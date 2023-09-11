Глава МИД Украины - немецкой коллеге: Вы всё равно поставите нам ракеты Taurus

Вы же всё равно поставите нам эти ракеты. Вы поставите нам Taurus. Это лишь вопрос времени. И я не понимаю, зачем время тратить зря.

Запредельное хамство украинских чиновников стало уже их однозначной визитной карточкой. Сотрудники офиса Зеленского наряду с министрами правительства Украины всё чаще позволяют себе высказывания, которые не имеют ничего общего с правилами и нормами дипломатии и даже обычного политического этикета.Сегодня непозволительный выпад сделал глава украинской дипломатии Дмитрий Кулеба в ходе переговоров и последовавшей за ними пресс-конференции с коллегой из Германии Анналеной Бербок.Как уже сообщало «Военное обозрение», Бербок прибыла сегодня в Киев с необъявленным визитом и заявила, что нужна дорожная карта борьбы с коррупцией на Украине, что позволило бы быстрее принять эту страну в ЕС. Однако киевский режим интересовало другое – когда Берлин передаст Киеву дальнобойные ракеты Taurus.Бербок, отвечая на этот вопрос, вновь заявила, что окончательное решение властями Германии по поводу поставки ракет «Таурус» Берлином не принято. Именно это и взбудоражило Кулебу настолько, что он начал хамить.Глава МИД Украины:При этом сам же Кулеба заявил, что вопрос поставок дальнобойных ракет Берлином Киеву «в Германии значительно продвинулся за последнее время». Этим заявлением Кулеба, судя по всему, дал понять, что ему известно о том, о чём в самой Германии сейчас предпочитают молчать.