Униженные и оскорбленные: судьбы айнов в современной Японии



Глубинный японский национализм бессмертен

Кто такие айны?



Айны Хоккайдо

«По телефону со мной всегда были вежливы и просили подойти на собеседование на следующий день. На собеседовании они видели меня и сразу говорили, что уже взяли на это место кого-то другого. И так было много раз».

«Они говорили: «А, айнка», – когда видели меня, начинали вести себя невежливо и устраивали полный беспорядок в магазине».



Японцы старательно вымарали всю идентичность айнов

«Притесненный айинец вместо мщения предпочитает удавиться или, реже, распороть себе живот».

Жизни айнов важны!

«Если индивид-айну добровольно выбирает жить с идентичностью айну, его/её выбору не должно несправедливо препятствовать правительство или любое другое лицо» или «правительство должно предусмотреть меры, которые откроют двери для айнов, чтобы люди могли жить с идентичностью айнов».

«ситуация в Японии отличается от той, которая сложилась в Америке или Австралии. Я не думаю, что извинения необходимы, резолюции, принятой Парламентом, вполне достаточно для того, чтобы показать наше отношение к народу айну».