БПЛА Primoco One 150 на Украине: уничтожен первый из шести

БПЛА Primoco One 150 на взлетно-посадочной полосе

Тайная поставка



БПЛА с открытым приборным отсеком

Первая потеря



Фюзеляж сбитого БПЛА

Многоцелевой комплекс

Удобная цель



Беспилотный комплекс в составе станции управления и летательного аппарата



БПЛА в разобранном виде

Дорогая помощь

Иностранные партнеры массово передают киевскому режиму разнообразные беспилотные авиационные системы. Так, в прошлом году на Украину прислали несколько летательных аппаратов Primoco One 150 чешского производства и сопутствующие средства. Не так давно эти БПЛА начали появляться в воздушном пространстве – и один из них уже потерян. Российские бойцы успешно поразили его, собрали упавшие обломки и отправили для изучения в профильную организацию.В 2020 г. чешская компания Primoco UAV SE впервые показала свою новую разработку – средний многоцелевой БПЛА самолетного типа под названием One 150. Эта техника привлекла внимание потенциальных заказчиков, и вскоре появились контракты на поставку. По известным данным, изделия One 150 отгружались заказчикам из Европы, Азии, Ближнего Востока и т.д.В июне 2022 г. компания-разработчик сообщила о получении еще одного заказа на БПЛА One 150. Контракт предусматривал поставку шести летательных аппаратов и вспомогательных изделий общей стоимостью 3,3 млн евро неназванному покупателю из Европы. Кто именно купил чешские беспилотники , стало известно позже.В ноябре прошлого года Люксембург официально сообщил о передаче киевскому режиму шести БПЛА Primoco One 150. По всей видимости, именно герцогство было тем самым неназванным покупателем, получившим партию чешских беспилотников. Как оказалось, технику оно приобрело не для своих нужд, а для передачи Украине.Не позднее ноября-декабря 2022 г. украинские операторы должны были приступить к освоению новых беспилотных систем. В ближайшее время они могли появиться в зоне боевых действий. Однако в течение длительного времени достоверные сведения о применении изделий One 150 не появлялись. Вероятно, ценную импортную технику берегли с той или ной целью.Подтвержденная информация о полетах БПЛА Primoco One 150 появилась лишь несколько дней назад. Примечательно, что это была новость об обнаружении и уничтожении такой цели. По всей видимости, эти аппараты начали использовать не так давно, и уже имеет место первая потеря.Об уничтожении первого One 150 сообщило РИА Новости 8 сентября. Воздушную цель поразили бойцы-зенитчики добровольческого отряда «БАРС-10» над быв. Каховским водохранилищем. Как сообщается, пост воздушного наблюдения обнаружил БПЛА, летящий со стороны г. Запорожье в сторону г. Энергодар. Данные о цели передали отряду «БАРС-10», который имел возможность перехватить ее. Дождавшись визуального контакта с объектом, добровольцы применили переносной зенитный ракетный комплекс.БПЛА был успешно поражен; обломки упали на бывшее дно водохранилища. Было принято решение вывезти элементы беспилотника для изучения, однако это мероприятие оказалось далеко не простым. Дно водохранилища сейчас представляет собой заболоченную местность, частично заминированную противником и простреливаемую. Бойцам «БАРС» пришлось добираться к цели ползком и с риском для себя. С четвертой попытки БПЛА удалось подцепить веревкой и вытащить на свою территорию.Ценный трофей чешского производства уже отправлен в одну из профильных организаций. Ей предстоит изучить конструкцию аппарата и ее наполнение с целью получения различных данных. Они могут быть использованы для улучшения средств борьбы с современными БПЛА противника либо для совершенствования собственных проектов.Компания Primoco UAV SE занимается разработкой беспилотных авиационных комплексов с первой половины прошлого десятилетия. В 2015 г. она представила свою первую разработку – летательный аппарат среднего класса One 100 с взлетной массой 100 кг. В дальнейшем это изделие продвигали на рынке, и с 2016 г. оно производится серийно.В тот же период стартовала разработка модернизированного БПЛА. Готовое изделие под названием One 150 представили в 2020 г. За счет доработки конструкции и замены ключевых агрегатов максимальную взлетную массу довели до 150 кг с соответствующим ростом полезной нагрузки.