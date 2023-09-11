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Американский экономист: Конфликт на Украине явно продемонстрировал падение одной системы и подъём другой

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Американский экономист: Конфликт на Украине явно продемонстрировал падение одной системы и подъём другой

Американский экономист Ричард Вольф высказал своё мнение по поводу украинского конфликта, а также его глобальных последствиях. Так, по его мнению, США совершили большую ошибку, рассчитывая ослабить Россию за счёт Украины, поскольку происходящее в настоящее время говорит о падении одной системы и, напротив, подъёма другой. В частности эксперт подразумевает Штаты и другие государства, входящие в неформальный международный клуб G7, которые находятся в состоянии упадка, внимательно следя за укреплением БРИКС, а также развитием Китая и его альянсов.


Власти Ирана и Саудовской Аравии наконец поняли, что они нуждаются в альтернативе, решив объединиться с Китаем. Китай же, в свою очередь, тоже поддержал эту идею. В итоге вышло так, что все эти страны, несмотря на свои различия как в культуре, так и в экономических системах, пришли к выводу о том, что их общие интересы совпали. Именно это и происходит на сегодняшний день, ведь БРИКС является проявлением данных союзнических и партнёрских связей. Также проявлением этого являются многочисленные заявки на вступление в данное межгосударственное объединение

– рассказал Вольф в интервью каналу Dialogue Works.

В то же время, добавил экономист, система в США в буквальном смысле распадается.

Более того, полагает американский эксперт, разочарование в самих Штатах лишь набирает обороты, а это уже необратимый процесс.

Вольф:

Вашингтон сильно раздражён подъёмом Китая и его альянсов, но ситуацию уже не исправить. Всё это указывает на слабость как самих Соединённых Штатов, так и «Большой семёрки». В качестве ответа они вводят разного рода политические, экономические и культурные санкции. Воевать с Россией напрямую они не могут, так как эта страна обладает ядерным оружием. Так что, с аргументами у США и вправду не густо. Лучшее, на что они способны – пообещать русским отказаться от использования ядерного оружия и при этом развязать конфликт между Москвой и Киевом, предоставляя Украине финансовые средства и, оказывая ей военную помощь. Ведь без ведения боевых действий, не было бы и конфликта. Что касается самых боевых действий [на Украине], то России бы хватило и недели, чтобы покончить со всем этим

Также приверженец марксистской политэкономии считает, что планы США ослабить Россию, как одно из государств, входящих в состав БРИКС, провалился, в результате чего руководству США приходится принимать гораздо более жёсткие действия, изначально вовсе не входившие в их планы. Это касается вопроса, связанного с возможными поставками Киеву истребителей F-16 наряду с современными ракетами, но и это в итоге не сработает, поскольку выдавить российские войска, продвинувшиеся вглубь украинских территорий, уже не удастся. Между тем, заключил эксперт, ограничения, введённые странами Запада на импорт российских энергоресурсов, тоже потерпели фиаско, поскольку Россия успешно нашла других покупателей для своих нефти и газа, среди которых – Индия, Китай, Бразилия и прочие страны по всему миру.
Использованы фотографии:
https://www.freepik.com/
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23 комментария
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  1. Бензорез
    Бензорез Сегодня, 19:58
    +1
    Честно говоря, мне абсолютно не ясно- что продемонстрировал конфликт на UA.
    Так как он на сегодняшний вечер- не завершён. И какие там системы, куда упали- делать выводы малость рановато... request
    1. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 20:07
      +7
      Конфликт,как Вы верно заметили- не завершен. Но глобальные политичнские процессы- начались и вряд ли их можно остановить. Завершение СВО,как и распад Украины как государства- вопрос времени и нюансов. Украина и ее народ имели все условия для существования государственности,но за 30 лет они разворовали экономику и создали все условия для разрыва страны на части. Украинский народ доказал свою несостоятельность и глупость. Сочувствую им,но жалеть- не хочу.
      1. Бензорез
        Бензорез Сегодня, 20:46
        +2
        "Завершение СВО,как и распад Украины как государства- вопрос времени и нюансов"
        Беда состоит в том, что анонсирование распада и замерзания UA каждой зимой происходит уже восемь годов ( как минимум).
        В это же время мы наблюдаем обратную картину. Никто не замёрз/ никто не умер ( в массовых масштабах).
        Про встречу войск РФ с цветами- надо напомнить?
        От того, где и что разворовали- никому не легче.
    2. poquello
      poquello Сегодня, 20:20
      0
      Цитата: Бензорез
      какие там системы, куда упали- делать выводы малость рановато...

