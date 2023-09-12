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Российский самолет экстренно приземлился в поле под Новосибирском из-за технических неполадок

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Российский самолет экстренно приземлился в поле под Новосибирском из-за технических неполадок

Рано утром 12 сентября самолет российской авиакомпании «Уральские авиалинии», летевший по маршруту Сочи-Омск, подал сигнал тревоги. Воздушное судно запросило посадку в аэропорту Новосибирска.


Однако вскоре самолет был вынужден экстренно приземлиться в поле в 180 километрах от Новосибирска, в районе населенного пункта Каменка. Площадка для посадки самолета была выбрана экипажем воздушного судна с воздуха.

Как сообщается, на борту самолета находились 6 членов экипажа, 159 пассажиров, в том числе 23 ребенка. По предварительным данным, никто из пассажиров и членов экипажа самолета не пострадал, за медицинской помощью не обращался. Все пассажиры самостоятельно покинули самолет, само воздушное судно повреждений нет имеет.

В настоящее время Западно-Сибирская транспортная прокуратура изучает все обстоятельства экстренной посадки самолета. По одной из версий, причиной экстренной посадки самолета стали технические неполадки, а именно – проблемы с гидросистемой. Пассажиров воздушного судна временно разместили в ДК в Убинском районе.

Вероятно, руководству авиакомпании еще предстоит оценить по достоинству мастерство и выдержку членов экипажа самолета. Пилоты смогли посадить воздушное судно на непредназначенную для этой цели площадку, тем самым, возможно, предотвратив куда более печальный сценарий развития событий.
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34 комментария
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  1. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 07:52
    +7
    По предварительным данным, никто из пассажиров и членов экипажа самолета не пострадал, за медицинской помощью не обращался.

    ***
    — Слава Богу без жертв ...
    ***
    1. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 08:31
      +2
      Почему ни у кого не возникает вопрос, если он летел по маршруту из Сочи в Омск, то что его заставило просить посадку в Новосибирске, до куда он так и не дотянул? Допускаю, что в это время в Омске был сильный туман, впрочем как и в Н-ске. Но автору статьи надо было отметить эту причину, а иначе приходится гадать...Не сомневаюсь, что сегодня всё подробно опишут в других СМИ, а здесь автор явно упустил эту деталь событий.
      1. andr327
        andr327 Сегодня, 08:52
        +1
        В Омске ВПП 2,5 км, а в Толмачево 3.5. Километр для безопасности существенно.
        1. Сабуров_Александр53
          Сабуров_Александр53 Сегодня, 09:07
          0
          andr327 (Андрей Соколов), вряд ли это была основная причина. Гляньте на тип самолета, кажется это А-310, а не Б-747 или А-340. И важно знать, какая именно неисправность была на борту, что позволяло ещё лететь 600 км мимо своего аэропорта по маршруту. Если отказали закрылки, тогда да... длина полосы имеет большое значение. Но если фотка ниже подлинная, то там видно, что закрылки выдвинуты, как положено при посадке.
      2. Neo-9947
        Neo-9947 Сегодня, 08:54
        +2
        Новосибирск восточнее Омска на 600 км, совсем не по пути, если лететь из Сочи
        1. Сабуров_Александр53
          Сабуров_Александр53 Сегодня, 09:14
          0
          Neo-9947 (Neo), вам плюс за знание географии. Остается лишь узнать, на каком этапе полета, пилоты определили, что самолет неисправен. А то ведь могли запросить посадку раньше, не долетая до Омска. Надеюсь нам всё разъяснят чуть позже....
          1. Stas157
            Stas157 Сегодня, 09:19
            0
            Цитата: Сабуров_Александр53
            Остается лишь узнать, на каком этапе полета, пилоты определили, что самолет неисправен.

            Как я понял, это стало ясно при неудачной попытке посадить самолет в Омске. Был уход на второй круг. И принято решение искать длиннее полосу в Новосибирске. Но не рассчитали по топливу.
    2. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 08:36
      +1
      Самолёт в поле садился на шасси ,это просто чудо сотворенное экипажем при " божьей помощи".Он в поле стоит на шасси.
    3. Ил-18
      Ил-18 Сегодня, 09:19
      0
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      ***
      — Слава Богу без жертв ...

