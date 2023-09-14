Униженные и оскорбленные: судьбы айнов в современной Японии

Глубинный японский национализм бессмертен
Кто такие айны?
Осень 2023 года знаменательна для японцев – правительство неожиданно озаботилось правами и судьбами малых народов севера архипелага. В сентябре в Саппоро пройдет международный симпозиум по развитию туризма и пропаганде культуры аборигенных народов. Под маской псевдоисторической справедливости официальный Токио лишь старается застолбить права на Курильские острова. Столетиями угнетаемые айны играют здесь ключевую роль.
Айны Хоккайдо
Для начала разберемся, кто такие айны и почему политика в отношении этой народности имеет все признаки геноцида.
Прежде всего, айны – это действительные хозяева Хоккайдо. Они заселили остров еще в XV веке, когда о японцах здесь еще не слышали. Токио аннексировал Хоккайдо в 1868 году, и с того времени айны стали людьми второго сорта на собственной земле.
С самого начала работы так называемого Управления по колонизации местным запретили обычаи и язык, а также отобрали земли. Айнам оставили крошечный участок суши на острове, очень условно пригодный для сельского хозяйства. Дискриминация малого народа сквозила во всем. До тотального решения вопроса, как у немцев и американских колонизаторов, дело не доходило, но культура айнов тщательно стиралась из истории.
В середине XIX века межрасовые браки между японцами и местными на официальном уровне только приветствовались. Дети от смешанных браков признавались императором японцами, что фактически искореняло этнос. Но простые японцы, осознавая свое «превосходство», не спешили смешиваться с айнами. Возможно, это в некоторой степени, помогло сохранить остатки народности.
До настоящего времени коренные японцы с пренебрежением смотрят на айнов. «Сильная кровь», что поделаешь. Впрочем, большая часть молодого поколения японцев вообще не знают о существовании этноса айнов – для них они уже давно растворились.
Японцы, которые пока в состоянии отличить японца от айнца, до сих пор радикальны. Только один пример, характеризующий положение коренного северного народа в табели о рангах современной Японии. Девушка Саюри, сумевшая сохранить идентичность айны, свидетельствует о родителях её мужа-японца, которые «грозились вычеркнуть его из завещания и считать мёртвым». После школы несчастную не брали на работу:
«По телефону со мной всегда были вежливы и просили подойти на собеседование на следующий день. На собеседовании они видели меня и сразу говорили, что уже взяли на это место кого-то другого. И так было много раз».
Когда удалось устроиться на низкооплачиваемую работу продавцом, о статусе человека второго сорта Саюри напомнили покупатели:
«Они говорили: «А, айнка», – когда видели меня, начинали вести себя невежливо и устраивали полный беспорядок в магазине».
Маленькие погромы от маленьких японцев.
Японцы старательно вымарали всю идентичность айнов
До середины XX века в милитаристической Японии о какой-то компенсации айнам говорить было бессмысленно – титульная нация старательно уничтожала все, связанное с культурой ненавистного народа.
Казалось бы, война проиграна, архипелаг под американской оккупацией, и сейчас самое время японцам сбавить спесь. В новой Конституции, датированной 1946 годом, много хорошего и миролюбивого. Например, японцы обещали соблюдать права человека и учитывать культурные и национальные особенности каждого народа. Только вот в Конституции нет ни слова о существовании айнов.
К тому времени японский милитаризм, казалось, окончательно и бесповоротно решил вопрос айнов. Пусть и без концентрационных лагерей, но вполне осознанной программой стирания национальной памяти целого народа. Не менее древнего, чем японцы, к слову.
Два народа столетиями враждовали, но по какой-то причине именно японцы переняли часть культуры айнов. Коренные жители Хоккайдо в этой связи оказались более стойкими к ассимиляции чуждой культуры. Знаменитый во всем мире культ самурая на самом деле имеет «айноидное происхождение». Историк-этнограф Добротворский писал в этой связи:
«Притесненный айинец вместо мщения предпочитает удавиться или, реже, распороть себе живот».
Традиционные японские «сэппуку» и «харакири» подозрительно напоминают ритуальное самоубийство айнов. Только не пытайтесь убедить в этом современного самурая – от стыда, не ровен час, вспорет живот.
Столетия дискриминации айнов не могли не сказаться на уровне жизни коренного народа. Результатом стало подавленное самосознание (стыдно быть айном!), нищета и постепенное вымирание древней культуры.
Жизни айнов важны!
Положительные изменения в жизни айнов случились только в 1997 году, когда правительство Японии отменили откровенно дискриминационный закон HFAPA, датированный 1899 годом. Прежний законодательный акт фактически отменил культуру и язык малого народа – в школах дети учили японский язык, знакомились с культурой и этическими нормами нации с «сильной кровью». И так до 1997 года, пока не приняли закон о поощрении айнов ACP, превратив несчастных фактически в цирковых зверьков.
Токио старался законом не сохранить почти уничтоженное наследие, а заработать на ставшей экзотикой культуре айнов. Японцы сами решали, что, где и когда составляет «подлинную» культуру айнов, а что нет. Туристы купились, а с ними в префектуру Хоккайдо пошли йены.
Айны оказались ходовым товаром, и к 2008 году в рядах политического истеблишмента Японии родилась идея назначить айнов коренным народом северных территорий. То есть застолбить свое право на Курильские острова.
Все было по современному политическому фэншую. В тексте обновленного закона можно встретить такие выражения:
«Если индивид-айну добровольно выбирает жить с идентичностью айну, его/её выбору не должно несправедливо препятствовать правительство или любое другое лицо» или «правительство должно предусмотреть меры, которые откроют двери для айнов, чтобы люди могли жить с идентичностью айнов».
Это все прекрасно, но как насчет столетий физической дискриминации малого народа?
Здесь лучше всех в 2009 году выразился депутат Хироси Имадзу:
«ситуация в Японии отличается от той, которая сложилась в Америке или Австралии. Я не думаю, что извинения необходимы, резолюции, принятой Парламентом, вполне достаточно для того, чтобы показать наше отношение к народу айну».
И вот в сентябре наблюдается очередной этап манипуляций с истребленным наследием народа айна.
Вместо того, чтобы признать фактический геноцид коренного населения Хоккайдо, японцы устраивают очередное цирковое шоу, зарабатывая на оставшихся айнах политические дивиденды. Официальные лица вдруг заговорили о 25 тысячах айнов на территории Японии, но это люди, которые Токио назначил быть айнами. Ни языка, ни культуры, ни обычаев собственного народа эти люди не ведают.
В Японии столетиями стыдно было называть себя айнцем, не говоря уже о языке и культурной идентичности. Шутка ли, «чистые японцы» или буракумину столетиями хоронили айнов рядом со скотомогильниками.
В итоге, говорящих на родном языке осталось не более сотни айнцев, что однозначно говорит о скором превращении целого народа в разряд умерших. Искусственные попытки создать резервации и культурные парки на северных островах не помогут, но позволят застолбить право японцев, в том числе и на российские Курилы.
Хотя о каких Курильских островах идет речь, если японцы сами гости на аннексированном в XIX веке Хоккайдо? Умирающий этнос айнов не даст соврать.