Операция «Бейтаун». Десантная операция союзников в Италии

Высадка подразделения британской армии на побережье Италии в районе Реджо-ди-Калабрия. 3 сентября 1943 г.
Немецкая оборона
Гитлер из перехваченных радиограмм уже в середине августа 1943 года знал, что Бадольо ведёт переговоры с Англией и США (Операция «Ось»). Фюрер хотел сохранить под контролем в Италии как можно больше. Поэтому предложение Роммеля отвести войска до Апеннин, оставив на юге как можно меньше войск, было отклонено. В целом Гитлер согласился с мнением командующего германскими силами на юге Италии фельдмаршала Кессельринга: дать решительный бой южнее Рима, на юг до выяснения обстановки крупных сил не отправлять.
О количестве десантных сил противника и месте высадки известно не было. Было очевидно, что враг может форсировать Мессинский пролив и высадить десант в Калабрии. Западное побережье Южной Италии отличалось обрывистыми, труднодоступными местами. Удобной для высадки была только бухта Салерно. Также десант мог высадиться в районах Неаполя и Рима. На восточном побережье имелись удобные места и порты Таранто, Бриндизи и Бари. Но расстояние до этих мест и возможности поддержки с помощью авиации были заметно хуже.
Благодаря немецкой группировке на Сицилии, которая выиграла время и не дала себя уничтожить, германские силы в Италии вполне успели подготовиться к обороне. Отступившие из Сицилии в Южную Италию дивизии и переброшенные туда с севера соединения были объединены в созданную в августе 1943 года 10-ю армию под командованием генерал-полковника фон Фитингхофа. Формально немцы подчинялись командующему 7-й итальянской армии генералу Азиеро, который отвечал за борону Южной Италии.
Итальянская армия состояла в основном из нескольких дивизий береговой обороны с минимальной боеспособностью. 10-я армия должна была выиграть время для организации обороны в Центральной Италии, при этом своевременно и без серьёзных потерь отойти в район южнее Рима. С учётом 3 новых и 4 выведенных из Сицилии дивизий, которые сумели эвакуировать большую часть техники и запасов, положение германских войск на континенте было сравнительно благоприятным.
14-й танковый корпус 10-й армии (16-я танковая дивизия, танковая дивизия «Герман Геринг» и 15-я мотодивизия) был переброшен в район Салерно, Гаэта, Неаполь. 14-й танковый корпус и 1-я парашютная дивизия были пополнены и получили возможность отдохнуть после тяжелых боев в Тунисе и Сицилии. В районе Салерно также находилась вновь прибывшая 16-я танковая дивизия.
На юге полуострова, в Калабрии и Апулии, действовал 76-й танковый корпус (29-я моторизованная, 1-я парашютная и часть сил 26-й танковой дивизии). Вновь прибывшая 26-я танковая дивизия занимала оборону в самом узком месте полуострова, в районе Катандзаро. Главные силы 1-й парашютной дивизии были развёрнуты в портах Таранто, Бриндизи и Бари.
Артиллерийский расчет из 6-го парашютного полка люфтваффе в бою с итальянскими войсками, которые пытались не допустить входа немецких войск в Рим после выхода Италии из войны. Вечером 9 сентября 1943 года немецкие части, базировавшиеся к югу от Рима, начали движение в сторону итальянской столицы с целью оккупации города. Столкновения с итальянскими войсками произошли в районе Рима – Монтаньола, на улице Виа-Лаурентина утром 10 сентября. В кадре подбитые горящие бронеавтомобили AB41 из состава 1-го гренадерского полка. В результате итальянцы потерпели поражение и были разоружены. Всего в этот день было убито 42 итальянских военнослужащих и погибло 11 гражданских.
Высадка союзников в Италии
Англо-американское военно-политическое руководство при определении своих дальнейших планов долго колебалось. Однако успех русских на Курской дуге побудил их вернуться к вопросу высадки войск в Европе. Была срочно созвана конференция руководства США и Великобритании. Она прошла 14–24 августа 1943 года в Квебеке под условным названием «Квадрант».
Черчилль и раньше настаивал на высадке союзных армий на Балканским полуострове, чтобы предотвратить появление русских в Южной Европе и попадания здешних стран под влияние СССР. Однако американцы уже стали опасаться, что русские, развивая наступление, могут значительно продвинуться на центральном стратегическом направлении. И если союзники увязнут в Южной Европе, то Красная Армия займёт Центральную Европу. Квебекская конференция решила осуществить высадку в Северной Франции в мае 1944 года.
