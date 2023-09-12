Военное обозрение
Войти Регистрация

Начальник батальонной медслужбы ВСУ: Никакой победы нашей армии не будет ни сегодня, ни завтра, ни через год

28
Начальник батальонной медслужбы ВСУ: Никакой победы нашей армии не будет ни сегодня, ни завтра, ни через год

С начала украинского контрнаступления украинская армия понесла крупные потери. По самым скромным оценкам, составляют они 70-80 тысяч убитыми и тяжелоранеными. В официальных сводках такие потери киевский режим не признаёт. Так, на днях Зеленский в очередном интервью западным журналистам заявил, что, если бы он бросил в бой все свои войска на южном направлении, как рекомендовали на Западе, то «потери шли бы на тысячи». Будто бы сейчас потери ВСУ на тысячи не идут.


Однако, несмотря на попытки киевского режима скрывать очевидное, правда всё же выходит из-под бетона украинской пропаганды.

Так, начальник медслужбы одного из нацбатальонов Украины Алина Михайлова, выступая на организованном киевским режимом форуме, заявила буквально следующее:

Мы несём большие потери. В этом нет никакой романтики. То, что реально у нас происходит на фронте, вы не прочитаете в новостях. Находясь на Купянском направлении, я впервые в жизни оказалась готова вести переговоры с кем угодно, лишь бы мой батальон остался жить.

Михайлова отметила, что украинские СМИ пестрят сообщениями о том, что победа Украины «будет если не сегодня, то завтра».

Начальник батальонной медслужбы ВСУ:

Никакой победы нашей армии не будет ни сегодня, ни завтра, ни через год. Для победы всем нам нужно мобилизоваться. А население расслаблено сообщениями о том, что победа совсем близко.

Напомним, что с начала украинского контрнаступления (с 3 июня) украинские войска потеряли не менее 70 тысяч человек. На Купянском направлении войска киевского режима потеряли ещё и значительные по площади территории.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
28 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 06:39
    +3


    Начальник батальонной медслужбы ВСУ:

    Никакой победы нашей армии не будет ни сегодня, ни завтра, ни через год.
    Начинает доезжать))? bully п.с. Походу, за такие слова, слюстрируют тетку. laughing
    1. old64
      old64 Сегодня, 06:55
      +13
      Там дальше цитата: " Для победы всем нам нужно мобилизоваться. А население расслаблено сообщениями о том, что победа совсем близко." Т.е. имхо: давайте ещё немного напрягёмся, попросим новых ракет, скинемся на коптеры, не будем прятаться от призыва и победа придет... Хотя сам Зе уже не ждёт счастливого конца, как он заявил CNN
    2. g1v2
      g1v2 Сегодня, 08:51
      0
      А куда ее дальше передка пошлют? Если она и так на Купянском направлении , где наши давят постоянно и обрабатывают артиллерией? В штурм бабу не пошлют, а больше ее послать им и некуда. Вот и говорит им, что другие боятся.
  2. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 06:44
    +5
    Никакой победы нашей армии не будет ни сегодня, ни завтра, ни через год.

    ***
    — Медслужба ставит диагноз ...
    ***
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 07:27
      -1
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      Никакой победы нашей армии не будет ни сегодня, ни завтра, ни через год.

      ***
      — Медслужба ставит диагноз ...
      ***

      Ага, такая медслужба поставит диагноз. Её саму в психушке лечить надо, а она диагнозы ставит. laughing
  3. иван2022
    иван2022 Сегодня, 06:48
    +4
    Если так и дальше пойдёт, то Укры даже могут осознать, что люди-- не только они сами, но и соседи тоже.......
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 07:50
      +1
      Может даже признаются, что они такие же русские
  4. Михаил Шаманов
    Михаил Шаманов Сегодня, 06:52
    +1
    Нонсен: симпатичная, украинка без кастрюли на голове.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 07:13
      +3
      Цитата: Михаил Шаманов
      Нонсен: симпатичная, украинка без кастрюли на голове.

      Может и украинка, а вот фамилия как у мои х соседей - Михайлова. За так ие слова, ее санитаркой в окопы отправят, вместо начмеда.
    2. Владимир М
      Владимир М Сегодня, 07:26
      +3
      Как раз эта Алина и есть дама с "кастрюлей на голове". Поинтересуйтесь, кто она.
      1. bober1982
        bober1982 Сегодня, 07:39
        +3
        Цитата: Владимир М
        Поинтересуйтесь, кто она.

