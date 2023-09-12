Депутат сообщил обстоятельства гибели военкора Дубового в Донецке

В центре столицы Донецкой Народной Республики произошло резонансное дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб журналист. Депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский сообщил обстоятельства гибели в аварии военкора Геннадия Дубового в Донецке.
Его рассказ приводит агентство РИА Новости.
Депутат подтвердил, что Дубового сбил автомобиль, когда он собирался купить букет для жены.
Он пошел за цветами
- сообщил Бердичевский.
Супруга военкора должна была приехать в Донецк днем позже, поэтому он решил купить ей цветы. По семейной традиции, обычно он встречал жену с букетом. Когда журналист уже был недалеко от дома, на него наехала машина.
Место происшествия находится на перекрестке между улицей Артема и бульваром Шевченко, неподалеку от которого располагается Дом правительства республики. После аварии на месте происшествия были рассыпаны цветы.
Конечно, это могло быть совпадением, но произошел далеко не первый несчастный случай с человеком, чья деятельность имела отношение к спецоперации. Пока что в широком доступе нет информации ни об автомашине, сбившей Дубового, ни о водителе, управлявшем ею. Нельзя исключать, в числе прочих, версию, что наезд был преднамеренным.
Конечно, в Донецке дорожный поток не настолько интенсивный, как в крупнейших российских мегаполисах, но даже в условиях военных действий он достаточно велик. Да и все чаще на дорогах столицы ДНР стали встречаться автомобилисты, грубо нарушающие правила дорожного движения, и в первую очередь, скоростной режим.
Вероятно, стоило бы ужесточить контроль за ситуацией на дорогах Донецка.