На ближайший период союзники планировали вывести из войны Италию, создать базы ВВС в районе Рима и, возможно, севернее. Занять Сардинию и Корсику. Создать Итальянский фронт в Северной Италии, чтобы отвлечь германские силы из Франции. Это создавало благоприятные условия для вторжения в Северную Францию и, возможно, в Южную Францию.
Лидеры союзников на террасе цитадели в Квебеке во время Квебекской конференции 1943 года, на которой обсуждалась стратегия открытия Второго фронта в Европе и другие действия союзников против Германии (например, усиление бомбардировок). Слева направо: премьер-министр Канады Уильям Маккензи Кинг, президент США Франклин Делано Рузвельт, Уинстон Черчилль, генерал-губернатор Канады граф Атлон (Александр Кембридж Атлон)
На первом этапе союзники решили высадить войска 5-й американской армии усиленной британским 10-м корпусом (2 дивизии) на побережье Салернского залива к югу от Неаполя на западном побережье Италии и соединения 8-й британской армии в районе Реджо-ди-Калабрия на юге полуострова с целью постепенно продвижения на север.
Высадка британцев должна была отвлечь противника от основного района высадки в Салерно. К десантной операции привлекались крупные силы и средства. В августе 1943 года на Средиземноморском театре союзники имели 40 дивизий, включая 27 британских, 9 американских и 4 французских. Их могли поддержать более 3,1 тыс. самолетов.
Эйзенхауэр требовал быстрого наступления и хотел уже 23 августа начать наступление 8-й британской армии. Командующий 8-й армии Монтгомери был против поспешной операции.
Высадка союзных войск задерживалась из-за ряда объективных проблем.
Дороги в северо-восточной Сицилии были разрушены отступающими немцами. Это задерживало сосредоточение сил и средств английской армии. Ощущалась нехватка десантных средств. Возможности определения пунктов высадки были ограничены. Нужно было учесть потенциал истребительной авиации по прикрытию десанта.
В ночь на 3 сентября 1943 года началась операция «Бэйтаун». Союзная авиация и артиллерия нанесли мощные удары по району Реджо-ди-Калабрия. На рассвете части 1-й канадской и 5-й английской дивизий 8-й армии пересекли Мессинский пролив и, не встречая сопротивления, высадились на берег. Во время десанта не было ни одного немецкого самолета. Союзные войска быстро заняли Реджо-ди-Калабрию и начали продвижение по узким гористым дорогам на север.
Сопротивление было минимальным: итальянцы просто сдались. Немцы в основном только разрушали коммуникации и минировали их. Немецкая 29-я мотодивизия получила приказ отойти от побережья и вести в Калабрии только сдерживающие действия. Постепенно отходя, части 29-й дивизии соединились южнее Катандзаро с 26-й танковой дивизией.
Несмотря на минимальное сопротивление противника, союзники продвигались крайне осторожно и медленно. Немецкие арьергарды спокойно отходили на север, имея соприкосновения только с разведывательными подразделениями британцев. К исходу 8 сентября союзная армия прошла всего 20–25 км.
8 сентября в тылу немецких войск в районе Баньяры был высажен английский десант – усиленный полк. Немцы контратаковали силами 16-й танковой дивизии и сузили вражеский плацдарм, получив возможность продолжать планомерный отход. 10 сентября британцы вышли на рубеж Катандзаро, Никастро.
Здесь британцы остановились, хотя противника перед ними практически не было. Основной проблемой было снабжение: дороги плохие, разрушенные, переправочных средств недостаточно.
Высадка британцев в Реджо. 3 сентября 1943 г.
Высадка союзных войск в Реджо
Королевский флот поддерживает высадку десанта в Италии
Разоружение итальянской армии
На переговорах между англо-американцами и итальянцами об условиях капитуляции Италии был поставлен вопрос о совместных действиях против немцев. В частности, прорабатывался пункт о высадке американской 82-й воздушно-десантной дивизии на аэродромы вблизи Рима – операция «Грант II». Аэродромы предварительно должны были занять и охранять итальянские войска.
