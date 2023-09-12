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Украинский активист назвал обычные потери одной из бригад ВСУ за один день

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Украинский активист назвал обычные потери одной из бригад ВСУ за один день

Практически каждый день контрнаступления ВСУ сопровождается очень серьезными потерями в личном составе для украинской стороны. Это следует, в частности, из сообщений и публикаций самих украинских военных и поддерживающих их активистов.


Украинский активист из Житомира назвал обычные потери одной из бригад ВСУ всего за один день. Так, 47-я отдельная механизированная бригада ВСУ только за один «будничный» день потеряла, как утверждает активист, 13 военнослужащих убитыми и 63 – ранеными.

Отметим, что это – количество потерь лишь по одной бригаде, и не факт, что за самый неудачный для нее день. В середине августа, к примеру, по штабу 47-й бригады ВСУ был нанесен авиационный удар.

Судя по всему бригада понесла очень серьезные потери в результате этого удара, так как после него было заметно явное ослабление формирования в организационном отношении и в плане координации действий на фронте.

Напомним, что сформированная в 2022 году 47-я отдельная механизированная бригада ВСУ, в июне 2023 года была брошена на самый сложный Ореховский участок Запорожского направления. Ей предстояло прорывать российскую оборону на Запорожском направлении, что фактически означало «приговор» для большей части военнослужащих бригады. Ведь именно на этом направлении ВСУ несут очень масштабные потери, исчисляемые, по данным Минобороны РФ, десятками тысяч погибших и раненых.

Высокие потери способствуют и ухудшению качества личного состава, так как на место погибших более опытных солдат встают принудительно мобилизованные гражданские лица без подготовки, опыта боевых действий и надлежащей мотивации, часто - еще и с ослабленным здоровьем, физически неприспособленные к армейской службе.
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5 комментариев
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  1. Magellan
    Magellan Сегодня, 08:58
    0
    Их там уже не по разу перемололи, думаю полностью сменялся и л/с и матчасть
  2. BAI
    BAI Сегодня, 09:02
    -3
    Похоже там начался новый тренд - преувиличивать потери Украины. 500 000 убитых - цифра совершенно не реальная. Но озвучена. И люди стараются
  3. Аркадич
    Аркадич Сегодня, 09:11
    0
    Высокие потери способствуют и ухудшению качества личного состава,

    Вода мокрая, масло масленное.
    Конечно ухудшает, только это процесс достаточно медленный и для противника (т.е. для нас) особо не заметный.
    Перемалывается в основном рядовой состав, подготовка нового пехотинца неделя-две, через месяц на ЛБС вы его особо не отличите от годовалого.
    Германия , даже если откинуть европейские войны, за 4 года потеряла массу опытных солдат, но сохранив командный состав и в 45 оказывала ожесточенное сопротивление, в т.ч. и наступательные действия.
  4. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 09:12
    +1
    Хорошо. Чем меньше на земле бандеровцев тем лучше жизнь на планете.
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:16
    0
    Чтобы оценить украинские потери достаточно иметь спутниковые фото украинских кладбищ,кому надо об этом знают .Но есть потери ,которых как бы и нет.Вчера попалось видео ,экипаж с подбитого " бредли попал на видео когда разбегался ,один подорвался на противоположной мине ,тот помучился но тело осталось,другому под ноги прилетел 152 мм фугас ,от того ничего не осталось.Кто его будет собирать на поле боя.У нас тоже гибнут,если лазить по соцсетям производств- можно найти мемориалы памяти от профсоюза.Чем запад и пользуется освещач наши потери,мониторят.Особенно некоторые норги этим страдают.