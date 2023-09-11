Четыре украинских беспилотника атаковали жилые дома в Энергодаре

Боевики ВСУ при помощи дронов-камикадзе нанесли по городу энергетиков не менее четырёх ударов. Два БПЛА ударили по жилому многоэтажному дому, третий — по паспортному столу. Ещё один взорвался буквально несколько минут назад

Группа МАГАТЭ была проинформирована о том, что ЗАЭС решила временно сократить число персонала на объекте до минимального в течение следующих нескольких дней из-за опасений по поводу более высокого риска военных действий в этом районе