Военное обозрение
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Зафиксирован первый случай применения дрона немецкого производства против российского региона

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Зафиксирован первый случай применения дрона немецкого производства против российского региона

Сбитый в небе над Брянской областью беспилотник оказался дроном-трансформером Vector, изготовленным немецкой компанией Quantum systems. Это первая отмеченная атака российской территории при помощи немецкого беспилотника. Беспилотник был сбит в Новозыбковском районе Брянской области.


Эти БПЛА изготавливаются из армированного углеволоконного материала, что повышает их устойчивость к различным погодным условиям. Вместе с этим они способны летать бесшумно и транслировать видео в высоком разрешении оператору через зашифрованный канал передачи данных.

Кроме того, Vector способен за несколько секунд трансформироваться в более легкую версию Scorpion, таким образом став менее заметным и более быстрым. Как заявляет производитель, обучение оператора такого беспилотника занимает около четырех дней.

Vector является разведывательным беспилотником с неподвижным крылом. Он способен взлетать и приземляться вертикально. БПЛА может находиться в воздухе на протяжении 120 минут, при этом перемещаясь со скоростью до 72 км/ч. Управление Vector осуществляется при помощи наземной станции и специального планшета. Благодаря тому, что дрон имеет складную конструкцию, его можно транспортировать, сложив в специальный рюкзак.

В августе власти ФРГ передали боевикам киевского режима небольшую партию этих беспилотников производства компании Quantum systems, оплатив поставку из средств федерального правительства. Это первый случай применения дрона немецкого производства против российского региона. Ранее в Германии заявляли, что поставляют Киеву оружие и технику не для применения против российских территорий (в границах до марта 2014 года). Киев применил немецкое оружие против Брянской области, фактически наплевав на обязательства, которые, как утверждали в Берлине, власти Украины взяли на себя в плане применения поставок из ФРГ.
Использованы фотографии:
Wikipedia/Skyscrab
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25 комментариев
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  1. Jafar
    Jafar Сегодня, 20:36
    +2
    Кроме того, Vector способен за несколько секунд трансформироваться в более легкую версию Scorpion, таким образом став менее заметным и более быстрым.


    Автор, он не сам "способен за несколько секунд трансформироваться", а оператор может собрать либо VTOL, либо трикоптер
    1. Скобаристан
      Скобаристан Сегодня, 20:38
      +3
      А вдруг....немцы сделали трансформера. Интересно дисептикон или автобот.
      1. Anarchist
        Anarchist Сегодня, 20:49
        +2
        К нам в Энергодар четыре сегодня прилетело. Один сбили, упал напротив ДК в здание. Про судьбу остальных не знаю.
        За 15 минут до нашего приезда в район ДК это случилось.
        1. военком Котёнок
          военком Котёнок Сегодня, 21:18
          0
          Называть полёт разведывательного дрона "атакой российской территории" — больше похоже на попытку суетливо и вымученно поныть уважаемым немецким партнёрам, что их уважаемые украинские партнёры используют поставленную военную помощь не так, как было обещано. В интернете подобное называется словом "кринж". Или "фейспалм".

          Так скоро окажется, что у России два союзника — кринж и фейспалм.
          1. guest
            guest Сегодня, 21:41
            0
            Цитата: военком Котёнок
            Так скоро окажется, что у России два союзника — кринж и фейспалм.

            И фломастер для рисования красных линий. laughing lol
  2. Arzoo
    Arzoo Сегодня, 20:39
    +1
    Ну вот туда же полетит и Taurus. Если ракетные удары будут массовыми и вглубь России, тогда есть несколько вариантов как на такое отвечать, но все по итогу приводят к ядерной эскалации.
  3. К-50
    К-50 Сегодня, 20:42
    0
    Киев применил немецкое оружие против Брянской области, фактически наплевав на обязательства, которые, как утверждали в Берлине, власти Украины взяли на себя в плане применения поставок из ФРГ.

    Где смеяться?
    Подскажите хоть одно выполненное обязательство клоуна стран У (Весельчак У? what ), по отношению к России? Кидок за кидком, там договариваться совершенно не с кем, обманщик на обманщике. Ой, это другое. feel
    Вообщем верить там не кому, лгунишки сплошные с ручонками по локоть в крови (Буча и Мариуполь в подтверждении).
  4. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 20:42
    -1
    и что будет ???????????????? они много чего применяют и что европе и сша будет ????????????
    1. poquello
      poquello Сегодня, 20:51
      +4
      Цитата: opuonmed
      и что будет ???????????????? они много чего применяют и что европе и сша будет ????????????