Оба изделия серии Primoco One представляют собой БПЛА самолетного типа с возможностью установки той или иной полезной нагрузки. Планер аппарата построен по двухбалочной схеме: к обтекаемому фюзеляжу, вмещающему все агрегаты, крепятся две трубы-балки с хвостовым оперением. Использовано высокорасположенное прямое крыло с развитой механизацией на задней кромке. Оперение – Н-образное. Аппарат сделан разборным и для транспортировки укладывается в специальный контейнер длиной менее 3 м.Длина БПЛА составляет 3,65 м при размахе крыла 4,85 м. Максимальная взлетная масса для One 150 достигает 150 кг, из которых до 50 кг приходится на полезную нагрузку.В хвостовой части фюзеляжа находится поршневой двигатель мощностью 50 л.с. с толкающим воздушным винтом. Крейсерская скорость не превышает 150 км/ч, потолок – 3,3 км. Максимальная продолжительность полета – 15 ч; дальность полета – 1,5-2 тыс. км. Для взлета и посадки требуется полоса длиной 300 м.One 150 оснащен автопилотом и системой дистанционного управления. Навигация осуществляется при помощи нескольких спутниковых систем. В зависимости от требований заказчика, связь с оператором может поддерживаться по прямому радиоканалу или при помощи спутниковой связи. Во всех случаях обеспечивается передача команд, телеметрии, видеосигнала и т.д.Под носом фюзеляжа предусмотрено место для подвески оптико-электронной станции. Могут использоваться системы разных типов с дневным, ночным и дальномерным каналом, соответствующие грузоподъемности БПЛА. Также предусмотрены дополнительные объемы для иной нагрузки внутри фюзеляжа. С помощью установленных приборов One 150 может вести разведку, мониторинг и т.д. Штатные способы подвески и применения вооружений конструкцией не предусматриваются.Primoco One 150 в целом является типичным современным БПЛА своего класса. Он имеет достаточно высокие летные характеристики, позволяющие совершать длительный полет. При помощи ОЭС выбранного типа он способен в течение нескольких часов вести разведку, осуществлять корректировку и т.д. Возможно, украинские формирования придумают свой способ вооружить полученные БПЛА.При всем этом, нетрудно заметить, что One 150 не имеет никаких принципиальных отличий и преимуществ перед другой техникой своего класса. Кроме того, он не является сложной целью для противовоздушной обороны, имеющейся у российской армии.Недавние события в районе быв. Каховского водохранилища показывают реальный потенциал One 150. Так, украинскому БПЛА не удалось скрытно добраться до Энергодара; российская ПВО обнаружила его на значительной дистанции от города. Как именно это сделали, по понятным причинам, не уточняется. Когда аппарат вошел в зону поражения ПЗРК, его атаковали. Тепла от поршневого двигателя хватило для уверенной работы инфракрасной головки самонаведения на ракете.Подобные перехваты происходят регулярно. Противник постоянно пытается использовать средние по размеру разведывательные и/или ударные БПЛА самолетного типа. Эту технику предсказуемо замечают и атакуют. Современные отечественные ПЗРК показали себя эффективным средством для поражения подобных целей – и министерство обороны регулярно сообщает о таких перехватах.Недавний эпизод в районе Энергодара отличает, в первую очередь, тип уничтоженного БПЛА – это первое изделие One 150 на счету нашей ПВО. Кроме того, нужно обратить внимание на смелые и грамотные действия бойцов «БАРС-10», которые сумели не только сбить беспилотник, но и доставить его обломки на нашу территорию.Можно ожидать, что в ближайшем будущем противник вновь попытается использовать имеющиеся у него БПЛА Primoco One 150. Вряд ли эти мероприятия будут успешными – беспилотники имеют все шансы пополнить список украинских потерь и войти в список российских побед. При этом нельзя исключать, что изучение добытых обломков первого сбитого аппарата поможет уничтожать другие.Таким образом, очередная поставка иностранной беспилотной авиационной техники не помогает киевскому режиму решать даже тактические задачи. Еще один импортный БПЛА показал, что является не самой сложной целью для российской ПВО. При этом подобный результат был понятен заранее.Первый и, очевидно, не последний эпизод уничтожения БПЛА Primoco One 150 также показывает, насколько неэффективными оказываются иностранные вложения в помощь Украине. Как сообщалось больше года назад, партия из шести комплексов чешского производства обошлась Люксембургу в 3,3 млн евро, и 550 тысяч в виде первого аппарата уже потеряли, не получив никакого результата. Перспективы оставшихся «вложений» в виде 2,75 миллиона уже понятны.