Но в ночь на 8 сентября Бадольо сообщил, что итальянские войска не смогут выполнить эту задачу. Он также указывал, что нецелесообразно сообщать о капитуляции Рима до успешной операции в Салерно, так как это спровоцирует немцев на захват Рима и свержение правительства.
Кроме того, американские военные отмечали, что высадившись возле Рима, десант попал бы в ловушку. Поэтому операцию надо отменить. Командование отменило эту операцию.
Надежды Бадольо на то, что союзники не будут спешить с объявлением о капитуляции Италии, не оправдались. Вечером 8 сентября лондонское радио сообщило о перемирии с Италией. Главе итальянского правительства также пришлось выступить по радио с заявлением о перемирии и отдать приказ о прекращении боевых действий.
Руины гавани итальянского порта Чивитавеккья. Город был одной из основных целей авиации союзников, чтобы воспрепятствовать подвозу резервов и снаряжения морем к Риму.
Германская армия немедленно начали операцию «Ось». Немецкие дивизии, которые уже контролировали стратегические районы страны, быстро и решительно разоружали итальянские войска. Итальянское высшее командование за несколько недель до перемирия дало указания командирам и войскам на случай выхода из войны и возможной германской агрессии.
Однако указания были лишены конкретики, были неэффективны и только усилили деморализацию войск, которые были ошеломлены коренными изменения в политике страны. Армия буквально развалилась. Большая часть командиров, столкнувшись с решительными действиями вермахта, предпочитала выкинуть белый флаг. Части, которые оказывались без командиров и чётких указаний, просто разбегались.
Высшее военно-политическое руководство Италии не смогло организовать эффективное сопротивление вооруженных сил. Возможно, и не собиралось, надеясь на высадку союзников. В свою очередь англо-американцы никак не помогли итальянцам, которые все же оказали сопротивление. Они в них видели лишь «пушечное мясо», которое можно списать.
Роммель с группой армий «Б» без особых проблем оккупировал северные районы Италии. Фельдмаршал в письме жене от 10 сентября 1943 года сообщал:
«События в Италии были, разумеется, предсказуемыми, и той ситуации, которая там сложилась не без нашего участия, можно было бы избежать. На юге страны итальянские войска вместе с англичанами уже воюют против нас. На севере итальянские войска в настоящее время разоружены, и итальянских пленных высылают в Германию. Какой постыдный конец для армии!..»
Кессельринг, командовавший группой армий «Юг», несмотря на некоторые опасения, что он не сможет одновременно парировать удар противника и нейтрализовать итальянскую армию, также вполне справился со своей задачей.
Вечером 9 сентября итальянский король и правительство бежали на юг страны, в Бриндизи, затем в Египет. Столицу обороняли 4 итальянские дивизии, всего около 55 тыс. солдат, 200 бронемашин. Им противостояли 2-я парашютная дивизия Берентина и 3-я танковая дивизия Грейзера, батальон 26-й танковой дивизии. Немцы без особых проблем 10–11 сентября заняли Рим.
Особую стратегическую ценность представлял для Третьего рейха итальянский флот, насчитывавший более 200 кораблей, в том числе и несколько крупнейших и современных линкоров. Большая часть кораблей располагалась на базах на западном побережье страны – в Специи, Генуе и Таранто. Итальянцы решили увести корабли на Мальту и в Северную Африку.
Ночью 9 сентября три линейных корабля – «Рома», «Витторио-Венето» и «Италия» – вышли из Специи в сопровождении 3 крейсеров и 8 эсминцев. Корабли вышли под командованием адмирала Карло Бергамини, который получил приказ сдать корабли англо-американцам на Мальте. Немцы заняли город, арестовали и расстреляли капитанов нескольких итальянских кораблей, которые не имели возможности отвести свои корабли и потому затопили их.
Из Генуи присоединилось ещё 3 крейсера. В тот же день итальянские корабли подверглись у берегов Сардинии нападению немецких бомбардировщиков. Несколько кораблей получили серьёзные повреждения, а линкор «Рома» погиб. Из 1 849 членов экипажа удалось спасти только 596. Большинство из оставшихся кораблей благополучно добрались до Северной Африки и Мальты, контролируемой союзниками.
