховенства политики в угоду чьим то интересам, а страдает экономика...
    Хотя... what Мне на них,если честно, наплевать request
    Нам нужно строить и развивать свою цивилизацию,а не смотреть на Запад.
  9. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 18:49
    +1
    Давно понятно, что зелёная энергетика большая афера.
    Цель опять всё та же-бабло.
    Не забывайте про углеродный налог, который должны платить страны, который превышают установленный лимит выбросов.
    Догадайтесь кто этот лимит будет устанавливать и кто основные плательщики.
    Конечно Китай, Индия и Россия. Это триллионы долларов.
    А получатели американские банки.
    Один из способов поправить финансовое состояние США.
  10. knn54
    knn54 Сегодня, 18:54
    +2
    ВЭС.
    Комплект (3 лопасти) балансируется на предприятии изготовителе. Небольшое повреждение одной лопасти ведет к покупке ремкомплекта состоящего опять же из 3-х лопастей.
    СЭС.
    Сколько писалось о вреде природе при производстве солнечных панелей и при добыче лития-посмотрите что происходит в Чили
    В условиях кризиса нужно влезть в пока неосвоенный рынок. с одновременной загрузкой предприятий.
    Т.е максимально направить финансовые потоки в "нужном"направлении.
    Ввести налоги на нефть и другие ископаемые.
    Ничего личного-просто бизнес.
  11. Бензорез
    Бензорез Сегодня, 20:23
    0
    На мой провинциальный взгляд- зелёная энергетика, это действительно некий миф.
    Дьявол кроется в деталях как всегда.
    Мысль- конечно красивая, но близкая к утопии.
    Мощность- ни о чём... Есть большие подозрения, что её не хватит даже произвести эти самые "зелёные энергоустановки". Поломался подшипник на ветряке к примеру.
    Сколько вам понадобится ветряков обеспечить энергией сталеплавильный завод, сталеобрабатывающий завод который выточит вам шарики и организует подшипники?
    Изготовить наконец сами ветряки, и прочие солнечные панели плюс изготавливать замену им. Бо они- будут паразиты выходить из строя время от времени и их надо ремонтировать/ восстанавливать как ни странно. Погодные негаразды. Град, ураган и т.п. request
  12. Nik2013
    Nik2013 Сегодня, 20:27
    0
    Почему то очень редко сравнивают стоимость и вред при выработке электроэнергии традиционными способами и зелеными.