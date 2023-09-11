Военное обозрение
Войти Регистрация

Силы теробороны Украины получили устаревшие британские бронетранспортёры FV432 и автомобили ГАЗ-66

17
Силы теробороны Украины получили устаревшие британские бронетранспортёры FV432 и автомобили ГАЗ-66

Силы территориальной обороны Украины получили на вооружение бронетехнику и грузовые автомобили. Торжественная церемония передачи техники прошла в Киеве, об этом сообщает украинская пресса.


Подразделения территориальной обороны Украины снабжаются по остаточному принципу, у них почти нет собственной бронетехники. Это положение решили исправить волонтеры из "Всемирного конгресса украинцев" и пересадить часть теробороновцев на британские бронетранспортеры. Пусть устаревшие, но способные перебрасывать личный состав к передовой, где они пешком отправятся на очередной "мясной штурм".

По данным украинской прессы, подразделения ТРО получили 13 британских бронетранспортеров FV432, 1 CVRT Stormer и 1 CVRT Shielder. Также им передали десять автомобилей ГАЗ-66 и два тягача МТ-ЛБ. Британские бронетранспортеры будут дооборудованы, на них установят приборы ночного видения, после чего вся эта техника отправится на фронт, где поступит на вооружение одной из бригад территориальной обороны.


Мы эту технику будем использовать для транспортировки личного состава к переднему краю. Соответствующим образом, в обратном направлении, если есть такая необходимость, для транспортировки раненых и обеспечения их надежной защитой во время перемещения

- заявил командующий Силами ТРО генерал-майор Игорь Танцюра.

Ранее поставку бронетранспортеров FV430 Киеву обещал бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес, но до Украины они так и не доехали. Теперь их у британцев выкупают волонтеры и передают силам теробороны.

Гусеничный бронетранспортер FV430 MK.3 Bulldog является усовершенствованной версией бронетранспортера FV430, созданной специально для британских подразделений в Ираке. Боевая масса 13 тонн. Экипаж 2 человека+десант 10 человек. Максимальная скорость - 72 км/ч, запас хода - 590 км (по шоссе), запас топлива - 454 литра на 590км. Вооружение - один пулемет калибра 7,62 мм, система установки дымов.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
17 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 20:54
    -4
    Тероборону всё равно мобилизуют на Донбасс, а железки эти, которые ТАМ уже не нужны, всегда можно сдать ТУДА же на металлолом... Креаклы никогда не отказываются получить бесплатно то, что потом можно хоть как то перепродать...
    Они всегда воюют за халяву –
    Есть у кого халява, тот и власть...
    Они считают, что имеют право
    Халяву omcocamb или украсть...
    Cocamb они по жизни могут всяко –
    И им сocamb не нужно привыкать...
    Cocaли у австрийцев и поляков –
    Теперь у англичан начнут cocamb...
    Ещё они у янки на подcoce...
    Валютный им подcoc необходим,
    А если кто вернуть «бабло» попросит –
    То скажут, что землёю отдадим...
    Легко давать такие обещанья,
    Когда земля чужая, не твоя –
    И вот что я скажу вам на прощанье –
    Всё это наша русская земля!!!
    1. Ratmir_Ryazan
      Ratmir_Ryazan Сегодня, 21:00
      +4
      Железки эти - бронетранспорты и транспорт. Если вы думаете, что в нашей армии со всем этим сильно лучше, то вы ошибаетесь.
  2. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 20:56
    +2
    Заметьте - бесплатно получили. А много чего нам партнёры и союзники поставили бесплатно? Вот то-то и оно, что - ничего...
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 21:09
      0
      Аль Манах hi, а они у нас есть союзники? Есть попутчики до одури осторожные и пугливые, есть выгодополучатели которые пользуясь обстановкой имеют свои ништяки и плюшки, есть те кто пользуясь обстановкой пытаются нас укусить хотя ещё вчера улыбались и руки жали. А вот союзников и партнеров нету. Ну если только не вспоминать про армию и флот.
  3. литий17
    литий17 Сегодня, 20:58
    -1
    Насчет бронетранспортеров ничего не скажу, а вот ГАЗ-66!!! Сочувствую, исходя из собственного опыта!
    1. Ratmir_Ryazan
      Ratmir_Ryazan Сегодня, 21:14
      -1
      Нашей армии тоже тогда почувствуйте, потомучто мы тоже используем ГАЗ-66, только у украинцев переданные поновее будут.
    2. knn54
      knn54 Сегодня, 21:30
      +1
      А чем плох ГАЗ-66? Его основное дело гаубицы с расчетом тягать.
      Двигатель правда не экономичный.Как вездеходу цены нет. Пограничники были довольны.Во время службы даже в горы за фисташками ездил.
  4. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 20:58
    +2
    Ну БТР как БТР после Брэдли и прочих Страйкеров ничем не примечательная машина, а вот насчет надежной защиты эт они погорячились.
  5. Codett
    Codett Сегодня, 21:15
    0
    Жаль что не накрыли их геранями или чем нибудь ещё. Техника боеспособная хоть и старая, и шишига очень проходимая и полезная машина, скорее всего со складов восточной Европы, что касается старья, то увы у нас не лучше, наша армия воюет на картонных тарантасах теже БТР 80-82, БМП 1-2 да и 3 тоже слаба броней да и мотолыги стали использовать как бтр, нужна машина по примеру Израильского Намера, плавучесть не самая лучшая способность, лучше более мощная бронезащита.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 21:24
      +1
      Codett hi, у 66 приимущество в проходимости, а вот остальное не очень, удобство управления, живучесть, расход топлива тут данная модель не очень.
  6. Andriuha077
    Andriuha077 Сегодня, 21:25
    0
    УВЗ готов
    к крупносерийному производству
    "танков Ла-Манша" Т-80БВМ/УМ1

