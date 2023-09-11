Военное обозрение
Войти Регистрация

Эстония и Латвия закупили немецкую зенитную систему IRIS-T SLM для организации совместной противовоздушной обороны

4
Эстония и Латвия закупили немецкую зенитную систему IRIS-T SLM для организации совместной противовоздушной обороны

Прибалтика начинает выстраивать свою собственную систему противовоздушной обороны, первые шаги в этом направлении сделали Эстония и Латвия. Как сообщает пресс-служба военного ведомства Эстонии, Таллин и Рига совместно закупают немецкие противовоздушные системы.


Эстония и Латвия реализовали подписанный в прошлом году меморандум о совместной закупке зенитных систем, заключив соглашение с Германией о закупке систем ПВО средней дальности IRIS-T SLM. Подписи под соглашением поставили министры обороны двух стран Ханно Певкур и Инара Мурниеце. От Германии в сделке участвовал глава военного ведомства Борис Писториус. Перед этим Певкур и Мурниеце подписали документ о намерении присоединиться к европейской системе противовоздушной обороны "Европейский небесный щит" (European Sky Shield, ESSI).

Главы минобороны Эстонии и Латвии Ханно Певкур и Инара Мурниеце подписали в понедельник в Германии соглашение о закупке систем ПВО средней дальности IRIS-T SLM у немецкой оборонно-промышленной компании Diehl Defence

- говорится в сообщении.

Стоимость сделки составляет 400 млн. евро, о количестве пусковых установок сведений нет, также отсутствуют другие подробности подписанного соглашения. Ранее сообщалось, что немецкую систему Эстония и Латвия выбрали вместе, они считают, что она надежно прикроет территорию обеих республик. Первые поставки прибалты хотят уже в 2024 году.

ЗРК IRIS-T SLS/SLM разработан немецкой компанией Diehl Defence, является зенитным ракетным комплексом модульной конструкции, построенным на принципах открытой архитектуры. В состав одной батареи IRIS-T SLM входят пункт управления, одна мобильная многофункциональная РЛС, от двух до четырех самоходных пусковых установок на колесном шасси, на каждой из которых размещены восемь ТПК с перехватчиками IRIS-T SLM. Вертикальная пусковая установка смонтирована на шасси легкого грузового автомобиля и обеспечивает возможность поражения целей в секторе 360 град. Дальность стрельбы достигает 40 км, досягаемость по высоте - 20 км.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
4 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 20:29
    0
    Готовятся.Принятие на вооружение систем ПВО вблизи наших границ,мощнейщие учения НАТО.Все это наводит на печальные мысли.Ведь могут и "до играться",до ядерной войны.
  2. DargAVS
    DargAVS Сегодня, 20:40
    0
    Закупили? За какие деньги? Получи дотацию, заплати тому же кто дал? Чё то закон сохранения энергии (денег) не работает? Деньги то надо ещё заработать.
  3. Pete Mitchell
    Pete Mitchell Сегодня, 21:43
    0
    Основа интегрированной пво Прибалтики была заложена еще в ‘96: присоединились к американской программе RAI, aka Baltnet в прибалтике, и стали медленно закупаться. Четверть века минула и стали прикупать комплексы зрк… не быстро, лечится. От безденежья наверное посредники уговорить не могли, а теперь все они, наварившиеся, благодарны ВГК РФ
  4. БойКот
    БойКот Сегодня, 21:46
    0
    Дальность стрельбы достигает 40 км, досягаемость по высоте - 20 км.
    Спасёт от России сразу две страны, ага. Кандидат на звание тупейшей инвестиции всех времен.