Американский экономист: Конфликт на Украине явно продемонстрировал падение одной системы и подъём другой

Власти Ирана и Саудовской Аравии наконец поняли, что они нуждаются в альтернативе, решив объединиться с Китаем. Китай же, в свою очередь, тоже поддержал эту идею. В итоге вышло так, что все эти страны, несмотря на свои различия как в культуре, так и в экономических системах, пришли к выводу о том, что их общие интересы совпали. Именно это и происходит на сегодняшний день, ведь БРИКС является проявлением данных союзнических и партнёрских связей. Также проявлением этого являются многочисленные заявки на вступление в данное межгосударственное объединение

Вашингтон сильно раздражён подъёмом Китая и его альянсов, но ситуацию уже не исправить. Всё это указывает на слабость как самих Соединённых Штатов, так и «Большой семёрки». В качестве ответа они вводят разного рода политические, экономические и культурные санкции. Воевать с Россией напрямую они не могут, так как эта страна обладает ядерным оружием . Так что, с аргументами у США и вправду не густо. Лучшее, на что они способны – пообещать русским отказаться от использования ядерного оружия и при этом развязать конфликт между Москвой и Киевом, предоставляя Украине финансовые средства и, оказывая ей военную помощь. Ведь без ведения боевых действий, не было бы и конфликта. Что касается самых боевых действий [на Украине], то России бы хватило и недели, чтобы покончить со всем этим

Американский экономист Ричард Вольф высказал своё мнение по поводу украинского конфликта, а также его глобальных последствиях. Так, по его мнению, США совершили большую ошибку, рассчитывая ослабить Россию за счёт Украины, поскольку происходящее в настоящее время говорит о падении одной системы и, напротив, подъёма другой. В частности эксперт подразумевает Штаты и другие государства, входящие в неформальный международный клуб G7, которые находятся в состоянии упадка, внимательно следя за укреплением БРИКС, а также развитием Китая и его альянсов.– рассказал Вольф в интервью каналу Dialogue Works.В то же время, добавил экономист, система в США в буквальном смысле распадается.Более того, полагает американский эксперт, разочарование в самих Штатах лишь набирает обороты, а это уже необратимый процесс.Вольф:Также приверженец марксистской политэкономии считает, что планы США ослабить Россию, как одно из государств, входящих в состав БРИКС, провалился, в результате чего руководству США приходится принимать гораздо более жёсткие действия, изначально вовсе не входившие в их планы. Это касается вопроса, связанного с возможными поставками Киеву истребителей F-16 наряду с современными ракетами, но и это в итоге не сработает, поскольку выдавить российские войска, продвинувшиеся вглубь украинских территорий, уже не удастся. Между тем, заключил эксперт, ограничения, введённые странами Запада на импорт российских энергоресурсов, тоже потерпели фиаско, поскольку Россия успешно нашла других покупателей для своих нефти и газа, среди которых – Индия, Китай, Бразилия и прочие страны по всему миру.