        Меня заинтересовало,поинтересовался,оказалась - т...варь редкостная,сама кого хочешь в застенки местного гестапо отправит,потому и так нагло себя ведёт.
    3. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 07:56
      +2
      Алина Михайлова широко известна в кругах украинских нацистов. Избиралась депутатом Киевсовета 9-го созыва от "Голоса", служила в ДУК «Правый сектор» (запрещен в России) руководителем медслужбы «Ульф».
      Ничего не стесняясь, эта особа публично торговала часами и одеждой убитых российских воинов. Вот такая «хероиня» Укро-Рейха!
      1. свой1970
        свой1970 Сегодня, 09:01
        0
        Цитата: Rom8681
        Так, начальник медслужбы одного из нацбатальонов Украины Алина Михайлова

        Очень впечатляет,что аналитики такие и нам навязывают мнение, ещё бы послушать какого-то начальника вещевой службы батальона

        Она фанатичка нацбатовская из "Правого Сектора"- и говорит что готова на любые переговоры лишь бы кто то выжил...
        Даже до совсем упоротых свидомых доходить начинает...
        Молодцы наши военные- жгите их фашистскую заразу дальше!!!
  5. Rom8681
    Rom8681 Сегодня, 06:54
    +6
    Так, начальник медслужбы одного из нацбатальонов Украины Алина Михайлова

    Очень впечатляет,что аналитики такие и нам навязывают мнение, ещё бы послушать какого-то начальника вещевой службы батальона
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 07:52
      0
      Как нам можно навязать? Прочитал и думай - правда или нет
  6. uralex
    uralex Сегодня, 06:55
    +1
    У девочки протрезвление началось... а шла за романтикой, за победой! Можно ее поздравить, она стала взрослой...
  7. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 07:07
    0
    начальник медслужбы одного из нацбатальонов Украины Алина Михайлова,

    Что то подозрительно ее выступление!
    Что ее теперь ожидает в застенках СБУ, если она действительно так выступила?
    Похоже на фейк.
    1. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 08:01
      +2
      Что то подозрительно ее выступление!
      ..ни чего там подозрительного нет ..просто читать надо повнимательней она добавила " Для победы всем нам нужно мобилизоваться. "...то есть собраться всем скопом и как в "война миров Зэт" ломанутся на позиции...впечатляет масштабность стратегии у девки..нет ни какой подозрительности...как была свинорылой так и осталась..просто пороху нюхнула
  8. Землекоп
    Землекоп Сегодня, 07:13
    0
    это наглядное пособие как 30-летняя тотальная лжепропаганда и промывание мозгов моментально сдувает в реалиях фронта когда ты лично без этой промывки в лжеСМИ видишь реальную ситуацию перед своим носом.
    1. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 07:36
      0
      Украина,начинает умнеть. " он меня соблазнил и употребил. Но убежал и не женился."
  9. dnestr74
    dnestr74 Сегодня, 07:18
    +2
    Гламурную соску одели в камуфляж и на камеру.
    Не верю
    1. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 07:56
      0
      Алина Михайлова широко известна в кругах украинских нацистов. Избиралась депутатом Киевсовета 9-го созыва от "Голоса", служила в ДУК «Правый сектор» (запрещен в России) руководителем медслужбы «Ульф».
      Ничего не стесняясь, эта особа публично торговала часами и одеждой убитых российских воинов. Вот такая «хероиня» Укро-Рейха!
  10. НСВ
    НСВ Сегодня, 07:42
    0
    На удивление приятная новость!!!!Больше укросвиней убитых и разных!!!
  11. БойКот
    БойКот Сегодня, 07:47
    +1
    Для победы всем нам нужно мобилизоваться. А население расслаблено сообщениями о том, что победа совсем близко.
    Ни разу не стала умнеть окраина. Вот когда дойдёт, что тотальная мобилизация приведёт только ко аналогичной могилизации, тогда да. Да и то, скорее не поумнение, а просыпающийся инстинкт самосохранения. Сейчас он дрыхнет, как мой кот.
  12. rocket757
    rocket757 Сегодня, 07:48
    0
    Вот она патриот своей Родины или нет???
    Всё таки слова, её, звучат логично, да и великой новостью/секретом не являются, для тех, кому по должности положено ЗНАТЬ РЕАЛИИ, а не витать в чьих то фантазия.
  13. Ratmir_Ryazan
    Ratmir_Ryazan Сегодня, 08:04
    -2
    Да откуда берут цифру потерь ВСУ в 70 тысяч за летнее наступление?!

