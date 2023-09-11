Военное обозрение
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Глава МИД Украины - немецкой коллеге: Вы всё равно поставите нам ракеты Taurus

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Глава МИД Украины - немецкой коллеге: Вы всё равно поставите нам ракеты Taurus

Запредельное хамство украинских чиновников стало уже их однозначной визитной карточкой. Сотрудники офиса Зеленского наряду с министрами правительства Украины всё чаще позволяют себе высказывания, которые не имеют ничего общего с правилами и нормами дипломатии и даже обычного политического этикета.


Сегодня непозволительный выпад сделал глава украинской дипломатии Дмитрий Кулеба в ходе переговоров и последовавшей за ними пресс-конференции с коллегой из Германии Анналеной Бербок.

Как уже сообщало «Военное обозрение», Бербок прибыла сегодня в Киев с необъявленным визитом и заявила, что нужна дорожная карта борьбы с коррупцией на Украине, что позволило бы быстрее принять эту страну в ЕС. Однако киевский режим интересовало другое – когда Берлин передаст Киеву дальнобойные ракеты Taurus.

Бербок, отвечая на этот вопрос, вновь заявила, что окончательное решение властями Германии по поводу поставки ракет «Таурус» Берлином не принято. Именно это и взбудоражило Кулебу настолько, что он начал хамить.

Глава МИД Украины:

Вы же всё равно поставите нам эти ракеты. Вы поставите нам Taurus. Это лишь вопрос времени. И я не понимаю, зачем время тратить зря.

При этом сам же Кулеба заявил, что вопрос поставок дальнобойных ракет Берлином Киеву «в Германии значительно продвинулся за последнее время». Этим заявлением Кулеба, судя по всему, дал понять, что ему известно о том, о чём в самой Германии сейчас предпочитают молчать.
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23 комментария
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  1. alexoff
    alexoff Сегодня, 20:26
    +11
    Сказал бы ещё - наши хозяева вас всё равно продавять, на вас такой компромат собран!
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 20:27
      +5
      Компромат?Как бы им эти Taurus своим ходом по воздуху не прислали.
      Благо есть чем ответить.Со слов египтян российская версия Х-59МК2 имеет дальность поражения 550 км в отличии от экспортной с дальностью поражения 300 км,установленной согласно международным договорённостям.
      но отличительной особенностью этих истребителей является то, что они обладают суперракетой, которая пока что не имеет аналогов. Этот истребитель обладает крылатой ракетой «Х-59МК2», которая является тактической ракетой для неподвижных целей с дальностью полета 550 км для российской версии и менее 300 км для экспортной версии, оснащенной массой 700 кг., и скоростью в 1000 км/ч. Эти ракеты представляют собой средства для поражения наземных целей, управляемые по инерции, а кроме того и активным радаром с электрооптической системой для определения цели и повышения точности попадания с вероятной ошибкой в 3–5 метров», - сообщает издание «Al-Masdar News».

      https://avia.pro/news/egipet-priobretaet-rossiyskie-superrakety-h-59mk2-oni-ne-imeyut-analogov-v-mire

      Масса Х-59МК2 составляет около 770 килограмм, что позволяет современным тактическим самолётам нести по несколько таких ракет. Предполагается, что истребитель пятого поколения Су-57 максимально может нести до 4 ракет Х-59МК2 - по две в каждом из двух внутренних отсеков вооружения.


      Ракета полностью "автономна" после пуска и позволяет реализовать принцип "выстрелил-забыл". В рекламных проспектах заявленная дальность полёта Х-59МК2 составляет 300 километров. Однако, стоит заметить, что дальность полёта в 300 км пишется в рекламных проспектах практически для всех российских крылатых ракет,которые поставляются или предлагаются на экспорт, т.к. 300 км - это максимальная дальность полёта крылатых ракет, разрешаемых для поставок на экспорт по договору о "Режиме контроля за ракетами и ракетными технологиями". Версии различных крылатых ракет для российских вооружённых сил имеют всегда значительно большую дальность. "Российская" версия ракеты Х-59МК2 на данный момент оценивается в 400 и более километров.

      https://dfnc.ru/c106-technika/evolyutsiya-raket-semejstva-h-59-ot-sovetskih-takticheskih-raket-do-oruzhiya-istrebitelej-pyatogo-pokoleniya/
    2. Lev_Russia
      Lev_Russia Сегодня, 20:39
      +4
      Сказал бы ещё - наши хозяева вас всё равно продавят