      пока только планы
      "Я думаю, что новой Европой станет Ближний Восток. Королевство Саудовская Аравия в ближайшие пять лет будет совершенно другим."
      Источник: https://rusvesna.su/news/1694410786
      1. Arzt
        Arzt Сегодня, 20:23
        +2
        пока только планы
        "Я думаю, что новой Европой станет Ближний Восток. Королевство Саудовская Аравия в ближайшие пять лет будет совершенно другим."
        Источник: https://rusvesna.su/news/1694410786

        Ага. Чё раньше не стали. Хотя уже 100 лет на нефти сидят, денег, как грязи.
        1. poquello
          poquello Сегодня, 20:27
          0
          Цитата: Arzt
          пока только планы
          "Я думаю, что новой Европой станет Ближний Восток. Королевство Саудовская Аравия в ближайшие пять лет будет совершенно другим."
          Источник: https://rusvesna.su/news/1694410786

          Ага. Чё раньше не стали. Хотя уже 100 лет на нефти сидят, денег, как грязи.

          а там была большая жирная ( на чужой нефти) прилипала, которая еще и следила чтобы технический прогресс третьи страны обходил стороной
          1. Arzt
            Arzt Сегодня, 21:00
            -1
            а там была большая жирная ( на чужой нефти) прилипала, которая еще и следила чтобы технический прогресс третьи страны обходил стороной

            Ну как же, арабы в 2020 г. на инновации аж 12 ярдов выделили!



            И о чудо, получили прогресс - золотой Мерседес! laughing

    3. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 20:59
      +2
      Цитата: Бензорез
      Честно говоря, мне абсолютно не ясно- что продемонстрировал конфликт на UA.

      Как минимум, продемонстрировал нам, что многие военные теории, считавшиеся актуальными, либо устарели, либо и не были таковыми, а это уже немало. Остаётся надеяться, что Россия воспользуется огромным опытом офицеров и солдат, который накапливается прямо сейчас, и первой разработает актуальную теорию масштабных военных конфликтов 21-го века.
      1. Бензорез
        Бензорез Сегодня, 21:18
        0
        "Остаётся надеяться, что Россия воспользуется огромным опытом офицеров и солдат, который накапливается прямо сейчас, и первой разработает актуальную теорию масштабных военных конфликтов 21-го века."
        Ну, это да. Надежда, она уходит последней.
        Только хотелось бы не на Надю рассчитывать, а на грамотное управление...
        Грамотными профессионалами. Которые- знают, что делают. hi
        1. Тарелка
          Тарелка Сегодня, 21:31
          +1
          Может оно и есть это управление, а может и нет. Я не обладаю соответствующими компетенциями, поэтому не берусь судить, грамотные профессионалы тут управляют или кто. Вот и остаётся - ждать, надеяться и верить, чтоб жилось легче hi
  2. bravo77
    bravo77 Сегодня, 20:05
    -4
    Видимо речь про рупию?

    на которую стало возможно покупать нефть со скидкой
    и не давать продавцу её конвертировать
  3. osp
    osp Сегодня, 20:05
    -3
    США уже много своих целей в этой войне добились.
    Главное оболванили украинский народ так что он слепо поверил прозападной европейской жизни и теперь также слепо воюет за американский интерес.

    А Россия терпит тяжелый урон каждый день - ибо гибнут молодые мужики что в вымирающей стране что очень и очень плохо.
    Тем более в маленьких городах и селах где дефицит рабочих рук.

    И да, радоваться тем сводкам что Украина теряет каждый день сотни своих солдат даже если это и правда , тоже не стоит.
    Ибо там далеко не идейные бандеровцы , а простые русскоговорящие мужики с Одесской и Николаевской областей которых обманом,
    насильно или за деньги кинули воевать.
    А их гибель это горе их семьям и ненависть к России на поколения.
    Также это потеря рабочих рук в регионах которые могли бы быть российскими.

    В то время как всякие зеленские , будановы , залужные и другие каждый день гуляют по Киеву вместе со своими западными покровителями.
    Не опасаясь ударов российской авиации и ракет, да вообще ничего не опасаясь.

