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Глава МАГАТЭ заявил об «отсутствии опасности» в связи с применением боеприпасов с обеднённым ураном в ходе украинского конфликта

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Глава МАГАТЭ заявил об «отсутствии опасности» в связи с применением боеприпасов с обеднённым ураном в ходе украинского конфликта

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о якобы «незначительных последствиях» с точки зрения ядерной безопасности ввиду использования в ходе украинского конфликта боеприпасов с обеднённым ураном. Об этом глава этой международной организации сообщил на пресс-конференции по случаю открытия сентябрьской сессии Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии.


Коснулся Гросси и судьбы ЗАЭС, рассчитывая на то, что данный вопрос будет обсуждаться Москвой и Киевом на самом высоком уровне. В то же время, он высоко оценил работу наблюдательной миссии МАГАТЭ на вышеупомянутой станции, выразив уверенность в том, что таким образом специалистам удалось удержать ситуацию под контролем на самом атомном объекте.

Гросси:

Прежде всего, горжусь сотрудниками [МАГАТЭ], проявившими отвагу и мужество при осуществлении ими своих важных обязанностей в этом отношении

Примечательно, что несмотря на все предупреждения и серьёзные опасения российских властей по поводу поставок США Украине снарядов с обеднённым ураном, главу МАГАТЭ, по-видимому, это не сильно заботит. Делая такие циничные и абсурдные заявления, он видимо плохо отдаёт себе отчёт в реальной угрозе или делает вид, что не осознаёт реальных последствий от взрыва таких снарядов. Всё это лишний раз доказывает своевременно предпринятые действия российских войск по взятию станции под свой контроль ещё в начале спецоперации в целях обеспечения безопасности граждан и прилегающих к ней территорий.
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24 комментария
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  1. Anarchist
    Anarchist Сегодня, 19:00
    +7
    Пятой точкой посадить его на этот снаряд и пусть на себе узнает всю его безопасность.
    1. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 19:03
      +7
      МАГАТЭ полностью подконтрольная американцам организация.
      Её "международный" статус в России надо было отменить сразу после врторой войны в Ираке, когда они передали американцам все полученные данные по объектам в Ираке. Именно благодаря им бомбардировки были так эффективны.
    2. knn54
      knn54 Сегодня, 19:36
      +2
      "Значит, до физики Краевича вы не дошли? И с тех пор вели исключительно интеллектуальный образ жизни"?
      Да,в 1998—2001 годах представлял Аргентину в НАТО.
    3. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 21:12
      0
      Цитата: Anarchist
      Пятой точкой посадить его на этот снаряд и пусть на себе узнает всю его безопасность.

      ну правды ради кроме разрыва прямой кишки это ему ни чем не грозит, проблемы возникают после попадания
  2. К-50
    К-50 Сегодня, 19:01
    +3
    Глава МАГАТЭ заявил об «отсутствии опасности» в связи с применением боеприпасов с обеднённым ураном в ходе украинского конфликта

    Докажи, возьми и "накроши" у себя в доме стержней от БПС с урановым сердечником. Дыши глубже, посмотрим, насколько тебя хватит. yes
    1. Escariot
      Escariot Сегодня, 19:13
      -2
      Цитата: К-50
      Глава МАГАТЭ заявил об «отсутствии опасности» в связи с применением боеприпасов с обеднённым ураном в ходе украинского конфликта

      Докажи, возьми и "накроши" у себя в доме стержней от БПС с урановым сердечником. Дыши глубже, посмотрим, насколько тебя хватит. yes

      А при чем тут радиация? Урановая пыль тут выступает в виде обычной тяжёлой пыли и не выводится из лёгких. Как асбест или пыль от тяжёлых пород древесины. Радиации же там не особо. Ну а МАГАТЭ отвечает именно за радиацию, а не за пыль асбеста или урана.
      1. К-50
        К-50 Сегодня, 19:56
        +3
        Цитата: Escariot
        А при чем тут радиация?

        Вы у меня где в посте прочитали слово "радиация"?
        Или сам придумаю, сам опровергну? what
        1. Escariot
          Escariot Сегодня, 20:23
          +1
          Цитата: К-50
          Цитата: Escariot
          А при чем тут радиация?

