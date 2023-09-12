Военное обозрение
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Трамп увеличил отрыв от своего основного конкурента в предвыборной гонке

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Трамп увеличил отрыв от своего основного конкурента в предвыборной гонке

Экс-президенту США Дональду Трампу удалось увеличить отрыв в президентской гонке от своего главного конкурента – губернатора штата Флорида Рона Десантиса.


Как сообщает американское издание Daily News, по результатам проведенных опросов, в настоящее время Трампа поддерживают 58% избирателей республиканской партии, в то время как Десантису удалось заручиться поддержкой лишь 22% голосов выборщиков.

По словам Трампа, ему удается активнее привлекать на свою сторону крупных спонсоров, а Десантис, наоборот, продолжает из-за своих снижающихся рейтингов терять доноров своей предвыборной кампании. При этом Десантис утверждает, что он вынужден проводить кампанию в чрезвычайно неблагоприятных условиях, поскольку его команда постоянно подвергается "тотальным атакам" со стороны политических оппонентов.

Также отмечается, что первую тройку кандидатов замыкает Вивек Рамасвами, ранее выступивший против продолжения оказания киевскому режиму военной поддержки. Его рейтинг в настоящее время поднялся до 9%. Таким образом Рамасвами отстает от Десантиса всего на два пункта.

Ранее сообщалось, что Трамп заявил, что считает, что основным недостатком действующего президента США Джо Байдена является не его преклонный возраст, а некомпетентность, мешающая тому эффективно выполнять свои должностные обязанности. По мнению Трампа, в результате правления Байдена США превратились в "тень самих себя".
Использованы фотографии:
Wikipedia
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17 комментариев
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  1. Silver99
    Silver99 Сегодня, 12:00
    0
    ну да, после вчерашнего когда Байден не был на митинге по случаю организованной атаки ЦРУ 11 сентября на объекты США ему этого многие не простят
  2. Bingo
    Bingo Сегодня, 12:03
    +2
    Эх, жаль не будет у них президента Рамасвами... Ну да и хрен с ними)))
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 12:05
      +2
      Ну да и хрен с ними)))
      В обще абсолютно со всеми с их гонкой..!
  3. Комментарий был удален.
  4. acetophenon
    acetophenon Сегодня, 12:04
    0
    Ха! Ну ещё бы он тему возраста стал педалировать!
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 12:12
      +3
      Ну... Тут много тоже интересного)))

      Бидон в 1972, заявляющий, что 69 лет - это слишком много для политики))) Потому его соперника пора в собес)))
  5. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 12:05
    +3
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Экс-президенту США Дональду Трампу удалось увеличить отрыв в президентской гонке от своего главного конкурента – губернатора штата Флорида Рона Десантиса.

    какая разница , кто из транснациональных компаний назначит президента в США ?
  6. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 12:09
    0
    Стесняюсь спросить...
    И как нам это поможет?
  7. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:15
    +1
    Мне очень понравилось ,когда Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома,пыталась всех убедить ,что Бидон вышел из зала награждения запланировано.
    Взял по середине награждения ветеранов вьетнамской войны и вышел
    1. Юра
      Юра Сегодня, 12:48
      0
      Цитата: APASUS
      Мне очень понравилось ,когда Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома,пыталась всех убедить ,что Бидон вышел из зала награждения запланировано.
      Взял по середине награждения ветеранов вьетнамской войны и вышел

      Всё верно, так и есть, очередная замена переполненных памперсов, старость некоторым людям привносит неожиданные сюрпризы и заботы. laughing
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:17
    +4
    Дональду Трампу удалось увеличить отрыв в президентской гонке от своего главного конкурента
    А ведь судьба может улыбнуться Трампу и он опять может обосноваться в Овальном кабинете. Вот только политика в отношении России не изменится. А поэтому какая разница кого они там протолкнут в президенты.
    1. 75Сергей
      75Сергей Сегодня, 12:20
      0
      Ну так то интересно, нас приучили к зрелищам.
      Вон оказывается Чубайс то "сбежал"...
      1. частное лицо
        частное лицо Сегодня, 12:29
        +1
        Вон оказывается Чубайс то "сбежал"

        Не сбежал а спокойно уехал с тем баблом что он наворовал его примут в любой стране мира. А по хорошему висеть ему на осине в ближайшем Подмосковье на своих же шнурках.
        1. Sergej1972
          Sergej1972 Сегодня, 13:22
          0
          Судя по той информации, что имеется в интернете, в бытовом плане Чубайс и Авдотья Смирнова живут достаточно скромно.
    2. свой1970
      свой1970 Сегодня, 12:58
      0
      Цитата: rotmistr60
      Дональду Трампу удалось увеличить отрыв в президентской гонке от своего главного конкурента
      А ведь судьба может улыбнуться Трампу и он опять может обосноваться в Овальном кабинете. Вот только политика в отношении России не изменится. А поэтому какая разница кого они там протолкнут в президенты.

      Не скажите...зачем нам неадекват в управлении ядерной сверхдержавы НАТО??
  9. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:32
    0
    А тотализатор на эти скачки будет?.............................
  10. Ильмари Никкинен
    Ильмари Никкинен Сегодня, 12:37
    0
    Для России лучше всего был бы Бобби Кеннеди младший.
  11. solar
    solar Сегодня, 15:01
    0
    Десантису удалось заручиться поддержкой лишь 22% голосов

    Его рейтинг в настоящее время поднялся до 9%.

    Остается только догадываться, как автор сделал вывод?
    Рамасвами отстает от Десантиса всего на два пункта.