Номенклатура оружия и боеприпасов, передаваемых киевскому режиму странами НАТО, постоянно расширяется. Причём всё происходит примерно по одному принципу, который накануне в ходе пресс-конференции с главой МИД ФРГ озвучил Дмитрий Кулеба – министр иностранных дел Украины. Звучит этот принцип так: «Вы нам всё равно это передадите, так зачем терять время». В конкретном случае речь шла о дальнобойных ракетах Taurus. Теперь же стало известно, что американцы собираются передать ВСУ свои дальнобойный ракеты. И это несмотря на то, что почти 60% американских граждан против военных поставок Украине. Так что там с американской демократией?
Как сообщает информационная служба Reuters, американская администрация близка к одобрению передачи Украине дальнобойных ракет, начинённых боеприпасами кассетного типа (с кассетной боевой частью).
Отмечено, что речь идёт либо о ракетах ATACMS с дальностью до 300 км, либо о GMLRS.
И как обычно в США заявляют, они якобы запрещают использовать своё оружие против территории России. Напомним, что Крымский полуостров, а также четыре новых региона РФ в США российскими не считают. А учитывая тот факт, что накануне впервые российские расчёты ПВО сбили беспилотник немецкого производства над территорией Брянской области, вполне можно предположить, что войска киевского режима в случае передачи им американских дальнобойных ракет начнут применять это оружие и против тех территорий нашей страны, которые таковыми были и до 24 февраля 2022 года, и до марта 2014-го.