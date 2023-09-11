Четыре украинских беспилотника атаковали жилые дома в Энергодаре

Украинские вооруженные формирования снова нанесли удар по Энергодару с помощью беспилотников, сразу четыре дрона атаковало город. Об этом сообщают местные власти.
Не менее четырех беспилотников атаковали город работников Запорожской АЭС, причем украинские беспилотники ударили по жилыми домам, а не по каким-то инфраструктурным объектам. По предварительной информации, два дрона атаковали жилой многоэтажный дом, один ударил по паспортному столу, а еще один удалось сбить в воздухе, как утверждается, на подлете к городу. На данный момент сведений о пострадавших нет, данные о повреждениях уточняются, на местах работают экстренные службы.
Боевики ВСУ при помощи дронов-камикадзе нанесли по городу энергетиков не менее четырёх ударов. Два БПЛА ударили по жилому многоэтажному дому, третий — по паспортному столу. Ещё один взорвался буквально несколько минут назад
- сообщил глава общественного движения "Мы – вместе с Россией" Владимир Рогов.
Уточняется, что украинские беспилотники ударили по жилому дому по улице Строителей Энергодара. До этого ВСУ атаковали Энергодар четыре дня назад, несколько беспилотников ударили по городу 7 сентября, тогда обошлось без жертв.
В последне время российские военные отмечают возросшую активность украинской армии вокруг Запорожской АЭС. Об этом также заявляют инспекторы МАГАТЭ, находящиеся на станции для фиксации ударов. 8 сентября руководство ЗАЭС приняло решение временно отпустить с работы часть сотрудников атомной станции в связи с "возросшей угрозой провокаций со стороны ВСУ". За последнюю неделю в районе станции прозвучало около 20 взрывов.
Группа МАГАТЭ была проинформирована о том, что ЗАЭС решила временно сократить число персонала на объекте до минимального в течение следующих нескольких дней из-за опасений по поводу более высокого риска военных действий в этом районе
- говорилось в сообщении.