

Мы несём большие потери. В этом нет никакой романтики. То, что реально у нас происходит на фронте, вы не прочитаете в новостях . Находясь на Купянском направлении, я впервые в жизни оказалась готова вести переговоры с кем угодно, лишь бы мой батальон остался жить.

Никакой победы нашей армии не будет ни сегодня, ни завтра, ни через год. Для победы всем нам нужно мобилизоваться. А население расслаблено сообщениями о том, что победа совсем близко.

С начала украинского контрнаступления украинская армия понесла крупные потери. По самым скромным оценкам, составляют они 70-80 тысяч убитыми и тяжелоранеными. В официальных сводках такие потери киевский режим не признаёт. Так, на днях Зеленский в очередном интервью западным журналистам заявил, что, если бы он бросил в бой все свои войска на южном направлении, как рекомендовали на Западе, то «потери шли бы на тысячи». Будто бы сейчас потери ВСУ на тысячи не идут.Однако, несмотря на попытки киевского режима скрывать очевидное, правда всё же выходит из-под бетона украинской пропаганды.Так, начальник медслужбы одного из нацбатальонов Украины Алина Михайлова, выступая на организованном киевским режимом форуме, заявила буквально следующее:Михайлова отметила, что украинские СМИ пестрят сообщениями о том, что победа Украины «будет если не сегодня, то завтра».Начальник батальонной медслужбы ВСУ:Напомним, что с начала украинского контрнаступления (с 3 июня) украинские войска потеряли не менее 70 тысяч человек. На Купянском направлении войска киевского режима потеряли ещё и значительные по площади территории.