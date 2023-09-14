Операция «Бейтаун». Десантная операция союзников в Италии



Высадка подразделения британской армии на побережье Италии в районе Реджо-ди-Калабрия. 3 сентября 1943 г.

Немецкая оборона



Артиллерийский расчет из 6-го парашютного полка люфтваффе в бою с итальянскими войсками, которые пытались не допустить входа немецких войск в Рим после выхода Италии из войны. Вечером 9 сентября 1943 года немецкие части, базировавшиеся к югу от Рима, начали движение в сторону итальянской столицы с целью оккупации города. Столкновения с итальянскими войсками произошли в районе Рима – Монтаньола, на улице Виа-Лаурентина утром 10 сентября. В кадре подбитые горящие бронеавтомобили AB41 из состава 1-го гренадерского полка. В результате итальянцы потерпели поражение и были разоружены. Всего в этот день было убито 42 итальянских военнослужащих и погибло 11 гражданских.

Высадка союзников в Италии



Лидеры союзников на террасе цитадели в Квебеке во время Квебекской конференции 1943 года, на которой обсуждалась стратегия открытия Второго фронта в Европе и другие действия союзников против Германии (например, усиление бомбардировок). Слева направо: премьер-министр Канады Уильям Маккензи Кинг, президент США Франклин Делано Рузвельт, Уинстон Черчилль, генерал-губернатор Канады граф Атлон (Александр Кембридж Атлон)

Высадка британцев в Реджо. 3 сентября 1943 г.



Высадка союзных войск в Реджо



Королевский флот поддерживает высадку десанта в Италии

Разоружение итальянской армии



Руины гавани итальянского порта Чивитавеккья. Город был одной из основных целей авиации союзников, чтобы воспрепятствовать подвозу резервов и снаряжения морем к Риму.

«События в Италии были, разумеется, предсказуемыми, и той ситуации, которая там сложилась не без нашего участия, можно было бы избежать. На юге страны итальянские войска вместе с англичанами уже воюют против нас. На севере итальянские войска в настоящее время разоружены, и итальянских пленных высылают в Германию. Какой постыдный конец для армии!..»



Итальянский линкор «Рома» в море





В «Рому» попало две бомбы с интервалом в 10 минут. В результате второго попадания произошла детонация погребов боезапаса главного калибра № 2 и 1 (700 т боезапаса). Начался сильный пожар, над носовой частью линкора поднялся султан черного дыма высотой несколько сот метров. В 16 часов 18 минут корабль переломился и затонул. Из 1 849 членов экипажа удалось спасти только 596. Гибель итальянского линкора «Рома». 9 сентября 1943 года в три часа ночи основная часть итальянского флота , включая линкор «Рома», вышла из Специи и направилась на Мальту для интернирования. Передвижение кораблей контролировалось самолетами-разведчиками союзной авиации. В 15 час. 33 мин. тех же суток итальянская эскадра близ острова Сардиния была атакована одиннадцатью немецкими бомбардировщиками Do.217, базировавшимися на аэродроме в Южной Франции. Самолеты атаковали новыми управляемыми бомбами FX-1400.В «Рому» попало две бомбы с интервалом в 10 минут. В результате второго попадания произошла детонация погребов боезапаса главного калибра № 2 и 1 (700 т боезапаса). Начался сильный пожар, над носовой частью линкора поднялся султан черного дыма высотой несколько сот метров. В 16 часов 18 минут корабль переломился и затонул. Из 1 849 членов экипажа удалось спасти только 596.

Успех Третьего рейха



Муссолини с немецкими десантниками после своего освобождения, 12 сентября 1943 года



Пленные итальянские солдаты в Больцано. Северная Италия