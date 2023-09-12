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В Кремле подтвердили проведение встречи Владимира Путина и Ким Чен Ына во Владивостоке

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В Кремле подтвердили проведение встречи Владимира Путина и Ким Чен Ына во Владивостоке

Встреча лидеров России и Северной Кореи пройдет, как и предполагалось, на Дальнем Востоке, делегация КНДР прибудет во Владивосток. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.


Владимир Путин находится во Владивостоке, куда прибыл для участия в Восточном экономическом форуме. Во Владивосток прибудет и Ким Чен Ын для переговоров с российским президентом. Прошедшая в 2019 году встреча Путина и Ким Чен Ына состоялась там же, так что корейский лидер знает, куда едет.

Песков подтвердил, что встреча пройдет на Дальнем Востоке, планируются переговоры на уровне делегаций, потом беседа один на один, а также будет дан официальный обед от имени российского президента в честь северокорейского лидера.

В Северной Корее подтвердили отбытие Ким Чен Ына в Россию, выехал он 10 сентября во второй половине дня на своем знаменитом "бронированном поезде". Как сообщает радиостанция "Голос Кореи", прибытие во Владивосток ожидается 13 сентября. В поездке лидера КНДР сопровождает делегация, в состав которой входят высокопоставленные члены партии, правительства и вооруженных сил.

На Западе очень сильно озабочены визитом Ким Чен Ына в Россию предполагая, что итогом переговоров с Путиным будет поставка боеприпасов и оружия для российской армии. Госдеп США уже призвал Пхеньян не поставлять вооружений Москве. Ранее требовал, а теперь призывает, вот что творит предстоящая встреча.

На данный момент прогнозируется, что Россия и КНДР придут к устраивающему обе стороны соглашению, после чего в Россию отправятся артиллерийские снаряды и ракеты, а в Северную Корею продовольствие, высокие технологии и, возможно, топливо. В общем, на чем сойдутся.
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9 комментариев
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  1. Илия
    Илия Сегодня, 06:25
    +12

    Песков подтвердил, что встреча пройдет на Дальнем Востоке, планируются переговоры на уровне делегаций, потом беседа один на один,
    Надо полагать, наши санкции против КНДР необходимо снимать. Если уже не сняли.
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 06:36
      +4
      Ранее требовал, а теперь призывает, вот что творит предстоящая встреча.
      А после встречи будет просить ! bully
    2. Бородач
      Бородач Сегодня, 07:23
      +1
      Цитата: Илия

      Песков подтвердил, что встреча пройдет на Дальнем Востоке, планируются переговоры на уровне делегаций, потом беседа один на один,
      Надо полагать, наши санкции против КНДР необходимо снимать. Если уже не сняли.

      А если не сняли?
      Плевать на санкции. Мы всегда под санкциями. КНДР тоже.
      Как же у Запада пуканы рвет. laughing good
  2. Мамин-Сибиряк
    Мамин-Сибиряк Сегодня, 06:29
    +5
    Молодцы северокорейцы! Ведь только у них есть на вооружении трактора-ракетоносцы. И только благодаря им сеялка с вертикальным взлётом стала реальностью!
  3. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 06:41
    0
    Чубайса и Шойгу с Набиулиной на них нет! wassat
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 06:51
    +5
    В вопросе санкций от ООН, мы и КНР занимались профанацией на бумаге они есть ,но на границах КНДР с КНР и Россией наблюдающих от ООН не было.Весь контроль сводился к спутниковой разведке.А какая она в США все в курсе ,у нас есть спутниковые снимки но вам мы их не покажем ,они секретные.Надо просто внимательно смотреть фото новостных агентств КНДР,такое трудолюбивый народ не создаст ,даже если будет есть " траву".Или "трава" в КНДР правильная.Сейчас визгу будет с запада,о соблюдении устава ООН.Так мы же " соблюдаем" и понеслась по кругу- но во всём виновата " трава".
  5. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 07:09
    +3
    В Северной Корее подтвердили отбытие Ким Чен Ына в Россию, выехал он 10 сентября во второй половине дня на своем знаменитом "бронированном поезде

    Ну сейчас весь запад завоет! am
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:51
    0
    Можно сказать только одно ,нашим МИДом во главе с Шойгу проведена хорошая работа во время визита в КНДР.Ким Чен Ын прибыл на встречу с Путиным ,утрясти некоторые нюансы и завизировать договорённости на уровне глав государств.Хотелось бы чтобы межконтинетальные ракеты КНДР приобрели вдруг не выданные ранее способности и ВСУ почувствовали на себе результаты наших договорённостей с КНДР.100% КНР на 99,9 % в курсе всех событий,но ему надо пока остаться в стороне и не светится.
  7. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 08:54
    0
    Три дня едет... Там расстояние-то... Подозрительно... belay