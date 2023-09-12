Военное обозрение
Войти Регистрация

Курский губернатор подтвердил данные о двух беспилотных атаках на Рыльск

3
Курский губернатор подтвердил данные о двух беспилотных атаках на Рыльск

Губернатор Курской области Роман Старовойт подтвердил информацию о том, что украинский режим использовал беспилотные летательные аппараты для осуществления атаки на город Рыльск. Город находится в нескольких десятках километров от границы с Сумской областью Украины.


Старовойт отметил, что с беспилотников дважды сбрасывались взрывные устройства в тёмное время суток.

В первом случае были выбиты стёкла в двух зданиях на улице Ленина – в центральной части города.

Чуть больше чем через час курский губернатор опубликовал следующую информацию в своём ТГ-канале:

В Рыльске повторная атака украинского дрона на улице Ленина. В административном здании повреждена крыша, выбиты стекла в нескольких окнах. Пострадавших нет.

Нужно отметить, что в Рыльске на улице Ленина располагаются несколько административных зданий, а также два крупных храма XIX века постройки. Несколько месяцев назад один из храмов получил повреждения в результате сброса взрывного устройства с дрона вооружённых сил Украины.

Несколько месяцев назад над Рыльским районом сбивался украинский БПЛА – в районе Боровского – фактически восточной части города Рыльска. Атаковал киевский режим и сёла Рыльского района Курской области.
Использованы фотографии:
ТГ/Старовойт
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
3 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 06:22
    +3
    украинский режим использовал беспилотные летательные аппараты для осуществления атаки на город Рыльск.

    Это стало уже обыденным делом, завтра снова будет атака на какой нибудь наш город. request
    1. Илия
      Илия Сегодня, 06:27
      +1

      Леха с Андроида. (Леха с Андроида)
      Сегодня, 06:22
      НОВЫЙ
      0
      украинский режим использовал беспилотные летательные аппараты для осуществления атаки на город Рыльск.

      Это стало уже обыденным делом, завтра снова будет атака на какой нибудь наш город. request
      Там ведь всё рядом. Перелетел низко над лесом, и делай что хочешь. Очень сложно закрыть там всё небо)).
  2. AUL
    AUL Сегодня, 07:39
    +1
    Цитата: Илия
    Там ведь всё рядом. Перелетел низко над лесом, и делай что хочешь. Очень сложно закрыть там всё небо)).
    Лучшее ПВО - танки на аэродроме противника!(С)