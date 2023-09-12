Пресса США: Отказ Илона Маска активировать Starlink для атаки российских кораблей вызвал много вопросов у Пентагона

Отказ Илона Маска активировать систему спутниковой связи Starlink для атаки Киева на черноморский флот, вызвало беспокойство у американских военных. Об этом заявили в Пентагоне, пишет Associated Press.
Американские вооруженные силы сильно зависят от гражданских поставщиков различных услуг, поэтому в Пентагоне не исключают, что ситуация, подобная произошедшей в Крыму, может и повториться, но только с американскими военными. Как заявил министр ВВС США Фрэнк Кендалл, вполне возможна ситуация, при которой военные США окажутся без связи или чего-либо другого, если гражданские поставщики прекратят предоставлять определенные услуги. По словам министра, у Пентагона возникло множество вопросов по данному поводу, которые предстоит решить.
Пока комплексных решений проблемы не принято, но уже предложено включать в будущие соглашения с поставщиками услуг специальный пункт, где будет отражено возможное использование услуги или товара в военных целях. Подчеркивается, что данный пункт в уже подписанных соглашениях отсутствовал, никто и не думал, что такое может случиться.
По сути, Маск своими действиями создал прецедент, за которым могут последовать многочисленные иски от компаний, сотрудничающих с Пентагоном. И это вполне реальный сценарий, как говорится, ничего личного, просто бизнес.
Напомним, что Киев обвинил Илона Маска в отключении спутниковой связи Starlink в Крыму, что привело к срыву украинской атаки на корабли Черноморского флота. В ответ предприниматель заявил, что Starlink в Крыму не действует, а активировать сеть он не стал, поскольку ее хотели использовать в военных целях для нападения на полуостров, а этого нет в пользовательском соглашении.