          Вы у меня где в посте прочитали слово "радиация"?
          Или сам придумаю, сам опровергну? what

          МАГАТЭ отвечает только за радиацию. Остальные поражающие факторы не в ее компетенции
  3. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 19:09
    +1
    Исполать: значит применение ТЯО тем более не будет угрожать радиологической обстановки.
  4. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 19:09
    +7
    Рафаэлю Гросси, стоит сделать предложение, чтобы его восемь детей, подышали урановой пылью. Это совсем безопасно. request
    1. Escariot
      Escariot Сегодня, 19:16
      -3
      Цитата: МятныйПряник
      Рафаэлю Гросси, стоит сделать предложение, чтобы его восемь детей, подышали урановой пылью. Это совсем безопасно. request

      Но эта пыль не радиоактивна. МАГАТЭ отвечает именно за радиацию.
      1. A2AD
        A2AD Сегодня, 19:37
        +3
        Но эта пыль не радиоактивна. МАГАТЭ отвечает именно за радиацию.
        Ну тогда их папаше не о чем и беспокоиться. Он же отвечает только за радиацию, а с этим все норм. А если передохнут, так это другое, это не считается.
  5. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 19:23
    +2
    или делает вид, что не осознаёт реальных последствий от взрыва таких снарядов

    Интересно, а как именно автор собирается взорвать урановый лом?
  6. kot423
    kot423 Сегодня, 19:31
    +1
    Цитата: Escariot
    Урановая пыль тут выступает в виде обычной тяжёлой пыли и не выводится из лёгких. Как асбест или пыль от тяжёлых пород древесины. Радиации же там не особо

    Чушь. Знаете, раньше посуду из уранового стекла делали, найдите, раскрошите в пыль, в стакан с водой и выпейте. А через 1,5 года поговорим с вами о вашей онкологии (если раньше не "сгорите").
    1. Escariot
      Escariot Сегодня, 19:39
      0
      Цитата: kot423
      Цитата: Escariot
      Урановая пыль тут выступает в виде обычной тяжёлой пыли и не выводится из лёгких. Как асбест или пыль от тяжёлых пород древесины. Радиации же там не особо

      Чушь. Знаете, раньше посуду из уранового стекла делали, найдите, раскрошите в пыль, в стакан с водой и выпейте. А через 1,5 года поговорим с вами о вашей онкологии (если раньше не "сгорите").

      Урановое стекло раньше делали из природного урана, а не из обедненного. Улавливаете разницу?
      И ещё, в наставлениях советской армии есть прямой запрет на прием пищи рядом с такими снарядами.
    2. A2AD
      A2AD Сегодня, 19:42
      +1
      Чушь. Знаете, раньше посуду из уранового стекла делали, найдите, раскрошите в пыль, в стакан с водой и выпейте. А через 1,5 года поговорим с вами о вашей онкологии (если раньше не "сгорите").
      К чему такие сложности? Взять тот урановый лом, и засунуть ему в задницу года на полтора. Это безопасно и по гейропейски. lol
  7. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 19:40
    0
    Я так и знал. И вообще я всегда был за использование экологичного зелёного тактического ядерного оружия.
  8. HermancarloS10
    HermancarloS10 Сегодня, 19:52
    0
    Российская армия заполнит беспилотник "Герань" обедненным ураном
  9. Sedoy
    Sedoy Сегодня, 19:54
    -2
    Да какая там опасность, раз кремль продает уран сша...
  10. Sasha1979
    Sasha1979 Сегодня, 19:57
    0
    Интересно, а если ему в задницу вставить снаряд с обедненным ураном, и годик подержать, его позиция останется прежней или изменится? Очередная фашистская б-ь. И Россия еще с этим МАГАТЭ о чем-то договаривалась...
  11. Уарабей
    Уарабей Сегодня, 20:08
    +1
    Он просто не уточнил для кого отсутствует эта опасность, вот и всё. Сдается мне, что если бы Россия начала первой применять подобные снаряды, то этот же самый человек вопил во всё горло о их смертельной опасности для всего человечества.
  12. grindz
    grindz Сегодня, 20:27
    0
    Одно слова - двуличны твари. Там навярняка куча представителей запада на деле сотрудники или внештатные агенты разных разведывательных служб.
  13. Napayz
    Napayz Сегодня, 20:38
    0
    В чём "мужество" наблюдателей и какими такими "усилиями" удалось "удержать ситуацию"?
  14. Jafar
    Jafar Сегодня, 20:45
    0
    Предлагаю изготовить ему кружку и ложку из того же материала. Заодно потренируется laughing