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«Быстрое и качественное принятие решений»: в западной прессе оценили пункт управления П-230Т

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«Быстрое и качественное принятие решений»: в западной прессе оценили пункт управления П-230Т

Западные обозреватели обратили внимание на недавнюю разработку российской оборонки – передовой пункт управления П-230Т, созданный на базе легкого бронеавтомобиля 4х4 АМН 233114 «Тигр-М».


Как указывается в издании Defensa, П-230Т является машиной управления войсками на уровне батальона, которая способна в движении передавать все виды данных и обеспечивать видеосвязь с ниже- и вышестоящими войсковыми эшелонами. Для этого она оборудована антенной спутниковой связи и радиостанциями. Экипаж состоит из четырех человек, включая командира и его помощника.

Радиосвязь работает на частотах от 3,9 до 4,2 МГц. Возможно использование четырех радиоканалов и одной спутниковой линии, действующих на скорости 2048 килобит, для организации видеосвязи с 4 штабами, а также ведение радиопереговоров с 8 операторами.



Появление в российской армии бронеавтомобилей «Тигр-М» в конфигурации П-230Т является существенным достижением, которое улучшает управление операциями на нынешнем поле боя. Эта машина обеспечивает быстрое и качественное принятие решений

- делается вывод в западной прессе.

Со своей стороны отметим, что поставки П-230Т в ВС РФ стартовали в 2017 году, однако, по всей видимости, они были ограничены небольшими партиями передаваемой техники.
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14 комментариев
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  1. Garris199
    Garris199 Сегодня, 19:10
    +3
    Что это за частота такая 2048 килобит?
    1. acetophenon
      acetophenon Сегодня, 19:16
      -4
      Секретная, наверное? Не имеющая аналогов? или как?
      1. Седов
        Седов Сегодня, 20:26
        0
        Ну это "частота" передачи данных 2Мб. Чисто для журналистов. Нам такое недоступно. Мы ведь по другим каналам байты получаем, видимо с голубями. Вопрос в другом: как всё это от пеленгации защищено будет?
    2. Starover_Z
      Starover_Z Сегодня, 19:47
      +6
      Цитата: Garris199
      Что это за частота такая 2048 килобит?

      Да это просто "журналист" с образованием от ЕГЭ, который путает мягкое с солёным !
      Так же как написано про частоты связи
      Радиосвязь работает на частотах от 3,9 до 4,2 МГц.

      Указанный диапазон любой школьник забьёт генератором, собранным на коленке !
      Журнашлюги ! Лучше бы вообще не писали, чем такую муть !
    3. BARKAS
      BARKAS Сегодня, 20:37
      -1
      Здесь характеристики описаны более подробно.
      https://m.vk.com/wall-50957736_546085
  2. dump22
    dump22 Сегодня, 19:15
    +1
    Событие важное - на испаноязычном сайте опубликовали заметку про выставку Армия-2023!

    https://www.defensa.com/rusia/ejercito-ruso-quiere-mejorar-capacidades-mando-control-p-230t-m
  3. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 19:16
    -4
    Появление в российской армии бронеавтомобилей «Тигр-М» в конфигурации П-230Т является существенным достижением, которое улучшает управление операциями на нынешнем поле боя. Эта машина обеспечивает быстрое и качественное принятие решений

    - делается вывод в западной прессе.
    Сомневаюсь я... Запад нас хвалит, что то делаем не так. Штаб на колесах? recourse Один дрон и батальон децентрализован и деморализован и ... request Да и пули, и осколки щель в броне найдут...
  4. aleksr2005
    aleksr2005 Сегодня, 19:24
    -1
    Скоро уже два года воюем, а с передовой до сих пор пишут, что связь до сих пор не налажена. Крутится сам кто как может. Если бы не волонтёры..
  5. Bingo
    Bingo Сегодня, 19:32
    -3
    Ожеребились наконец со связью именно! Пока в штабе батальона - осталось начать и закончить))) Но уже замечательно
    Цитата: Garris199
    Что это за частота такая 2048 килобит?

    А я не удивлюсь, что у нас в войсках биты с герцами путают))) Недавно ржал в одной конторе, занимающейся именно связью, в т.ч. и сотовой - они на полном серьезе уверены, что роутер на частоте 5G дает 5G стандарт сотовой связи. А они в этой сфере работают и разницу ни бум-бум. Хренли, что Гигагерц, что Дженерейшн - по англицки-то один пес - буква Гэ
  6. nobody75
    nobody75 Сегодня, 19:35
    +1
    Где АСУ???!!! Где защищенный мессенджер???!!! Где отечественная гис???!!!
    С Уважением
    1. bk0010
      bk0010 Сегодня, 21:37
      0
      Цитата: nobody75
      Где АСУ???!!!
      В армии (ЕСУ ТЗ).
      Цитата: nobody75
      Где защищенный мессенджер???!!!
      В интернете (телеграм).
      Цитата: nobody75
      Где отечественная гис???!!!
      ГИС Панорама, например, или ГИС Интеграция (но ну их лучше нафиг).
  7. Вадим С
    Вадим С Сегодня, 19:39
    0
    Еслиб не война, так бы и были они штучным товаром для бесконечных испытаний, а так обстоятельства заставляют быстро принимать и больше выпускать, небыло бы счастья, да война помогает.
  8. lambert
    lambert Сегодня, 19:55
    0
    [/i]одной спутниковой линии, действующих на частоте 2048 килобит, [i]

    А не случайно автор частоту со скоростью передачи данных попутал?
  9. pettabyte
    pettabyte Сегодня, 20:09
    +1
    3,9 до 4,2 МГц

    Тама антенну на паре дирижаблей растягивают + АЭС для питания?
    Так то ГГц долдно быть.