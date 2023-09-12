Курский губернатор подтвердил данные о двух беспилотных атаках на Рыльск

Губернатор Курской области Роман Старовойт подтвердил информацию о том, что украинский режим использовал беспилотные летательные аппараты для осуществления атаки на город Рыльск. Город находится в нескольких десятках километров от границы с Сумской областью Украины.
Старовойт отметил, что с беспилотников дважды сбрасывались взрывные устройства в тёмное время суток.
В первом случае были выбиты стёкла в двух зданиях на улице Ленина – в центральной части города.
Чуть больше чем через час курский губернатор опубликовал следующую информацию в своём ТГ-канале:
В Рыльске повторная атака украинского дрона на улице Ленина. В административном здании повреждена крыша, выбиты стекла в нескольких окнах. Пострадавших нет.
Нужно отметить, что в Рыльске на улице Ленина располагаются несколько административных зданий, а также два крупных храма XIX века постройки. Несколько месяцев назад один из храмов получил повреждения в результате сброса взрывного устройства с дрона вооружённых сил Украины.
Несколько месяцев назад над Рыльским районом сбивался украинский БПЛА – в районе Боровского – фактически восточной части города Рыльска. Атаковал киевский режим и сёла Рыльского района Курской области.