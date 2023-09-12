«Для предотвращения агрессии»: США создают орбитальную группировку для отслеживания действий российских и китайских спутников

Соединенные Штаты намерены внимательно следить за находящимися на орбите российскими и китайскими космическими аппаратами, которые имеют возможность навредить американской орбитальной группировке. С этой целью США выводят на орбиту специальные спутники слежения. Об этом сообщает Defense News.
Космические силы и Национальное разведывательное управление США (NRO) приступили к реализации программы Silent Barker (NROL-107), в рамках которой вывели на геосинхронную орбиту несколько спутников слежения. Запуск ракеты-носителя Atlas V компании ULA состоялся 10 сентября с космодрома на мысе Канаверал во Флориде.
Миссия Silent Barker призвана предотвратить агрессию, позволив потенциальным противникам США знать, что Космические силы тщательно следят за происходящим на геосинхронной орбите
- заявил представитель Космических сил США генерал-лейтенант Майкл Гетлайн.
По его словам, новые спутники будут действовать как "часовые", внимательно отслеживая приближение к американским космическим аппаратам потенциальных угроз в виде российских или китайских спутников. При этом состав группировки или какие-либо технические возможности выведенных на орбиту блоков не раскрываются.
Известно, что в составе Космических сил США создано специальное подразделение, которое будет отслеживать возможные угрозы на околоземной орбите. Миссия Silent Barker является первой для новой службы.
Ранее в США заявляли, что Россия вывела на орбиту несколько "спутников-убийц", способных выводить из строя американские космические аппараты. Китай также якобы обладает такими возможностями.