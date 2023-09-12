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Пресса Италии: посланник папы римского отправляется в Пекин с целью заставить замолчать пушки на Украине

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Пресса Италии: посланник папы римского отправляется в Пекин с целью заставить замолчать пушки на Украине

Стало известно о том, что дипломатический посланник Ватикана отправляется в столицу Китая. Маттео Дзуппи, как пишет итальянская пресса, проведёт переговоры со вторым лицом китайского государства Ли Цяном.


Связаны, как выясняется, предстоящие переговоры с тем, чтобы остановить вооружённый конфликт на Украине.

Итальянские журналисты пишут, что миссия Маттео Дзупи, которая организована папой римским Франциском, связана с тем, чтобы «заставить замолчать пушки на Украине». Напомним, что в Ватикане территорией Украины по-прежнему считают также Крым, Севастополь и четыре новых региона России.

При этом поездку Дзуппи в Пекин позиционируют как «финальный этап папской мирной миссии».

Примечательная ремарка от итальянского издания «Ла Репубблика»:

Перед поездкой в Китай дипломаты Ватикан провели консультации с США, Италией и руководством альянса НАТО.

Соответственно, можно однозначно говорить, что эта «миссия» в большей степени миссия коллективного Запада, и заключается она не столько в том, чтобы остановить боевые действия, сколько в том, чтобы подтолкнуть Китай к давлению на Россию.

Напомним, что основной принцип «мира» от Запада – так называемая «формула Зеленского». Только эта «формула» априори не выполнима – по той простой причине, что она никак не учитывает интересы России.
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17 комментариев
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  1. kebeskin
    kebeskin Сегодня, 08:22
    +5
    И сколько у Ватикана дивизий чтобы остановить конфликт?
    1. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 08:28
      +2
      И сколько у Ватикана дивизий чтобы остановить конфликт?
      ....швейцарский батальон с алебардами
      1. alexmach
        alexmach Сегодня, 09:18
        0
        И миллиард католиков по всему миру.
        А вообще поговаривают они сильны разведкой а не дивизиями.
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 09:12
      +1
      Цитата: kebeskin
      И сколько у Ватикана дивизий чтобы остановить конфликт?

      Слово пастыря остановит все дивизии, так считает Папа, только вот во времена ВМВ католическая церковь, даже и не думала остановить гитлеровские дивизии.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:25
    +3
    КНР для начала скажет ,что должны замолчать пушки производства стран НАТО.
  3. faterdom
    faterdom Сегодня, 08:26
    +4
    А почему в Пекин, когда пульт от войны на Украине в Вашингтоне?
    Папа берега попутал?
    Добрый следователь?
    1. Александр Советский Союз
      Александр Советский Союз Сегодня, 08:36
      +1
      Сдожно представить, чтобы вашингтонские элиты стыдливо отводили глаза перед Папой, аки двоечник с картины Ф. Решетникова. Но это хотя бы попытка могла быть. А в Пекин ехать - полный абсурд
    2. Starover_Z
      Starover_Z Сегодня, 09:00
      0
      Цитата: faterdom
      А почему в Пекин, когда пульт от войны на Украине в Вашингтоне?
      Папа берега попутал?

      А у него видать от старости проблемы с географией или боится к истинным зачинщикам обращаться, чтобы не отправили Папу к его начальнику !
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:28
    +1
    Пресса Италии: посланник папы римского отправляется в Пекин с целью заставить замолчать пушки на Украине
    . Это заголовок такой "громкий" придумали или в их прессе и правда такое писали???
    Вряд ли в Ватикане питают иллюзии, что они могут на кого то воздействовать, да и просто уговорить, сделать то, чего те не хотят делать.
    Прошли времена, когда слово ПАПЫ, было весомым и значило сильно больше, чем сейчас.
  5. Крымский партизан 1974
    Крымский партизан 1974 Сегодня, 08:31
    +2
    , чтобы подтолкнуть Китай к давлению на Россию.
    ...чем толкать будет; квачиком!!...клоуны..ну Ли Цян. со свойственной китайской улыбкой выслушает...да спровадит обратно..ни с чем...ну може узелок рису на коня даст
  6. Любитель_чтения
    Любитель_чтения Сегодня, 08:31
    +2
    Украинцы ещё не придумали как называть Папу- куском пиццы или тарелкой спагетти. Но влияние на мировые процессы у Ватикана примерно такие же
    1. Катя_Иванова
      Катя_Иванова Сегодня, 08:40
      0
      Папа Римский Франциск родом из Аргентины, а там едят морских свинок...
  7. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 08:31
    +1
    Посланник папы римского отправляется в Пекин с целью заставить замолчать пушки на Украине

    ***
    — С географией (и не только) в Ватикане не всё в порядке ...


    ***
    1. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 08:43
      +1
      С географией (и не только) в Ватикане не всё в порядке ...
      ..не понял..а при чём тут тряпка и география
  8. Magellan
    Magellan Сегодня, 08:33
    0
    Напомним, что в Ватикане территорией Украины по-прежнему считают также Крым, Севастополь и четыре новых региона России.

    Всё, что следует знать об этой "мирной миссии"...
  9. bambr731
    bambr731 Сегодня, 08:36
    +2
    Остановить конфликт на Украине едет в Пекин. Мог бы в пустыню за водой.
    Перед поездкой в Китай дипломаты Ватикан провели консультации с США, Италией и руководством альянса НАТО.

    Как-же бесит уже западное лицемерие am С кем консультировался туда и езжай чтобы «заставить замолчать пушки на Украине». Нашёлся посланник мира, прости Господи
  10. carpenter
    carpenter Сегодня, 08:40
    +2
    Связаны, как выясняется, предстоящие переговоры с тем, чтобы остановить вооружённый конфликт на Украине.

    Папа Римский, должен по этому поводу ехать не в Пекин (Пекин войну не организовывал и не ему ее прекращать). Папа должен ехать в Вашингтон и заставить его прекратить начатую войну. Пекин к войне никакого отношения не имеет, когда все западные страны вероисповедующие католическую веру, непосредственно являются участникам войны на стороне Украины. Вот эти страны Папа должен Папа уразумить своими молитвами, осудить их и заставить прекратить поддержку войны. Прекратится поддержка, прекратиться война.
    Хотя война уже не одно столетие ведется католической верой, на уничтожение православной веры.