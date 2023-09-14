Когда твой конь вместе с тобой

В не самые погожие дни, когда осень сменяла лето, в Центре национальных конных традиций ВДНХ состоялись два уникальных по красоте и зрелищности мероприятия. Чемпионат мира по джигитовке и международные соревнования по конной стрельбе из лука.
Три дня на выводном круге Центра лучшие джигиты с разных концов планеты демонстрировали зрителям трюки на скачущих во весь опор лошадях. Кроме того, они на полном скаку рубили бутылки, стреляли из луков по мишеням, прыгали через горящее препятствие, потрясая воображение всех собравшихся и вызывая у посетителей водопад эмоций.
Корреспондент «Военного обозрения» взял интервью у одного из организаторов мероприятия – президента Федерации конной стрельбы из лука России Сергея Одинокова.
– Сергей Александрович, что включает в себя современная спортивная джигитовка?
– Массу упражнений на коне на полном скаку – всевозможные вертушки, пролазы под животом и под шеей лошади, казачий вис, ласточка, стойка вниз головой и много других трюков. А также рубка лозы и бутылки, стрельба из пистолета по мишени, метание ножей, преодоление препятствий и так далее.
– В чем специфика этих видов спорта?
– Джигиты говорят: «Бог не дал человеку крылья, зато дал ему лошадь». Джигитовка – это полет на коне, скачущем во весь опор, и комплекс спортивных упражнений. Это и риск, и красота, и сильные эмоции – как у всадника, так и у зрителей. Недаром джигитовка была и остается гвоздем многих цирковых выступлений. Но далеко не все, кто хорошо ездит верхом и джигитует, умеют стрелять с коня из лука.
– Откуда на соревнования приехали спортсмены?
– В чемпионате принимали участие спортсмены из России, Белоруссии, Франции, Объединенных Арабских Эмиратов, Монголии, Индонезии, Турции, Пакистана и Казахстана. Среди них были поистине виртуозные каскадеры, гении конной стрельбы, хорошо известные в спортивных кругах всех стран мира, где культивируется «конный лук».
Монголия вообще делегировала нам своего национального кумира – Темуджина Цогтху. В Монголии конная стрельба из лука – национальный вид спорта, в стране им занимаются и стар и млад. Говорят, монгол рождается с луком в одной руке и с уздечкой – в другой.
Лук в Великой степи имеет тысячелетнюю историю. Степняки первыми в мире придумали рекурсивный лук (с обратным изгибом). По тем временам это было уникальное оружие, не имевшее мировых аналогов. В том числе благодаря этому оружию они смогли завоевать полмира.
Кстати, по-монгольски Темуджин – это Чингисхан. Так что к нам на чемпионат приезжал Чингисхан. Спустя семьсот пятьдесят лет монголы вернулись в Москву. И снова в столице летели стрелы, цокали копыта. Только тогда лилась кровь, а сейчас звучали аплодисменты.
А может, Темуджин – прямой потомок Чингисхана. Внешне он выглядит очень колоритно, осанка у него царственная, в седле сидит как влитой. Ему бы в Голливуде сниматься. На соревнованиях он выступил отлично. Уверенно стрелял, не пропуская ни одной мишени, что достигается годами упорных тренировок. Темуджин заслуженно взял первое место в турнире по конной стрельбе из лука, и третье – в джигитовке. Не посрамил славы предков.
– А как вы находите иностранных спортсменов?
– Мы не первый год занимаемся организацией соревнований. Связей и контактов наработано немало. Кроме того, мы активно работаем в соцсетях других стран. Если видим, что спортсмен – серьезный, интересный, уровень у него достойный, то приглашаем на чемпионат.
Участники оплачивают только перелёт, проживание, питание, экскурсии по Москве – все за счет принимающей стороны. В этом году спортсмены выступали пять дней подряд: три дня – в Серпухове, два дня – на ВДНХ. К тому же для всех желающих мы провели мастер-классы – и по стрельбе, и по джигитовке. Это поистине бесценный опыт.
– Как Вы оцениваете уровень выступающих?
– Спортсмены разные: есть очень сильные, а кто-то только начинает свой спортивный путь. В джигитовке лидировали казахи и белорусы. Очень хорошие результаты практически во всех дисциплинах показали монголы.
Очень опытный всадник был из Турции. Ему 63 года, но в седле держится отлично, с оружием работает очень хорошо. Талантливые молодые ребята прилетели к нам из Саудовской Аравии. Джигитовка, правда, для них в новинку, но хорошо держатся в седле и стреляют достойно. Они, конечно, природные наездники.
Казахи, разумеется, искусные джигиты, а вот со стрельбой у них не заладилось. Очень хорошо стрелял спортсмен из Индонезии. Мы его прозвали «снайпером» – он практически всегда попадал в самый центр мишени. Кстати, в Серпухове он взял Кубок Георгия Победоносца.
Вообще, работа с оружием на полном скаку – с пикой, шашкой, ножом, стрельба из пистолета – все это для иностранцев пока тяжеловато. Поэтому в этом году из оружия оставили только шашку и пику. Но они учатся с огромным желанием. И если так дело пойдет и дальше, многие из них скоро составят российским спортсменам вполне серьезную конкуренцию.
– А какие у спортсменов должны быть луки? Старинные или современные?
– Только исторические аналоги. Никаких специальных прицельных планок, «пистолетных» рукояток и так далее. По условиям соревнований все спортсмены должны стрелять так, как их далекие предки. И одеваться в свои национальные костюмы. Поэтому арабы были в своих белых платьях и накидках-арафатках, монголы – в синих национальных тогах «дохё».
Для сборной России мы с помощью дизайнеров по одежде разработали свой исторический костюм. Он выдержан в национальном стиле и удобен при езде верхом. Хотя трактовка костюма была более широкой. Один из наших джигитов выступал в черкеске кубанского казака, а другой – в турецком облачении.
– Ваше общее впечатление?
– Для нас это, конечно, большой праздник. Отдельные слова благодарности – генеральному директору Кремлевской школы верховой езды Борису Петрову за организацию и проведение чемпионата. Послевкусие от него для каждого из нас, да и для зрителей растягивается на несколько месяцев.
Я с российской командой скоро отправлюсь на чемпионат мира по конной стрельбе из лука, который состоится в Улан-Баторе. Там снова встречусь со многими старыми знакомыми.