    По данным издания «Бизнес журнал. Урал» (https://ural.business-magazine.online/fn_1377374.html) со ссылкой на заявление гендиректора АО «Концерн «Уралвагонза вод» / УВЗ (входит в состав ГК «Ростех») Александра Потапова в эфире программы «Военная приёмка» на ТК «Звезда», перед штаб-квартирой УВЗ поставлена задача возведения производственной линии и запуска крупносерийного производства ОБТ линеек Т-80БВМ и Т-80У/УМ-1.

    В свете наблюдаемой в зоне СВО ситуации, где (https://t.me/c/1740661035/1026) помимо высокозащищённых танков Т-90М «Прорыв-3» с эквивавалентной стойкостью лобовой проекции от БОПС порядка 950 - 970 мм требуются ещё и высокомобильные машины с высочайшими динамическими качествами и маневренностью для своевременного выхода на огневые позиции, данная информация является крайне положительной. Ведь 1250-сильные газотурбинные двигатели ГТД-1250 обеспечивают танкам Т-80БВМ удельную мощность 27,2 л.с./т, скорость хода по шоссе - до 90 км/ч и по пересечённой местности - до 60 км/ч.

    Таким образом, Т-90БВМ способны выдвигаться на огневые позиции на 35 - 50% оперативней, нежели Т-90М.

    Более того, существуют наработки по уникальному проекту перспективного ОБТ с высокозащищённой сварной башней «Бурлак» на базе Т-80БВ. Башня представлена массивным лобовыми бронеплитами с комбинированным бронированием и разнесением, охватывающим часть бортовых проекций. В то же время, боекомплект и автомат зарядки изолированы от боевого отделения в специализированнной кормовой нише с вышибными панелями, что многократно увеличивает выживаемость экипажа машины. В случае оснащения танков проекта «Бурлак» прицелами «Содема», «Сосна-У» и ПКП, а также орудиями 2А46М-4 боевые возможности данных машин достигнут показателей Т-90М, а по ходовым параметрам и динамическим качествам - заметно превзойдут.
    (Потому что наши галоши никто не покупал, кроме как африканцы, которые должны были по горячему песку ходить.)
  7. Bingo
    Bingo Сегодня, 21:27
    +1
    А их министр обороны тоже получил...

    Яхту да гражданство от Борюсика Джонсона))) Тяжким трудом наробив, и за перемогу в контрнахрюке вольную дали раньше срока рабу)
  8. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 21:36
    0
    Все "железки", что врагам отправляют, всё же железки, которые их как то защищают.
    Президент Борзилии считает, что арест Президента России, это компетенция суда.
    Чему радоваться?
    Этому союзнику по БРИКС?
    Что солдаты, офицеры и генералы Министерства Обороны не разбегаются?
    Или предложению Министра Обороны провести инвентаризацию приватизации земель МинОбороны во время СВО, но про две трети современного пока не копать?
  9. Escariot
    Escariot Сегодня, 21:47
    +1
    Одним - устаревшее вооружение, а другим - проверенная временем классика.
  10. Васян1971
    Васян1971 Сегодня, 21:53
    0
    если есть такая необходимость, для транспортировки раненых и обеспечения их надежной защитой во время перемещения
    - заявил командующий Силами ТРО генерал-майор Игорь Танцюра.

    1. Слово "если" тут как-то не к месту.
    2. Слово "надëжной защитой" тоже вызывает подозрение...
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 21:56
      0
      Цитата: Васян1971
      Слово "если" тут как-то не к месту.

      Раненых лечить надо. Дешевле призвать сразу инвалида
  11. Metallurg_2
    Metallurg_2 Сегодня, 21:55
    0
    Откуда там ГАЗ-66? У них же декоммунизация?
    Или "это другое"?