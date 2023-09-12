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Шведский эксперт считает, что капитуляция украинской армии – вопрос времени

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Шведский эксперт считает, что капитуляция украинской армии – вопрос времени

Сдача украинских вооруженных сил – лишь вопрос времени. С таким заявлением выступил шведский эксперт Ларс Берн, сообщает swebbTV. Эксперт фактически прогнозирует капитуляцию украинской армии в обозримом будущем.


Аналитик считает, что украинское контрнаступление было очень сильно «раздуто» средствами массовой информации. Однако даже использование переданных странами Запада вооружений не помогло ВСУ. Контрнаступление провалилось, отмечает Берн.

Это лишь вопрос времени, когда украинской армии придется сдаться. Это сильно раздутое наступление, осуществленное с использованием западного оружия, потерпело фиаско

- отмечает Берн.

Отдельное внимание эксперт уделил политике западных масс-медиа. По утверждению Берна, средства массовой информации США и стран Европы склонны раздувать до уровня большого достижения самый ничтожный успех украинских формирований. Шведский аналитик считает, что, если Украина в чем и преуспела в действительности, так это в пропаганде, формируя «красивую картинку» для западного потребления.

Сам Берн не первый раз критикует политику Запада в отношении украинского конфликта. В частности, он называл действия Североатлантического альянса «морально предосудительными настолько, насколько это возможно», и отмечал, что Запад ведет руками украинцев прокси-войну против России, совершенно не жалея украинский народ. Причиной сложившейся ситуации Берн считает ненависть к России, которая ослепила многих американских и европейских политиков.

Отметим, что на Западе все чаще появляются критические публикации по вопросу украинского конфликта. Многие эксперты сомневаются в том, что Киеву удастся одержать победу на поле боя, и утверждают, что дальнейшая военная помощь Запада влечет за собой лишь дополнительные жертвы.
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20 комментариев
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  1. Azerbaijan2023
    Azerbaijan2023 Сегодня, 07:58
    +5
    Правильно говорит эксперт. Это вопрос времени. Против лома нет приема.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 08:03
      +2
      это "время" еще не скоро наступит, считаю до 2025 года не стоит этого ждать, а там много факторов сойдется в одну точку для закрытие проекта Украина.
    2. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 08:05
      -1
      Цитата: Azerbaijan2023
      Правильно говорит эксперт. Это вопрос времени. Против лома нет приема.

      Если нет другого лома. Вообще такой публикацией маниловщины в последнее время на ВО явно злоупотребляют.
      1. Крымский партизан 1974
        Крымский партизан 1974 Сегодня, 08:19
        +6
        Вообще такой публикацией маниловщины в последнее время на ВО явно злоупотребляют.
        ...а то что запад уже настойчиво в двери Путина стучатся на счёт переговоров это тоже маниловщина!! если б всё было б хорошо то речи об каких либо переговорах не шла..и то что размеры западной помощи уменьшаются, без которой сразу кирдык хунте будет ..это тоже маниловщина..будь реалистом
        1. Арон Заави
          Арон Заави Сегодня, 08:51
          0
          Цитата: Крымский партизан 1974
          Вообще такой публикацией маниловщины в последнее время на ВО явно злоупотребляют.
          ...а то что запад уже настойчиво в двери Путина стучатся на счёт переговоров это тоже маниловщина!! если б всё было б хорошо то речи об каких либо переговорах не шла..и то что размеры западной помощи уменьшаются, без которой сразу кирдык хунте будет ..это тоже маниловщина..будь реалистом

          Давайте поговорим об этом весной,
  2. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 07:59
    +3
    Шведский эксперт считает, что капитуляция украинской армии – вопрос времени

    ****
    — Помнят шведы Полтаву ...


    ***
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 08:07
      +4
      Шведы, помнят, но не все.... а вот последыши Мазепы, с памятью и здравым смыслом не дружат вообще.
    2. Егоза
      Егоза Сегодня, 08:12
      +3
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      Помнят шведы Полтаву ...

      Потому и в НАТО ломанулись, на всякий случай, чтобы прикрыли. )))
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 08:24
        0
        Цитата: Егоза
        Потому и в НАТО ломанулись, на всякий случай, чтобы прикрыли.

