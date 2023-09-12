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Западная пресса: Администрация США близка к одобрению поставок Украине дальнобойных ракет с кассетной боевой частью

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Западная пресса: Администрация США близка к одобрению поставок Украине дальнобойных ракет с кассетной боевой частью

Номенклатура оружия и боеприпасов, передаваемых киевскому режиму странами НАТО, постоянно расширяется. Причём всё происходит примерно по одному принципу, который накануне в ходе пресс-конференции с главой МИД ФРГ озвучил Дмитрий Кулеба – министр иностранных дел Украины. Звучит этот принцип так: «Вы нам всё равно это передадите, так зачем терять время». В конкретном случае речь шла о дальнобойных ракетах Taurus. Теперь же стало известно, что американцы собираются передать ВСУ свои дальнобойный ракеты. И это несмотря на то, что почти 60% американских граждан против военных поставок Украине. Так что там с американской демократией?


Как сообщает информационная служба Reuters, американская администрация близка к одобрению передачи Украине дальнобойных ракет, начинённых боеприпасами кассетного типа (с кассетной боевой частью).

Отмечено, что речь идёт либо о ракетах ATACMS с дальностью до 300 км, либо о GMLRS.

И как обычно в США заявляют, они якобы запрещают использовать своё оружие против территории России. Напомним, что Крымский полуостров, а также четыре новых региона РФ в США российскими не считают. А учитывая тот факт, что накануне впервые российские расчёты ПВО сбили беспилотник немецкого производства над территорией Брянской области, вполне можно предположить, что войска киевского режима в случае передачи им американских дальнобойных ракет начнут применять это оружие и против тех территорий нашей страны, которые таковыми были и до 24 февраля 2022 года, и до марта 2014-го.
Использованы фотографии:
Википедия
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11 комментариев
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  1. ximkim
    ximkim Сегодня, 06:17
    +1
    Зимой будут лупить с них .
    Там ещё разведка NATO цели подсмотрит.
    Надо не памятники и трубы делать , а доделать разведку.
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 06:38
      +1
      Администрация США близка к одобрению поставок
      Как близка ?
      Как локоть ? feel
      1. Lev_Russia
        Lev_Russia Сегодня, 07:25
        -1
        Очередная красная линия...??? Когда перестанем рисовать линии, на которые нашим врагам глубоко наплевать, и начнем отвечать по центрам принятия решений... Я даже могу подсказать где они находятся...
        Враг перешёл наши «красные линии»,
        Вот уж в который раз…
        Так для кого эти «красные линии»
        Кто-то рисует у нас…
        Может забыть нам про линии эти?
        Хватит врагам всё прощать!!!
        Чтоб никогда не пришлось нашим детям
        Снова нацизм добивать!!!
  2. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 06:19
    +2
    Что дальше то? what
    Логично предположить что вслед за этими ракетами поступят более дальнобойные и мощные ракеты, бомбы и прочее оружие.
    Где конец всему этому сценарию?
    1. FoBoss_VM
      FoBoss_VM Сегодня, 06:34
      +4
      Пока действующее руководство к кремле никакого конца ... Ну только если для них как в 1917 . А они вприпрыжку к нему и бегут
      1. g1v2
        g1v2 Сегодня, 08:08
        +1
        Ваши уже пытались мятеж поднять. И чего , удачно получилось? И это дядя Вова еще крови не захотел и спустил на тормозах. Простил за заслуги. Лучше не напоминайте о себе, революционеры мамкины. lol А то потом будете как Гиркин в камере болячки у себя выискивать и про свою тяжелую жизнь плакаться судье. Время военное и то, что прощалось различным "интеллектуалам" раньше, сейчас вряд ли будет прощено.
    2. g1v2
      g1v2 Сегодня, 08:03
      0
      Они поставят все, что смогут за исключением ядерного оружия. Те же самолеты они не поставляют не потому что не хотят, а потому что сейчас это пока бесполезно. Нужно готовить аэродромы, летчиков, техников, накапливать гсм , которые у НАТО другие. Делать все это когда в любой момент может прилететь ракета и уничтожить все - мароосуществимо. А так они поставили бв и ф16, ф18 и а10. Все что им списывать надо. Им перемирие нужно только , чтобы было время на подготовку аэродромов , техников и иныраструктуры. Тч его они и ждут.
      1. Катя_Иванова
        Катя_Иванова Сегодня, 08:16
        0
        Цитата: g1v2
        Они поставят все, что смогут за исключением ядерного оружия.

        А что им помешает поставить ядерное оружие?
  3. ximkim
    ximkim Сегодня, 06:21
    +4
    Цитата: Леха с Андроида.
    Что дальше то? what
    Логично предположить что вслед за этими ракетами поступят более дальнобойные и мощные ракеты, бомбы и прочее оружие.
    Где конец всему этому сценарию?

    А нету его .
    У нас на границе кровник появилась, а в Кремле нихотят это признавать.
  4. Михаил Шаманов
    Михаил Шаманов Сегодня, 06:40
    +3
    Цитата: FoBoss_VM
    Пока действующее руководство к кремле никакого конца ... Ну только если для них как в 1917 . А они вприпрыжку к нему и бегут

    Как в 17? От России останется Московия.
    1. FoBoss_VM
      FoBoss_VM Сегодня, 07:22
      +1
      Ну судя по тому как ведут себя кремлевские сидельцы они к этому все и ведут. На словах одно , по факту видим совершенно иное.