Практически каждый день контрнаступления ВСУ сопровождается очень серьезными потерями в личном составе для украинской стороны. Это следует, в частности, из сообщений и публикаций самих украинских военных и поддерживающих их активистов.
Украинский активист из Житомира назвал обычные потери одной из бригад ВСУ всего за один день. Так, 47-я отдельная механизированная бригада ВСУ только за один «будничный» день потеряла, как утверждает активист, 13 военнослужащих убитыми и 63 – ранеными.
Отметим, что это – количество потерь лишь по одной бригаде, и не факт, что за самый неудачный для нее день. В середине августа, к примеру, по штабу 47-й бригады ВСУ был нанесен авиационный удар.
Судя по всему бригада понесла очень серьезные потери в результате этого удара, так как после него было заметно явное ослабление формирования в организационном отношении и в плане координации действий на фронте.
Напомним, что сформированная в 2022 году 47-я отдельная механизированная бригада ВСУ, в июне 2023 года была брошена на самый сложный Ореховский участок Запорожского направления. Ей предстояло прорывать российскую оборону на Запорожском направлении, что фактически означало «приговор» для большей части военнослужащих бригады. Ведь именно на этом направлении ВСУ несут очень масштабные потери, исчисляемые, по данным Минобороны РФ, десятками тысяч погибших и раненых.
Высокие потери способствуют и ухудшению качества личного состава, так как на место погибших более опытных солдат встают принудительно мобилизованные гражданские лица без подготовки, опыта боевых действий и надлежащей мотивации, часто - еще и с ослабленным здоровьем, физически неприспособленные к армейской службе.