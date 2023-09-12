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«Германия не последует автоматически за США»: Глава Минобороны ФРГ Писториус заявил об отказе в поставке ракет Киеву

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«Германия не последует автоматически за США»: Глава Минобороны ФРГ Писториус заявил об отказе в поставке ракет Киеву

Германия не последует за Соединенными Штатами в случае, если Вашингтон примет положительное решение по поставкам дальнобойных ракет Украине. С таким заявлением выступил министр обороны ФРГ Борис Писториус.


Берлин не планирует передавать крылатые ракеты Taurus Киеву, на это не повлияет даже решение США передать часть своих дальнобойных ракет украинской армии. По словам главы немецкого военного ведомства, Германия не будет автоматически повторять за Вашингтоном. Здесь Писториус, скорей всего, намекает на развод американцами немцев в ситуации с танками, когда США пообещали Украине свои "Абрамсы", заставив ФРГ поставить Киеву "Леопарды". На сегодняшний день немецкие танки во всю горят в полях Запорожья, тогда как американские до сих пор находятся в Германии.

Берлин не обязательно станет поставлять Киеву крылатые ракеты Taurus только потому, что США могут решить направить ракеты дальнего радиуса действия Украине

- подтвердил он отказ.

Между тем, Зеленский в своем очередном обращении уже успел заявить, что Германия готовит "усиленный" пакет военной помощи, куда могут войти крылатые ракеты большой дальности. Якобы их поставку пообещала протолкнуть посетившая накануне с визитом Киев глава МИД Германии Анналена Бербок. На самом деле это попытка выдать желаемое за действительное, на брифинге Бербок заявила, что окончательное решение по ракетам еще не принято, на что глава МИД Украины Кулеба нагло заявил, что Берлин "его обязательно примет". Так что Зеленский привел обещание Кулебы, а не Бербок.

Ранее в Бундестаге заявили, что правящая в Германии коалиция готова отправить ракеты Киеву, но палки в колеса ей ставит лично канцлер Олаф Шольц.
Использованы фотографии:
Бундесвер
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13 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 06:53
    +6
    «Германия не последует автоматически за США»:

    ***
    — А подождёт когда поступит команда ...
    ***
    1. Седов
      Седов Сегодня, 08:12
      0
      Сейчас просто Зе на Писториуса "пряника" Кулебу натравит. Немцы видимо не в курсе, что не Бундестаг решает, а Кулеба.
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 06:56
    +5
    Ну что ждём увольнения "храброго портняжки"??? Или Ливерной на пробежке еще чего повредят???
  3. Егоза
    Егоза Сегодня, 06:59
    +1
    А Ливерка оказалась кусючей! Хоть из подтишка, но пакостит. Хотя, возможно есть и сговор со своим же бундестагом. "Мы не против, но Шольц не дает" )))
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:07
    +1
    США кидняк на доверии хороший устроил Германии и Англии с танками,ребёнком с Леопардами.Ранее куоды жгли Леопарды ,теперь русский воин жгёт.И отмаза ,что теперь Леопарды турецкие и украинские выглядит жалкой и отвратительной в глазах эксплуатантов Леопардов настоящих и будущих,а последние ещё подумают ,а нужны ли им Лепы за гору денег.Зачем платить больше ,если можно заплатить меньше за танк с такой же боевой эффективностью.
  5. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 07:11
    +3
    Писториус говорит одно, Бербок совершенно противоположное. Сами сели в лужу своей политикой и теперь не знают, чего хотят.
  6. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 07:19
    +4
    Ну на самом деле идея то высказывания совсем другая - нет, мы типа не дадим потому что США давят, а вот сами - решим дать и дадим.
  7. LeutnantTom
    LeutnantTom Сегодня, 07:34
    +1
    Слова Писториуса Наполеона: «Свободный мир находится в состоянии войны с Россией». Четкое объявление войны. Нельзя доверять идиотам!
    Если Путин или Дума будут вести переговоры с этими поджигателями войны или снова начнут вести дела, то Путину и Думе уже нельзя будет помочь.

    Разжигатель войны Писториус говорит одно, поджигатель войны Бербок говорит другое.
  8. bambr731
    bambr731 Сегодня, 07:39
    0
    Берлин не планирует передавать крылатые ракеты Taurus Киеву, на это не повлияет даже решение США передать часть своих дальнобойных ракет украинской армии.

    Опять Зе публично мордой об стол good Это заявление, полагаю, ответ оборзевшему Кулебе. Базар фильтровать нужно. Времена, когда хрюшам всё с рук сходило уходят. Однозначно их скоро по всей Европе гонять будут и на пинках обратно в незалежную загонять
  9. БойКот
    БойКот Сегодня, 07:41
    +2
    А ставки на то, как скоро Писториус нарушит данное слово принимают? На то, что не нарушит, не поставлю ни копейки.
  10. rocket757
    rocket757 Сегодня, 07:43
    +1
    «Германия не последует автоматически за США»: Глава Минобороны ФРГ Писториус заявил об отказе в поставке ракет Киеву
    Похоже, "ливерная колбаса", обиделась... хотя, может и правда какие то нюансы в законодательстве мешают. Все таки нарушать законы не всегда полезно, даже для чиновников высокого ранга... могут, потом, самым виноватым назначить.
  11. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 07:53
    +1
    Олуха Шольца походу сливают и в будущем его ждёт пенсия.
  12. Mishka78
    Mishka78 Сегодня, 08:52
    0
    Во время своего визита в Киев Бербок не дала Украине надежду на быстрое решение немецкого правительства о поставке ракет Taurus. «Мы более чем осведомлены о ситуации», — сказала глава МИД Германии, добавив, что сначала «необходимо прояснить все вопросы».

    В ответ Кулеба заявил: «Вы все равно это сделаете. Я не понимаю, почему мы теряем время».

    Подробнее на РБК:
    https://www.rbc.ru/rbcfreenews/64ff94639a794779d24f0f7f?from=newsfeed

    В принципе то да, сделают, куда они денутся.