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Пентагон принял решение о реорганизации ВВС США в преддверии наступления эпохи «конкуренции великих держав»

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Пентагон принял решение о реорганизации ВВС США в преддверии наступления эпохи «конкуренции великих держав»

Соединенные Штаты приступают к реорганизации Военно-воздушных сил, нынешние ВВС не соответствуют современным требованиям и не способны конкурировать с аналогичными структурами других стран. Об этом заявил министр ВВС США Фрэнк Кендалл.


Соединенные Штаты вступают в эпоху "конкуренции великих держав", поэтому необходимо подготовить к возможному противостоянию с ними американские вооруженные силы, в том числе и ВВС. С января следующего года стартуют изменения в структуре Военно-воздушных сил, их будут оптимизировать под современные требования. Изменения коснутся как командной структуры, так и боевых частей, будут решаться вопросы поставок новых самолетов, обучения пилотов и т.д.

Цель заключается в том, чтобы наметить и начать реализовывать к январю 2024 года спектр преобразований, которые вновь оптимизируют министерство ВВС для конкуренции великих держав (...) Мы не можем терять время

- заявил Кендалл.

Как отмечается, в первую очередь все изменения направлены на противостояние с Китаем, именно его в Вашингтоне считают основным геополитическим противником США. Россия также несет угрозу американцам, но не в такой степени. По данным разведки США, пока Россия воюет с поддерживаемой Западом Украиной, Китай готовится к войне, причем с Соединенными Штатами. Столкновение вполне вероятно, и оно может произойти в любой момент. Поэтому США должны встретить его "во всеоружии" и, конечно же, "победить".

Преобразования в ВВС США уже фактически начались, объявлено о создании трех новых оперативно-тактических групп, две из которых будут приданы Центральному командованию ВС США, а одна отправится в Индо-Тихоокеанский регион "сдерживать Китай". На данный момент это направление в Пентагоне считают наиболее приоритетным.
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6 комментариев
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  1. Magellan
    Magellan Сегодня, 08:40
    0
    ... нынешние ВВС не соответствуют современным требованиям и не способны конкурировать с аналогичными структурами других стран.

    На самом деле, странно от них такое слышать. В RAND Corporation аэрокосмическая тематика всегда была приоритетной сферой исследований и разработок - общеизвестный факт...
    1. Аркадич
      Аркадич Сегодня, 08:56
      0
      Статья об реорганизации ВС США.
      Причём здесь RAND Corporation - некоммерческий аналитический центр глобальной политики?
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:41
    0
    Псих Байден всётаки тащит мир к ядерной войне,за западные ЛГБТшные ценности.Вот не зря бог говорил про Саддом и Гоморру ,когда буду уничтожать ,чтобы не оборачивались,чтобы и памяти об этих " заднеприводных " не было.Но они теперь пролезли во власть и добрались до ядерной кнопки.Кто будет новой мессией, кто это " действо" остановит.
  3. бухач
    бухач Сегодня, 08:52
    +1
    Сухопутные войска тоже реорганизуют,возвращают дивизии разного типа,космические в процессе,действительно готовятся к большой войне с сильным противником а не со слабаком.Хотя с талибами не справились несмотря на всю свою военную мощь и сильную экономику,а ведь столько времени и сил потратили,союзников привлекали.
    1. Constantin N
      Constantin N Сегодня, 08:59
      +1
      кто сказал что с талибами не справились? не нужных убрали, а нужным гору оружия оставили и они ждут своего момента,чтобы на соседей напасть
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:03
    0
    Все логично... понятно, что люди с мозгами убедили толстолобых, что мир меняется и переставать вооруженные силы придётся.