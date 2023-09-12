Экс-президенту США Дональду Трампу удалось увеличить отрыв в президентской гонке от своего главного конкурента – губернатора штата Флорида Рона Десантиса.Как сообщает американское издание Daily News, по результатам проведенных опросов, в настоящее время Трампа поддерживают 58% избирателей республиканской партии, в то время как Десантису удалось заручиться поддержкой лишь 22% голосов выборщиков.По словам Трампа, ему удается активнее привлекать на свою сторону крупных спонсоров, а Десантис, наоборот, продолжает из-за своих снижающихся рейтингов терять доноров своей предвыборной кампании. При этом Десантис утверждает, что он вынужден проводить кампанию в чрезвычайно неблагоприятных условиях, поскольку его команда постоянно подвергается "тотальным атакам" со стороны политических оппонентов.Также отмечается, что первую тройку кандидатов замыкает Вивек Рамасвами, ранее выступивший против продолжения оказания киевскому режиму военной поддержки. Его рейтинг в настоящее время поднялся до 9%. Таким образом Рамасвами отстает от Десантиса всего на два пункта.Ранее сообщалось, что Трамп заявил, что считает, что основным недостатком действующего президента США Джо Байдена является не его преклонный возраст, а некомпетентность, мешающая тому эффективно выполнять свои должностные обязанности. По мнению Трампа, в результате правления Байдена США превратились в "тень самих себя".