    Зачем вешать лапшу на уши населению и рассказывать как мы громим врага и при этом постоянно отступая?!

    Это каждый день надо уничтожать по 1000 всушников, полк практически.

    При этом в сообщениях об атаках противника фигурируют - шли в атаку два танка и два БМП, или была отбита атака 3-х БМП, уничтожили БМП, сорвали ротацию. В общем ма сисум взвод, причем не все там уничтожаются.

    Опорник с 8 всушниками когда берём - радость огромная.

    Были бы реально такие потери у ВСУ, новостной фон был бы другой. Сообщали бы о продвижении бригад и дивизий.

    По моему мнению, максимум в день ВСУ теряет убитыми и ранеными взвод, причем раненых из этого взвода 3/4.

    Говорите как есть!!! Не пишите эту чушь про потери в тысячи солдат ВСУ каждый день, это только всех расслабляет.

    Правда в том, что враг силен, хорошо вооружен и продолжает захватывать нашу землю и наших людей, поэтому нам нужно больше людей на фронте, нам нужна более устойчивая и современная связь, нам нужна боевая техника, нам нужна дальнобойная артиллерия, нам нужны бронированные кабины для грузовиков и бронированные машины эвакуации раненых с переднего края и много чего ещё.

    Мы, что не можем наделать кучу бронированных пикапов Патриотов? Или что-то типа бронированных минивэнов как для инкассаторов?

    Мы, что не можем для армии закупать рации с шифрованием? Не Азарты за 300 000 за штуку, а что-то попроще, для связи внутри роты и взвода, коммерческие рации по 20 тысяч, с 256 битным шифрованием. Мы, что это не можем?!

    Может не надо тратить деньги на Коалиция-СВ которая вероятно никогда не появится на фронте, как и Армата и Бумеранг, а делать что-то проще и эффективнее? Например сделать как многие страны более длинный ствол для своих САУ и этим повысить дальность, не делать из БТРа ещё одну БМП, а сделать много и дешёвых БТРов которые будут перевозить пехоту. Дайте КАЗ танкам!!!

    Если мы не изменимся, а и дальше будем рассказывать чушь про огромные потери у противника, мы проиграем эту войну.
    1. свой1970
      свой1970 Сегодня, 09:13
      0
      Цитата: Ratmir_Ryazan
      Да откуда берут цифру потерь ВСУ в 70 тысяч за летнее наступление?!

      Цитата: Ratmir_Ryazan
      По моему мнению, максимум в день ВСУ теряет убитыми и ранеными взвод, причем раненых из этого взвода 3/4.

      "Так, начальник медслужбы одного из нацбатальонов Украины Алина Михайлова, выступая на организованном киевским режимом форуме, заявила буквально следующее:
      Мы несём большие потери. В этом нет никакой романтики. То, что реально у нас происходит на фронте, вы не прочитаете в новостях. Находясь на Купянском направлении, я впервые в жизни оказалась готова вести переговоры с кем угодно, лишь бы мой батальон остался жить."-
      Если бы это была банальная начмедша- ее б никто не слушал бы....Ей бы уже браслеты одели и в подвал, но...
      Она УПОРОТАЯ(!!!!!!) свидомитка из нацбата, фашистка - готова на переговоры с Россией belay
      Со злейшим для нее врагом!!!
      И она прекрасно знает что ей за это ничего не будет -с "Правого сектора "выдачи нет, в СБУ она само кого хочешь перелицует
      Это значит как минимум что в ее Нацбате- убитых и раненых не 1 в неделю, а ваш взвод в день...

      Если даже в упоротых Нацбатах такие настроения и мысли у переговорах - там не 70, там 100 000 потерь запросто будет.
  14. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 09:08
    0
    Прелестно-прелестно. Основная мысль этой вдовы правосека - "для победы всем нам нужно мобилизоваться" Дамочка легитимизирует жесткие облавы на рекрутов, которые судя по всему начались в руине. Значит нам для победы надо больше минных полей, солнцепеков, фаб 1500.