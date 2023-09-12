Перед поездкой в Китай дипломаты Ватикан провели консультации с США, Италией и руководством альянса НАТО.

Стало известно о том, что дипломатический посланник Ватикана отправляется в столицу Китая. Маттео Дзуппи, как пишет итальянская пресса, проведёт переговоры со вторым лицом китайского государства Ли Цяном.Связаны, как выясняется, предстоящие переговоры с тем, чтобы остановить вооружённый конфликт на Украине.Итальянские журналисты пишут, что миссия Маттео Дзупи, которая организована папой римским Франциском, связана с тем, чтобы «заставить замолчать пушки на Украине». Напомним, что в Ватикане территорией Украины по-прежнему считают также Крым, Севастополь и четыре новых региона России.При этом поездку Дзуппи в Пекин позиционируют как «финальный этап папской мирной миссии».Примечательная ремарка от итальянского издания «Ла Репубблика»:Соответственно, можно однозначно говорить, что эта «миссия» в большей степени миссия коллективного Запада, и заключается она не столько в том, чтобы остановить боевые действия, сколько в том, чтобы подтолкнуть Китай к давлению на Россию.Напомним, что основной принцип «мира» от Запада – так называемая «формула Зеленского». Только эта «формула» априори не выполнима – по той простой причине, что она никак не учитывает интересы России.