4-я итальянская армия, базировавшаяся на юге Франции и бывшая в стадии переброски в Италию, оказать сопротивление не смогла. Собственно, итальянцы, как и в других местах, не хотели драться ни против англо-американцев, ни против немцев. Большая часть солдат просто разошлась, пытаясь добраться до дома. Немцы без проблем заняли ключевые позиции в Южной Франции. 12 сентября командование официально распустило армию. Большая итальянская группировка на Балканах (2-я, 9-я и 11-я армии) в целом сдалась без боя.
Местами, где итальянцы пытались сопротивляться, немцы проявили большую жестокость и топили сопротивление в крови. Гитлер издал приказ, позволявший казнить любого итальянского офицера, кто сопротивлялся, «за измену». 18 сентября верховное командование вермахта издало приказ о том, что «из-за коварного и предательского поведения итальянцев на Кефалонии пленных не брать». Немцы перебили военнопленных итальянской 33-й пехотной дивизии «Акви» на греческом острове Кефалиния – около 5 тыс. человек. Это был один из крупнейших массовых расстрелов военнопленных во время войны и одно из самых масштабных военных преступлений вермахта.
Итальянский линкор «Рома» в море
Гибель итальянского линкора «Рома». 9 сентября 1943 года в три часа ночи основная часть итальянского флота, включая линкор «Рома», вышла из Специи и направилась на Мальту для интернирования. Передвижение кораблей контролировалось самолетами-разведчиками союзной авиации. В 15 час. 33 мин. тех же суток итальянская эскадра близ острова Сардиния была атакована одиннадцатью немецкими бомбардировщиками Do.217, базировавшимися на аэродроме в Южной Франции. Самолеты атаковали новыми управляемыми бомбами FX-1400.
В «Рому» попало две бомбы с интервалом в 10 минут. В результате второго попадания произошла детонация погребов боезапаса главного калибра № 2 и 1 (700 т боезапаса). Начался сильный пожар, над носовой частью линкора поднялся султан черного дыма высотой несколько сот метров. В 16 часов 18 минут корабль переломился и затонул. Из 1 849 членов экипажа удалось спасти только 596.
Успех Третьего рейха
Германия быстро и эффективно провела операцию «Ось». Большая часть Италии с Римом, крупными промышленными центрами севера страны, стратегических позиций остались под контролем немцев. Немцы заняли оккупационную зону Италии во Франции и на Балканах (Греция, Албания и Югославия). Итальянская армия была разоружена и не смогла ничем помочь союзникам.
Итальянцы потеряли 20–30 тыс. убитыми, 800 тыс. пленными. Почти всё оружие, техника и запасы итальянской армии были захвачены немцами. Единственной неудачей был уход крупных кораблей итальянского флота под контроль противника.
12 сентября немцы провели успешную специальную операцию «Дуб». Немецкий диверсант Отто Скорцени освободил свергнутого лидера фашисткой Италии Бенито Муссолини, которого содержали в отеле «Альберго-Рифуджио» в Апеннинских горах. Муссолини хотел уйти на покой, но Гитлер заставил его возглавить новый режим. 23 сентября была создана Итальянская социальная республика, неофициально известная как Республика Сало (из-за столицы в городе Сало).
Муссолини с немецкими десантниками после своего освобождения, 12 сентября 1943 года
13 октября Королевство Италия, формальной столицей которого стал город Бриндизи, объявило войну Германии и всем её союзникам, включая и Итальянскую социальную республику.
В Италии началась гражданская война. Часть итальянской армии сражалась против немцев совместно с англо-американскими войсками, другие части и фашисты продолжали быть верными Муссолини и стали сражаться на стороне Германии. Битва за Италию продолжалась ещё полтора года.
Англия и США ожидали от выхода Италии из войны на стороне Германии гораздо большего. Считалось, что немцам придётся вести борьбу на два фронта – против наступающих союзников и бывших итальянских союзников в тылу. Итальянцы станут «пушечным мясом» союзников. Немцам придётся быстро оставить большую часть полуострова.
Ничего подобного не случилось. Большая итальянская армия быстро и незаметно разоружилась и сошла со сцены. Одни итальянцы сдались союзникам, другие немцам и были отправлены в тыл в качестве военнопленных. Небольшая часть, сохранившая верность дуче, после освобождения Муссолини 12 сентября перешла на сторону немцев.
Пленные итальянские солдаты в Больцано. Северная Италия