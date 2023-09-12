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Госдеп США одобрил продажу Польше систем боевого управления противовоздушной и противоракетной обороной

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Госдеп США одобрил продажу Польше систем боевого управления противовоздушной и противоракетной обороной

Польша сможет приобрести у США системы боевого управления противовоздушной и противоракетной обороной. Соответствующее разрешение на сделку дал Государственный департамент США. Об этом сообщает Агентство по сотрудничеству в области оборонной безопасности США.


Общая стоимость сделки составит 4 миллиарда долларов. Пока Агентство по сотрудничеству в области оборонной безопасности США уже представило необходимую сертификацию и сообщило в Конгресс США о том, что может состояться соответствующая сделка. В частности, сообщается, что приобретение Польшей систем боевого управления ПВО и ПРО не будет вредить национальной безопасности и боеготовности Соединенных Штатов и не приведет к изменению военного баланса в регионе.

Речь идет о приобретении второй фазы двухэтапной программы для системы управления PATRIOT Configuration-3+ с модернизированными датчиками и компонентами, что необходимо силам ПВО Польши для проведения дальнейших преобразований по модернизации. Подрядчиком станет компания Northrop Grumman.

Американские СМИ сообщают, что Польша получит 93 93 центра управления боевыми действиями системы, 175 ретрансляторов интегрированной сети управления огнем (IFCN), а также ряд других технических средств, необходимых для полноценного функционирования ПВО и ПРО.

Как мы видим, американская администрация усиленно вооружает и оснащает польскую армию, укрепляя восточный фланг НАТО. Нет сомнений, что такая политика осуществляется в контексте геополитического противостояния с Россией. Вероятно, в США допускают возможность использования польских вооруженных сил для конфронтации с Россией при определенном стечении обстоятельств.
Использованы фотографии:
Wikipedia / U.S. Army
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5 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 08:12
    0
    Бздышеки наступают на те же грабли что и шароварные - импортное вовсе не значит что абсолютно эффективное и неубиваемое.
    1. Монтажник
      Монтажник Сегодня, 08:15
      -1
      Мне кажется Польшу вооружают для противостояния с нами в Украине. Польша давно на западные области облизывается.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:15
    -1
    Понятно, посполитых вооружают и готовят к... а к чему готовят?
    Как то вспоминается то, очевидное, что их готовят к новому/очереднуму разделу.
    1. parabyd
      parabyd Сегодня, 08:21
      0
      Да как к чему, делают пояс безопасности между Россией и Китаем с одной стороны и остальной Европой, в частности Германией, с другой.
      Укрепляют периметр зоны своего влияния. Если в Польше был бы коридор, то не факт, что Европа осталась бы за американцами. А так надёжнее. Хотя вода всё же дырочку найдет
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:18
    +1
    Поляков готовят на роль "украинцев 2".Всё Нато не траратит столько денег на покупку новых вооружений сколько Польша и во всём отказа им нет.