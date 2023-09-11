В Забайкалье запущен крупнейший в России комбинат по переработке медной руды

Российской компанией "Удоканская медь" запущено оборудование обогатительной фабрики горно-металлургического комбината "Удокан". В церемонии запуска предприятия принял участие президент России Владимир Путин.Глава государства выслушал в режиме видеоконференции доклад руководства предприятия, после чего поздравил предприятие с началом работы. На запущенной в поселке Удокан фабрике получена первая партия медного концентрата. Объем инвестиций в проект, реализуемый в рамках ТОР "Забайкалье", превысил 230 миллиардов рублей. Удоканское месторождение меди является крупнейшим российским и одним из крупнейших в мире.Строительство в Забайкальском крае комбината по добыче и переработке медной руды на крупнейшем в России месторождении меди с ресурсами 26,7 миллионов тонн началось в 2019 году. Комбинат планируется ввести в эксплуатацию в два этапа: в рамках первой очереди будет осуществлен запуск двух ниток измельчения и обогащения, во вторую очередь планируется запустить технологические линии гидрометаллургического предприятия.Мощность первой очереди комбината рассчитана на переработку до 15 миллионов тонн руды и выпускать 150 тысяч тонн катодной меди и сульфидного медного концентрата в год. Кроме того запланировано строительство второй очереди обогатительного комбината и увеличение объемов производства до 450 тысяч тонн меди в год.По объемам переработки меди компания входит в десятку крупнейших производителей в мире. Вторую производственную очередь планируется запустить в 2028 году.