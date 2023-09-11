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В Забайкалье запущен крупнейший в России комбинат по переработке медной руды

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В Забайкалье запущен крупнейший в России комбинат по переработке медной руды

Российской компанией "Удоканская медь" запущено оборудование обогатительной фабрики горно-металлургического комбината "Удокан". В церемонии запуска предприятия принял участие президент России Владимир Путин.


Глава государства выслушал в режиме видеоконференции доклад руководства предприятия, после чего поздравил предприятие с началом работы. На запущенной в поселке Удокан фабрике получена первая партия медного концентрата. Объем инвестиций в проект, реализуемый в рамках ТОР "Забайкалье", превысил 230 миллиардов рублей. Удоканское месторождение меди является крупнейшим российским и одним из крупнейших в мире.

Строительство в Забайкальском крае комбината по добыче и переработке медной руды на крупнейшем в России месторождении меди с ресурсами 26,7 миллионов тонн началось в 2019 году. Комбинат планируется ввести в эксплуатацию в два этапа: в рамках первой очереди будет осуществлен запуск двух ниток измельчения и обогащения, во вторую очередь планируется запустить технологические линии гидрометаллургического предприятия.

Мощность первой очереди комбината рассчитана на переработку до 15 миллионов тонн руды и выпускать 150 тысяч тонн катодной меди и сульфидного медного концентрата в год. Кроме того запланировано строительство второй очереди обогатительного комбината и увеличение объемов производства до 450 тысяч тонн меди в год.

По объемам переработки меди компания входит в десятку крупнейших производителей в мире. Вторую производственную очередь планируется запустить в 2028 году.
Использованы фотографии:
официальный сайт предприятия
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15 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 19:26
    0
    Совладельцем "Удоканской меди " является узбекский сиделелец. bullyПротив удоканской меди западом введены заградительные пошлины.При выходе на проектную мощность фабрики ,в бюджет будут идти приличные деньги.Вопрос только сколько смогут взять на себя российские потребители меди.С 1949 г месторождение ждало своего часа.А вот Росатому не мешало бы туда зайти третьими.Он у нас назначен дежурным по редкозёмам.
    1. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 21:35
      0
      Там есть доля государства? Или всё предприятие в олигархической собственности?
  2. osp
    osp Сегодня, 19:28
    +5
    Многие крупные российские потребители меди и цинка покупали эти металлы у казахов и у узбеков.
    Потребители поменьше (кабельные , трубные заводы и др) часто покупают вторичную медь в виде лома.

    А выплавка новой меди из руды это еще получение электролитического шлама который является сырьем для получения драгоценных и редкоземельных металлов с которыми в России вообще плохо - удовлетворяется за счет китайских поставок.
  3. Инженер-технолог
    Инженер-технолог Сегодня, 19:29
    +1
    Очень жаль, что владелец не государство, а частное лицо.
    1. esl462
      esl462 Сегодня, 19:34
      0
      Ну Усманов особа приближённая... Не чужой нам человек.
      1. Nross
        Nross Сегодня, 20:35
        +2
        Усманов уже давненько гадит.
        К примеру, являясь совладельцем Первого Письма (Letter one), он финансирует буржуинские проекты в нефтегазе. Была инфа что они и нацистов на б.У поддерживали.
        Так что там не всё однозначно, пусть он и вхож в Кремль.
        Т.н. "руские олигархи" - многие из них по локти в крови, а те, кто не убивал и не приказывал убивать - по шею в дерьме коррупции.
        Хотя бы наполовину чистых там нет априори.
  4. Александр123
    Александр123 Сегодня, 19:32
    +1
    Ну и замечательно. Без меди, как без воды- и ни туды, и ни сюды.
  5. Вадим С
    Вадим С Сегодня, 19:33
    +4
    А как же либералы, которые нам внушают что кругом разруха, ничего не строят а только разрушают. Где они, чего молчат? Или это опять мультики, как про летящий кинжал? :))
    1. -sa-
      -sa- Сегодня, 20:49
      +1
      Либералы щас ускоренно сочиняют схему в которой завод пренадлежит родственнику путина)ну а медь с него будут вывозить в китай китайцы и еще лес заодно)а ещё там будут делать нанороботов которые россиянами станут управлять)
      1. Stas157
        Stas157 Сегодня, 21:33
        +1
        Цитата: -sa-
        Либералы щас ускоренно сочиняют схему в которой завод пренадлежит родственнику путина

        А что вы имеете против родственников Путина?? Разве они не достойны заводами владеть? Про родню не знаю, но друзей наш самый лучший в мире президент точно не обделил!
    2. Stas157
      Stas157 Сегодня, 21:41
      0
      Цитата: Вадим С
      А как же либералы, которые нам внушают

      Какие либералы? Где вы их находите? Уж не главного либерала вы имеете ввиду?
  6. potap6509
    potap6509 Сегодня, 19:45
    +2
    Обычно когда добывают медь, рядом должен быть драгметалл, например золото, они спутники.
    1. osp
      osp Сегодня, 19:56
      +2
      Золото и пара десятка металлов платиновой/редкоземельной группы уже есть в черновой меди подлежащей электролитическому рафинированию в серной кислоте.
      Все примеси там выпадают в шлам или в кислотный электролит.

      Это такое черный осадок который отдельно перерабатывают.
    2. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 20:02
      -1
      potap6509 .Сколько золота в меди неизвестно,но Усманов закрыл фирму по геологоразведке золота в Удокане и создал фирму уже по реализации золота.Не знаю 1,5 % меди с тонны породы от хороший показатель? hi
  7. Tagan
    Tagan Сегодня, 19:46
    +2
    Цитата: Вадим С
    А как же либералы, которые нам внушают что кругом разруха, ничего не строят а только разрушают. Где они, чего молчат? Или это опять мультики, как про летящий кинжал? :))

    Санитары повязали.