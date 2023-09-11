Эстония и Латвия закупили немецкую зенитную систему IRIS-T SLM для организации совместной противовоздушной обороны

Главы минобороны Эстонии и Латвии Ханно Певкур и Инара Мурниеце подписали в понедельник в Германии соглашение о закупке систем ПВО средней дальности IRIS-T SLM у немецкой оборонно-промышленной компании Diehl Defence

Прибалтика начинает выстраивать свою собственную систему противовоздушной обороны, первые шаги в этом направлении сделали Эстония и Латвия. Как сообщает пресс-служба военного ведомства Эстонии, Таллин и Рига совместно закупают немецкие противовоздушные системы.Эстония и Латвия реализовали подписанный в прошлом году меморандум о совместной закупке зенитных систем, заключив соглашение с Германией о закупке систем ПВО средней дальности IRIS-T SLM. Подписи под соглашением поставили министры обороны двух стран Ханно Певкур и Инара Мурниеце. От Германии в сделке участвовал глава военного ведомства Борис Писториус. Перед этим Певкур и Мурниеце подписали документ о намерении присоединиться к европейской системе противовоздушной обороны "Европейский небесный щит" (European Sky Shield, ESSI).- говорится в сообщении.Стоимость сделки составляет 400 млн. евро, о количестве пусковых установок сведений нет, также отсутствуют другие подробности подписанного соглашения. Ранее сообщалось, что немецкую систему Эстония и Латвия выбрали вместе, они считают, что она надежно прикроет территорию обеих республик. Первые поставки прибалты хотят уже в 2024 году.ЗРК IRIS-T SLS/SLM разработан немецкой компанией Diehl Defence, является зенитным ракетным комплексом модульной конструкции, построенным на принципах открытой архитектуры. В состав одной батареи IRIS-T SLM входят пункт управления, одна мобильная многофункциональная РЛС, от двух до четырех самоходных пусковых установок на колесном шасси, на каждой из которых размещены восемь ТПК с перехватчиками IRIS-T SLM. Вертикальная пусковая установка смонтирована на шасси легкого грузового автомобиля и обеспечивает возможность поражения целей в секторе 360 град. Дальность стрельбы достигает 40 км, досягаемость по высоте - 20 км.