    Безусловно , те боевые действия что ведет Россия войдут в военные учебники. Но скорее как пример того, как воевать не нужно.
    1. poquello
      poquello Сегодня, 20:13
      -1
      Цитата: osp
      А их гибель это горе их семьям и ненависть к России на поколения.

      обдолбышу свои сказки рассказывай, он их на мясо гонит
    2. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 21:03
      +2
      Цитата: osp
      А их гибель это горе их семьям и ненависть к России на поколения.

      Ой, опять про ненависть к России на поколения. Немцы уже в том же самому поколении по одну сторону Берлинской стены кланялись американцам в ножки, а по другую - нам. Хотя и те, и другие их раздолбали куда более жестоко, чем сейчас бьют Украину.
    3. Комментарий был удален.
  4. bravo77
    bravo77 Сегодня, 20:08
    -9
    Цитата: Бензорез
    мне абсолютно не ясно- что продемонстрировал конфликт на UA.


    что в москве можно производить(или как это называется) китайские москвичи.

    или что в не более 100 км границ от нато могут сгореть на аэродроме 4 военных транспортника.
    и ещё, что боинги не в Рф производятся.
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 20:12
      +7
      Или что в войне с одной Россией - УЖЕ проиграло все НАТО, а США УЖЕ утратили статус мирового гегемона. В то время как Россия из колонии 90-х вернулась на свой статус сверхдержавы.
      И что жить по методичкам можно - но недолго и нищенски laughing
      1. Stas157
        Stas157 Сегодня, 21:20
        0
        Цитата: Bingo
        В то время как Россия из колонии 90-х вернулась на свой статус сверхдержавы.

        Поднялась с колен? И успехи на фронте колоссальные! Ни сегодня, завтра Киев возьмём! Или вы сомневаетесь в наших возможностях победить украинскую сверхдержаву??
  5. иван2022
    иван2022 Сегодня, 20:18
    0
    На Востоке сосредоточены миллиарды людей работающих, а на Западе--бывшие народы-эксплуататопы.

    Хотя СССР и распался, он успел нанести Западу смертельный удар, после которого центр мировой Цивилизации стал перемещаться на Восток.
    Миллиарды людей на Востоке сделали прорыв в будущее.
    И последние станут первыми.
    1. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 21:09
      +1
      На самом деле это плохо, что центр мира окажется в каком-нибудь Китае или Индии. Они от нас всё же более далеки, чем страны Европы или США. Но, видимо, такова логика мирового развития. Веками центр был в Китае. И вот он снова уходит туда. Печально. Хотелось бы, чтоб при смещении с запада на восток он затормозил где-то на российских дорогах :)
  6. bravo77
    bravo77 Сегодня, 21:00
    0
    Цитата: Bingo
    Или что в войне с одной Россией - УЖЕ проиграло все НАТО, а США УЖЕ утратили статус мирового гегемона. В то время как Россия из колонии 90-х вернулась на свой статус сверхдержавы.
    И что жить по методичкам можно - но недолго и нищенски laughing


    вы производство в Рсфср и Рф сравните, сверхдержавный
    хотя бы сколько гражданских бортов производят в год?
    про последний флагман Чф напомнить его возврат?

    как птички телевизионные вам мозг выклевали
    у вас величие растет на количестве наклеенных этикеток "сделано в Рф" на импортные товары?

    и напомните что это за сверхдержава у которой спортсмены с белым флагом выступают, в понятиях сверхдержавности не попутали?
  7. bravo77
    bravo77 Сегодня, 21:03
    0
    Цитата: иван2022
    На Востоке сосредоточены миллиарды людей работающих, а на Западе--бывшие народы-эксплуататопы.

    Хотя СССР и распался, он успел нанести Западу смертельный удар, после которого центр мировой Цивилизации стал перемещаться на Восток.
    Миллиарды людей на Востоке сделали прорыв в будущее.
    И последние станут первыми.


    проханов укусил?
  8. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 21:21
    +1
    Начало конфликта продемонстрировало, что лучше говорить то, о чем знаешь, а не то, что хочется услышать.
    1. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 21:34
      0
      Таки говорить лучше всякую ерунду, чтоб инфополе баламутить по максимум. Чётких заявлений, из которых можно сделать какие-то выводы о реальных планах руководства, делать вообще нельзя. Вот такие, из которых будет вывод о несуществующих планах, делать можно и нужно.