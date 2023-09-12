Это лишь вопрос времени, когда украинской армии придется сдаться. Это сильно раздутое наступление, осуществленное с использованием западного оружия , потерпело фиаско

Сдача украинских вооруженных сил – лишь вопрос времени. С таким заявлением выступил шведский эксперт Ларс Берн, сообщает swebbTV. Эксперт фактически прогнозирует капитуляцию украинской армии в обозримом будущем.Аналитик считает, что украинское контрнаступление было очень сильно «раздуто» средствами массовой информации. Однако даже использование переданных странами Запада вооружений не помогло ВСУ. Контрнаступление провалилось, отмечает Берн.- отмечает Берн.Отдельное внимание эксперт уделил политике западных масс-медиа. По утверждению Берна, средства массовой информации США и стран Европы склонны раздувать до уровня большого достижения самый ничтожный успех украинских формирований. Шведский аналитик считает, что, если Украина в чем и преуспела в действительности, так это в пропаганде, формируя «красивую картинку» для западного потребления.Сам Берн не первый раз критикует политику Запада в отношении украинского конфликта. В частности, он называл действия Североатлантического альянса «морально предосудительными настолько, насколько это возможно», и отмечал, что Запад ведет руками украинцев прокси-войну против России, совершенно не жалея украинский народ. Причиной сложившейся ситуации Берн считает ненависть к России, которая ослепила многих американских и европейских политиков.Отметим, что на Западе все чаще появляются критические публикации по вопросу украинского конфликта. Многие эксперты сомневаются в том, что Киеву удастся одержать победу на поле боя, и утверждают, что дальнейшая военная помощь Запада влечет за собой лишь дополнительные жертвы.