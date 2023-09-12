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Пресса США: Отказ Илона Маска активировать Starlink для атаки российских кораблей вызвал много вопросов у Пентагона

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Пресса США: Отказ Илона Маска активировать Starlink для атаки российских кораблей вызвал много вопросов у Пентагона

Отказ Илона Маска активировать систему спутниковой связи Starlink для атаки Киева на черноморский флот, вызвало беспокойство у американских военных. Об этом заявили в Пентагоне, пишет Associated Press.


Американские вооруженные силы сильно зависят от гражданских поставщиков различных услуг, поэтому в Пентагоне не исключают, что ситуация, подобная произошедшей в Крыму, может и повториться, но только с американскими военными. Как заявил министр ВВС США Фрэнк Кендалл, вполне возможна ситуация, при которой военные США окажутся без связи или чего-либо другого, если гражданские поставщики прекратят предоставлять определенные услуги. По словам министра, у Пентагона возникло множество вопросов по данному поводу, которые предстоит решить.

Пока комплексных решений проблемы не принято, но уже предложено включать в будущие соглашения с поставщиками услуг специальный пункт, где будет отражено возможное использование услуги или товара в военных целях. Подчеркивается, что данный пункт в уже подписанных соглашениях отсутствовал, никто и не думал, что такое может случиться.

По сути, Маск своими действиями создал прецедент, за которым могут последовать многочисленные иски от компаний, сотрудничающих с Пентагоном. И это вполне реальный сценарий, как говорится, ничего личного, просто бизнес.

Напомним, что Киев обвинил Илона Маска в отключении спутниковой связи Starlink в Крыму, что привело к срыву украинской атаки на корабли Черноморского флота. В ответ предприниматель заявил, что Starlink в Крыму не действует, а активировать сеть он не стал, поскольку ее хотели использовать в военных целях для нападения на полуостров, а этого нет в пользовательском соглашении.
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12 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:07
    +3
    Не верю ,этой шняге.Кто и чем тогда обеспечивает атаки ВСУ на объекты в Крыму и по Крымскому мосту и нашим кораблям в Чёрном море.Или у Старлинка есть функция тут работаю , а в 10 км не работаю( кто вводит координаты ,где он не работает)
    1. леонидыч
      леонидыч Сегодня, 08:38
      0
      НЕ верю!!!. Да ещё и вышки Бойко захватили . Как без спутниковой связи можно координировать действия Так что врёт Маск.
  2. Silver99
    Silver99 Сегодня, 08:07
    +4
    Не знаю есть ли международные соглашение по поводу не трогать спутники в ближнем Космосе, видимо Маск все таки опасается прямой конфронтации, по мне так все что летает и вредит России подлежит уничтожению.
    1. parabyd
      parabyd Сегодня, 08:17
      +3
      Летает, ходит, ездит, ползает, плавает и даже не двигается, но при этом вредит - подлежит уничтожению
    2. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 08:17
      0
      Цитата: Silver99
      Не знаю есть ли международные соглашение по поводу не трогать спутники в ближнем Космосе, видимо Маск все таки опасается прямой конфронтации, по мне так все что летает и вредит России подлежит уничтожению.

      Ему плевать на Россию и он прямо бравирует что готов запускать больше чем Россия сможет сбивать. Просто он знает что разрешения приведёт к попаданию терминалов Старлинк в списки ИТАР, что очень затруднит их производство и продажу. Ведь будет считаться оборудованием двойного назначения. После чего продать терминалы Старлинк в Африку станет сложнее чем Томагавки, учитывая какие замечательные отношения между Маском и Байденом. А на производство терминалов уже не наймешь дешёвых гастеров, будут требовать только высокопроверенных граждан США.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:09
    +2
    Пресса США: Отказ Илона Маска активировать Starlink для атаки российских кораблей вызвал много вопросов у Пентагона
    . Да ладно, генералы/адмиралы не могут иметь собственного мнения... рулят политики, так было, так и будет.
  4. Егоза
    Егоза Сегодня, 08:14
    +2
    Маск - умный мужик. Зачем ему связываться с клоуном? Он тихо-мирно в сторонке постоит, а там видно будет. Еще и в президенты может выдвинуться.
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 08:21
      +2
      Пока полосатики теряю в скакуасии только деньги, ничего принципиально изменится не может... тем более, не все там теряют деньги, скорее государство теряет, а конкретные фэйсы набивают свои карманы, бабло, лихо и без угрызений того, чего у них нет!
    2. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 08:22
      +1
      Цитата: Егоза
      Маск - умный мужик. Зачем ему связываться с клоуном? Он тихо-мирно в сторонке постоит, а там видно будет. Еще и в президенты может выдвинуться.

      Не может. Чтобы стать Президентом США нужно родиться в США, а Маск родился в Африке.
  5. al3x
    al3x Сегодня, 08:17
    +1
    Если так дальше пойдёт, то не удивлюсь, если найдется какая нибудь чернокожая горничная, которой он домогался в далёком прошлом и у пекут Маска за износ. recourse
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 08:20
      +1
      Цитата: al3x
      Если так дальше пойдёт, то не удивлюсь, если найдется какая нибудь чернокожая горничная, которой он домогался в далёком прошлом и у пекут Маска за износ. recourse

      Уже было, но общественность пропустила удар мимо ушей. Слишком сложно поверить в износ, когда перед девушкой выступает самый богатый человек мира, с огромной известностью и тд. Который всяких звезд голевуда потрахивает в тройничке. Естественно общественность тут же уходит в она сама хотела
  6. BlackMokona
    BlackMokona Сегодня, 08:19
    +2

    Пока комплексных решений проблемы не принято, но уже предложено включать в будущие соглашения с поставщиками услуг специальный пункт, где будет отражено возможное использование услуги или товара в военных целях.

    Такой пункт есть в стандартном договоре на Старлинк. Он прямо запрещает использование систем связи в военных целях. wassat