        Вот только не понятно, от кого он прикрываются, вроде бы границы общей нет, да Россия около 200 лет, даже не подумала о Швеции.
        Может опять хотят зайти в Полтаву, а там получить очередную взбучку.
      2. Андрей Москвин
        Андрей Москвин Сегодня, 08:27
        0
        Не всё так примитивно. Кто на них нападёт? Давление видимо, сильное.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:05
    +2
    Это лишь вопрос времени, когда украинской армии придется сдаться. Это сильно раздутое наступление, осуществленное с использованием западного оружия, потерпело фиаско
    . Всё таки это не последняя их песня.
    На скрести они могут, "мяса", по крайне мере, да и вооружений им подкинут.
    Это не бесконечно, но что б все это утилизировать, заровнять, приходится приложить не мало сил, потратить ресурсов... самое сложное, что за это придётся платить жизнями наших людей, воинов, ГЕРОЕВ.
    1. KCA
      KCA Сегодня, 08:14
      +2
      Могут наскрести, инвалида без обоих кистей рук, всё-таки, не призвали, а вот без одной признали годным к службе, такие будут воевать? В первом-же бою с белой тряпкой поползут к нашим позициям
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 08:25
        0
        Скажем так... то что творится у них внутри общества, страны, мы знаем очень со стороны, да и понять их весьма сложно...
        То, чего и как они наскребут/загребут, будет видно уже потом.... на текущие события это серьёзного влияния, воздействия, это оказать, уже, не сможет.
      2. Арон Заави
        Арон Заави Сегодня, 08:58
        0
        Цитата: KCA
        Могут наскрести, инвалида без обоих кистей рук, всё-таки, не призвали, а вот без одной признали годным к службе, такие будут воевать? В первом-же бою с белой тряпкой поползут к нашим позициям

        У них не призывались студенты, моряки , рабочие многих предприятий. При необходимости Украина может мобилизовать еще до 1млн человек, только вот не вооружить их, не предоставить им форму, ни что не менее важно обучить и предоставить офицеров и сержантов , ВСУ не может.
    2. Юрий Васильев
      Юрий Васильев Сегодня, 08:29
      +1
      Наскрести то мяса они могут, но вот мотивированных и обученных и годных по состоянию здоровья у них всё меньше и меньше.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 08:33
        0
        Потом, все потом... не зря забугорные политики, стратегии уже о весеннем наступлении заговорили, потому как сейчас уже все. Теперь им зарыватся в грунт и оборонятся, как могут, чем могут...
  4. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 08:11
    +1
    . если Украина в чем и преуспела в действительности, так это в пропаганде, формируя «красивую картинку» для западного потребления.

    Это всё только ради денег, ну это и не секрет. Деньги дают только на войну, вот её и затягивают.Карманы набиты знатно, только в гробу их нет.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 08:28
      0
      Цитата: Южноукраинец
      Деньги дают только на войну, вот её и затягивают.

      Помните старую формулу капитализма (она в то время скромно звучала) - "товар, деньги, товар", а сейчас уже открыто работает формула империализма -"война, деньги, война".
  5. FoBoss_VM
    FoBoss_VM Сегодня, 08:57
    -1
    Конечно это вопрос времени. Только вот когда оно наступит ? И сколько русских еще погибнет ? Путин не спешит завершить войну победой ... Война ради войны , доходы госкорпорации растут , зп рабочих нет . Кто то хорошо зарабатывает на этом и мир видимо невыгоден им . Иначе чем объяснить "а мы еще и не начинали ".
  6. Strannik96
    Strannik96 Сегодня, 09:12
    0
    Цитата: Арон Заави
    Цитата: KCA
    Могут наскрести, инвалида без обоих кистей рук, всё-таки, не призвали, а вот без одной признали годным к службе, такие будут воевать? В первом-же бою с белой тряпкой поползут к нашим позициям

    У них не призывались студенты, моряки , рабочие многих предприятий. При необходимости Украина может мобилизовать еще до 1млн человек, только вот не вооружить их, не предоставить им форму, ни что не менее важно обучить и предоставить офицеров и сержантов , ВСУ не может.

    Моряки уже заплатили и за границей, студенты в европе, остались с 16 лет и выше которые ещё не уехали