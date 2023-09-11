Силы теробороны Украины получили устаревшие британские бронетранспортёры FV432 и автомобили ГАЗ-66

Силы территориальной обороны Украины получили на вооружение бронетехнику и грузовые автомобили. Торжественная церемония передачи техники прошла в Киеве, об этом сообщает украинская пресса.
Подразделения территориальной обороны Украины снабжаются по остаточному принципу, у них почти нет собственной бронетехники. Это положение решили исправить волонтеры из "Всемирного конгресса украинцев" и пересадить часть теробороновцев на британские бронетранспортеры. Пусть устаревшие, но способные перебрасывать личный состав к передовой, где они пешком отправятся на очередной "мясной штурм".
По данным украинской прессы, подразделения ТРО получили 13 британских бронетранспортеров FV432, 1 CVRT Stormer и 1 CVRT Shielder. Также им передали десять автомобилей ГАЗ-66 и два тягача МТ-ЛБ. Британские бронетранспортеры будут дооборудованы, на них установят приборы ночного видения, после чего вся эта техника отправится на фронт, где поступит на вооружение одной из бригад территориальной обороны.
Мы эту технику будем использовать для транспортировки личного состава к переднему краю. Соответствующим образом, в обратном направлении, если есть такая необходимость, для транспортировки раненых и обеспечения их надежной защитой во время перемещения
- заявил командующий Силами ТРО генерал-майор Игорь Танцюра.
Ранее поставку бронетранспортеров FV430 Киеву обещал бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес, но до Украины они так и не доехали. Теперь их у британцев выкупают волонтеры и передают силам теробороны.
Гусеничный бронетранспортер FV430 MK.3 Bulldog является усовершенствованной версией бронетранспортера FV430, созданной специально для британских подразделений в Ираке. Боевая масса 13 тонн. Экипаж 2 человека+десант 10 человек. Максимальная скорость - 72 км/ч, запас хода - 590 км (по шоссе), запас топлива - 454 литра на 590км. Вооружение - один пулемет калибра 7,62 мм, система установки дымов.