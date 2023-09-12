Российский самолет экстренно приземлился в поле под Новосибирском из-за технических неполадок

Рано утром 12 сентября самолет российской авиакомпании «Уральские авиалинии», летевший по маршруту Сочи-Омск, подал сигнал тревоги. Воздушное судно запросило посадку в аэропорту Новосибирска.Однако вскоре самолет был вынужден экстренно приземлиться в поле в 180 километрах от Новосибирска, в районе населенного пункта Каменка. Площадка для посадки самолета была выбрана экипажем воздушного судна с воздуха.Как сообщается, на борту самолета находились 6 членов экипажа, 159 пассажиров, в том числе 23 ребенка. По предварительным данным, никто из пассажиров и членов экипажа самолета не пострадал, за медицинской помощью не обращался. Все пассажиры самостоятельно покинули самолет, само воздушное судно повреждений нет имеет.В настоящее время Западно-Сибирская транспортная прокуратура изучает все обстоятельства экстренной посадки самолета. По одной из версий, причиной экстренной посадки самолета стали технические неполадки, а именно – проблемы с гидросистемой. Пассажиров воздушного судна временно разместили в ДК в Убинском районе.Вероятно, руководству авиакомпании еще предстоит оценить по достоинству мастерство и выдержку членов экипажа самолета. Пилоты смогли посадить воздушное судно на непредназначенную для этой цели площадку, тем самым, возможно, предотвратив куда более печальный сценарий развития событий.