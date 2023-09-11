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Российские ресурсы сообщают об уничтожении пяти украинских самолётов на аэродроме под Кривым Рогом в ходе ночного удара

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Российские ресурсы сообщают об уничтожении пяти украинских самолётов на аэродроме под Кривым Рогом в ходе ночного удара

Фото иллюстрационное



Ночной комбинированный удар по военному аэродрому Долгинцево в районе Кривого Рога оказался весьма результативным, по предварительной информации, Воздушные силы ВСУ потеряли разом пять боевых самолетов. Об этом сообщили сразу несколько российских ТГ-каналов и военкоров.

В ночь с воскресенья на понедельник ВС России нанесли комбинированный удар высокоточным оружием по военным объектам в районе Кривого Рога. Как оказалось, целью российских ракет и дронов-камикадзе стал военный аэродром Долгинцево, на котором базировались боевые самолеты Воздушных сил ВСУ. По предварительной информации, результатом удара стало уничтожение пяти самолетов: двух истребителей МиГ-29 и трех штурмовиков Су-25. Кроме того, повреждения получила аэродромная инфраструктура.

Поступает, пока не подтвержденная официально, информация об уничтожении пяти боевых самолётов противника на аэродроме Долгинцево близ Кривого Рога

- пишет в своем ТГ-канале военкор Поддубный.

По информации, предоставленной военным экспертом Борисом Рожиным, в начале сентября украинское командование перебросило на аэродром Долгинцево несколько ударных беспилотников, а также партию противорадиолокационных ракет HARM. Возможно, что часть их также была уничтожена. Будем ждать официального сообщения Минобороны, скорей всего, оно будет только завтра в сводке за сутки.

В Генштабе ВСУ подтвердили нанесение ударов "в районе" Кривого Рога, но о поражении чего-либо данных нет. В то же время спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат завил, что украинская ПВО не сумела перехватить ракеты Х-31П и Х-59, запущенные российскими самолетами Су-35С и Су-34, хотя якобы "сбила все" дроны-камикадзе "Герань".
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18 комментариев
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  1. КТМ-5
    КТМ-5 Сегодня, 18:53
    +8
    Такое ощущение, что самолёты у противника бесконечны...
    1. ALCA056000
      ALCA056000 Сегодня, 18:57
      0
      Вы попробуйте не ощущения ощущать, а мозгами пораскинуть, откуда столько самолётов ...
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 20:13
        0
        В то же время спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат завил, что украинская ПВО не сумела перехватить ракеты Х-31П и Х-59, запущенные российскими самолетами Су-35С и Су-34, хотя якобы "сбила все" дроны-камикадзе "Герань".


        Надо понимать что применялись КР Х-59МК2 с дальностью поражения 550 км?И Х-31ПМ выходит что по ПВО или не только по ПВО?

        Первый раз об этой ракете заговорили в марте 2022 года. Целью удара был аэродром ВСУ «Гавришовка» в Винницкой области. В соответствии с данными Минобороны РФ, в то время было выпущено восемь Х-31ПМ, уничтоживших украинские военно-транспортные самолеты Ан-26 и вертолетную группировку транспортных Ми-8. Разрушена была также и взлетно-посадочная полоса.

        Следующее известное применение произошло 11 июля, тогда истребители Су-30 СМ атаковали сверхзвуковой противорадиолокационной ракетой класса «воздух-поверхность» Х-31П зенитные системы ПВО, радиолокационные станции и другие объекты ВСУ.

        https://aif.ru/politics/world/chto_za_rakety_h-31pm_ten_unichtozhayut_ukrainskie_kompleksy_pvo
    2. Bingo
      Bingo Сегодня, 19:15
      +9
      К Кассаду зайдите, у него там сводка от Милитари Белланс об уничтоженной арте укропа. По всем графам - больше чем было на вооружении у укропа и больше, чем поставлено. Есть еще серые схемы, типа гонят списаные самолеты, укроп не жалко, на 1 вылет хватит. Если уже в начале 14-го например чернобыльская техника куда-то испарилась, думаете сейчас не будут запихивать свинью в ржавый пепелац, который по балансу нигде даже не проходит от старости? Вот оттуда и самолеты
    3. osp
      osp Сегодня, 19:22
      +7
      Ну это как сказать.
      Су-24 и вправду в какой-то степени могут быть "бесконечны" , ибо из-за границы не поставили ни одного такого самолета.
      А почему?

      Да потому что по состоянию на 1992 год, на территории бывшей УССР осталось около 200 (двести!!!) самолетов Су-24 самых разных модификаций и годов выпуска.
      Включая редчайшие постановщики помех Су-24МП выпущенные ограниченной партией что базировались в Черткове на Западе УССР.
      Бомбардировщиков Су-24М и разведчиков Су-24МР под сотню.