      вай, шашлик-машлик
  5. pettabyte
    pettabyte Сегодня, 20:49
    0
    Это фигня.
    Вот если бы он был как коптер, а потом чпок и самолёт - тоды да, трансформер.
    А это КОНСТРУКТОР, сиди пересобирай.

    Как в анекдоте где "тщательно обработать напильником".
  6. Бензорез
    Бензорез Сегодня, 20:55
    -3
    Ну, так СВО идёт. Что вы хотели? Никто не отсидится. Это вам не Чечня.
    И вообще. Вам -показалось.
  7. штурм
    штурм Сегодня, 20:58
    -2
    Сбитый в небе над Брянской областью беспилотник оказался дроном-трансформером Vector, изготовленным немецкой компанией Quantum systems. Это первая отмеченная атака российской территории при помощи немецкого беспилотника.


    Когда теперь по территории Германии отработаю Герани???

    Или контореШойгу ссыкотно?
    1. Бензорез
      Бензорез Сегодня, 21:27
      +1
      "Когда теперь по территории Германии отработаю Герани???

      Или контореШойгу ссыкотно?"
      Никогда.
  8. Сергей3
    Сергей3 Сегодня, 21:01
    -3
    Пора в четвёртый раз Берлин брать, немцам похоже историю совсем не преподают.
    1. Скобаристан
      Скобаристан Сегодня, 21:04
      +2
      Меня всегда удивляют такие комментарии , про пора на Берлин. Это от не способности или не желания подумать , реально оценить последствия или же целенаправленный наброс. Загадка
      1. Бензорез
        Бензорез Сегодня, 21:34
        +2
        Да. У нас на днях уборщицы цеха- требовали у ВВП- накрыть ядерным ударом Великобританию.
        Чёкнутые бабки/ тётки.
        Они даже не отдупляют- чем это конкретно для их деревни обойдётся...
  9. Сергей3
    Сергей3 Сегодня, 21:02
    -4
    Пора в четвёртый раз Берлин брать, немцам похоже историю совсем не преподают.
    1. GRIGORIY76
      GRIGORIY76 Сегодня, 21:13
      +2
      У нас с Киевом серьезные проблемы, а вы про Берлин…
      1. Скобаристан
        Скобаристан Сегодня, 22:04
        0
        Украина проиграла давно. В любом смысле. Свои ресурсы она исчерпала ещё в 22 году. А приняв "помощь" проиграла окончательно , в широком смысле. Экономика , демография и т.д. Так что проблемы у нас не с Киевом. Проблема решается мирового масштаба.
  10. литий17
    литий17 Сегодня, 21:08
    0
    Один вопрос. А откуда был запущен данный беспилотный аппарат? Как я понял машинка дорогая и работает в интересах разведки? Что то у нас любопытное творится!
  11. bravo77
    bravo77 Сегодня, 21:11
    -1
    фломастерами какой фирмы в Кремле предпочитают рисовать красные линии?

    нужен ли сбор средств, не кончились ли?
  12. bravo77
    bravo77 Сегодня, 21:14
    +2
    Цитата: Скобаристан
    Меня всегда удивляют такие комментарии , про пора на Берлин. Это от не способности или не желания подумать , реально оценить последствия или же целенаправленный наброс. Загадка


    так это же мамкины герои готовые бежать по грязи на доты, теряя кишки

    ой соррян , на звонок в дверь с повесткой будут пищать "никого из взрослых нет дома"
  13. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 21:32
    +1

    .....................................................
  14. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 21:38
    -1
    А есть уверенность, что его запустили чубатые, а не немцы из Германии?
    Думаю наш МИД должен выдвинуть решительный протест!
    Это можно расценивать как нападение члена НАТО на Россию!
  15. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 21:45
    0
    Vector способен за несколько секунд трансформироваться в более легкую версию Scorpion, таким образом став менее заметным и более быстрым.

    Vector является разведывательным беспилотником с неподвижным крылом.

    А как этот беспилотник трансформируется?
    Жопку к носу прижимает, если крыло неподвижное?