      Конечно продавят... Ну нравится НАТО воевать с нами чужими руками... А железок и "укромяса" им не жалко, лишь бы самим не умирать... Уж больно жизнь у них комфортная и покидать её не хочется... Но хочется - не хочется, а жизнь эта закончится...
      Украина,
      Для НАТО ты как полигон -
      Ты поставляешь ему «МЯСО»-
      Меняет жизнь на «зброю» он –
      Ты для него лишь биомасса!!!
      А за тебя, да умирать?!!
      А НАТО это как-то надо?
      Да на тебя ему насрать!!!
      Как не поймёшь ты - это ж НАТО!!!
      Нет государства, денег нет,
      Всегда с протянутой рукой...
      Неужто, ты, все тридцать лет
      Мечтала о судьбе такой?
    3. knn54
      knn54 Сегодня, 20:54
      0
      Если не остановить,он еще и атомную бомбу потребует.
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 21:17
        0
        Конечно потребует и не удивлюсь если дадут.Пакистану ведь дали ядерку светлые эльфы,по крайней мере сильно помогли хотя всё было устроенно так что это Пакистан сам разработал ЯО,вернее один пакистанский учёный. Я просто не вижу чтобы кто-нибудь всерьёз пытался остановить Зеленского. Все ему или потакают, или молча созерцают как мы.И всё будет также идти к катастрофе если не понадавать ему по рукам как следует.
  2. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 20:28
    +4
    Поставят, куда они денуться..., они уже вляпались.
    1. A2AD
      A2AD Сегодня, 21:22
      0
      Поставят, куда они денуться..., они уже вляпались.
      А чего ждать? Надо было ставить сразу. Надо было ему еще добавить.. "И вообще, снимай трусы и нагибайся!" laughing
  3. Arzoo
    Arzoo Сегодня, 20:31
    +4
    Вы же всё равно поставите нам эти ракеты. Вы поставите нам Taurus. Это лишь вопрос времени. И я не понимаю, зачем время тратить зря.
    Чубатанты обещали британцам не использовать танки Challenger на передке. Только для поддержки из закрытых позиций «используя преимущества нарезного ствола». Итог видели. Немецкие беспилотники Vector сегодня ударили по Брянской области. До этого летели Австралийские. Чубатанты будут бить TaurusОм в глубь старой России. Наверняка. Это пока и останавливает Германию.
  4. Балу
    Балу Сегодня, 20:32
    +3
    Шольца назвал ливерной колбасой и тот проглотил. Кем ласково называет Кулеба эту дурочку? feel
  5. sabakina
    sabakina Сегодня, 20:32
    +2
    Ну что? Сцена из фильма "Золотой телёнок", где О. Бендер разговаривал с Корейко про миллион...
  6. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 20:32
    +3
    Куда ни целуй- всюду ж@па. Это такой народ. Какой народ,такие и политики.
  7. RockerMan
    RockerMan Сегодня, 20:33
    +2
    Конечно поставят, никто и не сомневается. А все это жеманство так, для фигуры речи только.
  8. Bingo
    Bingo Сегодня, 20:35
    +3
    Ну про паны дерутся - поговорку слышали... Тут обратный случай - подрались два холопа)))
  9. Hariton Laptev
    Hariton Laptev Сегодня, 20:39
    +3
    Поставил Кулеба Аналену в колено локтевую позу да и всю германию и Шольца в сугубо извращенной форме. Обидно ей, по фото видно, а куда деваться кто девушке платит тот её и танцует.
  10. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 20:40
    +2
    после поставки ракет будет нанесен ядерный удар по германии ?????? или германия делает что хочет и за это не чего не будет ?
    1. Hariton Laptev
      Hariton Laptev Сегодня, 21:06
      0
      Увы но они только этого и добиваются. Спят и видят как Россия наносит ядерный удар по стране нато в европе. а дальше штаты сладко потирают свои лапищи и приговаривают это не мы мы не при чем и с баз в европе летят ракеты к нам. все опять ы победители.Европа горит в огне у матрасников развязаны руки в войне с китаем.
  11. Kvakosavrus
    Kvakosavrus Сегодня, 20:42
    -1
    почему хамство, по существу он прав. Все равно заставят отдать ракеты, кто в этом сомневается?
  12. gmss
    gmss Сегодня, 20:49
    +1
    вот так кулеба))) п и ндоса в макдак сводил картопля-фрі пожрать, а бербока прокатил и еще дерзит!!!
    negative
  13. kakvastam
    kakvastam Сегодня, 20:54
    -1
    К сожалению, он ни слова не соврал.
    Поставят, и эти ракеты полетят нам в глубокий тыл, но наше руководство продолжит снабжать врага газом, нефтью, ураном, титаном и всем, чем попросит, да ещё будет свято оберегать мосты и тоннели, чтобы ни одна дрянь по дороге не потерялась.
    Деньги - это святое!
    А людишки ерунда, таджики охотно заменят.
  14. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 20:56
    +1
    Ну раз Кулеба-кулема приказал, значит всем смирно и бегом исполнять.
  15. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 20:58
    -2
    Запредельная наглость украинских чиновников стала чем-то привычным

    Равно как и запредельная беспомощность наших.
  16. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 21:53
    0
    Министры правительства Украины?
    Они превращаются в менестрелей, поющих то, за что не "посодют".
  17. Васян1971
    Васян1971 Сегодня, 21:58
    0
    Сегодня непозволительный выпад сделал глава украинской дипломатии Дмитрий Кулеба в ходе переговоров и последовавшей за ними пресс-конференции с коллегой из Германии Анналеной Бербок.

    Ничего страшного. Анналене сглатывать не привыкать...request