«Германия не последует автоматически за США»: Глава Минобороны ФРГ Писториус заявил об отказе в поставке ракет Киеву

Германия не последует за Соединенными Штатами в случае, если Вашингтон примет положительное решение по поставкам дальнобойных ракет Украине. С таким заявлением выступил министр обороны ФРГ Борис Писториус.
Берлин не планирует передавать крылатые ракеты Taurus Киеву, на это не повлияет даже решение США передать часть своих дальнобойных ракет украинской армии. По словам главы немецкого военного ведомства, Германия не будет автоматически повторять за Вашингтоном. Здесь Писториус, скорей всего, намекает на развод американцами немцев в ситуации с танками, когда США пообещали Украине свои "Абрамсы", заставив ФРГ поставить Киеву "Леопарды". На сегодняшний день немецкие танки во всю горят в полях Запорожья, тогда как американские до сих пор находятся в Германии.
Берлин не обязательно станет поставлять Киеву крылатые ракеты Taurus только потому, что США могут решить направить ракеты дальнего радиуса действия Украине
- подтвердил он отказ.
Между тем, Зеленский в своем очередном обращении уже успел заявить, что Германия готовит "усиленный" пакет военной помощи, куда могут войти крылатые ракеты большой дальности. Якобы их поставку пообещала протолкнуть посетившая накануне с визитом Киев глава МИД Германии Анналена Бербок. На самом деле это попытка выдать желаемое за действительное, на брифинге Бербок заявила, что окончательное решение по ракетам еще не принято, на что глава МИД Украины Кулеба нагло заявил, что Берлин "его обязательно примет". Так что Зеленский привел обещание Кулебы, а не Бербок.
Ранее в Бундестаге заявили, что правящая в Германии коалиция готова отправить ракеты Киеву, но палки в колеса ей ставит лично канцлер Олаф Шольц.