      Понятное дело что за 30 лет большая часть этой армады пришла в негодность - была списана , растащена , разобрана на запчасти или поставлена на хранение.

      Вот на хранении Су-24М и Су-24МР могло быть не меньше 60-80 штук не считая тех что числились в ВВС ВСУ.
      Стояли они на АРЗ и аэродромах, часть в ангарах.

      Поэтому сложно сказать какое количество Су-24 сейчас там на хранении и в строю.
      В строю уцелело наверное не больше десятка и все они используются как носители европейских крылатых ракет.
      Думаю еще 30-40 таких нелетных находится на хранении и используются как доноры/или для восполнения потерь.
    4. Tochilka
      Tochilka Сегодня, 19:49
      -1
      Часть пораженных на земле самолетов могли быть как нелетающие и списанные, так и просто макеты. Не шибко секретная военная хитрость.
      В Ираке американцы себе в счет писали то, что стояло списанным по краям аэродромов иракских. Боевые счета накручивали.
    5. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 20:11
      -2
      "что самолёты у противника бесконечны"///

      Самолетов немного, 5 эскадрилий, а вот новые макеты не успевают строить.
    6. Аргон
      Аргон Сегодня, 20:36
      -5
      Каношенков не врёт же. Это самолёты фениксы
  2. Арон Заави
    Арон Заави Сегодня, 19:09
    -7
    Почему нет ? Красиво ведь.И вы пишите... request
  3. Мамин-Сибиряк
    Мамин-Сибиряк Сегодня, 19:09
    -8
    Вывод (если пораскинуть мозгами): самолётов нет. Киевский режим выдаёт за таковые муляжи, снятые с постаментов
    1. Комментарий был удален.
  4. bravo77
    bravo77 Сегодня, 19:30
    0
    будем ждать фоток с космоса, а то очередные "500 кракенов" в день
  5. bravo77
    bravo77 Сегодня, 19:44
    -1
    Цитата: osp
    Да потому что по состоянию на 1992 год, на территории бывшей УССР осталось около 200 (двести!!!) самолетов Су-24 самых разных модификаций и годов выпуска.


    вы знаете, что с ответственными деталями происходит за 30 лет, а по факту больше

    учитывая еще качество хранения и попытки распродать что можно
    так что все ваши 200 самолетов это фантазии по бумажкам
    к ним можно добавить нло и корабли хищников побывавших на земле за миллионы лет.

    другое дело, если укро люфтваффе не несли таких потерь как заявлялось
    1. osp
      osp Сегодня, 19:50
      0
      То что их потери завышены , это так. Тут сомнений нет.
      Но деталь 1-ой категории на складе АТИ и через 30 лет будет 1-ой категории если условия хранения соблюдались.
      Потом, Украина имеет достаточно АРЗ и производство многих важных систем таких как нашлемные системы целеуказания, регистраторы полетных данных и др.
      Так что не все 200 самолетов , но 30-35 вероятно поддерживали в строю (осталось с десяток) и может 30-50 на хранении.
      Там из 2-3 можно собрать один.
      Даже если не работают ряд систем это уже не важно и не нужно.

      Взять, поднять , принесли и сбросить "Шэдоу" где нужно. Вот вся их функция.
  6. Uno
    Uno Сегодня, 19:45
    -1
    а чего так мало? До этого как-то не уничтожали, а тут вдруг уничтожили)
  7. Sith
    Sith Сегодня, 19:50
    0
    Цитата: bravo77
    будем ждать фоток с космоса, а то "500 кракенов"

    Фотки с космоса ... а что они дадут?
    Явно что ВСУ тоже не дураки ... и в дневное время всё было где то припрятано вокруг да около ...
    А если и вытаскивали , то для выполнения задач ... может даже садились , чтобы не палить место взлёта в другом месте ... потом транспортом в полуразобранном виде ночью подтаскивали "куда надо"
    Если и есть фотки с военных спутников , которые в разных спектрах фоткают днём и ночью ... то их в открытом доступе нету обычно
    На основании их же и решили ударить ... а сколько покоцали или поразили ... только через кротов узнают
    1. opuonmed
      opuonmed Сегодня, 20:35
      -1
      Может обратится к западным сми которые фотки аэродромов и другого РФ вылаживают после попаданий ну узнать какой конторе платят за фотки с космоса на следующий день и до этого ну это так для примера не прибегать к военным за бабки то частные конторы фоткают хоть что но это не точно !
  8. kakvastam
    kakvastam Сегодня, 20:56
    0
    А зачем перепечатывать неподтверждённую информацию?
    1. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 21:44
      0
      Чтобы урякалки не скучали.
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