Российские ресурсы сообщают об уничтожении пяти украинских самолётов на аэродроме под Кривым Рогом в ходе ночного удара

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Ночной комбинированный удар по военному аэродрому Долгинцево в районе Кривого Рога оказался весьма результативным, по предварительной информации, Воздушные силы ВСУ потеряли разом пять боевых самолетов. Об этом сообщили сразу несколько российских ТГ-каналов и военкоров.
В ночь с воскресенья на понедельник ВС России нанесли комбинированный удар высокоточным оружием по военным объектам в районе Кривого Рога. Как оказалось, целью российских ракет и дронов-камикадзе стал военный аэродром Долгинцево, на котором базировались боевые самолеты Воздушных сил ВСУ. По предварительной информации, результатом удара стало уничтожение пяти самолетов: двух истребителей МиГ-29 и трех штурмовиков Су-25. Кроме того, повреждения получила аэродромная инфраструктура.
Поступает, пока не подтвержденная официально, информация об уничтожении пяти боевых самолётов противника на аэродроме Долгинцево близ Кривого Рога
- пишет в своем ТГ-канале военкор Поддубный.
По информации, предоставленной военным экспертом Борисом Рожиным, в начале сентября украинское командование перебросило на аэродром Долгинцево несколько ударных беспилотников, а также партию противорадиолокационных ракет HARM. Возможно, что часть их также была уничтожена. Будем ждать официального сообщения Минобороны, скорей всего, оно будет только завтра в сводке за сутки.
В Генштабе ВСУ подтвердили нанесение ударов "в районе" Кривого Рога, но о поражении чего-либо данных нет. В то же время спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат завил, что украинская ПВО не сумела перехватить ракеты Х-31П и Х-59, запущенные российскими самолетами Су-35С и Су-34, хотя якобы "сбила все" дроны-камикадзе "Герань".