      1. Это главное.
      2. "Уральские авиалинии" посадку в поле превращают в традицию.
      3. А320 - даже не названа марка. Когда Ту-204 выкатился на Дмитровское шоссе из Внуково, то все, включая некоторых высоких представителей власти, все ляжки обмочили по поводу РОССИЙСКОГО происхождения самолета, и запретили его эксплуатацию, фактически уничтожив авиакомпанию
      Red Wings. Следом в Казани разбивается Boeing-737, и как-то сразу, до предварительных результатов расследования, без указаний на НЕРОССИЙСКОЕ происхождение, обливаясь слезами по горю одной из медиаперсон четкое указание на человеческий фактор. Пожар SSJ не убил данную модель только из-за уже не самых теплых, на тот момент, отношений с Западом.
      4. Какого хрена выводы делаю я, а не те кто ОБЯЗАН!
  2. Oleg Ogorod
    Oleg Ogorod Сегодня, 07:52
    +5
    Сели в поле среди пшеницы...
    На грунт. Теперь как самолёт оттуда забрать... с поля он вряд ли взлетит.
    Ну и в двигатели зерновые конечно набились.
    1. parabyd
      parabyd Сегодня, 07:56
      +4
      Да никак. Также как самолёт, севший под Раменским. Распилили и по частям вывезли. Пойдёт на запчасти
      1. Oleg Ogorod
        Oleg Ogorod Сегодня, 08:12
        0
        Там он сел на брюхо. Естественно в хлам. Тут на вид как в аэропорту.
    2. KCA
      KCA Сегодня, 08:05
      +4
      МИ-26, на нём уже утаскивали ТУ-134[center]
    3. Волков
      Волков Сегодня, 08:42
      0
      Относительно возможности собирать его по всей округи, решить как его из поля вывезти явно не проблема. Но стойкам шасси зачёт, раз выдержали.
  3. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 07:53
    +7
    Неполадки с такой сложной техникой случаются, хоть и не часто, самое главное, что сели и никто не пострадал. Лётчикам "респект и уважуха")))
  4. Bacha
    Bacha Сегодня, 07:53
    +9
    Красавцы! Абсолютно нечего добавить. Аплодирую стоя!
  5. lwxx
    lwxx Сегодня, 07:53
    +9
    Арбуз 320 , а не российский самолет. Летчики молодцы.
    1. mkop
      mkop Сегодня, 08:06
      +3
      Я, кстати обратил внимание, на то, что когда какие-то неполадки с самолетом западного производства в наших СМИ черта с два найдешь упоминание, что это был за самолет. А когда наш самолет типа ТУ или ИЛ какой-нибудь, то обязательно напишут, что разбился(экстренно сел, повредился и т.д.) именно нашего производства.
    2. Дилетант
      Дилетант Сегодня, 08:06
      +5
      Если бы был Суперджет, то "вони" было бы на весь мир. А с "Эрбасом" - ну подумаешь, сломался, всего делов то..
  6. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 07:53
    +6
    Такими темпами Звезд Героя не напасёшься экипажам.... smile

    зы Знакомый из Кольцово глаголит что проблемы с гидравликой были, внезапное падение давления в системе. Наши уральцы - красавы, приземлили борт без повреждений и без жертв среди пассажиров (пара синяков не в счёт).
    1. Bacha
      Bacha Сегодня, 07:57
      +6
      В таких случаях и не жалко никаких звезд .
    2. KCA
      KCA Сегодня, 08:08
      -2
      В тот раз сложнее была ситуация, отказали все приборы, садились по наитию, а тут двигатель загорелся, хотя может и дадут Героя, сориентировались и аккуратно посадили самолёт, все пассажиры живы, самолёт почти не пострадал
  7. Кетцалькоатль
    Кетцалькоатль Сегодня, 07:53
    +2
    В телеге есть фото и видео. Пилоты - красавцы! Все живы и здоровы good
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 07:59
    +2
    Все хорошо, что хорошо кончается...
    Пилоты МАСТЕРА!!! Герои нашего времени!
  9. Oleg Ogorod
    Oleg Ogorod Сегодня, 07:59
    +5

    А так лётчики конечно молодцы, сесть в поле на грунт...
  10. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:00
    +3
    Всему экипажу - Героев.Молодцы.Посадить в поле такой" сарай".Их что учат этому на тренажёрахУ нас нарисовывается проблема с западными самолётами,почти каждый день лётные происшествия,посадки в аэропортах из за отказов всяких датчиков.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 08:03
      +3
      Так с запчастями то туго. И с полным обслуживанием C и D-check тоже как то не очень.....
  11. Андрей из Челябинска
    Андрей из Челябинска Сегодня, 08:10
    +5
    Огромное спасибо пилотам, благодаря их мастерству 165 человек (включая их самих, разумеется) остались живы
  12. Hellcos
    Hellcos Сегодня, 08:12
    +3
    Пилотов к награде. Без веской причины в поле пытаться сажать самолет никто бы не стал
  13. dnestr74
    dnestr74 Сегодня, 08:15
    +4
    Звоночки пошли....Парк у Уралов довольно старый, а летают много...
    А обещанные Мантуровым десятки бортов еще виртуальные...Эххх...
    1. Адрей
      Адрей Сегодня, 09:13
      0
      Цитата: dnestr74
      Звоночки пошли....Парк у Уралов довольно старый, а летают много...
      А обещанные Мантуровым десятки бортов еще виртуальные...Эххх...

      Все как всегда. Геройство одних прикрывает раздолбайство других request.
      Но рано или поздно полоса везения закончится к сожалению recourse
  14. avia12005
    avia12005 Сегодня, 08:16
    +3
    Надо помнить, что за последние годы в РФ значительно, более чем в 3 раза, сокращена аэродромная сеть. Осталось всего 425 аэродромов, из них около 70 военных. В Новосибирской области ранее был военный аэродром Купино, где "Airbus" мог бы совершить аварийную посадку гораздо с меньшим риском.

    Сократив до предела аэродромную сеть, "оптимизаторы" в своём раже сократили и запасные аэродромы.

    Любая оптимизация должна иметь разумные пределы. И особенно в тех отраслях, которые являются технически сложными и потенциально опасными.
  15. Любитель_чтения
    Любитель_чтения Сегодня, 08:21
    +3
    Лётчики герои и молодцы! Мой брат как-то летел Уральскими авиалиниями из Новосибирска до Москвы. Сказал больше никогда не будет пользоваться услугами этой авиакомпании. Самолёт был старый. Все гремело и дребезжало. Было очень некомфортно.
    Этому же А-320 20 лет было...
  16. Lynx2000
    Lynx2000 Сегодня, 08:27
    +2
    Молодец пилот, в 2019 году помнится на кукурузное поле под Жуковским не пилот-герой "Уральских авиалиний" посадил А321?
    Сейчас на пшеничное поле.