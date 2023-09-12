В Кремле подтвердили проведение встречи Владимира Путина и Ким Чен Ына во Владивостоке

Встреча лидеров России и Северной Кореи пройдет, как и предполагалось, на Дальнем Востоке, делегация КНДР прибудет во Владивосток. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Владимир Путин находится во Владивостоке, куда прибыл для участия в Восточном экономическом форуме. Во Владивосток прибудет и Ким Чен Ын для переговоров с российским президентом. Прошедшая в 2019 году встреча Путина и Ким Чен Ына состоялась там же, так что корейский лидер знает, куда едет.
Песков подтвердил, что встреча пройдет на Дальнем Востоке, планируются переговоры на уровне делегаций, потом беседа один на один, а также будет дан официальный обед от имени российского президента в честь северокорейского лидера.
В Северной Корее подтвердили отбытие Ким Чен Ына в Россию, выехал он 10 сентября во второй половине дня на своем знаменитом "бронированном поезде". Как сообщает радиостанция "Голос Кореи", прибытие во Владивосток ожидается 13 сентября. В поездке лидера КНДР сопровождает делегация, в состав которой входят высокопоставленные члены партии, правительства и вооруженных сил.
На Западе очень сильно озабочены визитом Ким Чен Ына в Россию предполагая, что итогом переговоров с Путиным будет поставка боеприпасов и оружия для российской армии. Госдеп США уже призвал Пхеньян не поставлять вооружений Москве. Ранее требовал, а теперь призывает, вот что творит предстоящая встреча.
На данный момент прогнозируется, что Россия и КНДР придут к устраивающему обе стороны соглашению, после чего в Россию отправятся артиллерийские снаряды и ракеты, а в Северную Корею продовольствие, высокие технологии и, возможно, топливо. В общем, на чем сойдутся.