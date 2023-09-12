«Для предотвращения агрессии»: США создают орбитальную группировку для отслеживания действий российских и китайских спутников

Миссия Silent Barker призвана предотвратить агрессию, позволив потенциальным противникам США знать, что Космические силы тщательно следят за происходящим на геосинхронной орбите

Соединенные Штаты намерены внимательно следить за находящимися на орбите российскими и китайскими космическими аппаратами, которые имеют возможность навредить американской орбитальной группировке. С этой целью США выводят на орбиту специальные спутники слежения. Об этом сообщает Defense News.Космические силы и Национальное разведывательное управление США (NRO) приступили к реализации программы Silent Barker (NROL-107), в рамках которой вывели на геосинхронную орбиту несколько спутников слежения. Запуск ракеты-носителя Atlas V компании ULA состоялся 10 сентября с космодрома на мысе Канаверал во Флориде.- заявил представитель Космических сил США генерал-лейтенант Майкл Гетлайн.По его словам, новые спутники будут действовать как "часовые", внимательно отслеживая приближение к американским космическим аппаратам потенциальных угроз в виде российских или китайских спутников. При этом состав группировки или какие-либо технические возможности выведенных на орбиту блоков не раскрываются.Известно, что в составе Космических сил США создано специальное подразделение, которое будет отслеживать возможные угрозы на околоземной орбите. Миссия Silent Barker является первой для новой службы.Ранее в США заявляли, что Россия вывела на орбиту несколько "спутников-убийц", способных выводить из строя американские космические аппараты. Китай также якобы обладает такими возможностями.