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Депутат сообщил обстоятельства гибели военкора Дубового в Донецке

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Депутат сообщил обстоятельства гибели военкора Дубового в Донецке

В центре столицы Донецкой Народной Республики произошло резонансное дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб журналист. Депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский сообщил обстоятельства гибели в аварии военкора Геннадия Дубового в Донецке.

Его рассказ приводит агентство РИА Новости.

Депутат подтвердил, что Дубового сбил автомобиль, когда он собирался купить букет для жены.

Он пошел за цветами

- сообщил Бердичевский.

Супруга военкора должна была приехать в Донецк днем позже, поэтому он решил купить ей цветы. По семейной традиции, обычно он встречал жену с букетом. Когда журналист уже был недалеко от дома, на него наехала машина.

Место происшествия находится на перекрестке между улицей Артема и бульваром Шевченко, неподалеку от которого располагается Дом правительства республики. После аварии на месте происшествия были рассыпаны цветы.

Конечно, это могло быть совпадением, но произошел далеко не первый несчастный случай с человеком, чья деятельность имела отношение к спецоперации. Пока что в широком доступе нет информации ни об автомашине, сбившей Дубового, ни о водителе, управлявшем ею. Нельзя исключать, в числе прочих, версию, что наезд был преднамеренным.

Конечно, в Донецке дорожный поток не настолько интенсивный, как в крупнейших российских мегаполисах, но даже в условиях военных действий он достаточно велик. Да и все чаще на дорогах столицы ДНР стали встречаться автомобилисты, грубо нарушающие правила дорожного движения, и в первую очередь, скоростной режим.

Вероятно, стоило бы ужесточить контроль за ситуацией на дорогах Донецка.
Использованы фотографии:
https://vk.com/idgennadiydubovoy
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18 комментариев
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  1. Bingo
    Bingo Сегодня, 11:36
    +2
    Да и все чаще на дорогах столицы ДНР стали встречаться автомобилисты, грубо нарушающие правила дорожного движения, и в первую очередь, скоростной режим.

    Да там за 8 лет все привыкли ездить быстро, а то прилетит. В самом Донецке редко был, но вот вне него - только тапку в пол - так что не понял, что значит "стали встречаться"?
    1. chemberlen
      chemberlen Сегодня, 11:40
      +2
      Цитата: Bingo
      Да там за 8 лет все привыкли ездить быстро, а то прилетит.

      Тоже верно ...Мои соболезнования близким погибшего .. hi
    2. Влад2012
      Влад2012 Сегодня, 11:53
      -1
      Стали встречаться "военные" автомобилисты на гражданских тачках, которым все похрен. А вне Донецка и Мариуполя не везде танк по дорогам проедет.
  2. Комментарий был удален.
  3. Mikelanjelo
    Mikelanjelo Сегодня, 11:37
    +7
    А подробности где? Это вчера уже все знали
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 11:46
      +8
      Цитата: Mikelanjelo
      А подробности где? Это вчера уже все знали

      ВО это реинкарнация газеты "Новое вчера".
  4. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 11:38
    +5
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Депутат сообщил обстоятельства гибели военкора Дубового в Донецке

    Вечная память, он на Донбассе с 2014 года был , настоящий военкор.
  5. alexoff
    alexoff Сегодня, 11:39
    +5
    У нас случаются необычные смерти патриотической общественности, которые происходят где-то в тени и не вспоминаются. Киллеров Немцова поймали меньше чем через две недели, убийцу Владлена вычислили за несколько часов. А вот что там с Пригожиным, Стремоусовым, Корсой или Мозговым - ничего толком не ясно, незачем прошлое ворошить
  6. voyaka uh
    voyaka uh Сегодня, 11:41
    +5
    Вообщем-то известно, кто его сбил.
    Большой начальник из ДНР, нечаянно.
    1. APASUS
      APASUS Сегодня, 11:45
      +3
      Цитата: voyaka uh
      Вообщем-то известно, кто его сбил.
      Большой начальник из ДНР, нечаянно

      Тогда понятно ,почему так мутно подается инфа .
    2. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 11:48
      +2
      Цитата: voyaka uh
      Вообщем-то известно, кто его сбил.
      Большой начальник из ДНР, нечаянно.

      А поточнее можно, смерть человека не может быть оправданием для большого начальника. hi
      1. solar
        solar Сегодня, 13:56
        +1
        Есть такое заявление Губарева
        https://t.me/pgubarev/899
        1. Леха с Андроида.
          Леха с Андроида. Сегодня, 14:12
          0
          Вячеслав Сниткин. Командир комендантского полка ДНР.

          Доказательства его вины имеются?
          Если они железобетонные его должность только отягчает вину.
          Командир должен быть примером для подчинённых.
          Слишком серьёзное дело...требуются неопровержимые улики его вины. hi
    3. rotmistr60
      rotmistr60 Сегодня, 11:58
      0
      Вообщем-то известно, кто его сбил.
      Иногда складывается впечатление, что вы в аналитическом отделе Моссад работаете (служите).
    4. влад сваргин_2
      влад сваргин_2 Сегодня, 12:16
      +1
      кто его сбил.
      Большой начальник из ДНР, нечаянно.

      За нечаянно - бьют отчаянно,
      А за умысел - так вдвойне!
    5. solar
      solar Сегодня, 14:02
      +1
      Ездил ... с превышением скорости постоянно, о чем постоянно информировал своих подписчиков в сторис.
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:56
    -3
    Соболезнования родным и близким. Делать какие-то выводы наверное все таки рано, следствие разберется.
  8. solar
    solar Сегодня, 13:48
    0
    Пока что в широком доступе нет информации ни об автомашине, сбившей Дубового, ни о водителе, управлявшем ею. Нельзя исключать, в числе прочих, версию, что наезд был преднамеренным.

    Губарев, вообще-то, уже сообщил, командир именно какого полка насмерть сбил Дубового.
  9. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 14:16
    +2
    Цитата: solar
    Губарев, вообще-то, уже сообщил, командир именно какого полка насмерть сбил Дубового.

    Вот и посмотрим как работает Закон.