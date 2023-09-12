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Противник заявляет, что в дронах «Герань» Россия стала использовать защищённые от воздействия РЭБ антенны

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Противник заявляет, что в дронах «Герань» Россия стала использовать защищённые от воздействия РЭБ антенны

После недавней атаки на военные объекты в Киеве украинские спецслужбы собирали обломки российских дронов «Герань-2». Один из крупных обломков, если он действительно принадлежит «Герани», привлёк особое внимание противника. Речь идёт об устройстве антенного типа (на опубликованном фото представлено как «Комета» - «Комета-М»), работающем с сигналом ГЛОНАСС.


Такого рода устройство может объяснить причину существенного повышения эффективности боевого применения «Герани» по объектам украинского режима. Речь идёт об антенне, которая имеет высокую устойчивость перед имеющимися в распоряжении у противника средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).



Противник, комментируя новшества в «Геранях» и продолжая называть их «Шахедами», признаёт, что в связи с появлением новых антенн в составе этих дронов-«камикадзе» у расчётов систем РЭБ возникли значительные проблемы.

Дроны в большинстве своём без особого труда преодолевают РЭБ-заслон, выстраиваемый ВСУ, нанося в итоге удар по тому объекту, который и был выбран изначально в качестве цели.

Для гражданских лиц на Украине это вполне благоприятная новость – в связи с тем, что украинская армия не сможет средствами РЭБ отвести российские «Герани» от военных объектов, а значит они (после радиоэлектронного воздействия со стороны самих ВСУ) не упадут туда, куда точно не направлялись, а именно на гражданские объекты украинских городов.
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15 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 07:10
    +2
    В связи с появлением новых антенн в составе дронов «Герань» у расчётов систем РЭБ возникли значительные проблемы.

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    ***
  2. Аргон
    Аргон Сегодня, 07:12
    +3
    Четыре антенки и что? Как будто этого не было ранее. Нашли оправдание и все? Гераньки им ещё ой как много попортят нервы.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:13
    +2
    Если смотреть видео с румынский стороны по украинским портам то ясно видно что Гепарды в основном ведут заградительный огонь а не прицельный ,в чём причина?Не у всех экипажей РЛС наведения в работе.
    1. PN
      PN Сегодня, 08:32
      +1
      А вполне может быть. Спихнули не братьям некондицию и то, что имеет выработанный ресурс.
  4. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 07:13
    +4
    Вот в чём прогресс шагает широко так это в убийстве себе подобных, здесь нет ни жалости, ни жадности(деньги выделяют огромные) а главно результаты "хорошие".
  5. Егоза
    Егоза Сегодня, 07:15
    +1
    в связи с появлением новых антенн в составе этих дронов-«камикадзе» у расчётов систем РЭБ возникли значительные проблемы.

    Кулеба явно скажет: "Да как вы посмели что-то новое произвести! Почему создаете проблемы РЭБ? " )))
  6. Barmaglot_07
    Barmaglot_07 Сегодня, 07:19
    -3
    Эта "новость" если не ошибаюсь ещё прошлогодняя.
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 07:35
    +2
    Противник заявляет, что в дронах «Герань» Россия стала использовать защищённые от воздействия РЭБ антенны
    . Понятно, ударные системы будут модернизировать, параметры и эффективность их будут возрастать.
    Это естественный процесс...
  8. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 07:36
    +4
    Противник заявляет, что в дронах «Герань» Россия стала использовать защищённые от воздействия РЭБ антенны
    recourse Как это, защищенная антенна, РЭБ это РЭ импульс, который либо проходит в систему, если частоты совпадают, либо нет. Скорее защищенная электроника, на разных принципах. Циклическая смена рабочих частот....
    1. Nikolaevich I
      Nikolaevich I Сегодня, 08:38
      0
      Цитата: Mavrikiy
      Как это, защищенная антенна, РЭБ это РЭ импульс, который либо проходит в систему, если частоты совпадают, либо нет. Скорее защищенная электроника, на разных принципах.

      4 антенны... Возможно, на 4 направления (узконаправленные(!) антенны ,каждая на свой "ограниченный" сектор...) Правда,и управление должно осуществляться узконаправленным "радиолучом" с этого..."ограниченного" сектора !
  9. Ив762
    Ив762 Сегодня, 07:53
    +2
    lol А если б они погуглили, то узнали б об сим раньше...https://amalantra.ru/bpla-geran-2/
  10. Oleg Ogorod
    Oleg Ogorod Сегодня, 08:08
    -1
    A B C D написаны на англицком, Работа Помеха на русском. А КОМЕТА на каком языке написана?
  11. km-21
    km-21 Сегодня, 08:16
    0
    Если враги нахваливают наши достижения,
    значит мы что-то делаем не так.
  12. михаил3
    михаил3 Сегодня, 08:35
    0
    Хорошая новость. А вот те ребята, которые занимаются системами подрыва в "Геранях", должны получить изрядный подзатыльник. Каждая схема, доставшаяся противнику для изучения, это их жесткий косяк.
  13. Русфанер
    Русфанер Сегодня, 09:06
    0
    Цитата: Mavrikiy
    Противник заявляет, что в дронах «Герань» Россия стала использовать защищённые от воздействия РЭБ антенны
    recourse Как это, защищенная антенна, РЭБ это РЭ импульс, который либо проходит в систему, если частоты совпадают, либо нет. Скорее защищенная электроника, на разных принципах. Циклическая смена рабочих частот....

    Не "контр", а "про" - антенна от воздействия помех может отстраиваться только за счёт изменения диаграммы направленности (ДН). Поскольку, источники помех на земле, то антенная система должна иметь минимальные боковые и задние лепестки ДН и максимальное усиление "вверх", чтобы повысить отношение "сигнал/шум". А с помехами типа "замещающих" сигналов борются исключительно "математикой".
    Мой вывод из новости - во всём мире журналисты, как правило, отличаются редкостным невежеством, даже в орфографии и синтаксисе. За редчайшими исключениями, если только нечаянно получили техническое образование. До журналистики...