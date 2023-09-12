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«Для предотвращения агрессии»: США создают орбитальную группировку для отслеживания действий российских и китайских спутников

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«Для предотвращения агрессии»: США создают орбитальную группировку для отслеживания действий российских и китайских спутников

Соединенные Штаты намерены внимательно следить за находящимися на орбите российскими и китайскими космическими аппаратами, которые имеют возможность навредить американской орбитальной группировке. С этой целью США выводят на орбиту специальные спутники слежения. Об этом сообщает Defense News.


Космические силы и Национальное разведывательное управление США (NRO) приступили к реализации программы Silent Barker (NROL-107), в рамках которой вывели на геосинхронную орбиту несколько спутников слежения. Запуск ракеты-носителя Atlas V компании ULA состоялся 10 сентября с космодрома на мысе Канаверал во Флориде.

Миссия Silent Barker призвана предотвратить агрессию, позволив потенциальным противникам США знать, что Космические силы тщательно следят за происходящим на геосинхронной орбите

- заявил представитель Космических сил США генерал-лейтенант Майкл Гетлайн.

По его словам, новые спутники будут действовать как "часовые", внимательно отслеживая приближение к американским космическим аппаратам потенциальных угроз в виде российских или китайских спутников. При этом состав группировки или какие-либо технические возможности выведенных на орбиту блоков не раскрываются.

Известно, что в составе Космических сил США создано специальное подразделение, которое будет отслеживать возможные угрозы на околоземной орбите. Миссия Silent Barker является первой для новой службы.

Ранее в США заявляли, что Россия вывела на орбиту несколько "спутников-убийц", способных выводить из строя американские космические аппараты. Китай также якобы обладает такими возможностями.
Использованы фотографии:
United Launch Alliance (ULA)
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13 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:27
    -4
    Безаварийные старты Атласов 5 ,одна из причин что Рагозин не получил досих пор государственную должность.Кресло под ним зашаталось в мае 2022г.Когда был предпоследний запуск.Моё мнение.Слишком у него хорошо стали проводиться безаварийные старты и не только в России.
    1. Lev_Russia
      Lev_Russia Сегодня, 07:36
      +3
      России с Китаем давно уже пора объединится для работы в этом направлении... Китай сейчас ускоренно запускает свою орбитальную группировку, мы свою... Может вместе всё получится гораздо быстрее (догнать и перегнать), тем более все космические технологии китайцев это клоны наших технологий...
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 07:57
      -2
      В ближайшие годы Китай будет безраздельно господствовать в Космосе, как бы нам с Рогозиными не отстать. По поводу совместного, не думаю что там надо делиться всем что знаем, тот кто владеет Космосом владеет планетой Земля.
      1. BlackMokona
        BlackMokona Сегодня, 08:14
        +1
        Цитата: Silver99
        В ближайшие годы Китай будет безраздельно господствовать в Космосе, как бы нам с Рогозиными не отстать. По поводу совместного, не думаю что там надо делиться всем что знаем, тот кто владеет Космосом владеет планетой Земля.

        В данный момент 80%+ мировой ПН в космос выводит компания SpaceX. Поэтому как то не тянет у Китайцев доминирование.
  2. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 07:33
    +3
    Миссия Silent Barker призвана предотвратить агрессию,

    ***
    — Посмотрел в Яндекс-переводчике
    (сам последний раз с английским сталкивался в школе в семидесятых годах прошлого века):
    "Silent Barker - Молчаливый зазывала".
    Думаю не предотвратит,а накликает ...
    ***
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 07:33
    +1
    Соединенные Штаты намерены внимательно следить за находящимися на орбите российскими и китайскими космическими аппаратами, которые имеют возможность навредить американской орбитальной группировке. С этой целью США выводят на орбиту специальные спутники слежения.
    . Ну да, сначала слежение, потом воздействие или устранение.
    Хотелки их понятны, надеюсь, меры противодействия, воздействия разрабатывают я и будут реализованы вовремя и как надо.
  4. Добрый
    Добрый Сегодня, 07:34
    +1
    позволив потенциальным противникам США знать, что Космические силы тщательно следят за происходящим на геосинхронной орбите
    О своей GPS группировке беспокоятся. Видимо есть проблемки!
  5. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 07:38
    +2
    Америкосы тратят сумасшедшие суммы денег, что бы доминировать в мире. Эти деньги практически ничем материальным не обеспечены. Мне в сети попалась интересная картинка: Более 80% всех созданных денег США (напечатанных) были выпущены в период с 2020 по 2023 год

    Это похоже на правду.
    Ничего просто так не бывает в этом мире и за всё надо платить. Надеюсь этот финансовый пузырь когда нибудь лопнет.
    1. Хорон
      Хорон Сегодня, 08:26
      0
      Эти деньги практически ничем материальным не обеспечены.

      Эти деньги обеспечены монополией на международные финансовые операциями товарами, услугами и собственностью других стран. Сша снимают сливки с любых финансовых операций происходящих в любом конце этого мира где используются доллары, американские системы платежей или системы платежей подконтрольных финансовым кругам сша.
  6. Хорон
    Хорон Сегодня, 08:19
    +1
    Сша решили создать условия когда монополия на агрессию будет принадлежать им. Если другие государства не смогут этому противостоять, то сша превратятся в абсолютного доминатора мира, с правом на любые действия.
  7. VicktorVR
    VicktorVR Сегодня, 08:21
    +1
    Как воздействовать на КА?
    Оружие в космосе размещать вроде запрещено.(Ну да мало ли правил джентльмены поменяли? )

    Хм, а значительная часть метеоритов на значительные проценты состоит из железа. Железа этого(метеоритного) на Земле навалом. Можно готовыми кусочками стрелять, разгонять чем-то вроде электромагнитной пушки, причем не прямой наводкой, а вообще с другой стороны Земли.
    Пусть потом разбираются, откуда кусок железа с мусором прилетел, или даже облако целое :).
  8. михаил3
    михаил3 Сегодня, 08:41
    0
    Расхваставшись на весь мир насчет космического дрона (клона советской Спирали), чего они ждали вообще? Что дрону никто не противопоставит какую то технологию? Хе-хе...
    Причем ситуация занятная. США заявляют, что их спутники атакованы. Никакого веса заявления США не имеют, никто им не верит, так как они постоянно лгут везде, где хотят. Проверить их заявления могут только Китай и мы, потому что только у нас есть такие технические возможности. И что же?
    Заявить то, в смысле сбрехать, они могут и сейчас. Что дальше? Они что, собираются начать звездную войну? То есть сказать, что китайцы скажем сбивают их спутники, и начать уничтожать китайские? Или проделать этот фокус с нами? В общем скоро ближние орбиты вокруг планеты могут оказаться засыпаны мусором, а спутниковой связи и мониторинга больше не будет.
    Вот так история...
  9. Юрий Васильев
    Юрий Васильев Сегодня, 08:42
    0
    Забавно когда главный мировой агрессор, зачинщик сотен войн и конфликтов по всему миру что-то говорит о "предотвращении агрессии". То есть, они в этот термин вкладывают сопротивление своей экспансии и агрессии.