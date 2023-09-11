Зафиксирован первый случай применения дрона немецкого производства против российского региона

Сбитый в небе над Брянской областью беспилотник оказался дроном-трансформером Vector, изготовленным немецкой компанией Quantum systems. Это первая отмеченная атака российской территории при помощи немецкого беспилотника. Беспилотник был сбит в Новозыбковском районе Брянской области.
Эти БПЛА изготавливаются из армированного углеволоконного материала, что повышает их устойчивость к различным погодным условиям. Вместе с этим они способны летать бесшумно и транслировать видео в высоком разрешении оператору через зашифрованный канал передачи данных.
Кроме того, Vector способен за несколько секунд трансформироваться в более легкую версию Scorpion, таким образом став менее заметным и более быстрым. Как заявляет производитель, обучение оператора такого беспилотника занимает около четырех дней.
Vector является разведывательным беспилотником с неподвижным крылом. Он способен взлетать и приземляться вертикально. БПЛА может находиться в воздухе на протяжении 120 минут, при этом перемещаясь со скоростью до 72 км/ч. Управление Vector осуществляется при помощи наземной станции и специального планшета. Благодаря тому, что дрон имеет складную конструкцию, его можно транспортировать, сложив в специальный рюкзак.
В августе власти ФРГ передали боевикам киевского режима небольшую партию этих беспилотников производства компании Quantum systems, оплатив поставку из средств федерального правительства. Это первый случай применения дрона немецкого производства против российского региона. Ранее в Германии заявляли, что поставляют Киеву оружие и технику не для применения против российских территорий (в границах до марта 2014 года). Киев применил немецкое оружие против Брянской области, фактически наплевав на обязательства, которые, как утверждали в Берлине, власти Украины взяли на себя в плане применения поставок из ФРГ.